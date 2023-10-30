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Когда «ЗМ» Месси и Роналду были под угрозой? Истории о странностях и фальсификациях

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Четыре случая.

С 2008 года власть Криштиану Роналду и Лионеля Месси в гонке за «Золотой мяч» прерывали лишь дважды (ковидный 2020-й не в счет): Лука Модрич в 2018-м и Карим Бензема в 2022-м.

Но в массовом сознании есть еще четыре случая, когда награду должны были забирать другие – но по привычке получили аргентинец или португалец.

Начнем с самого свежего.

В 2021-м все верили, что Левандовски заберет награду – хотя бы за ковидный сезон

В сезоне-2019/20 Роберт Левандовски с «Баварией» выиграл Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов — в каждом турнире стал лучшим бомбардиром. Звучит как заявка на «Золотой мяч», если бы не решение France Football: в коронавирусном 2020-м журнал отменил вручение награды – объяснили это «исключительными обстоятельствами, из-за которых отсутствуют справедливые условия для вручения приза». 

Поляк расстроился, но не сдал: в следующем сезоне стал сильнее индивидуально – и даже побил рекорд Герда Мюллера, который держался почти 50 лет. Но Месси выиграл первый взрослый трофей со сборной – Кубок Америки.

«Я бы хотел отдельно упомянуть Роберта Левандовского, – начал Лионель свою речь. – Конкурировать с тобой – большая честь. Все знают, что в прошлом году ты был победителем. Думаю, France Football должен вручить тебе «Золотой мяч» за 2020 год. Ты заслужил его. Он должен стоять у тебя дома».

Пользователи Sports.ru не согласны с «ЗМ»-2021: 71% считает, что его должен был забрать не Месси. Звезды футбола согласны.

«Месси живет футболом, но «Золотой мяч» должен был получить Левандовски», – говорил Златан.

Патрис Эвра согласен: «Мне очень жаль Левандовского. Люди, откройте глаза. Я не решаю, кто что заслуживает, но думаю, что все согласятся – это грабеж, грабеж, ограбление. Я ничего не имею против Лионеля Месси. У меня проблемы с этими огромными коррумпированными футбольными организациями. Довольно. У Месси был неплохой сезон, это видно, если смотреть на его статистику. Но Левандовски в этом году, да и в прошлом, был лучшим».

В 2022-м Роберт засобирался в «Барселону» – признавался, что верит в силу каталонского бренда: «Знаю, что «Барселона» – команда, в которой наибольшее количество игроков выигрывали «Золотой мяч». Думаю, что путь к награде из «Барсы» короче, чем из «Баварии».

В прошлом голосовании поляк стал четвертым.

Ван Дейк отстал всего на семь голосов! Точнее всех вердикт Клоппа

Второе место Вирджила нельзя назвать «ограблением» – скорее случаем, когда кто-то подобрался к двойке очень близко: и у букмекеров, и в общественном восприятии защитник «Ливерпуля» не перепрыгнул Месси.

Но календарный год Ван Дейка – мощь: в 2019-м голландец победил в ЛЧ (попутно обыграл «Барсу» с Лео), поучаствовал в лучшей чемпионской гонке АПЛ и дошел до финала Лиги Наций с Нидерландами. При этом Ван Дейк стал лучшим игроком АПЛ – да, защитник!

Eurosport после церемонии выпустил материал об очередном ограблении претендента, но Юрген Клопп был точнее: «Если вы вручаете «Золотой мяч» лучшему игроку этого поколения, вы всегда должны вручать его Лионелю Месси. Но если вы вручаете его лучшему игроку прошлого сезона – это Вирджил ван Дейк».

Рибери злится до сих пор. Говорили про фальсификации выборов

Роналду в сезоне-2012/13 остался без трофеев, но забил космические 66 мячей в 56 играх. Этого – и сильного старта сезона-2013/14 – хватило для «Золотого мяча».

Франк Рибери с «Баварией» взял требл, создал 34 гола (11+23), отдал ассист на Роббена в финале ЛЧ-2012/13 и стал лучшим игроком Европы по версии УЕФА, а затем забил гол в Суперкубке УЕФА.

Но осенью началось что-то странное. Изначально голоса принимали до 15 ноября, затем впервые в истории дедлайн сдвинули на две недели – ФИФА и France Football (они проводили «ЗМ» вместе) объяснили это проблемами со «списками лиц, которые должны голосовать».

Президент УЕФА Мишель Платини пошутил, что ФИФА сделала это, «чтобы угодить» Роналду. Похоже на правду: за эти две недели португалец забил четыре гола шведам в стыках и вывел сборную на чемпионат мира-2014.

После церемонии награждения тренеры из Боливии, Албании, Экваториальной Гвинеи, Доминиканской Республики, Фиджи, Кувейта и Вануату заявили, что голосование было сфальсифицировано. «Я считаю, что здесь имело место мошенничество, – говорил тренер Кувейта Йорван Виейра. – Я голосовал за Ибрагимовича». В официальных отчетах ФИФА говорится, что он голосовал за Месси, Неймара и Роналду. Учитывая сдвиги голосования, ситуация выглядит странно.

Рибери до сих пор считает решение несправедливым. «Я провел невероятный сезон и должен был получить «Золотой мяч». Но организаторы продлили время для голосования, и произошло что-то странное. Я чувствовал, что это было политическое решение», – злился француз в 2022-м. 

Уникальный случай Уэсли Снейдера: не попал даже в тройку

Вы же помните, что в 2010-м Уэсли Снейдер остановился в шаге от «Золотого мяча»? На самом деле нет: голландец занял четвертое место.

Случай Снейдера – уже привычное для этой коллекции Ключевая роль в требле «Интера» и успехи в сборной – Голландия дошла до финала ЧМ-2010. Уэсли забил пять за турнир (у трех игроков было столько же) и получил «Серебряный мяч» турнира. В Лиге чемпионов Уэсли (лучшего ассистента) признали лучшим полузащитником – игроком турнира признали Диего Милито.

Но этого не хватило даже чтобы попасть в тройку! Вторым стал Андрес Иньеста, который провел нелучший сезон и страдал от травм. Единственное личное достижение Андреса – победный гол в финале ЧМ. В 2010-м «Золотой мяч» впервые вручали совместно France Football и ФИФА – возможно, это повлияло на то, как выглядит финальная тройка голосования.

В шоке был даже Платини: «Снейдер остался вне тройки лучших из-за одного гола – того самого, который Иньеста забил в финале чемпионата мира. Но вообще это несправедливо, что звездного игрока «Интера» нет в тройке лучших». 

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11 комментариев

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Lionel Van Damme
фальсификация одна - с продлением голосования. остальное выбор, странный, не странный, кто согласен, кто не согласен...
+10
-5
+5
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MrFrost
За Снейдера больше всего обидно.
+5
-2
+3
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Hi Hi
Ответ AntonIQ
Фальсификация - когда Нойеру не дали ЗМ, остальное всё такое...
Нойеру до ЗМ как буффону до ЛЧ
+4
-1
+3
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Евгений Головин
Давать ЗМ в 2021 из-за отмены в 2020 не очень правильно. Голов конечно много забил, но полякам надо было хотя бы из группы Евро выйти. Будет честнее отдать за 2020 год - это никогда не поздно сделать
+1
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+1
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korablev
Очень сложно итоги голосования объяснять только результатами, достигнутыми командами, в которых играли претенденты. 2012 год в этом смысле подсунул всем огромную пилюлю. Вы же помните такого парня, как Фернандо Торрес?
Так вот в том 2012 он выиграл Лигу чемпионов с Челси и чемпионат Европы с Испанией. И он совсем не игрок второго плана в этих (главных!) турнирах - гол в полуфинале ЛЧ, 3 мяча на Евро (больше всех! Хотя и в компании с еще 5-ю игроками). Но Фернандо в тот момент не был даже игроком основного состава у Челси (и забил за сезон АПЛ всего 6 раз).
Так что одними титулами Золотой мяч не объяснить. Магия от игры футболиста имеет очень большое значение. Его влияние на результат, личная статистика и тд. А по титулам в 2012-м рядом с Торресом никто и рядом не стоял
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Idalgo
странный график за 2013-й год. кажется, отрезали по тысяче у каждого , но теперь не видно, насколько результаты были близки
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Седесим Куиндесимов
Сразу вспоминается вручение ЗМ 2010 ни Снейдеру, ни Иньесте, а Месси

Тогда решила личная статистика, сейчас же решает победа на ЧМ. Смотри не перепутай
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Mike
"отдал ассист на Роббена в финале ЛЧ-2012/13"
Блин, это реально аргумент! Теперь действительно становится очевидным, что ЗМ должен был забирать Рибери.
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