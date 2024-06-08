20 звезд Евро-2004. Где они сейчас?

12 июня 2004 года стартовал 12-й чемпионат Европы по футболу – один из самых сенсационных и сказочных (или все же самый?) Евро. Триумфальная Греция, яркая Чехия – где сейчас звезды того турнира?

Мы взяли 11 футболистов, попавших в символическую сборную турнира от УЕФА, и добавили еще девять лучших в голосованиях разных медиа.

Фотопост о первом турнире Криштиану, триумфе греков и шансе Чехии