Он запускает людей в космос и собирает все цифры об игре Овечкина. Монолог легенды комментов Sports.ru

Его зовут Дух Хлебонасущенского.

Пока Александр Овечкин мчится к рекорду Гретцки (894 гола), новости о его достижениях собирают сотни комментариев. Среди них всегда выделяется один человек – его зовут Дух Хлебонасущенского (в жизни Андрей Хлебонасущенский). Настоящая легенда Sports.ru – его комментариям ставят тысячи (!) плюсов.

Дух появляется практически под каждой новостью про Овечкина с 2007 года и делится самыми интересными цифрами. В его статистике больше 20 пунктов:

Когда не было подробных данных на официальном сайте НХЛ, Дух по крупицам собирал информацию: в каких периодах чаще забивал Овечкин, дома или в гостях, в равных составах или большинстве, сколько хитовал и бросал по воротам.

Почему он это делает? Рассказывает сам Андрей.

Впечатлили легендарные тройки ЦСКА, а матч сборной СССР и Польши запомнил на всю жизнь

Я слежу за хоккеем с юности, когда появилась легендарная тройка Петров – Михайлов – Харламов. Они громили шведов и финнов на чемпионатах мира. Конечно, со временем лучшие тройки ЦСКА и сборной менялись, но я продолжал смотреть. Когда пришли Макаров и Ларионов, я понял, что влюбился в них на всю жизнь, хотя назвать себя большим хоккейным фанатом не могу, да и сейчас страсть немного поутихла.

Навсегда запомню матч, который посетил: в 1973 году в Москве играла сборная СССР с Польшей. Наши тогда победили – 20:0. Мне было всего десять лет, и я мало что понимал, но атмосфера была невероятная.

Сейчас я практически не слежу за российским хоккеем – немного расстраивает его состояние, все уезжают. К сожалению, приходится следить за нашими звездами в Америке. Особенно внимательно смотрю за Овечкиным и Капризовым.

Сам немного занимался хоккеем, но у нас был абсолютно нехоккейный город – я родился и вырос на Украине. Конечно, пробовал себя в разных видах: футболе, гимнастике, гребле на байдарках. Свою жизнь не связал с профессиональным спортом, но слежу за ним до сих пор. Помимо хоккея нравятся биатлон и фигурное катание.

Работает на Байконуре и отправляет космонавтов на орбитальную станцию

Меня несколько раз банили на сайте, так как велся на провокации и вступал в дискуссии о политике. Вообще я очень легко завожусь с этой темы, но сейчас уже стараюсь игнорировать и не отвечать дерзостью на дерзость.

В никнейме у меня нет ничего сверхъестественного. Так как меня блокировали, я создал новую страницу и вместо Андрея Хлебонасущенского возродился в Духа.

В этом году хотел забросить статистику в комментариях, так как появилось много дел по работе, не всегда есть время заходить на Sports.ru и выкладывать информацию.

Я работаю на Байконуре. Занимаюсь отправкой международных экипажей на космическую станцию, обеспечиваю сборку космических аппаратов. В силу определенных обстоятельств не могу разглашать подробности.

Как я сюда попал? Поступил в военное училище, а там уже освоил военно-космические программы. Получил звание подполковника и остался в Казахстане. Уволившись в запас, продолжил заниматься любимым делом.

Сам никогда не мечтал полететь в космос, но восхищался мужеством этих людей. Хотя быть на их месте не хотел. Счастлив просто тому, что приближен к космонавтам.

Совмещать работу с хоккейным хобби несложно. Когда еду на работу, публикую статистику. Не все понимают мое увлечение, для кого-то это просто сухие цифры, и может сложиться впечатление, что этим занимается человек с психическими отклонениями. Но для меня это не просто цифры, а прежде всего гордость за соотечественников. Они забрались на Олимп, который в свое время был недоступен для других. Горд, что Овечкин такая величина.

Из-за Буре и Могильного поверил, что русский зажжет в НХЛ. Их затмил Овечкин

Всегда было интересно, как бы себя показали такие звезды, как Якушев, Харламов и Мальцев, в НХЛ, но в то время все были невыездными. Кажется, они могли бы выглядеть даже лучше, чем Фил Эспозито и Бобби Халл.

Меня вдохновили Павел Буре и Александр Могильный. Благодаря им убедился, что наши ребята могут показывать отличные результаты в Америке. Было предчувствие, что они ворвутся в топ, но их подвели проблемы со здоровьем, форма, да и тренеры.

Всегда хотелось, чтобы в НХЛ появился русский игрок, который потрясет лигу снайперским талантом. Интуитивно предполагал, что это будет Овечкин – не прогадал! Поставил на него – и до сих пор внимательно слежу. Был уверен, что этот парень забросит 600 шайб и будет как минимум в десятке лучших снайперов – а он уже выбил больше 800 голов!

Поверил в Овечкина сразу после драфта-2005 и уверен, что он побьет рекорд Гретцки – клуб ему поможет

Всегда завораживала магия цифр, особенно если она связана с любимым игроком. Если Овечкин покорит вершину столетней лиги, это будет потрясающе!

Сашу среди остальных выделяет харизма и фантастическая физика – не все могут так играть в его возрасте, а чего стоит его нацеленность на ворота!

Сейчас на результат Ови работает вся команда, но это логично. Гонка за Гретцки привлекает большое внимание. Благодаря Овечкину клуб может навсегда войти в историю, все это понимают. Тем более с таким составом, как сейчас, выиграть Кубок Стэнли маловероятно.

Уверен, что он побьет рекорд Гретцки. Статистика после 37 лет резко падает, но три года должно для этого хватить. Главное, чтобы в нашей геополитике не произошло еще более серьезных катаклизмов.

Осознает, что его считают сумасшедшим, но статистика вдохновляет людей – это ценнее

Первый комментарий на Sports.ru оставил без задней мысли. Оказалось, что это интересно и пользуется спросом – так и появилась добрая традиция.

Таблицы со статистикой у меня давно готовы, просто вношу некоторые уточнения после матчей. Отслеживаю не только Овечкина, но и его последователей для полноты картины. Сама сборка информации занимает не более трех минут. Если бы это был кропотливый труд – вряд ли бы этим занимался.

Для чего я это делаю? Делюсь знаниями, замечаю множество любознательных людей. Около десяти лет назад НХЛ не выкладывала такую развернутую статистику, и я все подсчитывал вручную и по крупицам собирал цифры с протоколов. Были небольшие расхождения, но в комментариях меня поправляли – и мы совместными усилиями выдавали точную информацию.

Мои комментарии собирают много плюсов, но мне это не особо интересно – я далек от славы и популярности. Конечно, радуют хорошие и искренние отзывы людей, они мотивируют. Моя цель – давать полезную информацию.

Когда только начинал, некоторые думали, что у меня проблемы с головой, ведь это необычное занятие. Потом заметил, что мои комментарии мотивируют людей заходить на Sports.ru и болеть за наших игроков.

Овечкин не первый игрок, которого я вел. Одним из первых был Илья Ковальчук, но он немного не оправдал моих ожиданий. Да, у него были свои полтинники, но великим он не стал.

Моя юношеская мечта – видеть наших игроков в НХЛ и сравнить их статистические данные со звездами всего мира – сбылась.

Фото: REUTERS/Tommy Gilligan-USA TODAY Sports; globallookpress.com/Russian Archives/Global Look Press, imago sportfotodienst, Brooks Von Arx/ZUMAPRESS.com, Bill Ingalls/Nasa; instagram.com