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20 звезд Евро-2004. Где они сейчас?

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12 июня 2004 года стартовал 12-й чемпионат Европы по футболу – один из самых сенсационных и сказочных (или все же самый?) Евро. Триумфальная Греция, яркая Чехия – где сейчас звезды того турнира?

Мы взяли 11 футболистов, попавших в символическую сборную турнира от УЕФА, и добавили еще девять лучших в голосованиях разных медиа.

Фотопост о первом турнире Криштиану, триумфе греков и шансе Чехии

logoЕвро-2024
logoСборная Нидерландов по футболу
logoПетр Чех
logoСборная Чехии по футболу
logoЭдвин ван дер Сар
logoсборная Греции по футболу
logoАнгелос Харистеас
logoПавел Недвед
logoКриштиану Роналду
logoЭшли Коул
logoСборная Италии по футболу
logoКарел Поборски
logoМилан Барош
logoТеодорос Загоракис
logoРикарду Карвалью
logoСборная Англии по футболу
logoМанише
logoДжанлука Дзамбротта
logoМигел
logoУэйн Руни
logoАрьен Роббен
logoЮркас Сейтаридис
logoЗинедин Зидан
logoЙон-Даль Томассон
logoСборная Португалии по футболу
logoМарек Янкуловски