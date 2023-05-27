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Кагава, Гросскройц, Вайденфеллер и другие герои команды Клоппа. Где сейчас чемпионы-2011/12?

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Лукас Барриос Лукас Барриос
Крис Леве Крис Леве
Невен Суботич Невен Суботич
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
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Синдзи Кагава Синдзи Кагава
Марсель Шмельцер Марсель Шмельцер
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Лукаш Пишчек Лукаш Пишчек
Футбол Футбол

Суботич вот занят проблемами Африки.

«Боруссия» готовится выиграть Бундеслигу и остановить 10-летнюю гегемонию «Баварии» (это не рекордная серия в Европе, но очень близко).

«Боруссия» отыграла у «Баварии» 9 очков после зимней паузы. А потом лидеры Бундеслиги устроили поддавки

В сезоне-2011/12 «Боруссия» опередила мюнхенский клуб на 8 очков. Это было так давно, что Матс Хуммельс успел перейти в «Баварию», взять три чемпионства, вернуться в «Боруссию» в 2019-м и стать вторым футболистам по проведенным за «Дортмунд» матчам.

Матс – единственный из команды-2011/12 и сейчас играет в «Боруссии». А где остальные?

Последняя чемпионская «Боруссия»: Клопп заменил Левандовскому отца и вернул в Дортмунд счастье

Гюндоган станет топ-тренером? Он уже учится, работал с детьми в академии «Сити» и постоянно говорит с Пепом о тактике

Почему «Боруссия» играет в черно-желтом? Откуда взялся салатовый в 90-х? Какое прозвище клуба есть только в России?

Фото: globallookpress.com; Gettyimages.ru; East News

30 комментариев

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Roman Dementiev
Ответ Satvaldino
На фото спутал Вайденфеллера с Охлобостиным
Не надо так оскорблять Романа
+30
-4
+26
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Юлия Закаблукова
сделайте пожалуйста про вольфсбург магата 2009 , где сейчас автор безумного , унизитлеьного гола в ворота баварии графите , диего , и все остальные!
+22
-1
+21
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JENNINGS
Легендарная была команда, конечно же!
2 чемпионства подряд, все внутренние кубки Германии, 1 место в группе смерти ЛЧ из «Сити», «Реала» и «Аякса», финал ЛЧ, где не хватило всего ничего!
Какой же крутой коллектив был тогда!
Спасибо за материал!
+10
0
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Alexander Pavlov
Я все ждал, когда появится этот материал!
+9
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three hundred bucks
Ответ Рахил Тагиев
кроме Левандовски, Хумельса, Гюндогана и плюс минус у Перишича, ни у кого не заладилось потом, тк именно Клопп всех вывел на тот уровень. Тому пример Коутинью, Вейналдум, Мане
ну, Барриос стал легендой Спартака, например
+9
-2
+7
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Тиджани Бабангида
Сильный состав . Хуммельс, Гюндоган, Гетце и Левандовски на вершине даже после стольких лет. Ну и Клопп,конечно. Это - свидетельство изначально-превосходной селекции и многоступенчатого мощного развития.
+6
0
+6
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postblueink
Ответ Рахил Тагиев
кроме Левандовски, Хумельса, Гюндогана и плюс минус у Перишича, ни у кого не заладилось потом, тк именно Клопп всех вывел на тот уровень. Тому пример Коутинью, Вейналдум, Мане
Не совсем по мне. Кагава прекрасно показывал себя и следующие годы, и после в МЮ, из тех кто не ушел: и Пищек и Блащаковский были настоящей кувалдой, и если и можно было себе представить сильную сборную Польши - их большая доля. Теневой капитан (а потом и настоящий) с прекрасными качествами - Шмельцер. Кто-то был менее способоным, кому-то меньше повезло с развитием карьеры ( как тому же Гетце или Хуммельсу - да, выиграл много медалей, но не был таким же значимым в Баварии, как в Боруссии и близко), но этот общий каток простых тружеников был просто роскошен. И если кто-то не был гением, но уж такие простые труженики как Кевин, Себастьян или Неве - это было важно.
+5
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werowolf-gears
Ответ Дмитрий Нагорный
А где Ройс
В Гладбахе он был. Летом только перешел
+3
0
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a9262553839@gmail.com
Суботич конечно здорово что на карму теперь работает, респект таким.
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Игорь М.
Ответ Тиджани Бабангида
Сильный состав . Хуммельс, Гюндоган, Гетце и Левандовски на вершине даже после стольких лет. Ну и Клопп,конечно. Это - свидетельство изначально-превосходной селекции и многоступенчатого мощного развития.
на какой вершине Гетце?
+2
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zer
Ответ Юлия Закаблукова
сделайте пожалуйста про вольфсбург магата 2009 , где сейчас автор безумного , унизитлеьного гола в ворота баварии графите , диего , и все остальные!
Наверное, только Джеко пылит из той команды до сих пор на высоком уровне
+1
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Олег Овчинников
Ответ Юлия Закаблукова
сделайте пожалуйста про вольфсбург магата 2009 , где сейчас автор безумного , унизитлеьного гола в ворота баварии графите , диего , и все остальные!
Диего в том сезоне играл за Вердер, а в Вольфсбург он перебрался уже в 2010-м - транзитом через Юве.
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Dimonty
Ответ Satvaldino
На фото спутал Вайденфеллера с Охлобостиным
ГОЙДА!!!
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[torturing_you]
а ведь Ляйтнеру пророчили уровень выше Марио. Дела дельные
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Kanonir152
Уже и подзабыл, что Перишич был игроком той Боруссии
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sanek_savosko
Перишич, Гюндоган и Левандовски, просто космос 🥰
+1
0
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Рахил Тагиев
кроме Левандовски, Хумельса, Гюндогана и плюс минус у Перишича, ни у кого не заладилось потом, тк именно Клопп всех вывел на тот уровень. Тому пример Коутинью, Вейналдум, Мане
+4
-3
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Veld
Где и в чём Гросскройц только не катался за эти годы....

Эх, какая была команда =) рок-н-ролльная! Все эти Пишчеки, Гросскройцы и Сантаны реально втаптывали в газон, а какие молодые таланты - Хуммельс, Гюндоган, Кагава....а ЗВЁЗД прям звёзд в составе и не было

и Клопп мега рок-н-рольный на фото 😎

Удачи сегодня Боруссии!
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Teodrakis
Свен Бендер удивил
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Денис Аксанов
вот будет жуть если Боруссия профукает салатницу
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Дмитрий Нагорный
А где Ройс
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postblueink
Прекрасня команда. Но всегда с особой теплотой относился к тогда еще будущему капитану Марселю Шмейльцеру - такой настоящий тихий пахарь. Но в этом даже его побил Куба, и какую же крутую самоотверженность клубу он показывал. Та польская линия с Лукашем и Робертом еще - отличный выгодный вектор развития был.
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[torturing_you]
Ответ Дмитрий Нагорный
А где Ройс
позже приедет
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