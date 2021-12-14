Вы знали, что Гризманна звали в сборную Португалии? Его дед играл за «Пасуш» и бежал во Францию из-за диктатуры

Часть семьи Антуана до сих пор болеет за Португалию.

Впервые текст был опубликован в июне 2021-го.

Антуан Лопеш Гризманн.

Так могли бы звать футболиста «Барселоны». Но во Франции, в отличие от Португалии, не принято включать фамилию мамы в полное имя ребенка. Хотя у Антуана португальские корни: его дед Амару Лопеш родился в Португалии и занимался футболом.

Из-за происхождения Гризманну даже предлагали играть за Португалию. Скандал во французской молодежке заставил его всерьез обдумать такой вариант. Но обошлось.

Дед Антуана играл за «Пасуш», но переехал во Францию и стал строителем (бежал от диктатуры)

Гризманн родился во французском городке Макон в 70 километрах от Лиона. Там в 6 лет и начал играть за местную команду. Его папа Ален Гризманн (у него немецкие корни, отсюда фамилия) работал в городском совете и обожал футбол. В молодости он немного играл за местный «Макон», а после завершения карьеры по вечерам тренировал 13-летних пацанов из клубной школы.

Мама Изабель родилась в семье португальских мигрантов, переехавших в Макон в 50-х. В Португалии ее папа Амару Лопеш был футболистом: выступал на позиции защитника и провел восемь сезонов за «Пасуш де Феррейру» (в начале 50-х куб назывался «Васко да Гама»). Правда, это сегодня «Пасуш» в топе португальского футбола (5-е место в прошлом сезоне), а тогда играл в региональной лиге Порту.

Дед Гризманна – третий в нижнем ряду

В 1957 году Амару бросил футбол, эмигрировав вместе с женой Каролиной во Францию. Он обосновался в Маконе и устроился на работу строителем. Из Португалии тогда уехало много людей – все из-за диктатуры Антониу де Оливейры Салазара.

В 60-х причин бежать из Португалии добавилось. Португальские территории Гоа, Даман и Диу в Индии оккупировали индийские войска, начались антиколониальные восстания в Анголе, Мозамбике и Португальской Гвинее. В результате Португалия направила в эти колонии значительную часть армии и тратила много денег на борьбу с повстанцами. Одно из последствий колониальных войн – эмиграция 1,6 миллиона португальцев, которые не хотели служить в армии и в поисках работы выезжали в разные страны.

Семья Лопеш одной из первых выехала в Макон из Португалии. Бабушка Гризманна помогала другим португальцам обосноваться во французском городке – например, брала на себя оформление документов и пыталась найти им работу. Португальцы привезли в Макон страсть к футболу, основав местный клуб «Спортинг де Макон».

«Честно говоря, у Антуана много от семьи Лопеш. Я даже говорю, что он больше Лопеш, чем Гризманн, хотя очень уважаю его отца, – говорил дядя Гризманна Жозе Лопеш. – По стилю игры он очень похож на моего отца Амару».

Антуан родился в 1991 году, за год до смерти деда – они не успели сблизиться. Зато с бабушкой Каролиной у них были очень крепкие и теплые отношения, она много рассказывала внуку про Амару. Даже сейчас Гризманн не забывает дедушку – в его честь он в 2019 году называл сына.

Гризманн мог выбрать Португалию. Его отстраняли от сборной Франции из-за дискотеки

Карьера Гризманна – не только про взлеты.

В октябре 2012 года молодежная сборная Франции играла с Норвегией в плей-офф за выход на Евро-2013. Домашний матч выиграли 1:0, выездной – через четыре дня. Поздним вечером после победы Гризманн, Мвила, Мавинга, Ньянг и Бен-Йеддер взяли такси и из Гавра рванули в Париж (почти 200 километров), чтобы потусить в столичном ночном клубе Crystal Lounge.

Под утро парни вернулись. Когда команда вылетала в Осло, тренер уже знал о случившемся, но санкций не применил. Мавинга и Мвила вышли в старте, Гризманн и Ньянг, как и в первом матче, начинали на лавке. Мавинга стартовал неудачно и дважды ошибся. К тридцатой минуте Франция горела 0:3. Во втором тайме, при счете 1:4, вышел Гризманн, и спустя пару минут норвежцы из-за ошибки Мвила вколотили пятый гол. Ляказетт и Гризманн забили в последнюю десятиминутку. Но этого не хватило. Итог – вылет.

Возможно, если бы Франция не облажалась, дело с молодыми тусовщиками замяли бы. Но после такого позора приняли жесткие меры: тренера уволили, а провинившихся футболистов забанили. Четверым, включая Гризманна, дали больше года без участия в матчах сборной Франции (до 31 декабря 2013 года), больше всех получил Мвила – за неоднократное нарушение дисциплины (до 30 июня 2014 года).

Представители Португалии выходили на Гризманна, когда ему было еще 17-18 лет, и даже общались с мамой. К тому моменту у Антуана не было ни одного вызова в юношеские сборные Франции – но они ни о чем не договорились, а через год парня позвали в команду U-19.

После бана Гризманн всерьез просчитывал все варианты. «Когда его отстранили, Антуан даже сказал, что если он не вернется в сборную Франции, он успеет попросить [сменить] гражданство, чтобы играть за нашу португальскую команду. Но он вернулся, и, к счастью, у него все хорошо», – вспоминал дядя футболиста Жозе.

Двоюродная сестра игрока Ана Изабель Силва, которая все еще живет в Пасуш-ди-Феррейра, подтверждает: «Однажды моя тетя сказала, что он хочет играть за Португалию. Это было бы здорово, но, честно говоря, это не имело большого смысла. Вся его семья живет во Франции. Да, он немного португалец, но прежде всего – француз».

Все обошлось. Гризманн отбыл бан, и тренер Дидье Дешам сразу вызвал его в сборную Франции.

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst; REUTERS/Bernadett Szabo; globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com ; East News/PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP; https://maisfutebol.iol.pt/reportagem/benfica-at-madrid/a-heranca-portuguesa-de-griezmann-antoine-lopes-griezmann