22 комментария

Люба Курчавова – с эмоциями.

Для меня история Карима Бензема – одна из самых вдохновляющих в футболе. В 2010-м Моуринью назвал его «котом», Линекер в 2017-м – «переоцененным», а в 2022-м Карим выиграл «Золотой мяч», и это не вызвало вопросов ни у кого.

В этой истории было все: насмешки, одиночество, преодоление, самопожертвование, сотни голов и очень много трофеев.

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Проблем с верой в себя Бензема никогда не знал. В «Лионе» была традиция – вечером перед дебютом каждый молодой игрок должен обратиться к команде с речью. В январе 2005-го капитан «Лиона» Жуниньо представил партнерам 17-летнего нападающего. Бензема что-то пробормотал себе под нос, и ветераны «Лиона» рассмеялись. «Смейтесь, – сказал Карим. – Но помните: я здесь, чтобы отобрать у вас место в составе».

Уже через два года Бензема выполнил обещание и стал основным нападающим «Лиона». 20-летний парень был лучшим бомбардиром, но замкнутость и стеснительность все равно смущали. Карима считали мягким и не верили, что он вырастет в звезду.

За ним приезжала «Барселона»: в 2007-м собирались выплатить прописанные 30 миллионов евро. К мастерству Карима вопросов не было, но директор «Барсы» Чики Бегиристайн все равно заблокировал сделку. Он приехал в Лион, пообщался с Каримом и решил, что это незрелый парень, которому вредит общение с не очень-то благополучными друзьями. Бегиристайн был убежден, что Карим не адаптируется к жизни в другой стране.

Так в Бензема не поверили первый раз.

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В 2009-м за Карима уже конкурировали топ-клубы. «Манчестер Юнайтед» предлагал больше «Реала», но президент «Лиона» Жан-Мишель Олас знал, что парень грезит «Мадридом» (в 2005-м Бензема сошел с ума от счастья, получив игровую футболку Роналдо с автографом). Флорентино Перес приехал в Брон, родной город Бензема, заговорил с ним по-французски и убедил, что переход в «Реал» – то, что ему нужно.

Поначалу в «Реале» Карим страдал. Он не знал испанского, мало играл, ни с кем не общался, выходил на поле под постоянный свист трибун. Первый сезон закончил на восьми голах в 27 матчах Ла Лиги. Оцените: дубль вылетевшему «Тенерифе», четвертый гол при 5:0 с вылетевшим «Хересом», шестой из шести «Сарагосе», четвертый, когда побеждали 5:1 «Атлетик».

У Игуаина было 27 голов за 32 игры.

Marca уничтожала: обложка с Benzeman (Superman?) превратилась в Benzená. Окончание «ná» – сокращение от nada, то есть ничего. Дошло даже до сравнений с трупом на первой полосе.

В Бензема по-прежнему не верили.

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В «Реал» пришел Жозе Моуринью. От него Бензема доставалось: португалец жаловался, что тренировку не начать в 10 утра, «потому что Карим еще спал». Когда сломался Игуаин, Моуринью сказал, что у «Реала» нет нападающего, и перевел Роналду в центр атаки. Затем Жозе вслух сомневался, что Карим поможет команде, а мысль о его роли в команде закончил так: «Это похоже на то, когда у вас нет собаки, с которой можно пойти на охоту. Поэтому вам приходится брать кота».

Моуринью добился, чего хотел – взбесил чуть флегматичного Бензема. На следующий день француз пришел в кабинет тренера и потребовал уважения: «Я немного застенчив, но не позволю смеяться над собой».

Потом Карим даже благодарил Моуринью за уроки: «Он хотел раззадорить меня, вселил уверенность, вытащил из депрессии, внушил желание играть и побеждать».

Тогда Бензема понял, что пора доказывать.

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Не получалось. В январе 2011-го «Реал» подписал Эммануэля Адебайора. Казалось, Бензема списали. Так думал и Карим: даже спрашивал Моуринью, стоит ли искать новую команду.

Конечно, Бензема никуда не ушел. Наконец-то освоился, нашел в команде друзей (среди них были и Роналду с Рамосом), подучил испанский.

И наконец-то встретил человека, который в него поверил. Карло Анчелотти сказал: «Ты уникален. Будем строить команду вокруг тебя». Тогда Бензема уже не заканчивал сезон меньше, чем с 20 результативными действиями в Ла Лиге.

Многое получалось благодаря Зинедину Зидану. Как ассистент он регулярно работал с Бензема дополнительно. Когда стал главным, увеличил значимость Карима еще. «Бензема не будет забивать по 60 голов за сезон, но гарантирует 25-30 мячей, а потом дойдет и до 40, – сказал Зидан после одного из матчей. – Я люблю тех, кто умеет адаптироваться. Да, Карим не забил, но опускался в полузащиту – так начинались наши атаки. Его движение нравится всем, кто любит футбол».

Еще раз очевидное: Бензема всегда был невероятно полезным, но его долго недооценивали из-за монструозной тени Криштиану Роналду. Карим не переживал, а делал то, что больше нужно команде: освобождал звездному португальцу зоны, много ассистировал (отдал на Роналду 47 голевых – больше нет ни у кого), подстраивался под движения и делал передачу там, где мог бить сам.

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В Бензема не верили и после ухода Роналду.

Похоже, даже руководство «Реала». Через год на роль нового фронтмена за безумные деньги подписали Эдена Азара. Бензема оглянулся, увидел немотивированного Бэйла, непонятного Йовича, погрузневшего Азара и понял: пора. Карим снова был готов сделать для «Реала» то, что нужно. Теперь клуб ждал нового лидера.

Чтобы соответствовать миссии, Бензема наладил сон, отказался от тусовок, поменял рацион и много-много работал в зале. Карим расцвел и показал всем тем из нас, кто был поначалу невнимателен, что он – все-таки прекрасный лебедь.

Когда он сломал мизинец, не делал операцию, чтобы не пропускать матчи и тренировки. Так появилась та самая повязка.

Когда «Реалу» нужно было забить еще, Бензема первым возвращался на свою половину и заряжал партнеров.

Когда понадобилось, Бензема снова вспомнил, что хорош в подыгрыше, и помог Винисиусу стать суперзвездой.

Да, вокруг Бензема было много скандалов, но о них сейчас вспоминать не хочется.

Лучше прокрутим в голове элегантные пасы пяткой, умные движения, шикарную технику и готовность жертвовать статистикой ради команды.

«Я осуществил три мечты, которые у меня были в жизни: купил дом для мамы, подписал контракт с «Реалом», потому что это лучший клуб в мире, и выиграл «Золотой мяч», – сказал Бензема в октябре 2022-го.

Из «Реала» Карим уходит легендой с 25 трофеями. В статусе действующего обладателя «Золотого мяча».

Все-таки зря в него не верили.

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Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno, Michael Steele, Manuel Queimadelos Alonso, Kevork Djansezian, Denis Doyle