20 звезд Евро-2004. Где они сейчас?
12 июня 2004 года стартовал 12-й чемпионат Европы по футболу – один из самых сенсационных и сказочных (или все же самый?) Евро. Триумфальная Греция, яркая Чехия – где сейчас звезды того турнира?
Мы взяли 11 футболистов, попавших в символическую сборную турнира от УЕФА, и добавили еще девять лучших в голосованиях разных медиа.
Фотопост о первом турнире Криштиану, триумфе греков и шансе Чехии
Й.Д.Томассон даже помолодел.
Эшли Коул удивительно посветлел с с возрастом,к Мигелу данная метаморфоза относится в полной мере.
Роббен времени неподвластен.
А Руни настоящий британский мужик.Генетика и натура в одном флаконе.
Спасибо за прекрасные воспоминания!