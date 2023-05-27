30 комментариев

Суботич вот занят проблемами Африки.

«Боруссия» готовится выиграть Бундеслигу и остановить 10-летнюю гегемонию «Баварии» (это не рекордная серия в Европе, но очень близко).

В сезоне-2011/12 «Боруссия» опередила мюнхенский клуб на 8 очков. Это было так давно, что Матс Хуммельс успел перейти в «Баварию», взять три чемпионства, вернуться в «Боруссию» в 2019-м и стать вторым футболистам по проведенным за «Дортмунд» матчам.

Матс – единственный из команды-2011/12 и сейчас играет в «Боруссии». А где остальные?

Фото: globallookpress.com; Gettyimages.ru; East News