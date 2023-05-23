Знакомимся с Чики Бегиристайном.

Чики – невидимый герой «Ман Сити». И один из самых влиятельных спортивных директоров в мировом футболе. Он привез Пепа в Манчестер и собрал великий состав (договаривался в том числе о переходе Холанда), разрывающий в Англии и Европе.

Несмотря на успехи, Бегиристайн находится в тени. Он скромный и непубличный человек, изредка мелькающий на официальных ресурсах «Ман Сити». Мы почти ничего не знаем о его характере и работе. Пора это исправлять!

Чики начинал в «Сосьедаде». А потом попал в дрим-тим Кройффа и поиграл с Пепом

«Первым, кто почувствовал, что этот маленький, неугомонный мальчик далеко пойдет, был его дядя Хуан с фермы Лаузтигаракоа, чистого сердца Гипускоа. «Этот мальчик умен и быстро учится», – говорил дядя на баскском языке о мальчике, который доил коров так же легко, как пас овец», – описывала маленького Чики газета El Pais.

Ум – главное качество Бегиристайна,.. Бывший игрок и директор «Барсы» Карлес Решак говорил, что Чики настолько умен, что всегда разберется в любой ситуации. В пример он приводил историю, как в проливной дождь и грязь Бегиристайн уходил с похожего на пастбище поля без пятен на форме.

В 16 лет Чики попал в академию «Сосьедада». А уже в 18 дебютировал за основу. Бегиристайн провел в Сан-Себастьяне шесть сезонов. И играл с великим поколением игроков: Луисом Арконадой, Роберто Лопесом Уфарте, Хосе Марией Бакеро, Хесусом Марией Саморой, Хесусом Марией Сатрустеги и Луисом Лопесом Рекартом. Вместе они взяли Кубок Испании-1987 (Чики забил в финале, а «Сосьедад» выиграл по пенальти).

В «Барсу» Бегиристайн ушел в 1988-м с двумя другими игроками баскского клуба – Бакеро и Луисом Лопесом Рекарте.

В то же время «Барсу» возглавил Йохан Кройфф. Ходили слухи, что подписать трех басков просил не Кройфф, а Хавьер Клементе, которого президент Нуньес изначально выбрал на пост главного тренера. Но все трое, особенно Бегиристайн и Бакеро, быстро закрепились в проекте Кройффа. Чуть позже в основу из академии подняли молодого Гвардиолу.

Чики был быстрым и креативным игроком. Первое время в «Барсе» играл как левый вингер (на этой позиции преуспел в Сан-Себастьяне). Но в процессе мог сыграть на любой атакующей позиции, так как до Ромарио «Барса» играла без классического центрфорварда. Атакующие игроки постоянно меняли позиции, сбивая с толку защитников и ища пространство между линиями. Такая схема помогла Чики проявить лучшие качества.

В «Барсе» Бегиристайн собрал целую коллекцию трофеев: четыре Ла Лиги, Кубок европейских чемпионов, Кубок Испании, два Суперкубка Испании и Суперкубок Европы.

Условную черту в карьере Чики подвел финал Лиги чемпионов-1994, где «Барса» разгромно влетела «Милану» (0:4). После этого поражения каталонцы запустили перестройку, через год чистки затронули и Чики. Доигрывал он в «Депортиво», а потом завершил карьеру в Японии за «Ураву».

На пенсии начал работать комментатором. Пока в 2003-м не стал спортивным директором «Барсы» в команде Жоана Лапорты.

Бегиристайн привел Гвардиолу в «Барсу». До этого по совету Кройффа предложил Райкарда

Начало нулевых – печальное и бестрофейное время для «Барсы». Президент Жоан Гаспар не смог реанимировать клуб. В 2003-м, когда «Барса» шла в двух очках от зоны вылета, он подал в отставку. Его сменил Лапорта.

Особое внимание Лапорта и Чики уделяли философии и стратегии. Одна из целей – акцент на голодную до трофеев молодежь (отсюда родился культ Ла Масии). Но от трансферов готовых и распиаренных футболистов каталонцы не отказывались. Нужна сбалансированная смесь. Плюс стиль. Узнаваемый стиль.

Первым делом Бегиристайн по совету Кройффа выдвинул кандидатуру Райкарда на пост тренера . Неоднозначный вариант, потому что на предыдущей работе, в «Спарте» из Роттердама, Франк доработался до вылета в низший дивизион. Но он сработал. Пусть на время.

Чики в связке с Райкардом выбирал подходящих игроков для усиления. Иногда к ним на этапе приговоров подключался вице-президент Сандро Росель, который привел в «Барсу» Роналдиньо и других звезд. При Райкарде, помимо звездного бразильца, клуб пополнили Эдмилсон, Это’о, Маркес, Жюли, Деку, Хенрик Ларссон и Ван Бронкхорст.

«Барса» Райкарда играла ярко и в первом же сезоне взяла Ла Лигу. В следующем добавила в копилку победу в Лиге чемпионов. Но ближе к 2008-му игра пошла на спад. И Чики одним из первых понял, что время Франка подошел к концу. Нужен новый тренер.

«В октябре 2007-го Чики сказал, что цикл Райкаарда однозначно закончился. Он должен был уйти, независимо от того, выиграет ли команда трофей, – говорил вице-президент «Барсы» Марк Ингла. – Я спросил у Чики, кто должен заменить Райкарда, но он не называл имен, тогда я надавил на него, и он признался: «Я думаю о Гвардиоле». Чики добавил: «Мне нравится, как играет его «Барса Б», как он мыслит, его тактика, методы тренировок – мне все нравится». Это звучало очень убедительно».

Стоит отметить, что работа Пепа в «Барсе Б» в 4-м дивизионе Испании и правда впечатляла: тренер сам ездил просматривать игроков, наладил дисциплину, до мельчайших деталей изучал каждого соперника (каким-то образом добывал видео с матчами) и разбирал ошибки своих игроков.

Но решение принимал не только Чики. В процессе варились Ингла и вице-президент «Барсы» по экономическим вопросам Ферран Сориано, а последнее слово было за Лапортой. Финальный выбор сократился до двух кандидатов – Гвардиола и уже топовый Жозе Моуринью (Чики, Ингла и Сориано летали на переговоры с ним).

Чтобы рационализировать решение, Бегиристайн и другие боссы составили список из девяти критериев (приверженность стилю, интенсивные тренировки, умение управлять раздевалкой и так далее). Португалец совсем не соответствовал шестому: тренер должен осторожно общаться с медиа уважительно относиться к соперникам и судьям. И не влезать ни в какие конфликты. Но все мы знаем Жозе.

Так остановились на Гвардиоле.

– Вы взяли на себя слишком большой риск? – спросили как-то у Чики.

– Наоборот. Именно из-за нежелания рисковать я сделал ставку на тренера будущего. Я не хотел приглашать человека на сезон. Мне хотелось привлечь специалиста с философией и методами, которые подошли бы «Барсе». Никогда не знаешь, что получится у не знакомого с клубом тренера-иностранца. А с Гвардиолой можно было быть спокойным: он знал, как здесь все устроено.

Пеп до сих пор благодарен Бегиристайну: «Чики – самый важный человек в моей тренерской карьере. Сейчас, возможно, мне легко доверять, но до того, как я стал кем-то, он поверил в меня. Без этого меня бы здесь не было. Я навсегда в долгу перед ним».

Лапорта без ума от Чики. В «Барсе» тот много говорил о стиле

В интервью The Athletic Жоан Лапорта назвал назначение Бегиристайна лучшим решением на посту президента «Барсы»: «Все потому, что его характер соответствует его работе. Он принимает решения, основанные на здравом смысле. И никому не позволяет вмешиваться в его зону ответственности».

Но Чики был озабочен не только трансферами. Философия и стиль волновали его не меньше. Бегиристайн поиграл в стильной «Барсе» Кройффа (он до сих вдохновляется теми идеями). И хотел возродить нечто подобное.

«Чики – умный человек с ясными мыслями, который четко понимает футбол и как играть в тот , который мы хотели. Еще он честный и порядочный человек. Чувствуется, что ему можно доверять абсолютно», – говорил Лапорта.

Именно Чики понял: система 4-2-3-1, предложенная Райкардом, не работает – и предложил вернуться к 4-3-3 Кройффа. Так в январе они подписали на правах аренды из «Юве» Эдгара Давидса, ставшего ключевым звеном в новой расстановке. «Райкард попросил игрока во вторник, а в воскресенье мы его подписали», – рассказывал Лапорта в 2004-м.

Бегиристайн стоял на своем даже в темные времена.

«Людям нравится, как мы играем, в том числе и «Ливерпулю», потому что мы играли по-своему, а они проиграли матч (0:1 в ответке – Sports.ru). Нам нужно учиться, чтобы расти, но мы будем верны идее, этому стилю. Это даже не обсуждается», – рассуждал Чики в 2007-м после вылета из Лиги чемпионов на фоне волны хейта.

Дальше пришел Гвардиола. И показал стиль.

В «Ман Сити» Чики привел Сориано. Они работали в «Барсе»

В «Барсе» Чики плотно работал в связке с Сориано.

Сориано – тоже мегамозг, но в финансах. Он учился (и получал MBA) в Барселоне, Нью-Йорке и Бельгии. Знает каталанский, испанский, английский, итальянский, французский и португальский языки. В «Барсу» он пришел в 2003-м, а до этого работал топ-менеджером в частных компаниях и в сфере консалтинга. За пять лет при Сориано доходы «Барсы» выросли с 123 млн евро до 308 млн, а убыток в 73 млн стал прибылью в 88 млн. Ферран был тем, кто реализовывал все задумки Чики. Без денег «Барса» никого не подписала бы. Кроме того, Сориано и Бегиристайн работали над привлечением игроков, которые могли бы приносить доход за счет маркетинговой привлекательности.

В сентябре 2012-го Сориано перешел в «Манчестер Сити» и стал генеральным директором. За первый год и несколько месяцев клуб сократил убытки вдвое. Шейх Мансур поручил Сориано разработать клубный проект, «основанный на рациональном экономическом управлении и успешной спортивной модели с командой, способной играть в привлекательный футбол». Сориано попросил владельца «Ман Сити» добро на формирование команды из своих людей.

Бегиристайн, прежде чем подписать контракт с «Ман Сити», отправился в Абу-Даби, чтобы встретиться с Хальдоном аль Мубараком, правой рукой шейха Мансура. Хальдон был назначен председателем «Манчестер Сити» и единственным человеком в клубе выше Сориано. Аль Мубарак был большим поклонником «Барсы», поэтому без лишних вопросов одобрил найм Чики и наделил его всеми полномочиями в спортивной сфере.

Когда связка Сориано-Бегиристайн образовалась в «Ман Сити», приход Пепа стал неизбежным.

Стратегическое планирование – основа успеха «Ман Сити» (так команду подготовили к Пепу). Чики помогает с этим экс-директору «Барсы»

Чтобы лучше понять роль Чики в «Ман Сити», давайте разберем анатомию трансферов.

Первый и самый важный этап – планирование на долгий срок. В этом «Ман Сити» нет равных, что в совокупности с крупным бюджетом дает результат. Топ-менеджеры, включая Чики, формируют стратегию на четыре года вперед. Конкретные планы на два трансферных окна появляются за год.

Ключевое звено стратегического планирования – операционный директор «Манчестер Сити» и City Football Group Омар Беррада.

Он работал с Чики в «Барсе» на разных должностях, в том числе возглавлял спонсорский отдел. Беррада составляет схемы текущих контрактов, пытаясь предсказать, кто и когда может уйти, набрасывает приблизительные бюджеты на основе ожидаемого роста доходов и расходов. Его работа предполагает тесное взаимодействие с Бегиристайном, который ближе контактирует с Гвардиолой, футболистами, агентами и следит за талантами академии.

Благодаря качественному стратегическому планированию «Ман Сити» подготовился к приходу Гвардиолы. После Манчини команду возглавил Мануэль Пеллегрини, который по сути был временным менеджером. Людей подбирали, исходя из философии клуба, а не наоборот. Когда Пеп принял «Сити», у него уже было ядро. Например, клуб заранее подписал Де Брюйне, Стерлинга и Фернандиньо, идеально подходивших под стиль.

У Беррады и Бегиристайна есть подчиненные, которые рассчитывают ожидаемую стоимость трансферных целей «Ман Сити» (в том числе потенциальных). Это попадает в предварительный бюджет клуба. На этом этапе список возможных целей обычно сокращается до трех. А после изучения всех факторов – способности, личность, доступность, стоимость, зарплата, соответствие требованиям – цели располагают в порядке убывания.

Если приоритетная цель недоступна, «Ман Сити» переходит к следующей по списку. Но иногда бывают косяки. Как-то «Сити» выбрал Магуайра, но сделка сорвалась из-за высокой цены «Лестера». Это подтверждал Гвардиола: «Нам был интересен Магуайр, но мы не могли себе его позволить, в отличие от «Манчестер Юнайтед». Вот только запасного варианта у «Ман Сити» не было. И поиск замены Компани отложили на год.

Похожая история с Жоржиньо из «Наполи» в 2018-м. Купить итальянца было мегасложно из-за большого спроса. Тогда вроде и оставались две альтернативы – Лемина из «Саутгемптона» и Ковачич из «Реала». Но когда с Жоржиньо не срослось, «Ман Сити» подождал годик и взял Родри.

Как бы ни хотелось назвать «Сити» денежным мешком, у них все же есть лимиты на траты. И обусловлены они даже не ФФП, а внутренней политикой. Когда ключевая трансферная цель определена, она должна вписаться в бюджет «Ман Сити». Это проблема. Кроме Магуайра так сорвались трансферы Фреда, Алексиса Санчеса и первая попытка купить Мареза.

На всех этапах процесса Бегиристайн и Беррада отчитываются перед генеральным директором Ферраном Сориано и председателем совета директоров Хальдоном аль Мубараком, которые затем информируют шейха Мансура.

Выбрав цель , «Ман Сити» (как и другие клубы) пытается определить, заинтересован ли игрок в переходе. Если нет, то смысла подавать официальный запрос в его клуб нет. Если да, делается официальный запрос. И тут уже Бегиристайн становится ключевой фигурой, выясняя позицию клуба и обозначая интерес.

Как только сделка согласована, продающий клуб дает «Ман Сити» разрешение обратиться к игроку. На этом этапе Бегиристайн и Гвардиола начинают убеждать футболиста и его агента перейти. Беррада же контролирует, чтобы предложения о покупке и зарплате не выходили за рамки финансовой стратегии.

Как Бегиристайн и Беррада спродюсировали трансфер Холанда

Переход Холанда в «Ман Сити» – тоже дело Бегиристайна и Беррады. Первый занимался футбольной частью сделки (общение, переговоры, убеждение), второй отвечал за финансовые и контрактные вопросы. Пеп не принимал непосредственного участия в переговорах, хотя присутствовал на них и помогал сделке выйти на финишную прямую.

Беррада несколько месяцев вел переговоры с «Дортмундом» и представителями игрока о финансовой стороне. В феврале 2022-го он с Чики летали в Монако, где добились существенного прогресса в переговорах с Райолой. Но это одна сторона вопроса. Другая, которую взял на себя Бегиристайн, – убедить самого Холанда, который больше склонялся к «Реалу».

Инсайдеры, изучавшие детали сделки, говорят, что Чики объяснил, как сильно Гвардиола хотел видеть его в «Ман Сити». Заверил, что он станет главной звездой проекта, который собирается выиграть Лигу чемпионов. И что АПЛ прокачает бренд норвежца.

Холанд чувствовал так: Ла Лига больше подходит его стилю,а поскольку в Испании скорости меньше, он сможет избежать травм. Чики объяснил, что в «Реале» форвард будет играть в максимально возможном количестве матчей. Иначе со стороны болельщиков возрастет давление на Эрлинга, тренера, президента и команду. Тогда как в «Ман Сити» Гвардиола без проблем сможет давать Холанду отдых при необходимости, купируя любую критику. Так и есть: Пеп не стесняется оставлять норвежца на лавке . и без проблем может снять с игры на 60-й минуте.

У Бегиристайна также был разговор с Гвардиолой. Летом 2021-го «Ман Сити» очень хотел купить Кейна. Трансфер англичанина, скорее всего, закрыл бы Холанду дорогу в клуб. Пепу нравился Кейн (возможно, даже больше Холанда). Поэтому зимой 2022-го Чики пришлось обсудить с тренером этот вопрос. Но Гвардиола сильно не сопротивлялся и забыл о Кейне, одобрив этим трансфер Холанда.

У холдинга «Ман Сити» мощный скаутский отдел (Пеп говорил, что он 80% успеха). В Южной Америке есть филиал, которым управляет друг Чики

Отдельно стоит остановиться на работе скаутского отдела. «Когда Чики и другие выбирают [игроков] хорошо, 80% уже сделано», – говорил Гвардиола.

Скауты по всему миру определяют потенциальные цели для «Манчестер Сити» и других клубов холдинга CityFootball Group (сейчас их 11). Составляются длинные списки по каждой позиции. Скауты не просто наблюдают за игрой футболистов. Они готовят досье на каждого игрока, оценивая его характер, биографию, семью и агента.

В отчетах оцениваются и обычные футбольные параметры вроде техники, дриблинга, пасов, ударов. Но вместе с этим подробно описывается личность, семья, потенциальные риски, связанные с характером, наличие лидерских качеств и то, что они принесут в раздевалку. После этого оценивают, соответствуют ли выбранные игроки стандартам «Манчестер Сити» или, возможно, больше подходят для менее топовых клубов холдинга. Начинается процесс отсеивания.

Тут в дело вступает Бегиристайн. Он анализирует главных кандидатов, используя личные контакты – например, тренеров, работавших с футболистом, или его одноклубников. Так Чики старается получить максимально полную картину. Главный параметр – характер и темперамент. Потому что не все выдержат давление требовательного Гвардиолы. На основе этого формируются шорт-листы.

В 2012-м, когда Чики пришел в «Ман Сити», в английских медиа писали, что перед ним поставили задачу сосредоточить усилия в Южной Америке для поиска «нового Месси». Клуб не хотел платить десятки миллионов за готовых игроков, как это было с Робиньо в первый год при шейхе Мансуре.

Сейчас у «Ман Сити» и City Football Group есть крупный скаутский отдел в Южной Америке (клуб даже снял про него отдельный эпизод, когда рассказывал о скаутской сети холдинга), который возглавляет близкий друг Чики Джоан Пэтси. Плюс CFG владеет уругвайским клубом «Монтевидео Сити Торке». Благодаря работе южноамериканского отдела в «Ман Сити» перешли Габи Жезус и Хулиан Альварес.

Факты о Чики: нет образования, выучил каталанский в пробках, суеверен, владеет рестораном вместе в Пепом

• Выступая за «Барсу», Чики полюбили местные болельщики в том числе и за выученный каталанский. Он признавался, что сделал это, сидя в пробках в Барселоне и слушая радио.

• Бегиристайн очень суеверен. Он никогда не снимает часы, подаренные ему в тот год, когда «Барса» выиграла шесть трофеев. У него две счастливые рубашки, и он носит с собой банкноту в одну песету и четырехлистный клевер с девизом «Верь в одноклубников, верь в себя. Мы можем это сделать, мы – красные» со времен выступлений за японскую «Ураву».

• У Чики нет образования менеджера. «Меня критиковали за это,, но 20 лет в раздевалке на топ-уровне помогают, – сказал Бегиристайн в 2006 году. – Управлять командой и продавать футболки не одно и то же. Раздевалка – это целый мир».

• В 2018-м Чики вместе с Гвардиолой и Сориано открыл в Манчестере ресторан каталонской кухни Tast Cuina Catalana. В трехэтажном заведении уютная атмосфера с открытой кухней. За вкус отвечает известный каталонский шеф-повар Пако Перес.

• Бегиристайна характеризуют как очень скромного, но в то же время эмоционального человека. В 1992-м, когда «Барса» приехала в Японию на Межконтинентальный кубок, Чики поселился в одном номере с Витсге. Там они включили телек, где показывали фильм «Инопланетянин». И оба рыдали как дети.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill / Staff, Mike Stobe / Stringer, Andreas Rentz / Staff, Alex Livesey / Staff, Dave Thompson / Stringer, George Wood / Stringer, Lintao Zhang / Staff, Michael Regan / Staff, David Ramos ; East News/Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP, AP Photo/Manu Fernandez; globallookpress.com/Juha Tamminen/AFLO; barcelona.com