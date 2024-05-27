11-летний сын президента и Матадор, празднующий голы лезгинкой. Кто играет за Fight Nights?

Не только Павлюченко.

Fight Nights – постоянный участник медиафутбольных турниров. Клуб появился летом 2022-го, и с тех пор рубился в трех сезонах Winline Медиалиги, добирался до полуфинала в 2023-м, и доходил до финала казахстанской МФЛ. Клуб отошел от изначальной концепции команды бойцов, теперь в Fight Nights играют самые разные игроки: от суперзвезд вроде Павлюченко, до медийных звезд и даже 11-летнего сына президента.

Роман Павлюченко – зарабатывает больше всех в Медиалиге, не любит буллиты

Павлюченко – безусловно, самый узнаваемый игрок не только Fight Nights, но и всей Медиалиги. Дубль сборной Англии, бронза Евро, голы за Тоттенхэм – вы все знаете.

Как у Романа дела в медиафутболе?

Пав залетел в Медиалигу перед вторым сезоном. Отыграл 7 матчей за ФК «Матч ТВ» и дважды забил. Но сильно не помог: команда Генича остановилась в очке от плей-офф.

В следующем сезоне СуперПав присоединился к Fight Nights. Там Павлюченко предложили солидные деньги. Сначала об этом заявил босс клуба Гаджиев: «Павлюченко – самый высокооплачиваемый игрок лиги. Рома – это эксклюзив. Это и имя, и возможность решать вопросы одним ударом».

Позже это косвенно подтвердил блогер Нечай. Он составил рейтинг зарплат футболистов, который возглавил Павлюченко с окладом в 500 тысяч рублей в месяц. «Я получаю 500 тысяч в месяц? – бушевал Роман. – Кто это сказал?! Передай, что я половину ему буду платить, когда столько буду получать! Я играю из-за любви к футболу ».

В первом сезоне за Fight Nights Роман забил дважды: по одному в ворота ФК «10» и «Амкала». А вот МФЛ-4 получился классным: забил 5, оформил хет-трик «Бей Беги» и помог Fight Nights стать четвертыми.

В том же сезоне обнаружилась забавная особенность Пава – он…не умеет пробивать буллиты. Впервые проблема возникла во времена «Матч ТВ». «Это вообще не привычная для футбола ситуация. В игре такого не бывает», – говорил Роман после матча, в котором не реализовал буллит.

Проблема повторилась в матче за третье место МФЛ-4 – Роман не реализовал решающий послематчевый буллит.

СуперПав сломал тенденцию в пятом сезоне: все-таки вколотил буллит в матче с «Родиной Медиа» Дмитрия Тарасова.

Теперь Роман – медиафорвард без слабых мест.

Михаил Долгушин – забивал 2Drots, был на просмотре в «Кубани» Григоряна

Михаил Долгушин – воспитанник академии «Чертаново», но в основную команду не пробился – играл только за «Чертаново-2».

Михаил горит профессиональным футболом, но пошел в медийный. Осенью 2022-го, перед вторым сезоном Медиалиги, оказался в «Матч ТВ».

Правый защитник быстро стал одним из лучших в медиафутболе. Уже во второй игре забил FC Bus, а в следующем матче положил шикарную банку 2Drots.

Отлично проявил себя и на МКС-2023 – забил «Деньгам». А в игре с FC Bus отдал классную голевую, с которой забили один из лучших голов турнира.

Желание оказаться в проффутболе никуда не делось. После МКС Константин Генич (главный тренер «Матч ТВ») организовал Мише просмотр в «Кубани» Александра Григоряна. Долгушин потренировался пару недель и даже сыграл против основы «Краснодара».

«Ребята были лучше готовы физически, – вспоминал Долгушин. – Они прошли сбор и готовились к началу Первой лиги. После игры с «Краснодаром» говорили с Григоряном. Он сказал, что мне не хватило агрессии, наглости и психологического момента. Сказал сам не поверил, что могу играть в ФНЛ».

Миша вернулся в медийку, но уже в «Амкал». Он по-прежнему мечтал попасть в профи и даже обговорил это с амкаловцами.

«Планы на проффутбол? Они есть. Разговаривали с Германом [президентом «Амкала»], если будут варианты, меня отпустят. Секретов нет, никто в крысу уходить не будет, – объяснял защитник.

В «Амкале» Долгушин дебютировал в Кубке России: вышел на замену в победной игре против «Красного Знамени» и провел весь матч с ивановским «Текстильщиком». Но после пяти туров в МФЛ-4 внезапно перешел в ФК «10» Азамата Мусагалиева. Мотивация прежняя – попасть в профи.

«Я задумывался об уходе в проффутбол. Александр Нагорный (главный тренер ФК «10» – Спортс) хороший специалист, который поработал в крупных структурах. Я думал, что он сможет многое дать мне».

В «Десятке» игрового времени у Долгушина тоже было немного. Он не пробился в основу и через полгода покинул клуб, а перед МФЛ-5 перешел в Fight Nights.

Хочет ли 22-летний защитник вернуться в профи? Неизвестно. Но он точно акклиматизировался в медиафутболе. Например, попробовал себя в роли модели: снялся для бренда спортивной одежды Spire и участвовал в фотосетах для «Десятки».

Весной 2024-го Долгушин завел ютуб-канал. В первом ролике рассказал о странствиях по клубам Медиалиги (с крутыми деталями), а во втором – записал влог с матча Медиалиги. Зрителям заходит творчество молодого блогера: суммарно они набрали 10 тысяч просмотров.

Эль Матадор – из-за 50 Cent начал танцевать лезгинку

Эмирхан Таривердиев в Fight Nights с появления команды. Прозвище Эль Матадор выбрал не из-за Кавани: «Фамилия на спине – это как-то банально. Хотелось запомниться не только игрой, но и громким прозвищем. Эль Матадор пришло в голову спонтанно. Но прозвище подходит и мне, и моей игре, потому что для меня нет авторитетов на поле. Любого быка я приструню.

Говорят, что прозвище я взял у Кавани. Но я даже не знал, что его так называют».

Эмирхан запомнился не только прозвищем. По футбольному он один из лучших защитников Медиалиги – основа Fight Nights, полуфинал МФЛ-4 и регулярные символические сборные.

Ярко себя проявил в международной медиалиге в Казахстане в 2023-м. Fight Nights добрались до финала и проиграли 2Drots только в серии пенальти. Единственный гол за бойцов как раз вколотил Эль Матадор: классно подключился с фланга и пробил в касание в дальний угол.

Игра Эмирхана впечатлила 2Drots: летом дефа арендовали на МКС-2023. Матадор отыграл один матч в старте и выиграл трофей.

Отличительная черта Эль Матадора – празднование голов лезгинкой.

«В танцы я пришел в 5 лет благодаря маме, – рассказал Матадор в интервью Спортсу. – Она была преподавателем народных танцев. Параллельно ходил на вокал. Хотел быть похожим на 50 Cent. В детстве постоянно крутили его ролики по MTV, и мне очень нравилось эта движуха. Но я быстро понял, что петь мне не нравиться. А вот в танцах получалось: уже в 7 лет нас с братом доверили преподавать танцы ребятам постарше. А еще постоянно выигрывали свадебные конкурсы на лучшую лезгинку.

В детстве я зарабатывал на мороженое и жвачки танцуя лезгинку под 50 Cent для старшиков . Им так нравилось, что они были готовы платить».

Идея праздновать голы лезгинкой пришла спонтанно: «На турнире в Казахстане соперник забил нам, а потом начал издеваться над нашим вратарем. Мне это не понравилось. Я решил, что если забью – станцую лезгинку. Покажу, что любое действие в сторону нашей команды не останется безответным ».

Гаджи Ракета – сын президента Fight Nights, забил в Медиалиге в 10 лет

Гаджи – сын президента Fight Nights Камила Гаджиева. Он – неотъемлемая часть команды: гоняет почти на каждый выезд, выходил на поле и мотивировал игроков в предматчевом круге. Звучит обычно? Окей, а как вам такая деталь – Ракете 11 лет.

Переносимся в январь 2023-го, международная медиалига в Казахстане. Гаджи (на тот момент ему было 10) заряжал команду перед рубкой с One Game: «Это наш первый серьезный выезд. Поэтому все должны выложиться. Я считаю, что мы победим, а потом выиграем и в остальных матчах и выйдем в плей-офф!» Fight Nights победили 2:0, а Гаджи вышел в концовке и создал опасный момент.

Гаджи заряжал перед стартом пятого сезона Медиалиги: «Начинается новый сезон МФЛ. Я думаю, у нас есть все шансы на победу. Путь будет непростой, но мы его преодолеем. Ну что, выиграем МФЛ-5 и поедем разрывать Москву!»

В Медиалиге Гаджи дебютировал в третьем сезоне, став самым молодым игроком в истории лиги – 10 лет, 6 месяцев и 22 дня . Ракета выскочил в игре с «Матч ТВ» и сразу удивил: в классном подкате отобрал мяч. «Вау! Обжигающий подкат», – восхищался Дмитрий Шнякин.

А матч заключительного тура против «Амкала» Гаджи начал в воротах и с капитанской повязкой. Но после стартового свистка сразу заменился.

Главный хайлайт от Гаджиева младшего – гол в ворота «Броуков». 10-летний Гаджи снова вписал себя в историю, став самым молодым автором гола в Медиалиге.

Абдулла Абациев – играл против сборной США в Сан-Франциско

Перед пятым сезоном Fight Nights лишились капитана – Георгий Батяев перешел в Rocket Team. Нового выбирали опросом игроков – и почти все проголосовали за Абу.

«Кто должен стать капитаном? Конечно, Аба. Он уже давно в команде. Всегда борется, отдается полностью», – рассказывал защитник FN Григорий Барышев.

«Капитанская повязка – это доверие, ответственность, стимул. Аба подходит на эту роль. Своих мотивируй, чужих – бей. Капитан может любому в харю дать, и ему за это ничего не будет . Мы за это отвечаем!» – объяснял Камил Гаджиев.

Абдулла голосовал за Павлюченко, но команда уже выбрала его. И не зря.

Аба настоящий лидер и не боится брать ответственность в решающий момент.

В пятом туре Медилаги Fight Nights горели «Родине Медиа» – 0:2. Аба, во-первых, пробил решающий штрафной – голкипер чудом вытащил из угла. А затем в ворота «РМ» поставили пенальти красным мячом. Аба хладнокровно забил на ничью – 2:2.

У Абы неплохая профессиональная карьера. 74 матча в Премьер-лиге Азербайджана за бакинский «Интер»: выигрывал бронзу и серебро, дебютировал в Лиге Европы и даже отдавал голевую против финского «Мариехамна».

За Азербайджан Абациев рубился против США. В мае 2014-го сборные встретились в Сан-Франциско на стадионе «Кэндлстик-парк».

Абдулла вышел в старте и отыграл почти весь матч, но США выиграли – 2:0. Американцев тренировал Юрген Клинсманн, и сборная была на ходу. Через месяц после Азербайджана американцы феерили на ЧМ в Бразилии: победили Гану и выбили Португалию, сыграв с ней вничью.

«Матч проходил в Сан-Франциско. Запомнилась атмосфера этого города, атмосфера на трибунах. Был заполненный стадион. У США на воротах стоял легендарный Тим Ховард. Очень сильная команда была на тот момент», – вспоминает Аба в интервью Спортсу.

А кто из Fight Nights запомнился вам?

Телеграм-канал Fight Nights

Фото: Winline Медиалига