Он запускает людей в космос и собирает все цифры об игре Овечкина. Монолог легенды комментов Sports.ru
Его зовут Дух Хлебонасущенского.
Пока Александр Овечкин мчится к рекорду Гретцки (894 гола), новости о его достижениях собирают сотни комментариев. Среди них всегда выделяется один человек – его зовут Дух Хлебонасущенского (в жизни Андрей Хлебонасущенский). Настоящая легенда Sports.ru – его комментариям ставят тысячи (!) плюсов.
Дух появляется практически под каждой новостью про Овечкина с 2007 года и делится самыми интересными цифрами. В его статистике больше 20 пунктов:
Когда не было подробных данных на официальном сайте НХЛ, Дух по крупицам собирал информацию: в каких периодах чаще забивал Овечкин, дома или в гостях, в равных составах или большинстве, сколько хитовал и бросал по воротам.
Почему он это делает? Рассказывает сам Андрей.
Впечатлили легендарные тройки ЦСКА, а матч сборной СССР и Польши запомнил на всю жизнь
Я слежу за хоккеем с юности, когда появилась легендарная тройка Петров – Михайлов – Харламов. Они громили шведов и финнов на чемпионатах мира. Конечно, со временем лучшие тройки ЦСКА и сборной менялись, но я продолжал смотреть. Когда пришли Макаров и Ларионов, я понял, что влюбился в них на всю жизнь, хотя назвать себя большим хоккейным фанатом не могу, да и сейчас страсть немного поутихла.
Навсегда запомню матч, который посетил: в 1973 году в Москве играла сборная СССР с Польшей. Наши тогда победили – 20:0. Мне было всего десять лет, и я мало что понимал, но атмосфера была невероятная.
Сейчас я практически не слежу за российским хоккеем – немного расстраивает его состояние, все уезжают. К сожалению, приходится следить за нашими звездами в Америке. Особенно внимательно смотрю за Овечкиным и Капризовым.
Сам немного занимался хоккеем, но у нас был абсолютно нехоккейный город – я родился и вырос на Украине. Конечно, пробовал себя в разных видах: футболе, гимнастике, гребле на байдарках. Свою жизнь не связал с профессиональным спортом, но слежу за ним до сих пор. Помимо хоккея нравятся биатлон и фигурное катание.
Работает на Байконуре и отправляет космонавтов на орбитальную станцию
Меня несколько раз банили на сайте, так как велся на провокации и вступал в дискуссии о политике. Вообще я очень легко завожусь с этой темы, но сейчас уже стараюсь игнорировать и не отвечать дерзостью на дерзость.
В никнейме у меня нет ничего сверхъестественного. Так как меня блокировали, я создал новую страницу и вместо Андрея Хлебонасущенского возродился в Духа.
В этом году хотел забросить статистику в комментариях, так как появилось много дел по работе, не всегда есть время заходить на Sports.ru и выкладывать информацию.
Я работаю на Байконуре. Занимаюсь отправкой международных экипажей на космическую станцию, обеспечиваю сборку космических аппаратов. В силу определенных обстоятельств не могу разглашать подробности.
Как я сюда попал? Поступил в военное училище, а там уже освоил военно-космические программы. Получил звание подполковника и остался в Казахстане. Уволившись в запас, продолжил заниматься любимым делом.
Сам никогда не мечтал полететь в космос, но восхищался мужеством этих людей. Хотя быть на их месте не хотел. Счастлив просто тому, что приближен к космонавтам.
Совмещать работу с хоккейным хобби несложно. Когда еду на работу, публикую статистику. Не все понимают мое увлечение, для кого-то это просто сухие цифры, и может сложиться впечатление, что этим занимается человек с психическими отклонениями. Но для меня это не просто цифры, а прежде всего гордость за соотечественников. Они забрались на Олимп, который в свое время был недоступен для других. Горд, что Овечкин такая величина.
Из-за Буре и Могильного поверил, что русский зажжет в НХЛ. Их затмил Овечкин
Всегда было интересно, как бы себя показали такие звезды, как Якушев, Харламов и Мальцев, в НХЛ, но в то время все были невыездными. Кажется, они могли бы выглядеть даже лучше, чем Фил Эспозито и Бобби Халл.
Меня вдохновили Павел Буре и Александр Могильный. Благодаря им убедился, что наши ребята могут показывать отличные результаты в Америке. Было предчувствие, что они ворвутся в топ, но их подвели проблемы со здоровьем, форма, да и тренеры.
Всегда хотелось, чтобы в НХЛ появился русский игрок, который потрясет лигу снайперским талантом. Интуитивно предполагал, что это будет Овечкин – не прогадал! Поставил на него – и до сих пор внимательно слежу. Был уверен, что этот парень забросит 600 шайб и будет как минимум в десятке лучших снайперов – а он уже выбил больше 800 голов!
Поверил в Овечкина сразу после драфта-2005 и уверен, что он побьет рекорд Гретцки – клуб ему поможет
Всегда завораживала магия цифр, особенно если она связана с любимым игроком. Если Овечкин покорит вершину столетней лиги, это будет потрясающе!
Сашу среди остальных выделяет харизма и фантастическая физика – не все могут так играть в его возрасте, а чего стоит его нацеленность на ворота!
Сейчас на результат Ови работает вся команда, но это логично. Гонка за Гретцки привлекает большое внимание. Благодаря Овечкину клуб может навсегда войти в историю, все это понимают. Тем более с таким составом, как сейчас, выиграть Кубок Стэнли маловероятно.
Уверен, что он побьет рекорд Гретцки. Статистика после 37 лет резко падает, но три года должно для этого хватить. Главное, чтобы в нашей геополитике не произошло еще более серьезных катаклизмов.
Осознает, что его считают сумасшедшим, но статистика вдохновляет людей – это ценнее
Первый комментарий на Sports.ru оставил без задней мысли. Оказалось, что это интересно и пользуется спросом – так и появилась добрая традиция.
Таблицы со статистикой у меня давно готовы, просто вношу некоторые уточнения после матчей. Отслеживаю не только Овечкина, но и его последователей для полноты картины. Сама сборка информации занимает не более трех минут. Если бы это был кропотливый труд – вряд ли бы этим занимался.
Для чего я это делаю? Делюсь знаниями, замечаю множество любознательных людей. Около десяти лет назад НХЛ не выкладывала такую развернутую статистику, и я все подсчитывал вручную и по крупицам собирал цифры с протоколов. Были небольшие расхождения, но в комментариях меня поправляли – и мы совместными усилиями выдавали точную информацию.
Мои комментарии собирают много плюсов, но мне это не особо интересно – я далек от славы и популярности. Конечно, радуют хорошие и искренние отзывы людей, они мотивируют. Моя цель – давать полезную информацию.
Когда только начинал, некоторые думали, что у меня проблемы с головой, ведь это необычное занятие. Потом заметил, что мои комментарии мотивируют людей заходить на Sports.ru и болеть за наших игроков.
Овечкин не первый игрок, которого я вел. Одним из первых был Илья Ковальчук, но он немного не оправдал моих ожиданий. Да, у него были свои полтинники, но великим он не стал.
Моя юношеская мечта – видеть наших игроков в НХЛ и сравнить их статистические данные со звездами всего мира – сбылась.
💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу
Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?
Фото: REUTERS/Tommy Gilligan-USA TODAY Sports; globallookpress.com/Russian Archives/Global Look Press, imago sportfotodienst, Brooks Von Arx/ZUMAPRESS.com, Bill Ingalls/Nasa; instagram.com
Под Новый Год подъехал кандидат на лучший пост года!
Очень рад, что наконец то увидел Духа, и прочитал про него много информации, которой ещё не знал!
Согласен с многими, Дух - это Легенда сайта!
Лично для меня - главный юзер Спортса.
Пы.Сы. Правда, всегда было интересно - знает ли сам Саня Овечкин о существовании Духа?)
Если нет, то, в любом случае, их надо познакомить, хотя бы - заочно!
Только именно подробно рассказать про ту кропотливую и многолетнюю работу, проделанную Духом Хлебонасущенским.
Спасибо тебе за эти многие годы, Андрей!!!
Ты - очень крутой!
https://www.youtube.com/watch?v=HhoCQScdgLc
Андрей, спасибо тебе огромное! Смотрю за Овечкиным с самого его старта в НХЛ, для меня он лучший всех времён! А твои статы стали неотъемлемой частью его рекордов! Через года два мы вместе переживём тот счастливый момент когда наш Ови станет самым великим не только в наших сердцах, но и Королём НХЛ!!
И отдельное спасибо Спортсу за первоклассную работу в этом направлении и за то что познакомили нас сегодня с одним из популярнейших болельщиков!
Продолжайте в том же Духе!