Как футбол на мотоциклах появился в СССР: прижился не сразу, хотя первому матчу почти 100 лет

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В книге Олега Лебедева «Мотобол в СССР», в процессе создания которой мне довелось поучаствовать, по объективным причинам мало внимания уделено самым первым играм. Как правило, протоколов не было, участники матчей уже покинули наш мир, а папка с вырезками и фотографиями 1930-х, о существовании которой говорил многолетний председатель комиссии мотобола при федерации мотоспорта СССР Валерий Александрович Мосин, так и не была обнаружена.

Собственно, в книге написано следующее:

«Родившись в середине двадцатых годов прошлого столетия во Франции, мотобол быстро стал завоевывать популярность и расширять свои границы. В 1937 году состоялась первая встреча и в нашей стране. Инициаторами и пропагандистами новой игры были студенты Московского института физической культуры и спорта. Узнав о мотоболе из сообщений прессы, они сами разработали правила, начали тренироваться, а затем и провели первую показательную игру.

В каждой команде в первых матчах принимало участие по 11 человек, но уже после первых игр их число пришлось сократить наполовину. Большое количество спортсменов на крупных и мощных мотоциклах (ТИЗ-600 и Харлей-500) создавало на поле тесноту и неудобства. Первые матчи проходили в Москве, затем эстафету подхватил Киев, а потом и другие города. Но мотобол так и остался тогда чисто показательным видом спорта. Матчи проходили лишь во время спортивных праздников или массовых мероприятий. Каких-либо официальных соревнований не проводилось».

Однако после выхода книги были опубликованы архивы газет «Советский Спорт» и «Вечерняя Москва». При этом, что важно (и что мешало предыдущим исследователям) – работает поиск по ключевым словам, поэтому можно не перечитывать в библиотеках огромные массивы номеров. Отдельно доступен архив журнала «За Рулем», являвшегося для мотобола профильным.

Благодаря этому удалось дополнить информацию о первых играх и сделать вывод, что фактически мотобол рождался в СССР трижды. Об этих трех рождениях я и попытаюсь сейчас рассказать.

Словосочетание «Футбол на мотоциклах» – еще пока не «мотобол» – удалось найти в первый раз в 1935 году в любопытном тексте в «Вечерней Москве» (№104, 8 мая 1935). Приведу его практически целиком:

«Мотоцикл мчится на полном гaзу. Гонщик одной рукой управляет машиной, а в другой держит стакан с водой, налитый наравне с краями. Это не фокусник на мотоцикле, а самый обыкновенный гонщик, демонстрирующий мастерство фигурной езды.

Московский автодорожный клуб решил провести 12 мая первые фигурные мотоциклетные гонки в Измайловском парке культуры и отдыха. В первом заезде мотоциклисты должны совершить пробег на мотоцикле, управляя им одной рукой, а в другой держа стакан с водой, Тот, кто больше других привезет воды к финишу, будет считаться победителем.

Во втором заезде мотоциклисты с полного хода должны проехать ворота. На рейке в воротах будет подвешен футбольный мяч. Гонщик, проезжая через ворота, должен приподняться и ударить мяч головой.

Не менее интересным будет третий заезд, в котором мотоциклист должен с нормальной скоростью проехаться по узкой (меньше чем в метр) дорожке, уставленной бутылками, причем бутылки будут поставлены не прямо, а в виде восьмерки. Гонщик должен полным ходом промчаться между бутылками, не свалив ни одной.

В последнем заезде на площадку будут расставлены бутылки в форме ромба. На этот раз бутылки будут деревянные. Гонщик должен проехаться по площадке и в минимальнейший срок сбить все бутылки.

Самым же интересным номером фигурных соревнований будет следующее: гонщик на мотоцикле должен прогнать передним колесом машины по узенькой дорожке шириной в 4 метра пустую бочку на дистанции в 100 метров. Победителем будет тот, кто в более короткий срок выполнить задание. Участники соревнований и победители будут премированы.

На соревнования по фигурной езде на мотоциклах записалось уже около 20 гонщиков автодорожного клуба. Предполагается участие гонщиков Московского автомобильного клуба и «Динамо». Летом намечается несколько состязаний по фигурной езде на мотоциклах с тем, чтобы в конце сезона организовать игру в футбол на мотоциклах».

Как видим, про французский опыт у нас уже явно знали (или сами догадались скрестить популярнейшие тогда футбол и мотогонки), но к практике только подступались. Впрочем, явно не только французский – в 1936 году в «Красном Спорте», который наверняка тогда все читали, в одной статей написали: «Американцы играют на мотоциклах в футбол…». А уж в велополо пытались иногда играть даже в Российской империи. Так что вопрос пробы на наших полях был лишь делом времени.

В 1946 году в небольшой статье «Футбол на мотоциклах» в «Вечерней Москве» приведена цитата заслуженного мастера спорта Ф. Борисова: «Попытки культивировать мотофутбол в Москве были еще в 1936-1937 годах. Тогда им занимались студенты мотофакультета Центрального института физкультуры имени Сталина».

Но как такового описания первых игр в 1937 году я не нашел. Насколько понимаю, информация о них частично содержалась в утраченной папке В. А. Мосина, а частично описана в статье журнала «За Рулем» 1971 года:

«Своим первым появлением мотобол, как и мотогонки по ледяной дорожке, обязан московскому стадиону «Динамо». Именно на этой старейшей спортивной арене столицы в один из зимних дней 1937 года состоялся первый показательный мотобольный матч, проведенный студентами Московского института физической культуры.

Та памятная встреча, конечно, мало походила на современные игры: ее участники не знали правил, да и обычный футбольный мяч гоняли они по скользкому ледяному полю. Вероятно, поэтому матч не произвел большого впечатления, и мотобол был отнесен к разряду цирковых номеров».

Наверняка спустя 34 года были вполне живы участники и жители матча, и вспоминал кто-то из них (с поправкой на прошедшее с тех пор время). Интересен вопрос про мяч – судя по фото из 1939 года (о них мы поговорим чуть позже), тогда играли уже классическим большим мотобольным мячом.

Не противоречит написанному в книге два текста из «Красного Спорта» (так тогда назывался «Советский Спорт», №123, 1938 год):

«ПЕРЕД ПЕРВЕНСТВОМ ПО МОТОЦИКЛУ

Началась проверка трассы мотогонки. 25 студентов Московского инфизкульта в дни первенства покажут в Киеве на стадионе «Динамо» фигурную езду, акробатику и игры (в частности, футбол) на мотоциклах».

В общем, можно сделать вывод, что студенты и прочие любители явно пробовали играть, наверняка чаще делая это не для прессы. Что интересно, играли тогда в мотобол в основном зимой – потом эта традиция потихоньку сошла на нет.

Следующее большое мотобольное событие, о котором написали все крупные СМИ, состоялось 6 февраля 1939 года напротив Северного речного вокзала в Москве. Как в классическом японском рассказе, отчеты разных корреспондентов о нем различались существенно.

Борис Косвинцев из «Красного Спорта» (будущий главный редактор газеты) написал целый отчет о матче:

«Оказывается, и на мотоциклах можно играть в футбол. Это показали студенты института физкультуры имени Сталина на празднике оборонных видов спорта общества «Товарищ». Матч состоялся вчера на ледяном поле Химкинского водохранилища.

Глядя на игру, нельзя было не восхищаться мастерством мотоциклистов. На небольшой площадке нападение ловко водило мяч, размером вдвое больше футбольного. Защитники, а были и такие, парировали удары, отбирали мячи, используя для этого машины, ноги и руки. Вот прорвался левый край команды «желтых» и довел мяч почти до ворот, но мяч ударился о мотоцикл вратаря и отскочил обратно в поле. Его подхватили свои. С мячом, прижатым ногой к подножке, один из «красных» ринулся в атаку. Ловкий финт, и противник сзади. Ложным поворотом обманут второй. Удар ногой, и мяч в воротах. 1:0.

Игра протекала без грубостей, и все же судья, передвигавшийся по полю на своих двоих, вынужден был дать 8-метровый удар за легкое столкновение, происшедшее по вине защитников «желтых», Мяч был пробит ногой. Интересная игра, продолжавшаяся полчаса с десятиминутным перерывом, закончилась ничьей со счетом 2:2. В каждой команде играло по 6 человек. Мотобол был единственным интересным номером, вознаградившим многочисленных зрителей за долгое ожидание показа оборонных видов спорта…»

Через два дня автор того же «Красного Спорта» Я. Попов решил обсудить происходящее с более философских позиций:

«НУЖЕН ЛИ НАМ МОТОБОЛ?

6 февраля 1939 года на Химкинском водохранилище был продемонстрирован показательный матч в мотобол. Эта новая для нас игра проводилась на ледяном поле. Машины имели специальное оборудование противоскользящие приспособления – шипы, изобретенные гонщиком Закревским. Шипы на переднем колесе были закрыты щитком во избежание прокола мяча. Кроме большого зрелищного эффекта, эта игра имеет ряд положительных сторон: она шлифует мастерство водителя, повышает класс техники вождения машины, вырабатывает смелость, резкость, быстроту реакции, ловкость, храбрость и умение выходить из самых затруднительных положений.

За границей мотобол пользуется большой популярностью. Но азарт и нездоровый ажиотаж очень часто приводят к систематическим авариям машин и калечению игроков. Путем упрощения правил, разграничения мест игроков на поле и поддержания строгой дисциплины нам удалось достигнуть проведения игр без единой аварии и травм.

Мотобол заслуживает более широкого распространения. Но игра может быть разрешена только при условии строжайшей дисциплины и умения хорошо управлять мотоциклом».

Автор статьи Яков Савельевич Попов – тоже из корифеев раннего мотоспорта, заведующий кафедрой мотоспорта в институте физкультуры, автор учебника «Первоначальное обучение мотоспортсмена», на обложке ряда изданий которого как раз изображен мотоболист.

Автор журнала «За Рулем», наоборот, написал огромный текст (весьма интересный как документ эпохи) об оборонных видах спорта, удостоив мотобол лишь короткой фразой: «В ожидании финиша зрители не скучали. На ледяном поле водохранилища был разыгран матч в мотобол».

«Вечерняя Москва» решила вообще ничего не писать, но зато опубликовала фотографию Г. Яблоновского.

Любопытно, что Северный речной вокзал в Москве был отремонтирован несколько лет назад и приведен к классическому виду, так что все на фото 1939 года вполне узнаваемо и сейчас. Но представить сегодня игры с мячом на льду там сложновато, хотя в Москве и в XXI веке бывают длительные периоды сильных заморозков.

Вопрос «нужен ли нам мотобол», судя по всему, обсуждался не спеша, так как бурного роста так и не произошло. При оказиях и технической возможности проходили показательные игры, как, в частности, в Саратове в 1940 году (фото из ЖЖ Ihistorian). Мяч, кстати, опять похож на обычный футбольный.

Потом началась Великая Отечественная война, и к вопросу мотобола вернулись уже в 1946 году. Про игры этого года вышло сразу несколько текстов. Начну с наиболее подробного, хоть и более позднего хронологически – из «Вечерней Москвы» (№ 268, 16 ноября 1946).

«ФУТБОЛ НА МОТОЦИКЛАХ

При Центральном автомотоклубе созданы две команды, играющие в футбол на мотоциклах. В них вошли первоклассные мотоспортсмены. Команды регулярно тренируются уже около двух месяцев.

В составе первой команды: Н. Шилин, M. Филин, Б. Герольский, чемпион СССР по мотоспорту Ю. Король и чемпион и рекордсмен СССР Е. Грингаут. Заслуженный мастер спорта Ф. Борисов сообщил нам о футболе на мотоциклах следующее:

Попытки культивировать мотофутбол в Москве были еще в 1936-37 годах. Тогда им занимались студенты мотофакультета Центрального института физкультуры имени Сталина. Футбол на мотоциклах или мотополо, как его называют за рубежом, пользуется большим успехом во многих странах. Он требует от каждого участника повышенного класса езды, точного глазомера, отличного расчета и исключительной реакции. В командах выступают по пять человек; игра ведется мячом, несколько больших размеров, чем обычный футбольный. Поле такое же, как футбольное, Матч состоит из двух таймов по 15 минут».

Ни название «мотофутбол», ни название «мотополо» не прижились. В интернете можно найти несколько матчей по мотополо (причем даже из Руанды), но там другая концепция – бьют молоточками по небольшому мячу, а вратаря нет. Да и явно это скорее разовые шоу-матчи.

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30 июня 1946 (судя по тому, что в тексте написано «в воскресенье») состоялся матч на стадионе «Трудовые резервы». Вот отчет о нем в «Советском Спорте» за 2 июля (фото и текст мастера спорта Г. Малиновского):

«Вратарь сидит на мотоцикле

В воскресенье московские болельщики были свидетелями необычайного зрелища: голкипер сидел в воротах. Верхом на мотоцикле! На мотоциклах сидели и все остальные футболисты двух команд, участвовавших на московском стадионе «Трудовые резервы» в первом показательном матче в мотобол.

Судья, находящийся в центре поля, подбрасывает мяч вверх. Свисток. К мячу, неистово треща моторами, устремляются восемь мотоциклистов. Это – форварды играющих команд. Ловкий удар ногой с хода, мяч перелетает через головы игроков противника, мотоциклисты делают мгновенный разворот «волчком» на месте и уже мчатся в противоположном направлении, подгоняя мяч ногами, машинами, головой.

Скорость нарастает. Кажется, прорыв к воротам должен закончиться голом. Но вратарь смело выезжает наперерез нападающим. Мяч отбит. В облаке пыли мотоциклисты снова делают мгновенный разворот. Мотобол – это игра, где должно сочетаться мастерство виртуозного вождения мотоцикла с футбольной техникой, быстрый поворот машины и самая точная реакция игрока на мяч.

В составе игравших команд были известные мотоциклисты, мастера спорта Е. Грингаут, Б. Герольский, В. Павлов, В. Дробицкий, М. Мильне и др. Инициатор матча и тренер команд – Я. Попов».

Видно, что Яков Попов на заданный самим собой ранее вопрос «нужен ли нам мотобол» ответил категорически утвердительно. А кто остальные? Практически все – легенды мотоспорта (как правило, всех возможных дисциплин). Бесстрашные фанаты, часто еще из зажиточных семей, кого миновал каток репрессий 1930-х и кто смог выжить на войне.

Борис Герольский родился 8 февраля 1915 года в Екатеринославе (ныне Днепр), сын известного архитектора и тоже спортсмена Сергея Герольского. Мастер спорта. Как и практически все остальные, воевал – об этом нашелся интересный текст .

Евгений Иосифович Грингаут (30.09.1915 – 28.03.1974) – Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР. Неоднократный чемпион СССР по кольцевым и линейным гонкам, в кроссах. Автор книг «Борьба за скорость» (1957), «Мотоциклетные кольцевые гонки» (1965, соавтор). Участник Великой Отечественной войны.

Евгений Грингаут

Виктор Сергеевич Дробицкий (22.08.1911 – 06.09.1977) помимо всех заслуг считается и основателем спортивной мотошколы в Расторгуево Московской области, из которой потом вырос мотобольный флагман «Металлург» (Видное).

«Виктор Сергеевич – легенда, он очень много сделал для мотоспорта вообще и мотоспорта в Видном», – говорит один из главных организаторов «регулярного» мотобола в СССР Валерий Мосин.

Так можно сказать про всех участников тех игр – сплошь звезды да легенды. Наверняка, кстати, в их фотоархивах, если потомки их сохранили, есть еще фотографии мотобольных матчей тех времен.

Но, похоже, никто из них во времена «системного» мотобола уже не играл, а если довелось играть, то на первый план не выходил.

***

Но вернемся в июль 1946 года – уже 9 июля состоялся следующий показательный матч.

«Тысячи москвичей присутствовали на празднике мотоциклистов и автомобилистов столицы в Сокольническом парке культуры и отдыха… На Ширяевом поле мотоциклисты ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов) и Академии моторизации и механизации организовали игру в мотобол.

Зрители аплодируют команде профсоюзов, которая забивает в ворота противника два гола. Всеобщее восхищение вызывают прыжки гонщика Дробицкого на мотоцикле через разрушенный мост. Такой водитель будет незаменимым в разведке, в связи».

Фото из архива Сергея Рылло

В интернете есть и фрагмент других воспоминаний об этих матчах:

«Пожалуй, еще большим сюрпризом для москвичей, пришедших в Сокольники, стали показательные соревнования по мотоболу. Конечно, ни о каких специальных мотобольных мотоциклах тогда еще не было и речи – играли на обычных, дорожных. Да и состязания эти воспринимались скорее как некая экзотика, вроде циркового представления. Ведь от первого в СССР официального матча их отделяет без малого 20 лет».

Но, как это ни странно, похоже, что и эти летние матчи не поспособствовали дальнейшему развитию футбола на мотоциклах. Третье рождение мотобола состоялось лишь через одиннадцать с половиной лет и потребовало открытия спорткомплекса «Лужники» . В 1958-м там проходил праздник «Русская Зима».

В «Советском Спорте» от 18 февраля 1958 года опубликована фотография с подписью: «Игра в футбол на мотоциклах между командами московского и областного ДОСААФа на Центральном стадионе имени Ленина».

Из подписи не очень понятно – это уже турнир «Русская зима» идет или показательный матч до него. Судя по всему, первое, так как, по данным Олега Лебедева, игры начались 14-го февраля:

«Второе (я бы сказал, третье – ДК) рождение советского мотобола состоялось в конце пятидесятых. И вновь лидером стала Москва. В «Лужниках» на празднике «Русская зима» с 14 по 24 февраля 1958 года прошли первые мотобольные соревнования в СССР.

Первое место занял «Спартак» (Серпухов), второе – команда города Подольска, третье – «Спартак» (Москва), а на четвертом осталась еще одна московская команда, представлявшая Ждановский район. В это же время начинают появляться команды в Прибалтике и на Северном Кавказе. Примерно в это же время появился первый свод правил мотобола в СССР».

В журнале «За Рулем» (№41, 1958 год) вышла большая статья про этот турнир под названием «Мотобол и мотогонки на стадионе имени Ленина».

Следующие по хронологии публикации уводят нас из Москвы, а иногда даже из СССР. 4 декабря «Советский Спорт» внезапно написал о мотоболе в дружественной Болгарии, где, судя по всему, новый вид спорта развивали более энергично:

«По футбольному полю стремительно носятся десяток мотоциклистов. Взлетает в воздухе или катится по траве привычный ко всему мяч… Что же происходит на стадионе? Это новая игра болгарских спортсменов «мотобол», или футбол на мотоциклах – игра темпераментная, быстрая. B каждой команде по шесть участников. Игра проходит на нормальном футбольном поле и продолжается три периода по 15 минут.

Конечно, пока еще техника и тактика первых созданных в Болгарии команд по мотоболу не очень высока, но энтузиасты нового вида спорта рьяно тренируются. Недавно были проведены матчи между командами Софии и Пловдива. Первую встречу выиграли столичные спортсмены 6:3, вторая закончилась вничью 3:3.

Вот нападающий производит сильный удар по мячу. На другом снимке: вратарь в падении пытается взять одиннадцатиметровый штрафной удар… Новая игра быстро находит последователей в стране. Построенный недавно в Софии новый мотостадион на 45 000 зрителей с крытыми трибунами позволяет проводить большие соревнования по мотоболу».

Болгары, конечно, молодцы со стадионом на 45 тысяч, но дальше как-то у них не очень пошло. Они без особого успеха участвовали в международных соревнованиях до конца 1980-х, а потом тихо сошли со сцены.

Следующим нашлось упоминание мотобола в Уфе. Интересно, что в Уфе мотобол тоже не очень закрепился – исторически Башкирия выбрала для себя спидвей.

«В Уфе проведены соревнования по мотоболу. На поле стадиона «Динамо» встретились команды Башкирского автомотоклуба ДОСААФ и спортивного коллектива строительного треста № 3. В напряженной борьбе победили спортсмены автомотоклуба со счетом 2:0. На снимке: момент игры».

Отдельный вопрос вызывают заметки о мотоболе в Латвии и Литве. Из них следует, что до Великой Отечественной войны как такового мотобола в этих странах не было, но я бы отнесся к этому тезису с некоторым сомнением. Напомню, прибалтийские республики тогда в состав СССР не входили, поэтому разбираться с историей мотоспорта в них, может, никто особо не хотел. Но зато по некоторому совпадению российские команды они поначалу громили. Стоит, в общем, изучить местные материалы.

Вот что пишет «Советский Спорт» (автор Э. Карклинь):

«Кто проезжает станцию Иманта, тот обязательно обратите внимание на большую земляную насыпь. Здесь еще в 1939 году начали возводить мотодром, но закончить не успели: помешала война. Теперь решено возобновить строительство. Предполагается соорудить 400-метровый трек с гаревым покрытием для мотоциклетных гонок. Внутри разместится поле для игр в футбол на мотоциклах (мотобол)».

«Ровно год назад на афишных столбах Тукума появилось объявление: «Мотобол». Необычная игра привлекла не меньше болельщиков, чем футбольная встреча. Играли гонщики республиканского автомотоклуба и их тукумские коллеги. Co счетом 6:1 победили гости.

Так было положено начало развитию нового вида спорта в Латвии. Прошло некоторое время, и в февральскую стужу рижане смотрели на стадионе «Даугава» поединок мотоболистов республиканского автомотоклуба и СКА.

Вскоре футболистов на колесах перестали устраивать «местные масштабы», они «бросили вызов» соседям. Трижды мерились силами команды Латвии и Эстонии. Увлекательное зрелище наблюдали также жители Таллина, Пярну, Валмиеры. B ближайшие дни тукумцы собираются в Литву на праздники. Ожидается большой мотобол в Шяуляе…

Мотобол появился в Европе. Игра эта напоминает футбол. Команды по пять человек (и по два запасных) выступают на футбольном поле. Ворота также футбольные. Мяч кожаный, надувной, диаметром 40 см. Игроки подразделяются на вратаря, защитника и трех нападающих».

После «третьего рождения» ростки мотобола в советской почве наконец принялись. То ли нашлись волевые организаторы в центре, то ли сарафанное радио сыграло свою роль – но заметки об играх в разных регионах стали появляться все чаще.

Пока питерцы со свойственным им некоторым высокомерием еще думали:

«Стадион имени Кирова вмещает более ста тысяч зрителей. С разрешения дирекции стадиона на нем можно проводить гонки по гаревой дорожке и почти забытый, но захватывающе увлекательный вид соревнований – мотобол» (1959 год).

«Были и попытки возродить мотобол, но пока спортсмены-мотоциклисты не пришли к единому выводу – развивать его или нет» (1960 год).

…ростовчане уже вовсю делали:

«Большой интерес вызвали у новочеркасских любителей спорта проведенные впервые в области соревнования по мотоболу футболу на мотоциклах – между сборными командами Ростова и Новочеркасска. Судьбу встречи решил единственный гол, который забили новочеркассцы».

«На севере зима еще капризничает. То скует почву морозом и припорошит снегом, то отступит перед дождями. А на юге продолжаются увлекательные соревнования. Ведь здесь еще относительно тепло и сухо.

Хорошей погодой пользуются все. Любители легкой атлетики проводят кроссы и тренировки на открытом воздухе, приверженцы спортивных игр стараются воспользоваться каждым погожим днем. Интересные встречи и тренировки продолжаются. Любители спорта Ростова-на-Дону до последних дней не имели возможности любоваться состязаниями мотоболистов. Это и понятно. Ведь лишь полторы недели назад на ростовском стадионе «Динамо» состоялся первый матч по этому виду спорта. Встречались спортсмены автомотоклуба ДОСААФ и Спортивного клуба Армии.

Незаурядным мужеством и, что основное, превосходным чувством мотоцикла необходимо обладать для того, чтобы играть в мотобол. Синхронная связь со стальным «конем», физическая подготовка и, как в любой спортивной игре, тактическое мышление, умение видеть поле – таковы свойства, необходимые мотоболисту. Во встрече, момент которой вы видите на снимке, преимущество было на стороне армейцев. Слаженная игра принесла им заслуженную победу над спортсменами ДОСААФ. Мотоболисты СКА одержали победу со счетом 4:1».

Москвичи же предпочитали рубиться с прибалтами:

«В 1960 году проведена матчевая встреча команд «Спартак» (Москва) и «Даугава» (Рига). Соревнования проходили в две игры, по одной на поле каждого из соперников.

Спортсмены Риги, выступавшие на мотоциклах ИЖ-350, просто задавили своей мощностью москвичей, игравших на «Ковровцах» (175 кубических сантиметров). Естественно, что латвийские мотоболисты выиграли обе встречи: 11:0 в Риге и 5:0 в Москве.

На следующий год соревнования повторились. Теперь у рижан не было такого преимущества в мощности мотоциклов, что сразу же сказалось на результатах. Они выиграли в Риге 3:0 и сыграли вничью 1:1 в Москве. В 1962 году также по инициативе рижан прошел Кубок Прибалтики, в котором кроме «Спартака» и «Даугавы» принял участие таллинский «Калев». В однокруговом турнире рижане выиграли обе встречи и заняли первое место. «Спартак» остался на втором месте, а эстонцы на третьем», – еще один фрагмент из книги «Мотобол в СССР».

Про некоторые из этих игр нашлись и газетные тексты:

«Тысячи болельщиков побывали недавно на рижском стадионе завода ВЭФ. Здесь латвийские спортсмены принимали гостей из Москвы и Эстонии. Сильнейший мотобольные команды страны разыграли на футбольном стадионе переходящий кубок. Хозяева, забив два сухих мяча в ворота московского «Спартака» и четыре безответных гола в сетку таллиннского «Калева», вышли победителями соревнований» (декабрь 1962).

«Большой интерес вызвала у зрителей встреча по мотоболу между командами «Спартак» (Москва) и «Калев» (Таллин). Игра изобиловала острыми моментами, однако закончилась вничью – 0:0» (B. Егоров, мастер Б. Пасх).

«Футбол на мотоциклах! Увлекательная и красивая игра, главное – новый для москвичей вид спорта. На днях на стадионе в Лужниках многочисленные зрители наблюдали за захватывающим поединком. В гости к спартаковцам Москвы приехали рижские мотоболисты. Эти команды дважды встречались между собой в прошлом году, и оба раза выиграли спортсмены «Даугавы». Рижане не новички мотобола. В Латвии он популяризируется уже три года. В Москве же этим видом спорта пока занимаются одни спартаковцы. Думается, теперь поклонников мотобола в столице станет больше.

Не так-то просто контролировать мотоциклом огромный мяч. Ситуации при этом возникают самые разнообразные и неожиданные. Удачно пройдя с мячом к воротам спартаковцев, левый нападающий «Даугавы» Юрис Самсонов собирался уже забить гол, как вдруг заглох двигатель мотоцикла.

Нелегко и вратарям. Иногда мотоцикл бывает союзником, а чаще затрудняет их действия. Москвичи еще не совсем уверенно владеют мячом. Но тренер «Спартака», известный в прошлом футболист, заслуженный мастер спорта П. Ежов думает в скором будущем ликвидировать этот пробел у своих воспитанников. А пока сильнейшими были рижане во главе со своим неутомимым капитаном мастером спорта А. Клявиньшем. Гости победили со счетом 5:2».

Следует отметить, что по счетам в этих матчах есть некоторые расхождения в разных источниках, но в целом картина понятна.

Увы, видео этих первых матчей, похоже, не существует. Для некоторой передачи атмосферы вот вам английское видео 1959 года, хотя, подозреваю, что у нас реже играли на газонах.

Начиная с 1962 года бурный рост мотобола в СССР было уже не остановить. Президиум федерации мотоциклетного спорта принял решение о развитии мотобола в СССР и проведении в следующем году первого официального соревнования, которым стал Кубок журнала «За рулем», впоследствии преобразованный в Кубок СССР. Начиная с 1964 года проводился чемпионат РСФСР, а с 1965 года – чемпионат СССР.

Рост можно было смело назвать взрывным. География мотобола в СССР стремительно расширялась. Команды появляются в Средней Азии, Сибири, на Дальнем Востоке, в Ставропольском и Краснодарском краях, на Украине. В Казахстане в 1964 году мотобольные команды существовали уже в 14 областях.

В чемпионате Ленинграда 1965 года выступало 10 коллективов, а победителем стала команда «Радуга» (Петродворец), получившая право представлять Ленинград в чемпионате СССР. Большой популярностью пользовался мотобол и в столичном регионе. В чемпионате Москвы 1970 года приняло участие 24 команды, 18 из которых были московскими, а еще шесть коллективов представляли различные города Московской области.

Началась уже совсем другая история – развития и пика, когда на отдельные матчи ходили до 30 000 человек, а потом и спада, совпавшего с началом Перестройки. Но мотобол жив и сейчас – и имеет неплохие шансы дожить до столетнего юбилея. Надо еще двенадцать лет продержаться.

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Сейчас Олег Лебедев готовит к изданию книгу «Мотобол в России» и, возможно, будет допечатан тираж книги «Мотобол в СССР». Если вам интересна эта тема, я постараюсь написать тут, когда все будет готово.

Фото: архив Олега Лебедева, Дмитрия Крюкова; РИА Новости /Виктор Ахломов