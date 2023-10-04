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«Он ближе всех к Месси». Ламин Ямаль – главный талант «Барсы»

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Любовь Курчавова – о новой звезде.

В апреле Ламин Ямаль дебютировал за «Барсу», ему было 15 лет и 290 дней. Раньше за клуб сыграл лишь один футболист – Паулино Алькантара (в 1912-м он вышел на поле в возрасте 15 лет и 4 месяцев).

С дебюта прошло меньше полугода, и Ямаль утвердился в статусе восходящей суперзвезды. Вот что случилось с ним за последние пару месяцев:

🚀 20 августа попал в старт «Барсы» на матч с «Кадисом» – впервые в карьере.

🚀 28 августа стал самым молодым автором ассиста в Ла Лиге в XXI веке.

🚀 8 сентября стал самым молодым игроком в истории сборной Испании (в возрасте 16 лет и 57 дней). А примерно через час после дебюта Ламин забил Грузии и стал самым молодым автором гола в истории сборной.

🚀 20 сентября стал самым молодым дебютантом «Барсы» в Лиге чемпионов (и вторым после Юссуфы Мукоко из «Боруссии» за всю историю турнира).

🚀 2 октября «Барса» объявила о продлении контракта с Ямалем. Отступные – 1 миллиард евро.

Ламину раздают много авансов и комплиментов. Вот что сказал бывший директор Ла Масии Аурели Альтимира: «Ямаль – не Месси, но ближе всех к нему. Если он десять раз пробьет по воротам, то в девяти случаях попадет. Он хладнокровно действует в штрафной площади и делает то, чего не делают 18-летние и 19-летние футболисты. У него врожденный талант. Нам нужно проявить осторожность и следить за его окружением, но он станет важным игроком».

Родители Ямаля болеют за «Реал» (как и большинство иммигрантов в его родном городе). Даже появился слух, что они хотят его ухода из «Барсы»

Ямаль родился в июле 2007-го в семье марокканца Мунира Насрауи и экваторогвинейки Шейлы Эбаны и вырос в Матаро – 125-тысячном пригороде Барселоны. В его родном районе Рокафонда в основном живут бедняки и рабочие. Это неспокойное место: наркотики, безработица, преступность. Треть населения – иммигранты, половина из них – марокканского происхождения.

Сейчас родители Ламина разведены, но хорошо общаются. Что интересно, оба болеют за «Реал», который в Матаро, где почти нет тех, кто говорит по-каталански, популярнее «Барселоны». В день дебюта Ямаля за «Барсу» журналист Жоан Фонтес поделился инсайдом: якобы родители игрока хотят отказаться от контракта с «Барсой» ради перехода в «Реал». Эта информация опроверглась сама собой – Ламин продолжил играть за «Барсу», а потом подписал новый контракт.

Больше о родителях Ямаля почти ничего неизвестно – кроме одного скандала.

В середине мая отец Ламина атаковал предвыборную палатку ультраправой партии Vox («Голос»), в которой находилась кандидат в мэры Матаро Моника Лора. Мунир оскорблял присутствующих и бросался яйцами. Когда его попытались остановить, он начал драться и сломал одному из сотрудников партии очки, не нанеся при этом серьезного вреда здоровью – только ушиб. За это Насрауи оштрафовали на 550 евро, еще 110 евро он должен был заплатить как компенсацию.

Ямалю приходилось вставать раньше сверстников – он ездил на матчи на поезде. Теперь празднует голы с отсылкой к родному району

Ямаль с детства вдохновлялся игрой Неймара – даже ждал его и Луиса Суареса после матчей, чтобы попросить о фото. Любовь к Неймару видна и по движениям на поле – иногда неожиданно бразильским.

Ламин начинал на улицах Рокафонды. Как говорят близкие, с тех пор в его игре ничего не изменилось. Ямаль впитывал в себя уличный футбол, потом год провел в «Ла Торрете» (команда из соседнего Гранольерса), а в 7 оказался в Ла Масии. Там парня не лишили яркой индивидуальности (скорее, наоборот поощряли ее), добавили к ней тактику и вывели на новый уровень понимание игры. «В футбол его научили играть в Ла Масии, а дриблингу он научился на улице», – говорит его кузен Моха.

Стартовые условия Ямаля были хуже, чем у сверстников: если семьи других ребят могли приехать за час до матча на машине, то Ламин с папой просыпались на три, четыре или даже пять часов раньше, чтобы успеть добраться на поезде. В пути Ламин либо спал, либо играл в мяч – да, прямо в вагоне.

Ламин не забывает, откуда вышел. Его родному району посвящен каждый гол: празднуя, он показывает на пальцах цифры 3, 0 и 1. Так заканчивается почтовый индекс Рокафонды. В этом районе по-прежнему живет его дядя Абдул. У него своя пекарня, на стенах которой висят две футболки с фамилией звездного племянника – «Барселоны» и сборной Испании U17. «Теперь многие соседи просят меня достать футболку Ламина и спрашивают, как попасть в академию «Барсы», – говорит он.

В 8 Ямаль выводил Рамоса на класико. А на прошлой неделе Серхио забил в свои после его скидки

В 2016-м 8-летний Ямаль впервые встретился с Серхио Рамосом, который перешел в «Реал» за два года до его рождения – выводил на класико, которое «Мадрид» выиграл 2:1 благодаря голам Карима Бензема и Криштиану Роналду.

Только посмотрите, как Ямаль на него смотрит!

Кстати, в той игре Серхио удалили.

Прошло 8 лет, и Ямаль с Рамосом снова встретились – только в ином статусе. На прошлой неделе Ламин вышел в старте «Барселоны», а Серхио сыграл за «Севилью» в 8-м туре Ла Лиги.

Вы точно слышали, что Рамос очень хотел забить в матче с «Барсой». Получилось, но немного не так, как мечтал Серхио. «Барса» атаковала, мяч прилетел на правый край штрафной, Ямаль скинул головой во вратарскую… И Рамос забил в свои ворота.

🚀 Хронология взлета Ямаля. У него больше матчей за команду с 7 игроками, чем с 11

Хави знал о Ямале, уже когда приехал из Катара. На ужине в честь возвращения он сказал: «Если мы позаботимся о нем, он окажется в первой команде». Так и вышло.

А теперь – несколько коротких фактов:

● Как подсчитал журналист Жауме Маркет, у Ямаля больше матчей за команды с 7 игроками, чем с 11 (7 на 7 он отыграл 5 сезонов, 11 на 11 – всего два, так получилось из-за пандемии, когда футбол встал на паузу).

● От дебюта Ямаля за «Барсу» U19 до первого матча за основу сборной Испании прошло меньше года.

● Ямаль дебютировал за основу «Барсы», даже не сыграв за «Барсу Б».

Хави хотел постепенно подводить Ламина к основе, чтобы избежать ненужного шума, но не смог: парень прогрессировал так быстро, что не дать ему шанс было невозможно. «Ямаль все еще очень юн, он растет, – говорил тренер. – Его нужно защищать от чрезмерной эйфории и сравнений с Месси».

Сейчас главная цель «Барсы» – сделать так, чтобы Ямаль не травмировался так часто, как Ансу Фати и Педри. Об этом заботится и Хави, и медицинский штаб. «Они играли гораздо больше, чем Ламин, и поплатились за это», – приводит Relevo слова источника в «Барсе».

На Ямаля охотилась сборная Марокко (похоже, участвовал даже король), но он выбрал Испанию. А мог играть еще и за Экваториальную Гвинею

После дебюта Ламина за «Барсу» активно обсуждался выбор сборной. Было три варианта: Испания (там он родился и вырос), Марокко (родина отца) и Экваториальная Гвинея (родина матери).

Казалось, все однозначно: Ямаль выберет Испанию, ведь с февраля по октябрь 2022-го сыграл за сборные аж четырех возрастных групп – U15, U16, U17 и U19.

Но в Марокко не собирались сдаваться. «Все говорят о нем и спрашивают, попробуем ли мы его «украсть» у Испании, – рассуждал в декабре Раби Такасса, скаут Королевской марокканской футбольной федерации по Европе. – Он может выбирать между тремя сборными. Думаю, он окажется там, где чувствует себя лучше, где ему подскажет сердце. Это один из лучших вингеров, что я видел в молодежных командах. У «Барсы» в академии настоящий талант. Ямаль очень мне нравится, всегда буду его фанатом – где бы он ни оказался – потому что я люблю игроков такого типа, они способны делать разницу. Сейчас Ямаль играет за молодежные сборные Испании, и мы уважаем это. Мы никого не принуждаем выбирать нашу сборную и с уважением отнесемся к любому его решению».

Апрельский инсайд Жоана Фонтеса был обнадеживающим: журналист писал, что Ямаль хочет играть за Марокко. В августе сайт Relevo сообщал, что для Марокко это стало вопросом государственной важности: доверенные лица короля Мухаммеда VI созванивались с Ламином и Браимом Диасом, чтобы убедить их выбрать африканскую сборную. Писали, что в случае их согласия Марокко ждало мощного медиаэффекта, так как Ямаль играет за «Барселону», а Диас – за «Реал».

На этом история не закончилась – в медиа ворвалась мама Ямаля. «Мой сын – экваторогвинеец, – сказала Шейла Эбана в интервью Actualidad Guinea Mundo. – В детстве я возила его туда. Больно слышать слова о том, что он не экваторогвинеец. Сейчас ему всего 15 лет, нужно дать ему время вырасти».

Заявление дало надежду сборной Экваториальной Гвинеи, но ненадолго: уже в начале сентября Ямаль дебютировал за Испанию. Mundo Deportivo писала, что сборную Ламин выбирал самостоятельно.

«Я всегда играл за Испанию, начиная с юношеских команд, – сказал Ямаль, впервые приехав в расположение взрослой сборной. – Я всегда четко знал, что хочу играть за Испанию и выиграть чемпионат Европы и чемпионат мира».

Скромный Ямаль: не съехал с базы после дебюта в основе, выходные проводит с семьей. Правда, в боулинг теперь не поиграть

Еще в детстве Ямаль переехал в Ла Масию – чтобы не тратить время на дорогу. Ворвавшись в основу «Барсы», он не изменил привычный быт и не переехал с базы. Ламин много времени проводит с родители и кузеном, а на выходных приезжает в родной район. С дисциплиной полный порядок: почти всегда Ямаль на базе уже за полтора часа до тренировки.

В быту его семьи тоже почти все по-прежнему: они встречаются перед каждым матчем «Барселоны» и смотрят игру вместе – либо дома, либо в пекарне дяди Абдула, либо в баре по соседству. Но кое-что все же изменилось. «Теперь мы с Ламином не можем сходить в боулинг», – жалуется кузен Моха.

Ямаль продлился с «Барсой», несмотря на интерес «Ман Сити». Официально – до 2026-го (на самом деле, кажется, дольше)

Ямаль не мог подписать профессиональный контракт с «Барселоной» до 16-летия – в теории другие клубы могли этим воспользоваться. И, кажется, пытались.

Журналистка Mundo Deportivo Кристина Куберо сообщила, что у «Ман Сити» был план: подписать Ямаля и отдать его в аренду «Жироне», которая тоже входит в City Group. Но Хави сыграл на опережение, поговорил с Ламином и заверил, что рассчитывает на него. Затем появились любопытные подробности: по данным Mundo Deportivo, в «Барсе» считают, что «Ман Сити» пытался переманить не только Ямаля, но и других талантливых игроков – Алекса Бальде и Пау Кубарси. Из-за этого отношения между клубами испортились, даже несмотря на аренду Жоау Канселу. Косвенно это подтвердил Энрик Масип, советник Жоана Лапорты: «Ямаль и Бальде оказались в серьезной ситуации этим летом и могли уйти, потому что один клуб пытался перехватить их».

Но ничего не вышло: в середине сентября Radio Marca сообщила, что Ямаль сразу же отклонил предложение от «Ман Сити», так как думает только о «Барсе».

Примерно тогда же появились новости о скорой договоренности Ямаля и «Барсы» по контракту. Mundo Deportivo раскрыла интересную формулу: клуб вместе с Жорже Мендешем (чтобы стать агентом Ямаля, он заплатил отцу игрока 3 млн евро) разработал долгосрочный план, благодаря которому Ламин сможет провести в «Барсе» ближайшие семь сезонов. Выглядит это так: сначала Ямаль подписывает контракт до 2026-го (по правилам ФИФА, 3 года – максимально возможный срок контракта для 16-летнего игрока), а в 2025-м, когда Ямалю исполнится 18, а до истечения договора останется год, продлевает его еще на пять сезонов. Если все сработает, то Ламин останется в «Барсе» до 2030-го (ему к тому моменту будет всего 24). Сайт Relevo подтвердил эти сведения и добавил, что договоренность о продлении Ямаля до 2030-го закреплена документально.

«К счастью, меня не пугает давление, – сказал Ямаль, получив приз лучшему игроку матча с «Вильярреалом» (4:3). – Я стараюсь забыть об этом и играть в футбол – в этом я хорош».

Ну правда ведь хорош.

Фото: DAISUKE Nakashima, Samuel Gonzalez/Global Look Press; Gettyimages.ru/Alex Caparros; Instagram/lamineyamaltribuna.comdailymail.co.uk

38 комментариев

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VictorVallecano
Ближе, чем Кркич или Фати?
+64
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Гномович!
Ждем через пару лет в Брайтоне...будет отличная связка с Фати.
+34
-10
+24
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madrilenos
Ответ VictorVallecano
Ближе, чем Кркич или Фати?
а как же Рики Пуч?
+19
-4
+15
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xion76
Сколько таких было Гетце, Фати и т.д. и где они сейчас ? Месси единственный и не повторимый)
+13
-3
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TY-214
Что, опять? Сколько уже их было, этих новых Месси. Хотя парню удачи.
+7
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Кан и Баллак сидят в баре
В Барсе панацея по-ходу. Любой юниор забивший гол - у них будущий Месси. И скольких мы таких видели. У Леонеля тоже был талант явный,но в первые годы карьеры он так же не забивал пачками голы. Смешно уже читать про всех будущих - Месси/Роналду/Пеле/Марадон.
+8
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Александр Опёнышев
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
В Барсе панацея по-ходу. Любой юниор забивший гол - у них будущий Месси. И скольких мы таких видели. У Леонеля тоже был талант явный,но в первые годы карьеры он так же не забивал пачками голы. Смешно уже читать про всех будущих - Месси/Роналду/Пеле/Марадон.
Ты хоть знаешь значение слова панацея?) Оно тут вообще не к месту)))
Ну а по поводу будущих Месси, это чисто журналистская тема, в самой условной Барселоне так явно каждого юниора не называют
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wshnmn
Поймите вы уже, второго Месси нет, не будет и быть не может. Видел я этих "вторых Месси" уже столько, что и не сосчитать!
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Johnie
Писать же о чем-то нужно.

А ведь игрок и сезона полноценного не провел, а уже такие авансы
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Vladislav Pavlov
Давыдов был ближе всего
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Denis Fomin
Ахаха еще один "новый" Месии. Таких уже с десяток было, через год будет такой же как Фати, Пуч, Кркич и др
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Catalonia is the independent republic
Удачи пацану!
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Сергей Орлов
Помнится, то же самое говорили о Фати)
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Le Tallec
Сколько таких юных Месси мы видели?!
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Питер Пэн
Вообще такие преждевременные авансы кружат голову и неокрепшие мозги малолеткам. Да и ещё и золотой дождь
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Filip J. Fry
Карьера на уровне Педро уже будет успехом, а тут про Месси
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Diyas
сколько было новых Месси, после Месси? что за мода раскручивать игроков с и без причины.
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Rachid
Способности футбольные у Ямаля безусловно есть - но не рано ли многие журналисты чрезмерно начали петь ему дифирамбы- он ведь ничего весомого пока не сделал- пока он только способный подросток Барселоны:)))))
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Media Team
Удачи в Брайтоне ( как же все достали это писать ) парню только 16 лет откуда вы диванные эксперты знаете что с ним будет , дайте ему хотябы года три и тогда уже будете говорить какие вы молодцы потому что были правы или все таки говорить Ямаль ты лучший , дайте парню время
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Александр Опёнышев
Рано ещё такие авансы давать, да и не хочется пацана сглазить
А вообще, из подобных примеров только Боян был ближе всех к уровню Лео, но там парнишку давление сломало и очень жаль(
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войд
Выпустите этого Ламала сегодня против Порту,охота поржать с ноунейма)
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Илья Егоров
Меня очень сильно начинает раздражать это сектанство. Еще буквально 2-3 года назад был Рики Пуч, и я помню как мой друг, ярый болельщик Барсы, ругался на Кумана, что тот его маринует и вообще это будущая мировая заезда. Это было всего-то два года назад. За это время уже Фати зажег и затух, Гави уже стал (или нет) новым Хави, и вот уже какой-то Ямаль. Через год ждем еще кого-то, кто забьет Осасуне гол, и станет каким-нибудь новым Пуйолем или Иньестой или Месси. Принципиально не читал ни одну такую статью, потому что зачем, если через полтора года этот чел откажется в лазарете, или МЛС, или Брайтоне?
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александр модов
Нет никого, ближе к Месси сейчас, чем его жена и дети, а еще и Бэкхем))
А на поле нет никого!! Раздаются щедрые авансы, но игроки типа Фати потом банально не тянут...тоже самое будет и в этот раз, с очередным якобы суперталантом.
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Дмитрий Рабко
Ответ Alexander Sragovich
и чем Вини
Джонс ???
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iegord
Ответ VictorVallecano
Ближе, чем Кркич или Фати?
Чуть ближе чем Кркич, чуть дальше чем Халилович и Деулофеу
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