Мы постоянно видим термин Round Robin на Олимпиаде, он подходит РПЛ и АПЛ. А что это вообще значит?

Робин Гуд? Кристофер Робин? Совсем нет.

Вы наверняка хоть раз встречали в спорте словосочетание Round Robin. Оно часто упоминается в футболе, когда речь заходит о формате лиг. Почти все внутренние чемпионаты проходят по такой системе.

На Олимпиаде этот термин постоянно светится в керлинге, где мужская сборная России выдает один яркий матч за другим.

Да и в целом у него широкое применение. Вот, например, расписание матчей квалификации ЧМ-2022 на сайте ФИФА. Тоже Round Robin.

Или результат матча мужского итогового турнира в теннисе на сайте ATP.

Чтобы снять все вопросы, давайте разберемся, что такое раунд робин. А заодно – откуда появилось название. И почему, к примеру, НХЛ, КХЛ и НБА – не раунд робин. А РПЛ, АПЛ и Ла Лига – раунд робин (но со своими нюансами).

«Раунд робин» – круговая система, когда каждый играет с каждым. Но это не просто групповой этап

В русском языке термин используют редко, чаще говорят «групповой этап» или «круговая система». Но не каждый групповой этап – раунд робин. Главное условие – каждый участник должен сыграть с каждым в ходе турнира, но не больше раза. Обычно так бывает в теннисе, бильярде, шахматах и керлинге.

В большинстве футбольных чемпионатов – АПЛ, Ла Лиге, РПЛ и других – каждый играет с каждым по два раза. Сезон проходит в два круга, потому что есть матчи дома и на выезде. Групповой этап Лиги чемпионов/Лиги Европы/Лиги конференций протекает в похожем формате – каждый играет с каждым по два раза, лучшие выходят в плей-офф. Такая круговая система называется «двойной раунд робин».

При этом термин почти не используется, когда все участники играют друг с другом более двух раз. Например, система в чемпионате Шотландии – не раунд робин, потому что там три круга– команды играют один раз дома и два раза на выезде (или наоборот).

Раунд робин обычно занимает больше времени, чем другие турнирные системы – и это логично. С наибольшим количеством игр связано важнейшее преимущество формата – его справедливость: у всех равные условия и одинаковые соперники.

Раунд робин изначально – подписи по кругу. Чтобы никого не казнили

Само понятие родилось ну очень далеко от спорта. И очень давно.

Термин происходит от французского словосочетания le ruban rond («круглая лента») родом из XVII века. Так называли петицию против власти с подписями, расположенными по кругу – иногда расписывались на ленте, прикрепляя ее к бумаге с претензией.

Обычно петицию подавали чиновники в адрес монарха. Цель подписей по кругу простая – скрыть того, кто подписался первым, и не выдавать организатора (иначе его могли и казнить). Практику переняли британские моряки, подававшие петиции офицерам Королевского флота (впервые такой случай зафиксирован в 1731 году). Потом идея разлетелась по всему миру.

Известный инцидент произошел во время испано-американской войны между 28 июля и 3 августа 1898 года. В историю США он вошел как The Round-Robin Letter. После того, как малярия и желтая лихорадка скосили из строя тысячи солдат армии после осады Сантьяго-де-Куба, высокопоставленные офицеры Пятого армейского корпуса потребовали отправить подразделение обратно в США. Намерено просочившееся в прессу письмо поставило правительство Штатов в неловкое положение. Его подписали полковник Теодор Рузвельт и девять генералов.

В спорт раунд робин просочился, кажется, в XIX веке. В 1888-89 годах, когда в Англии появилась Футбольная лига, каждая из 12 команд играла с каждым соперником дважды. Однако впервые round robin в турнирном контексте упомянули в 1895 году, в «Официальном бюллетене тенниса на траве» (Нью-Йорк).

Почему НХЛ, КХЛ и НБА – не раунд робин? Какие еще есть системы?

Термин «раунд робин» никогда не используют, если один участник играет с разными соперниками разное количество раз. А такое бывает, например, в НХЛ, НБА или КХЛ – из-за их сложных структур с конференциями и дивизионами.

Помимо круговой системы, отдельно можно выделить швейцарскую и олимпийскую.

Швейцарская система распространена в интеллектуальных играх вроде шахмат и шашек. Турнир проходит без выбывания. В каждом туре, начиная со второго, пары отбираются так, чтобы встречались участники, набравшие равное количество очков в предыдущих раундах.

Кстати, с сезона-2024/25 групповой этап Лиги чемпионов будет проходить по швейцарской системе (тут мы писали подробнее об этом).

Олимпийская система – это по сути привычный для нас плей-офф. Система, при которой участник выбывает из турнира после первого же проигрыша (по итогам одной игры или серии из нескольких игр).

Фото: Gettyimages.ru/Bruce Bennett; РИА Новости/Владимир Федоренко; globallookpress.com/Marco Alpozzi