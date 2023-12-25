Медиаспорт в 2024-м: чемпионат мира в ОАЭ, клуб Чичарито и Черданцев в Медиалиге

Будет насыщенный год.

В 2023-м медийный футбол вышел на новый уровень: рекорды в Кубке России, матчи против клубов РПЛ, новые стадионы – от «Борисов-Арены» до «Лужников».

В этом году в медийном спорте будет еще больше яркого. Ниже – главные события 2024-го.

Международная медиалига в Казахстане: «Амкал» и 2Drots могут пересечься в плей-офф, будут команды из Беларуси и Кыргызстана

Медиафутбол возобновит активность уже в начале года. С 17 по 31 января в Казахстане пройдет 1XBET Media Football League. Состав максимально разношерстный: два флагмана российского медиафутбола «Амкал» и 2Drots, четыре представителя Казахстана (сред них – самый популярный медиаклуб страны SD Family), Inform (Беларусь) и Top Team из Кыргызстана.

Главная интрига – увидим ли мы матч 2Drots – «Амкал». Команды попали в разные группы, так что ждем главное дерби ютуба в плей-офф.

Суперкубок Winline Медиалиги: финалисты двух последних сезонов сыграют в ОАЭ

Медиалига давно размышляет о Суперкубке. Ожидался матч между победителем Московского Кубка Селебрити (второго по статуса медийного турнира) и чемпионом Медиалиги. Но с МКС договориться не получилось, поэтому Медиалига придумала финал четырех – мини-ивент между финалистами двух последних сезонов. Суперкубок пройдет в Абу-Даби со 2 по 9 февраля. Участники: «Родина Медиа», 2Drots, «БроукБойз» и «Титан».

Состав интригует: у «дротов» будет шанс на реванш за поражение от «Родины Медиа» в финале третьего сезона. А Алишер Рахимов из «БроукБойз» сможет поквитаться за ошибку в финале прошлого сезона.

Чемпионат мира по медиафутболу: Россию представит сборная Медиалиги, обещают команды из Европы

В феврале, сразу после Суперкубка, может пройти чемпионат мира по медиафутболу. Да-да, страны выставят медийные сборные. Босс Медиалиги Николай Осипов анонсировал примерный состав: Россия, Беларусь, Казахстан, Индонезия, Вьетнам, Китай, Бразилия, Аргентина, Мексика. Команда от России будет сформирована на основе сборной Медиалиги. Возможно, залетят команды из Африки и Европы.

«Участие европейских стран реально, – объяснял Осипов. – Нам помогают местные партнеры – настолько крупные компании, что геополитическая ситуация их не триггерит . Я здесь больше как менеджер сборной России, а не основной организатор».

По месту проведения пока не ясно. Планировались ОАЭ из-за удобной логистики – сборники из клубов-участников Суперкубка остались бы в стране до чемпионата мира. Но в декабре возник вариант с китайским городом Хайнань. «Там офигенная инфраструктура, а также имеется заинтересованность самой страны», – объяснил Осипов.

Кубок ФНЛ: от Медиалиги участвует «БроукБойз», будет клуб РПЛ (возможно, «Динамо»)

Турнир планируют провести в Турции в феврале.

По информации журналиста Ивана Карпова, сыграют 8 команд: по одной из РПЛ и Второй лиги, по две из Первой Лиги и Медиалиги, и еще две иностранные (одна – из Казахстана).

Представлять ФНЛ будет махачкалинское «Динамо». Потенциальным участником от РПЛ называют «Динамо» (но информация пока не подтверждена).

Два слота от Медиалиги обещали серебряному и бронзовому призерам четвертого сезона – «БроукБойз» и «Эгриси» Василия Уткина. В декабре оказалось, что Медиалига не готова оплатить командам билеты до Турции и проживание. Поэтому «Эгриси», скорее всего, не сыграет в Кубке ФНЛ.

Медиалига ищет вторую команду: «Амкал» отказался (слишком маленькая пауза после казахстанского турнира), среди потенциальных участников называют ФК «10» Азамата Мусагалиева.

А что с Кубком РПЛ? Осенью Медиалига обещала, что чемпион четвертого сезона поедет на товарищеский турнир, где сыграет со «Спартаком». Но в ноябре Осипов сообщил, что Гильермо Абаскаль против матча с медиакомандой. « Я никогда еще так не топил за отставку тренера в «Спартаке» , – заявлял президент Медиалиги. – Я уверен, что если в «Спартак» придут Карпин или Черчесов, то они с удовольствием сыграют с медиакомандой в Кубке РПЛ».

На начало января 2024-го новостей нет: Абаскаль по-прежнему тренирует «Спартак», а «Титан», видимо, пролетает мимо Кубка РПЛ.

Новые сезоны медийного баскетбола

2023-й показал, что медийным может быть не только футбол. Лига Ставок Media Basket упаковала баскетбол в классный визуал, добавила баскетбольных профи, медийных звезд и ноу-хау – например, линию четырехочкового.

В первом, весеннем сезоне, комьюнити присматривалось к новому турниру, а в осеннем – приняло его. Отметим два хайлайта.

• Суперматч «Амкала» и 2Drots в медиабаскетболе. В старте вышли медийные – Сибскана и Герман Эль Класико у «Амкала», и Эд, Сычев и Вагабонд у 2Drots. Получилось эпично: за три минуты звезды набрали ноль очков.

• Во втором сезоне легенда российского баскетбола Антон Понкрашов залетел в Rocket Team. Он отыграл во всех матчах, кайфовал от атмосферы (лучше, чем в Лиге ВТБ) и звезд.

«Был очень удивлен! – радовался Понкрашов. – Первый тур мы пропустили, я смотрел трансляцию и увидел, что картинка-то крутая, продакшн крутой. Думаю: «Ни фига! Окей, погнали!»

Было приятно, что за нашу команду приходила болеть Анастасия Волочкова. Ее увидели на трибунах, спросили, за кого болеет: «Я за Rocket Team».

В 2024-м организаторы Media Basket снова обещают два сезона: весенний (стартует в марте) и осенний.

Кингс Лига: Пике запустил филиал в Мехико, свои клубы будут у Хамеса Родригеса и Чичарито

В 2023 году легенда «Барселоны» Жерар Пике создал медиалигу в Испании. Кингс Лига залетела ярко: финал первого сезона на «Камп Ноу» собрал 92 тысячи в офлайне и около 700 тысяч в трансляции на Twich.

После успеха в Испании лига взяла курс на другие страны. Первым филиалом станет Americas Kings League. Лига объединит команды из Колумбии, Мексики, США, Аргентины, Перу, Уругвая, Чили и даже Доминиканы. Матчи будут проходить в Мехико, а старт сезона назначен на январь 2024-го.

Подтверждено участие в роли председателей команд экс-звезды «Реала» Хамеса Родригеса и Чичарито. Президентом лиги стал бывший игрок сборной Мексики и «Порту» Мигель Лайюн.

Успехи Пике вдохновили Тони Крооса – он заручился поддержкой стримера Eligella (639 тысяч подписчиков на YouTube и 1,7 млн – на Twich) и объявил о создании медиалиги. Деталей пока нет, а старт турнира ожидается летом 2024-го.

Пятые и шестой сезоны Медиалиги: могут появиться команда Басты и женский клуб Заремы

Медиалига планирует провести новый сезон с 20 апреля по 27 июня.

До пятого сезона еще четыре месяца, но интересные детали уже есть. Во-первых, лига меняет формат. Теперь весенний и осенний сезоны будут отличаться.

Весенний сезон будет более длинным и продлится не меньше трех месяцев. Каждой команде гарантируют 10-12 матчей. А шестой сезон пройдет осенью, в формате кубка. Еще одно нововведение – после пятого сезона лигу планируется сделать закрытой. То есть сформировать постоянный костяк команд и по минимуму приглашать новые коллективы.

Во-вторых, на пятый сезон претендуют интересные новички.

Первым взяли медиаклуб минского «Динамо» – Dmedia. На слот претендует «Тандем», который уже подтянул Георгия Черданцева и резидента Comedy Club Гара Дмитриева в качестве медийных лиц и ведущих на ютубе.

Николай Осипов анонсировал создание клуба, которым будут руководить девушки. Одна из них – Зарема Салихова, жена Леонида Федуна. Вторым боссом может стать председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмашева.

Весьма вероятно, что в пятом сезоне может оказаться команда Басты. Она станет частью СКА Ростов из ПФЛ. В 2020-м СКА объявил, что Баста стал владельцем клуба и вложил в него 10 миллионов рублей.

«Я думаю, это будет формат «Сахалинца» блогера Литвина, – объяснял Осипов. – Часть ребят из профессиональной команды и новые ребята, которые будут отвечать за медийную часть. Плюс непосредственное участие самого Василия».

Московский Кубок Селебрити: сотрудничество с «Динамо» продолжится, обещают клуб РПЛ

Московский Кубок Селебрити появился за пару лет до Медиалиги. Именно для первого розыгрыша МКС в 2020-м медийные команды начали подтягивать профиков, а 2Drots собирали первую команду. Но с появлением Медиалиги позиции МКС пошатнулись.

Все изменил 2023-й, когда МКС запартнерился с «Динамо» и букмекерской компанией BetBoom. Получилось классно: впервые все матчи медиафутбольного турнира показал «Матч ТВ», финал на «ВТБ-Арене», а в качестве приза победителю – матч против основы «Динамо».

В 2024-м «Динамо» и BetBoom обещают много интересного: новые стадионы (прошлогодний МКС проходил на «Сапсан-Арене») и потенциальное участие клуба РПЛ. Не факт, что это будет «Динамо» – в клубе рассказывали Sports.ru, что пока предпочитают роль организатора. Старт турнира ожидается в середине лета.

Медиакоманды снова сыграют в Кубке России

Летом медийные клубы уже традиционно участвуют в Кубке России. Главная задача медиакоманд – привлечение внимания к ранним стадиям соревнования. Кажется, получается.

На матч 1/128 финала «Амкал» – «Текстильщик» в Иваново пришло 4 956 зрителей. Это рекорд сезона-2023/24 для «Текстильщика» и сильно выше средней посещаемости клуба (1 911).

«Если бы не «Амкал», к нам бы не пришло столько людей? Да, это так. Моя задача – перетянуть этих людей с «Амкала» на «Текстильщик», – объяснял гендиректор клуба Игорь Ершов.

2Drots незабываемо съездили в Муром: вокруг маленького стадиона собралась толпа не попавших на матч, многие смотрели за игрой с балконов соседних домов, а после матча толпа пробилась на поле и устроила забег за звездами 2Drots.

Главная интрига – сколько медийных команд сыграет в 2024-м. В прошлом году в Кубок взяли тройку призеров весеннего сезона Медиалиги. Хотя еще весной телеграм-канал «Мутко Против» писал о восьми медийных командах в Кубке. По информации Sports.ru, такой вариант действительно рассматривался, но РФС не дал добро.

Интересно, переубедят ли Футбольный Союз успехи медиаклубов в Кубке?

Что еще? Поединок MMA, старт хоккейной медиалиги с Сычевым и новые матчи медиаклубов против профи

Помимо больших турниров, 2024-й будет наполнен другими интересными событиями.

● В начале года планируется старт хоккейной медиалиги. Ее лицом должен стать экс-звезда «Локомотива» Дмитрий Сычев. «Я уверен, что медиахоккей зайдет. Более того, я горю желанием в этом участвовать. Я не профессионал, но медиа. Жду, что за меня развернется борьба на трансферном рынке», – объяснял экс-форвард сборной России.

● 23 февраля пройдет бой между звездами медиафутбола Сибсканой (капитан «Амкала») и Райзеном (президент «БроукБойз»). Бывшие одноклубники устали ссориться и выяснят отношения в октагоне. Райзена тренирует бывший профессиональный боец и президент ФК «Деньги» Стас Малиев. Весь тренировочный процесс ребята показывают в блоге на ютубе. А Сибскана в ходе подготовки провел спарринг с экс-чемпионом UFC Петром Яном.

● Нас опять ждут матчи медийных команд против профессионалов. 13 января «Амкал» сыграет против «Амкара», а летом в Перми будет ответный матч. Тем же летом Николай Осипов планировал матч-реванш сборных Медиалиги и ФНЛ.

Фото: instagram.com/kingsleague; vk.com/fc_murom; vk.com/ligastavok_mediabasket; vk.com/media.football.league; РИА Новости/Александр Вильф