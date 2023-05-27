30 комментариев

Кагава, Гросскройц, Вайденфеллер и другие герои команды Клоппа. Где сейчас чемпионы-2011/12?
Суботич вот занят проблемами Африки.
«Боруссия» готовится выиграть Бундеслигу и остановить 10-летнюю гегемонию «Баварии» (это не рекордная серия в Европе, но очень близко).
«Боруссия» отыграла у «Баварии» 9 очков после зимней паузы. А потом лидеры Бундеслиги устроили поддавки
В сезоне-2011/12 «Боруссия» опередила мюнхенский клуб на 8 очков. Это было так давно, что Матс Хуммельс успел перейти в «Баварию», взять три чемпионства, вернуться в «Боруссию» в 2019-м и стать вторым футболистам по проведенным за «Дортмунд» матчам.
Матс – единственный из команды-2011/12 и сейчас играет в «Боруссии». А где остальные?
2 чемпионства подряд, все внутренние кубки Германии, 1 место в группе смерти ЛЧ из «Сити», «Реала» и «Аякса», финал ЛЧ, где не хватило всего ничего!
Какой же крутой коллектив был тогда!
Спасибо за материал!
Эх, какая была команда =) рок-н-ролльная! Все эти Пишчеки, Гросскройцы и Сантаны реально втаптывали в газон, а какие молодые таланты - Хуммельс, Гюндоган, Кагава....а ЗВЁЗД прям звёзд в составе и не было
и Клопп мега рок-н-рольный на фото 😎
Удачи сегодня Боруссии!