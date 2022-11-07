«Выше жопы действительно не прыгнешь. Она всегда будет выше». Интервью за жизнь с Сушинским, легендой «Авангарда»

Трещины «Арены-Омск», отставка Рябыкина, Зухра.

«Авангард» – самый шумный клуб КХЛ в октябре: спустя четыре года вернулся в Омск на новую арену (возможно, самую современную в Европе), уволил главного тренера Дмитрия Рябыкина (тот не проработал и четырех месяцев) и неожиданно завис на дне Востока (сейчас ситуация чуть выправилась).

Один из главных спикеров по «Авангарду» – Максим Сушинский, который отыграл за клуб девять сезонов, а в 2018-2020 годах занимал пост президента. Именно при Сушинском «Авангард» аварийно закрыл «Арену Омск» и переехал в Балашиху. Спустя год после ухода Сушинского клуб выиграл Кубок Гагарина – Максим говорил, что сформировал чемпионский состав на 98 процентов.

Александра Лихачева поговорила с Сушинским о главных событиях в новейшей истории «Авангарда».

«Была стопроцентная вероятность падения дворца». «Арена-Омск» разрушалась из-за коротких свай, она была нефартовой для клуба

– «Авангард» впервые за четыре года сыграл в Омске. Чувствуете что-то особенное?

– Да, потому что команда из Омска. В 2018-м местные болельщики не верили, что команда вернется, но я им обещал, что это произойдет. Теперь у «Авангарда» отличный дворец.

Я еще не доехал до него, но видел, как выглядит спортивный блок. Мы проектировали его вместе с Евгением Хацеем (директор по хоккейным операциям во времена президентства Сушинского – Sports.ru). Все выглядит так, как планировали.

– Вы проектировали только спортзону?

– Да. Раздевалки, спортзалы, подсобные помещения для массажистов и докторов. Круглая раздевалка – наша идея, обсуждали ее с Бобом Хартли. Боб хотел маленькую раздевалку, чтобы хоккеисты были ближе друг к другу.

– Чем арена отличается от других дворцов в России?

– Зрители сидят, как в НХЛ – по всему периметру от стекла. Кажется, что они практически на льду. Для болельщиков это интересно, да и для игроков важно чувствовать поддержку.

Есть разные удобства и развлечения. Нет давок, все входы и выходы рассчитывались для удобства.

– Вернемся на четыре года назад. В конце весны – начале лета 2018-го «Авангард» модернизировал «Арену Омск». Помните, как услышали, что дворец находится в аварийном состоянии?

– Когда мы начали модернизацию, увидели трещины. Связались с предыдущим руководством «Авангарда» – узнали, что они залатали некоторые сваи. Мы провели экспертизу, увидели, что на отреставрированных сваях пошли другие трещины, их было очень много. Была стопроцентная угроза падения дворца. Нужно было быстро что-то решать.

– Вы видели эти трещины? Или их заметила экспертная комиссия?

– Видел. У меня сохранились фото – колонны держались практически на соплях.

– Ваша первая реакция?

– «Что делать?». Я работал первый год, создавал команду, а оказалось, что ей негде играть. Поэтому был небольшой шок, буквально 10-15 минут. Надо было что-то решать, а не сидеть и переживать.

Думали о сборных дворцах, как в Сочи. Позвонили туда – они ответили что дворец так собрали, что уже не разобрать. Хотя по документам он сборно-разборный. Такой дворец есть в Женеве, его сдают в аренду. Думал, есть и в других местах, но оказалось, что только в Женеве – и он занят.

Рассматривали вариант с Красноярском. Отказались, потому что на плей-офф КХЛ накладывалась Универсиада. В Мытищах не давали отдельную раздевалку, а наш календарь пересекался с расписанием баскетбольной команды.

В Балашихе «Авангарду» полностью отдали школу и арену, разрешили ее отреставрировать. Жизнь показала, что не зря поехали туда – финал и чемпионство.

– Вы поняли, как «Арена Омск» пришла в аварийное состояние спустя 11 лет после открытия?

– Такую оценку дают только эксперты. Мы увидели ошибку в проектировании. Эксперты говорили, что сваи были короче, чем должны.

– Главная ассоциация, которая возникает с «Ареной Омск»?

– Она нефартовая для «Авангарда». Сразу не пошла, тот погиб, этот умер. Происходили ужасные ситуации. Надеюсь, на новой арене будет больше счастья.

– До «Арены Омск» «Авангард» играл в СКК имени Блинова. Сейчас он закрыт, в аварийном состоянии. Что с ним делать?

– Мы планировали реконструировать дворец, но дешевле его снести – настолько там плохие коммуникации.

Сейчас «Авангард» переехал в современный дворец, думаю, нет смысла крутиться вокруг хоккея. Вторую команду в Омске не найдут. Гандбол, волейбол, баскетбол – их можно развивать.

Главная проблема при переезде – отсталость персонала из Балашихи. Правда ли, что игроков тяжело затащить в Омск (и как относится к Зухре, которая осталась в Москве)

– С какими трудностями столкнулись при переезде в Балашиху?

– Дворец давно не использовался клубом КХЛ, персонал немного отстал от реальности. Поэтому мы перевезли заливщиков и механика из Омска.

Если бы оставили всех сотрудников в Омске, не смогли бы их вернуть в клуб при возвращении. Да, получилось затратно, но все равно выгоднее, чем найм московских специалистов.

– При объявлении о переезде «Авангарда» гендиректор «Балашиха-арены» Александр Бахтин сказал, что клуб может остаться в Подмосковье на 3-5 лет. Вы ответили, что это его личное мнение, не подкрепленное фактами. Вы успокаивали болельщиков или реально верили, что получится быстро вернуться?

– Я парировал на фразу о пяти годах. Про три говорили сразу, поэтому и пошли на реконструкцию дворца в Балашихе. В итоге остались на четыре сезона: за это время в Омске снесли старый дворец и построили многофункциональную арену нового поколения. Это небольшой срок.

– Что «Авангарду» дали четыре года в Балашихе?

– Негатива не было, если только потеряли какой-то пул болельщиков в Омске. Думаю, они вернутся.

В Балашихе теперь болеют за «Авангард». Это показала первая игра в этом сезоне с «Витязем», там практически все поддерживали Омск. Люди привыкли, особенно к шоу, которое давала наша команда. «Авангард» в Балашихе – это не просто хоккей, а поход с детьми на развлечение.

– После переезда в Балашиху клуб стал активнее в медиа. Если бы остались в Омске, было бы так же?

– Активность связана не с переездом. В клубе изменилось все, начиная с руководства. В медиа поменялся весь персонал плюс увеличился бюджет на маркетинг. Сейчас многие клубы усиленно занимаются маркетингом. «Ак Барс» нравится, «Салават». Они отлично ведут соцсети и взаимодействуют с болельщиками. Нравится ведущий уфимских матчей.

– Прошлым летом генменеджер «Авангарда» Алексей Волков признавался, что некоторые игроки не очень хотят ехать в Омск. Вы публично не согласились, сославшись на опыт игрока и президента. Что, вообще не видите фактора Омска – далеко, холодно, дальние перелеты, отсутствие столичной инфраструктуры?

– В Омск всегда ехали с удовольствием. Я уже говорил , что Магнитогорск – не Омск. Играл в «Магнитке», не хочу никого обижать, но уровень жизни там намного ниже.

– В чем Омск лучше?

– Там нет металлургического комбината, который каждый день выбрасывает химические отходы. В Магнитогорске невозможно дышать. Утром вставал, а на машине огромный слой пыли.

Магнитогорск – очень маленький, около 500 тысяч человек. Омск – город-миллионник. Хотя болельщики не отличаются – преданно болеют за свои команды.

Для игрока город не имеет особого значения, а те, кто хотят потусить, едут в Москву или Питер. У Омска большая разница во времени с Москвой (три часа – Sports.ru), которая непросто переносится, но в хоккей играют даже во Владивостоке и Хабаровске.

– Есть ли критерий, по которому Омск хуже Магнитки?

– Если только расстоянием от Москвы (до Магнитогорска – 1700 километров, до Омска – 2700 – Sports.ru).

– Вы говорили «Омск очень удобен тем, что каждый день в Москву летает по три рейса. Всего 3,5 часа – и ты в Москве». Разве 3,5 часа – не долгий перелет?

– Долгий, но ведь летать нужно не каждый день. Все поездки составляются так: перелет до Москвы, а потом – часовые перелеты на следующие матчи. Когда выездная серия в своем регионе – всего час на самолете до Челябинска, полтора – до Уфы.

– Из «Авангарда» ушел чешский вратарь Шимон Грубец – его надежная игра во многом принесла Омску титул. Есть слухи, что как раз из-за возвращения в Сибирь. Как вы считаете, это так?

– Нет. Скорее всего, потому что практически все европейцы покинули КХЛ.

– А Зухра (ведущая “Авангард ТВ” с 2020-го – Sports.ru)? Болельщики считают, что ушла именно из-за Омска.

– С ней все было понятно – такие люди не поедут в Омск. Я всегда говорил, что временщики не переезжают, а приходят, зарабатывают деньги и идут дальше.

Зухра работала качественно. Возможно, у нее с клубом сразу был договор, что она не поедет в Омск.

– Вас обижает, что люди покидают клуб из-за города?

– Да. Но я не в руководстве, поэтому мое мнение здесь неинтересно.

В моем бизнесе очень маленькая текучка кадров, а в руководящем составе практически равна нулю. Для меня в любом деле важна преданность.

Сушинский не уволил бы Рябыкина так быстро. Уверен, что Кравеца утвердят главным

– Вы сказали, что Рябыкина рановато уволили. Сколько вы ему дали бы времени?

– Уверен, Рябыкин справился бы с задачей. Ему нужны были игроки, а не время. Не думаю, что он отходил от системы Хартли, а она тяжелая. Может, кто-то не захотел выполнять какие-то задания. Все индивидуально и зависит от игроков – кто-то быстро усваивает информацию, а кто-то – нет.

– Получается, главная причина неудач – Волков?

– Здесь даже нечего обсуждать: из чемпионского состава осталось три человека (на самом деле – восемь – Sports.ru).

Я бы сохранил Емелина, сейчас он играет, на мой взгляд, за копейки в минском «Динамо». Еще оставил бы Стася – крепкий центральный, занимал место в четвертом звене, играл в меньшинстве.

– Одним из кандидатов на место Рябыкина называли Дмитрия Квартальнова. Вы говорили, что у него может что-то получиться, если он поменяет систему хоккея. Что нужно менять?

– Нужно менять не систему, а менталитет и обращение с ветеранами. Квартальнов перебарщивает с большой ротацией – для молодежи это нормально. Возрастного игрока или хоккеиста первых двух звеньев она скорее напрягает, чем мотивирует.

– Пока обязанности главного тренера исполняет Михаил Кравец. Кого назначат главным?

– Я уверен, что его оставят. Мне это стало очевидно, когда «Авангард» убрал второго тренера, а на его место поставил Кравеца. Тогда понял, что следующий на выход – Рябыкин.

Стал президентом почти без опыта хоккейного менеджера, но выступал против Еронко в «Авангарде»: нет ли противоречия? Как медиа сорвали переход Захи

– Уже два года вы – не президент «Авангарда». Хотите вернуться в хоккей?

– Мне нравится работать в хоккее, но приму далеко не все предложения. Не буду кого-то выделять.

– За пару месяцев до назначения президентом вы вошли в совет директоров клуба. К зиме 2018-го у вас было представление о работе клубного менеджера?

– Поэтому я сначала и зашел в совет директоров, чтобы получить доступ к хоккею, президенту клуба и менеджерам. Но даже не помню, кто входил в совет директоров – собраний не было. Они начались только после того, как я стал президентом.

– В момент вашего назначения председатель совета директоров Александр Дыбаль сказал: «С момента окончания карьеры хоккеиста Максим проявил себя и как успешный менеджер, реализовав свой потенциал в частном бизнесе. Мы надеемся, что совокупность его опыта игрока и управленца позволит повысить эффективность спортивного менеджмента клуба». Вам такая формулировка кажется уместной?

– Да, ведь он и не ошибся.

– У вас не было опыта в спортивном менеджменте, а только в бизнесе. Есть схожие черты?

– Да. В менеджменте есть спортивная сторона, и я в ней хорошо разбираюсь: подбор игроков, тренеров, составление перелетов, создание комфортных условий для команды. Если не касаться спортивной части – различные KPI: билеты, аудитория.

– Самое сложное в роли президента?

– Я отвечал за все и всех: спортблок, маркетинг, арена, персонал. Я не просто смотрел хоккей и ехал домой, а трудился каждый день.

– Летом 2019-го сорвался переход Павла Захи. Тогда медиа писали, что подписание близко, но оно не состоялось. После этого вы сказали: «Потому что ваш брат много ******, другого слова не подберу. Сорвали нам сделку». Действительно журналисты сорвали переход?

– Да. Агенты сливали информацию в медиа. Журналисты писали, что у клубов КХЛ есть интерес к Захе – чтобы мы его быстрее подписали, дали больше денег. Как еще может информация может появиться до подписания контракта?

Нужно держать язык за зубами, но агентам это неинтересно. Они специально сталкивают менеджеров лбами, выбивая лучший контракт для клиента.

– Когда вы уходили из «Авангарда», сказали: «О клубе теперь только хорошая пресса, не то, что было раньше. К сожалению, задачи ставило другое руководство, не нынешнее. Ему это не интересно. Теперь корреспондент будет руководить клубом». Жалеете ли о том высказывании об Игоре Еронко (бывший журналист «Спорт-Экспресса», в мае 2020-го стал ассистентом генменеджера «Авангарда»)?

– Нет, совершенно. Как журналист может руководить клубом и отвечать за молодежь? Или за что он отвечает?

– Чем назначение Еронко на пост ассистента генменеджера отличается от вашего на пост президента? Почему понимающий журналист не может перейти на работу в клуб?

– Он журналист, просто освещает события. Как он может говорить о качествах игрока, если сам, скорее всего, не умеет кататься на коньках?

Когда я играл, многие журналисты сидели в баре во время матча. В конце игры приходили в пресс-центр – не знали, кто забил, кто отдал. Тогда я считал, что журналисты – люди, которые на халяву приходят на хоккей, пьют чай, а потом задают какие-то вопросы, чтобы отписаться в газету и получить зарплату. Сейчас ситуация изменилась: если они не будут работать, не заработают.

– Как поняли, что пошли перемены?

– Появилось много хороших журналистов, которые не задают вопросы типа «Может ли Ничушкин обойти Макдэвида?» Как на это ответить? Можно еще спросить «Может ли Сушинский обойти Макдэвида?» Я не могу придумывать что-либо, говорю о фактах.

Стало намного больше профессионалов, которые внимательно следят за игрой и тем, что происходит вокруг нее. Эти люди интересуются абсолютно всем, залезают тренерам под кожу.

Конечно, есть и проблемы. Главная – продажность: комментарии, вбросы. В медиа не так много денег: если бы журналисты зарабатывали больше, понимали бы, что в следующий раз могут лишиться работы. Имею в виду не публикацию агентских вбросов, а клевету на менеджеров, тренеров, игроков.

В НХЛ – много общения, комментаторы всегда в восторге от опасных моментов. Их приятно слушать, да и болельщиков это заводит. Там интереснее.

– В прошлом году матч КХЛ комментировала Дарья Миронова. У нее была североамериканская эмоциональная подача, которая не понравилась болельщикам.

– Каждому свое. Я, видимо, профессионал, смотрю не только на игру, но и на то, что происходит вокруг нее. Нужно шоу, которое привлечет зрителя.

Скорее всего, недовольство высказывали старые болельщики. Моя мама выключала звук, чтобы ничего не слышать, потому что всегда злилась на комментаторов. Но мы хотим привлекать немаленькую аудиторию – это не сделать только за счет игры. Нужна оболочка вокруг: развлечения, комментарии, интервью, подкасты. Тогда хоккей станет популярным.

– Вернемся к вашим ярким высказываниям. За какое-то вам было стыдно?

– Нет, но во времена игры за СКА однажды вывалил в медиа все, что происходило в команде. Видел, что состав хуже, чем в прошлом году – при этом задачи выше. После нескольких матчей на старте сезона заявил, что «Выше жопы не прыгнешь» (так Сушинский сказал про селекцию СКА, когда выступал за Питер в конце нулевых, и получил 4-матчевую дисквалификацию – Sports.ru).

Тогда меня отстранили на несколько игр. Потом разобрались – сначала нужно было поговорить с руководством. Они видели, что ошиблись, мне не нужно было действовать через журналистов. Теперь рассказываю эту историю молодым ребятам, чтобы думали, что говорят.

Но выше жопы действительно не прыгнешь. Она всегда будет выше.

– Про Хартли в 2019-м вы говорили: «Я открыл для себя новую тренерскую школу». Что за школа? Чем Хартли отличается от других тренеров?

– Я поработал с многими, но не видел таких фанатиков, как Хартли. Боб появлялся на работе в шесть утра, заставлял всех тренеров приходить рано. Было ощущение, что Хартли должен знать и видеть абсолютно все, а как он еще успевал следить за НХЛ, вообще не понимаю.

Хартли видел детали, которые мог не замечать даже профессионал. Например, Боб останавливал тренировку, когда игрок ставил клюшку не так, как хотел Хартли. Это могло происходить и в удачные моменты – например, при выходе из зоны.

Он переживал сердцем и умел радоваться победам. Эмоции у Хартли всегда были на пределе. Хотелось, чтобы Хартли продолжал работу. Сейчас он помогает в академии «Авангарда», не пропускает ни одной тренировки.

Хартли – космонавт среди тренеров. Как Месси в футболе.

– Хартли как-то поменял вашу хоккейную философию?

– Ее не изменить, она привита еще в СССР. Но Хартли подтверждает, что советская философия все-таки работает. Да, нет совсем жестких тренировок, но это постоянная работа над одним и тем же, просмотры видео, много катания на льду без остановок. На тренировках хоккеисты даже не успевали пить воду.

Золотое время КХЛ – период без потолка зарплат. Сейчас иностранцев почти нет, как и нет сыгранных троек

– В апреле вы говорили: «Какой уровень КХЛ? Его нет. Все уехали, не знаю, когда хоккей у нас возродится. Есть индивидуально сильные игроки, а общий уровень, конечно, упал». Он упал только весной 2022-го?

– Падение продолжается, будет длиться еще долго, хотя с таким курсом рубля (59-62 рубля в октябре по отношению к евро и доллару – Sports.ru) иностранцам выгодно приезжать в Россию. Но есть политические проблемы.

Уровень падает не только из-за отсутствия иностранцев, есть внутренние моменты. Наверное, стали хуже работать школы, нет выдающихся звезд. Ушло поколение Ковальчука, Дацюка, а вместо них никто не пришел. Те, кто все-таки начинают светить, сразу уезжают.

Сейчас нет троек, как раньше, например, Морозов – Зиновьев – Зарипов. Люди вместе играли по пять-десять лет. В «Авангарде» была тройка Сушинский – Затонский – Прокопьев.

Да почти в каждой команде были звенья, которые долго играли вместе, а сейчас не вспомню, в каком клубе такие есть. В хорошие годы в СКА была тройка Панарин – Шипачев – Дадонов, потом Гусев занял место Панарина.

– Какой период считаете золотым для КХЛ?

– Когда не было лимита на зарплаты, топ-клубы платили столько, сколько хотели, привозили сильных игроков из НХЛ. Например, в прошлом сезоне это было невозможно из-за лимита и курса рубля.

– Вы высказываетесь почти на любую хоккейную тему. Возможно, сборная будет выступать на Кубке мира под нейтральным флагом. Для вас это имеет значение?

– Мы уже две Олимпиады сыграли под нейтральным флагом, но все же понимают, кто играет. Я не понимаю, для чего это делается: либо играют, либо нет.

Меня коробит, что ребята не могут надеть свитер с гербом, но они понимают за кого играют. На раздевалке написано «Россия», а не сборная Гвинеи.

Новый бизнес Сушинского: чипсы из лаваша. Зачем это нужно и как работает автосалон в 2022-м

– Летом вы вошли в новый бизнес – появились чипсы «Краш лаваш». Как возникла эта идея?

– Мы развиваем продуктовую линейку, поэтому нашли производителей чипсов, которые сделали бренд. Чипсы из лаваша, а название выбирали профессионалы, так как я в этом не очень разбираюсь.

– Но лаваш – ваша идея?

– Этот бизнес развивают старшие дети, я – только сопутствующее звено как инвестор и вдохновитель проекта. Не участвую в операционной деятельности, но помогаю с поиском контактов, большими контрактами, в переговорах с сетями, выставками.

– Едите эти чипсы?

– Да, это натуральный продукт, поэтому не беспокоюсь за качество. Мне нравятся сладкие – напоминают вкус из детства, как хворост. Их разработали специально для «ВкусВилла». Худший продукт по продажам, но по отзывам – лучший. Так что задача тут – продать первую пачку, потому что вторую купят обязательно.

– На бизнес повлияли события этого года?

– Да, в лучшую сторону. Много компаний ушло с рынка, появились свободные полки. Сети охотно ведут переговоры по нашим чипсам.

– Вы занялись бизнесом еще во время игровой карьеры. Были ли ошибки? От чего можете предостеречь молодых игроков?

– Мне повезло – не было ошибок, тогда ни одна копейка не сгорела. Из неудач можно считать хоккейный IT. Проект очень интересный, работал в «Авангарде» и даже сборной Финляндии во время ЧМ-2019, который они выиграли. Но у финнов не так много денег, поэтому они не купили подписку.

Мы собирали статистику игроков – полезную вещь в первую очередь для скаутов и тренеров, что-то похожее на InStat. Кликаешь на игрока – узнаешь все смены, в которых он выходил, в каких зонах открывался, как действовал в обороне, какие у него слабые места. Можно было вывести видео любого игрового эпизода.

Сейчас на рынок пришла большая компания, поэтому мы не смогли выстоять. Это было нереально.

– Вы до сих пор занимаетесь автобизнесом? Как работаете на фоне всех санкций?

– Работой это тяжело назвать, особенно по «Мерседесу». Мы завозим запчасти через Китай, Эмираты, Европу. Регулярных поставок, конечно, нет. То же самое происходит и с машинами. Опель и Хендай практически не доставляют автомобили, но их запчасти остаются в России. Китайцы хорошо работают, машин и запчастей хватает.

Перегоняем машины через Казахстан, Киргизию. Проблемы только с «Мерседесом», остальные поставляют.

– Какие еще проблемы возникли?

– Уровень доходов россиян сильно упал, поэтому сбыт очень маленький. Раньше продавали по сто «Мерседесов» в месяц, сейчас – десять-пятнадцать.

– Но это до сих пор ваш самый прибыльный бизнес?

– Пока да.

– Каким вы видите свое ближайшее будущее?

– Мне главное, чтобы спецоперация уже быстрее закончилась, все нормально жили. Чтобы не надо было уезжать во временное спецпутешествие.

Фото: hawk.ru; globallookpress.com/Rich Graessle/Icon Sportswire, Maxim Thore/Keystone Press Agency; РИА Новости/Владимир Федоренко, Алексей Даничев; en.wikipedia.org