Достать ножи
Блог

Он запускает людей в космос и собирает все цифры об игре Овечкина. Монолог легенды комментов Sports.ru

продвинутая статистика
ЦСКА ЦСКА
Александр Могильный Александр Могильный
Павел Буре Павел Буре
НХЛ НХЛ
Кирилл Капризов Кирилл Капризов
Александр Овечкин Александр Овечкин
Хоккей Хоккей

Его зовут Дух Хлебонасущенского.

Пока Александр Овечкин мчится к рекорду Гретцки (894 гола), новости о его достижениях собирают сотни комментариев. Среди них всегда выделяется один человек – его зовут Дух Хлебонасущенского (в жизни Андрей Хлебонасущенский). Настоящая легенда Sports.ru – его комментариям ставят тысячи (!) плюсов. 

Дух появляется практически под каждой новостью про Овечкина с 2007 года и делится самыми интересными цифрами. В его статистике больше 20 пунктов:

Когда не было подробных данных на официальном сайте НХЛ, Дух по крупицам собирал информацию: в каких периодах чаще забивал Овечкин, дома или в гостях, в равных составах или большинстве, сколько хитовал и бросал по воротам.

Почему он это делает? Рассказывает сам Андрей.

Впечатлили легендарные тройки ЦСКА, а матч сборной СССР и Польши запомнил на всю жизнь

Я слежу за хоккеем с юности, когда появилась легендарная тройка Петров – Михайлов – Харламов. Они громили шведов и финнов на чемпионатах мира. Конечно, со временем лучшие тройки ЦСКА и сборной менялись, но я продолжал смотреть. Когда пришли Макаров и Ларионов, я понял, что влюбился в них на всю жизнь, хотя назвать себя большим хоккейным фанатом не могу, да и сейчас страсть немного поутихла.

Навсегда запомню матч, который посетил: в 1973 году в Москве играла сборная СССР с Польшей. Наши тогда победили – 20:0. Мне было всего десять лет, и я мало что понимал, но атмосфера была невероятная.

Сейчас я практически не слежу за российским хоккеем – немного расстраивает его состояние, все уезжают. К сожалению, приходится следить за нашими звездами в Америке. Особенно внимательно смотрю за Овечкиным и Капризовым.

Сам немного занимался хоккеем, но у нас был абсолютно нехоккейный город – я родился и вырос на Украине. Конечно, пробовал себя в разных видах: футболе, гимнастике, гребле на байдарках. Свою жизнь не связал с профессиональным спортом, но слежу за ним до сих пор. Помимо хоккея нравятся биатлон и фигурное катание.

Работает на Байконуре и отправляет космонавтов на орбитальную станцию

Меня несколько раз банили на сайте, так как велся на провокации и вступал в дискуссии о политике. Вообще я очень легко завожусь с этой темы, но сейчас уже стараюсь игнорировать и не отвечать дерзостью на дерзость.

В никнейме у меня нет ничего сверхъестественного. Так как меня блокировали, я создал новую страницу и вместо Андрея Хлебонасущенского возродился в Духа.

В этом году хотел забросить статистику в комментариях, так как появилось много дел по работе, не всегда есть время заходить на Sports.ru и выкладывать информацию.

Я работаю на Байконуре. Занимаюсь отправкой международных экипажей на космическую станцию, обеспечиваю сборку космических аппаратов. В силу определенных обстоятельств не могу разглашать подробности.

Как я сюда попал? Поступил в военное училище, а там уже освоил военно-космические программы. Получил звание подполковника и остался в Казахстане. Уволившись в запас, продолжил заниматься любимым делом.

Сам никогда не мечтал полететь в космос, но восхищался мужеством этих людей. Хотя быть на их месте не хотел. Счастлив просто тому, что приближен к космонавтам.

Совмещать работу с хоккейным хобби несложно. Когда еду на работу, публикую статистику. Не все понимают мое увлечение, для кого-то это просто сухие цифры, и может сложиться впечатление, что этим занимается человек с психическими отклонениями. Но для меня это не просто цифры, а прежде всего гордость за соотечественников. Они забрались на Олимп, который в свое время был недоступен для других. Горд, что Овечкин такая величина.

Из-за Буре и Могильного поверил, что русский зажжет в НХЛ. Их затмил Овечкин

Всегда было интересно, как бы себя показали такие звезды, как Якушев, Харламов и Мальцев, в НХЛ, но в то время все были невыездными. Кажется, они могли бы выглядеть даже лучше, чем Фил Эспозито и Бобби Халл.

Меня вдохновили Павел Буре и Александр Могильный. Благодаря им убедился, что наши ребята могут показывать отличные результаты в Америке. Было предчувствие, что они ворвутся в топ, но их подвели проблемы со здоровьем, форма, да и тренеры.

Всегда хотелось, чтобы в НХЛ появился русский игрок, который потрясет лигу снайперским талантом. Интуитивно предполагал, что это будет Овечкин – не прогадал! Поставил на него – и до сих пор внимательно слежу. Был уверен, что этот парень забросит 600 шайб и будет как минимум в десятке лучших снайперов – а он уже выбил больше 800 голов!

Поверил в Овечкина сразу после драфта-2005 и уверен, что он побьет рекорд Гретцки – клуб ему поможет

Всегда завораживала магия цифр, особенно если она связана с любимым игроком. Если Овечкин покорит вершину столетней лиги, это будет потрясающе! 

Сашу среди остальных выделяет харизма и фантастическая физика – не все могут так играть в его возрасте, а чего стоит его нацеленность на ворота!

Сейчас на результат Ови работает вся команда, но это логично. Гонка за Гретцки привлекает большое внимание. Благодаря Овечкину клуб может навсегда войти в историю, все это понимают. Тем более с таким составом, как сейчас, выиграть Кубок Стэнли маловероятно.

Уверен, что он побьет рекорд Гретцки. Статистика после 37 лет резко падает, но три года должно для этого хватить. Главное, чтобы в нашей геополитике не произошло еще более серьезных катаклизмов.

Осознает, что его считают сумасшедшим, но статистика вдохновляет людей – это ценнее

Первый комментарий на Sports.ru оставил без задней мысли. Оказалось, что это интересно и пользуется спросом – так и появилась добрая традиция. 

Таблицы со статистикой у меня давно готовы, просто вношу некоторые уточнения после матчей. Отслеживаю не только Овечкина, но и его последователей для полноты картины. Сама сборка информации занимает не более трех минут. Если бы это был кропотливый труд – вряд ли бы этим занимался. 

Для чего я это делаю? Делюсь знаниями, замечаю множество любознательных людей. Около десяти лет назад НХЛ не выкладывала такую развернутую статистику, и я все подсчитывал вручную и по крупицам собирал цифры с протоколов. Были небольшие расхождения, но в комментариях меня поправляли – и мы совместными усилиями выдавали точную информацию.

Мои комментарии собирают много плюсов, но мне это не особо интересно – я далек от славы и популярности. Конечно, радуют хорошие и искренние отзывы людей, они мотивируют. Моя цель – давать полезную информацию.

Когда только начинал, некоторые думали, что у меня проблемы с головой, ведь это необычное занятие. Потом заметил, что мои комментарии мотивируют людей заходить на Sports.ru и болеть за наших игроков.

Овечкин не первый игрок, которого я вел. Одним из первых был Илья Ковальчук, но он немного не оправдал моих ожиданий. Да, у него были свои полтинники, но великим он не стал.

Моя юношеская мечта – видеть наших игроков в НХЛ и сравнить их статистические данные со звездами всего мира – сбылась. 

💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу

Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?

Фото: REUTERS/Tommy Gilligan-USA TODAY Sports; globallookpress.com/Russian Archives/Global Look Press, imago sportfotodienst, Brooks Von Arx/ZUMAPRESS.com, Bill Ingalls/Nasa; instagram.com

44 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
x090mc
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Благодарю за статью. Всегда читаю комментарии под шайбами Овечкина и жду Духа! Продолжайте в том же русле, здоровья вам и вашим близким!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дандрей
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
О как!
Под Новый Год подъехал кандидат на лучший пост года!
Очень рад, что наконец то увидел Духа, и прочитал про него много информации, которой ещё не знал!
Согласен с многими, Дух - это Легенда сайта!
Лично для меня - главный юзер Спортса.
Пы.Сы. Правда, всегда было интересно - знает ли сам Саня Овечкин о существовании Духа?)
Если нет, то, в любом случае, их надо познакомить, хотя бы - заочно!
Только именно подробно рассказать про ту кропотливую и многолетнюю работу, проделанную Духом Хлебонасущенским.
Спасибо тебе за эти многие годы, Андрей!!!
Ты - очень крутой!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рулон Обоев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ aarau
ага, когда им о космосе думать? они на счетах броски овечкина в первом периоде на выезде в понедельник в фазе растущей луны пересчитывают
Видимо реально остались только такие вот такие кадры. Ну еще попы с кадилами на космодроме ходят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Спиридонов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да уж о разном юноши мечтают, я с ним примерно одного возраста, тоже помню матч СССР - Польша 20-0 только смотрел по телевизору , так вот я мечтал, чтобы звёзды НХЛ играли в чемпионате СССР.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Карпесов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
ну вот, о чем я давно говорил, десять лет назад он что-то там сам считал, его поправляли, сейчас он собирает информацию за три минуты, откуда - не говорит. каждый может, но не у каждого есть свое конструкторское бюро.
https://www.youtube.com/watch?v=HhoCQScdgLc
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sergpn
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Спортс, молодцы, что отметили Духа!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PVF
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Спасибо автору за статью. Большое Спасибо Духу. Андрей надеюсь Овечкин тебя тоже поблагодарит.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Васильев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Рулон Обоев
Неудивительно что нас в космической отрасли проблемы. Если там вот такие сумасшедние работают.
Эка тебя корежит)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
aarau
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Рулон Обоев
Неудивительно что нас в космической отрасли проблемы. Если там вот такие сумасшедние работают.
ага, когда им о космосе думать? они на счетах броски овечкина в первом периоде на выезде в понедельник в фазе растущей луны пересчитывают
+1
-9
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
aarau
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
людям кажется что у духа проблемы с головой? не кажется...
+2
-9
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Майоров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Должен вместе с Гретцки выйти на лёд и поздравить с рекордом, когда он будет побит
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Thomas Befort
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Дух - ты не просто космос, ты Гагарин!!!
Андрей, спасибо тебе огромное! Смотрю за Овечкиным с самого его старта в НХЛ, для меня он лучший всех времён! А твои статы стали неотъемлемой частью его рекордов! Через года два мы вместе переживём тот счастливый момент когда наш Ови станет самым великим не только в наших сердцах, но и Королём НХЛ!!
И отдельное спасибо Спортсу за первоклассную работу в этом направлении и за то что познакомили нас сегодня с одним из популярнейших болельщиков!
Продолжайте в том же Духе!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nik23RUS
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Дух это Космос.!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барристан Селми
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Андрей, надеюсь увидишь мои слова: спасибо тебе большое от офицера-артиллериста. С военного училища следу за твоими комментариями. Жизнь идёт, меняются места службы, жены, растут дети и только голы Сани, а следом и твоя статистика (просто комментами это уже не назвать) - возвращают меня в мою юность, как бы..!! Во времена кнопочных Сименса, Самсунга и Сони Эрикссона)) Переживал, что мог пропасть после мобилизации, но рад, что Сани и ты - завершите свой путь до логического конца! Давно уже хотел узнать про тебя побольше и рад, что спортс сделал такой пост.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Krull
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
За Духа плюсов никогда не жалко.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vassya
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Андрей, Спасибо!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Мартин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ grek087
Легенда сайта! О климовых и ригоберках никто не вспомнит, а о нем будут помнить за большую работу всегда!
Это ты зря, ты ведь помнишь про них, и напоминаешь другим:)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Make City Great Again
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Так и знал, что Дух очень интересный и образованный человек)
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рулон Обоев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Комментарий скрыт
+1
-14
-13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Васильев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Камаз Отходов
Сколько в пустые забил?
53 из 802-х
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sheva1976
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Крутой парень! Так держать-радоваться самому и радовать/вдохновлять других, ну и здоровья!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рулон Обоев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Комментарий скрыт
0
-10
-10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitaliy De
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Всегда интересно было узнать об этом человеке
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sasha831
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Спасибо, товарищ Дух, за труды!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
grek087
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Легенда сайта! О климовых и ригоберках никто не вспомнит, а о нем будут помнить за большую работу всегда!
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий