Драки без удалений, 0 голов с буллитов за 2 дня и валенки как новая угроза формату 5х5. Как выглядит хоккей в Тамбовской области

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– Председатель, бросай!!– орали на грани визга болельщицы команды «Иловай». – Эх, Председатель!!

– А почему «председатель»? – поинтересовался в паузе я.

На что услышал два противоположных ответа:

– Потому что председатель он, сельского совета.

– Это не профессия его. Это по жизни!

* * *

В ноябре вышел второй том книги «Россия через хоккей». Что делать дальше с хоккейной темой в блоге «Периферия», мне было не очень понятно. Эта зима в Москве максимально точно описывалась строчкой из Егора Летова – «лед под ногами майора»: очень скользко, серо, мало снега и триумф ревнителей безопасности.

Времена изменений в России и мире включали не только заметные невооруженному глазу и не самые веселые вещи, но еще и какие-то косвенные. Например, мой привычный поиск хоккейных турниров по разным ключевым словам «ВКонтакте» в этом сезоне показал совершенно дикий рост количества турниров по хоккею в валенках. Серьезно, если в прошлые несколько лет это было скорее редким развлечением, то теперь количество упоминаний сравнимо с основным хоккеем.

Пока коллеги пишут тексты о будущем хоккея 3 на 3, а остроумные читатели размышляют о перспективах возрождения лапты, настоящая волна идет совсем с другой стороны – от валенок. Играет уже почти вся страна. Осталось только понять, кто возьмет стихийную инициативу под крыло – то ли Роман Борисович Ротенберг (небольшие площадки, клюшки от хоккея с шайбой), то ли Борис Скрынник (играют все-таки мячом). Даже затрудняюсь сказать, честно говоря, что лучше.

Но несмотря на все политические, погодные, экономические сложности и даже невзирая на валенки, в настоящий хоккей все-таки продолжали играть.

Надо было куда-то поехать.

Тамбов, в котором я никогда толком и не был, вполне соответствовал отзывам о себе на Яндекс.Картах: «Компактный», «уютный», много купеческих зданий. В столице региона у меня было немного времени, но и кафе оказалось приятным, и прогулка по центру понравилась, и в музей художественный не зря зашел. В первом такси играл Питер Гэбриел, во втором – Кейт Буш; в третьем я ожидал их совместную песню Don’t give up, но нет, было что-то другое – в любом случае не шансон.

Надо сказать, что приехал я в Тамбов в момент славы их основной команды – в те дни ХК «Тамбов» шел на пятом месте в ВХЛ, чего, кажется, не было ни до того, ни, может быть, не будет после (ха, вообще-то я оптимист). Хоккейный дворец прямо в центре – напротив интересного жилого ансамбля в стиле советского модернизма. В такой не грех и в КХЛ выезды делать, но, как мы знаем по недавнему примеру тамбовского футбола, в этом плане с Тамбовом рискованно связываться. Футбольный стадион (на котором ФК «Тамбов» в Премьер-лиге так и не сыграл) тоже в центре, а в магазинах книга «История тамбовского футбола».

Если не брать ВХЛ, то остальной хоккей в Тамбовской области не то чтобы неживой, но какой-то вялый. В Ночной хоккейной лиге играет команд 12 на все дивизионы, чемпионат области начнется только в феврале (и там не аншлаг); в Мичуринске гоняют молодежный МХК «Тамбов» и следж-хоккеисты. Из нескольких непредсказуемых по времени и составу районных турниров мне понравилось название команды «Трактор» (Ржакса).

Особняком стоит Моршанск – во-первых, потому что там музей если не мирового, то точно федерального уровня; а во-вторых, это родина Всеволода Боброва. Ожидаемо в Моршанске есть ледовый дворец имени Всеволода Боброва, но нынче местные играют во дворце тоже не слишком активно.

Когда-то раньше был традиционный турнир «Ностальгия» в поселке Сосновка, известный тем, что у него был свой значок. Значок я купил, но на турнир так и не попал.

Но цель у меня была. Я ехал в поселок Первомайский. Если верить Википедии, поселок возник как деревня Харчевня по обе стороны Астраханского тракта. Но больше он известен под другим названием – Богоявленск. Станция у деревни называлась так еще с 1866 года, но, когда в советское время поселок и район переименовали в Первомайский, железнодорожники сказали: «Ну вас на фиг, у нас этих Первомайских на всей сети и так уже с десяток». Власти отступили – станция так и осталась Богоявленском. Недалеко, кстати, село с прекрасным названием Хобот-Богоявленское.

Если б Лев Толстой не сошел на станции Астапово, он бы через несколько часов доехал и до Богоявленска, но история сложилась по-другому. Сейчас проще: благодаря новым скоростным поездам и до Москвы можно от Богоявленска за 4 часа добраться, и не обязательно в Тамбов заезжать (но мне захотелось).

В чемпионате Первомайского района по хоккею участвуют четыре команды: «Русь» и «Юность» из районного центра, ХК «Иловай» из Иловай-Дмитриевского и ХК «Снежеток» из одноименного села. Что странно, «Снежеток» в турнире лидирует, при этом своей площадки у них нет – играют в райцентре. В этом сезоне турнир неплохо освещается, во многом благодаря начальнику отдела культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела администрации района Алексею Игумнову, который сам играет.

Списываюсь с ним – и в итоге приезжаю в Первомайский к матчу «Руси» и «Иловая».

Первомайский – это самое начало юга. Около площадки на улице Тельмана растут вполне южные пирамидальные тополя, а по дороге к катку прохожу несколько основательных кирпичных домов, характерных скорее для какого-нибудь Ставрополя. Людей на хоккее для вечера пятницы прилично, причем есть болельщики и той, и другой команды. На площадке дико странное освещение – яркие лампы, закованные в металлические клеточки, и фотоаппарат с телефоном взрывают свои искусственные мозги в таких условиях. Кадров мало.

Игра довольно равная. Формат тоже редкий – есть пробросы, но нет удалений. Вместо них буллиты. Буллиты абсолютно бесполезны для обеих команд – при мне не был реализован ни один. Стою у фан-трибуны «Иловая», там веселее. Жены хоккеистов кричат упомянутому в начале текста председателю.

После второго перерыва ничья – 3:3. Не очень холодно, но зябко. Девочка-болельщица активно переминается с ноги на ногу.

– Танцуй, танцуй. Когда ты танцуешь, мне теплее становится, – говорит опытный вратарь «Юности», не слишком соотносящийся с названием команды.

В третьем периоде «Иловай» бросается в атаку, но местные несколько раз ловят их на этом – 6:4. Колоритно.

* * *

На следующее утро еду в село Терское под Мичуринском. Ни в первом, ни во втором томе «России через хоккей» про юношеские турниры не было ни одного репортажа, но надо же как-то разнообразить тематику, – подумал я. Я бы, может, и посмотрел какие-то взрослые команды, но во вполне хоккейную по погоде январскую субботу даже под крышей почти никто не играл.

А в Терском приличный юношеский турнир – на призы генерала Н.Е.Рогожкина. Вообще слова «Генерал» и «Рогожкин» ассоциируются у меня с фильмом «Особенности национальной охоты», но это потому, что я далек от МВД. Те, кто не далек, наверняка знают уроженца Мичуринска Николая Евгеньевича Рогожкина. Про его основную деятельность говорить не буду – не моя тема; но родной район он поддерживает исправно. В пятницу открыл баскетбольный кубок в Мичуринске, в субботу уже был на открытии поддерживаемого им юношеского хоккейного турнира в Терском.

Турнир был интересен еще и тем, что до этого он неизменно проводился в селе Хмелевое, но там случился какой-то ремонт коробки – и впервые кубок приняло Терское. Организаторы молодцы – все было неплохо, поили чаем и кормили блинами. Но как-то местных болельщиков могло быть и побольше, не каждый день такой слет юношеских команд.

Расстроило, правда, что в этом году решили играть в хоккей 3-на-3. Кроме новомодных веяний, причина, по словам организаторов, в том, что играющих детей и подростков в нужном возрасте в принципе стало меньше. С одной стороны, это очень грустно. С другой – 8 юношеских команд на район – это больше, чем в 90% районов России.

Открывали турнир местные с необычным названием ХК «Скат» и сборная сел Зеленого Гая и Жидиловки. Сложность с этой игрой была в том, что за гостей играл парень, который по уровню был головы на две выше остальных. Да и по росту, честно говоря, примерно на столько же. Я так понял, что прописка его и возраст никем не оспаривались, просто остальные были так или иначе любители, а он уже сейчас играл на область и может (если будет ценить свою жизнь, как написано на борту) делать это еще лет 30.

Не исключено, что он и на уровнях выше может показывать свой класс, но из такого турнира это сложно понять. Остальной состав Жидиловки, включая двух девушек, был скорее ему в помощь.

Турнир, конечно, юношеский, но драка началась рано даже по меркам таких возрастов – уже минуты через две. Может, как раз девушку не так встретили. Судья дал разобраться по взрослым правилам, пока драчуны не упали (впрочем, это заняло лишь несколько секунд).

Удалений тут тоже не было, но, как и в Первомайске, буллиты реализовывать тоже никто особо не умел. Вот так за два игровых дня – ни одного удаления.

После игры, завершившейся крупной победой зеленых, вратарь «Ската» подъехал к соперникам и спросил, опасно размахивая шлемом: «Ну что, приятно тебе ######## (мелких) громить», после чего чудом не началась вторая драка, на сей раз массовая.

Второй матч дня вышел попроще. Видно было, что играли в основном те, кто поигрывает во дворах и на замерзших прудах – никаких особых требований к ним никто не предъявлял, и это было даже приятно. Родители искренне радовались даже небольшому успеху своих детей.

Одна команда была в красивой красной форме.

– Вы откуда? – спросил я.

– Сельское поселение Стаево, – чуть запнувшись, сказал парень. Бюрократические названия, блин. ФГБОУ ВПО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)! Незаметно, но неумолимо съедают мозг жителям России.

Красивую форму пришлось выворачивать наизнанку – ребята из Кочетовки тоже приехали в красном. Это стаевским не помешало – они уверенно выиграли 3:0.

Программа игрового дня была закончена, но играть будут практически каждый день до 10 февраля. Поехал на маршрутке в Мичуринск, и по дороге увидел заботливо очищенный каток на замерзшей речке, где гоняли ребята на коньках. Все-таки, пока такие вещи делают, некоторый оптимизм про хоккей в регионах хочется сохранять.

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