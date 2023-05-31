29 комментариев

Сериал «Тед Лассо» закончился. В третьем сезоне Тед превратился в классного тренера и пришел к большому успеху.

Мы грустим об окончании сериала и рассказываем восемь неожиданных историй о том, как создавалась самая популярная комедия о спорте.

Тед Лассо родился 10 лет назад – из американской рекламы АПЛ

Персонаж Теда Лассо впервые появился в 2013-м. Тогда американский канал NBC купил права на матчи нескольких сезонов АПЛ и снял серию рекламных роликов о назначении незадачливого тренера-американца в клуб АПЛ, чтобы увлечь зрителя европейским футболом. Его сыграл комик Джейсон Судейкис, который до этого был известен пародиями на Джо Байдена и Джорджа Буша.

В рекламе Лассо стал тренером «Тоттенхэма» с Гаретом Бэйлом и Кайлом Уокером. Тренер учил игроков бить выше ворот (как в американском футболе), не понимал правило офсайда, путал количество таймов и придумывал американские сравнения для команд АПЛ. «Ман Юнайтед» и «Ливерпуль» он сравнил с «Даллас Ковбойз», а «Ман Сити» – с Дженнифер Лоуренс. Через 4,5 минуты видео Лассо уволили.

Сейчас у ролика более 20 миллионов просмотров.

«По сценарию первого рекламного ролика через три дня работы тренера увольняют, – объяснял Судейкис Entertainment Weekly. – И мы подумали, что будет забавно, если тренер не начнет злиться или как-то цинично реагировать, а просто порадуется новому опыту, полюбит Лондон и футбол».

NBC (и самому Судейкису) мысль понравилась, поэтому через год сняли вторую рекламу АПЛ с Тедом Лассо (там он был тренером женской команды и телеэкспертом).

После этого все чуть не закончилось, но все изменила Оливия Уайлд, которая тогда была женой Судейкиса. В 2015-м она воскресила идею, сказав, что из истории Теда нужно сделать полноценный сериал или шоу. С тех пор Судейкис вместе с другом Бренданом Хантом (он сыграл роль тренера Бороды, помощника Теда Лассо) и еще несколькими авторами писали сценарий и искали продюсеров.

Идея шоу о тренере из США в АПЛ появилась больше 20 лет назад. Тогда Хант пытался увлечь Судейкиса футболом

В 2001-м Судейкис и Хант жили в Амстердаме и работали в комедийном театре Boom Chicago. За время жизни в Нидерландах (он переехал в 1999-м) Брендан влюбился в европейский футбол и пытался увлечь Джейсона, который вообще ничего о нем не знал.

Тогда они купили приставку – Брендан решил, что, играя в фифу, Джейсон изучит правила. План не просто сработал (Судейкис разобрался в футболе), но и подарил идею комедийного шоу: они постоянно думали, как смешно было бы назначить кого-то вроде Джейсона в профессиональный футбольный клуб.

Об этой мысли не вспоминали до тех пор, пока NBC не нанял Судейкиса на роль тренера-американца в клубе АПЛ для промо-ролика.

Персонаж Теда Лассо стал добрее из-за Дональда Трампа

О таком неожиданном влиянии бывшего президента США в интервью The Observer рассказал Джейсон Судейкис. Во время одного из ужинов с Оливией Уайлд актер задумался, не стоит ли изменить характер Теда, который был придуман в 2013-м. Как рассказал Джейсон, сначала Лассо был более «воинственным», но растущие политические противоречия в обществе заставили изменить вектор развития персонажа.

«Такова наша культура, – сказал Судейкис. – Я не так уж активен в соцсетях, но даже на меня все это повлияло. А потом ты видишь Дональда Трампа, спускающегося по эскалатору (так он объявил, что будет участвовать в выборах президента США – Sports.ru). Я подумал: «Окей, это глупо». То, что он открыл в людях… Я ненавидел то, как они не слушали друг друга. Все разделилось на черное и белое, а я не считаю, что мир работает так. Незадолго до этого у меня родился сын Отис, и я такой: «Парень, я не хочу, чтобы ты стал одним из них». Да, я просто не хотел изображать такие качества».

Так Тед Лассо стал теплым, приветливым и заботливым персонажем, которого зрители полюбили в разгар пандемии.

Актера, сыгравшего Роя Кента, наняли сценаристом. Раньше ему предлагали только роли террористов

Карьера Бретта Голдстина начиналась непросто – ему предлагали лишь роли террористов. «Кажется, они видели мое лицо и думали: «Он выглядит как террорист!» – рассказывал актер для Variety.

Вскоре Голдстину понял, что ему не очень комфортно в драматических ролях, и нашел себя в стендапе. «Я разорвал зал, черт возьми, – вспоминал первый концерт Бретт. – Адреналин был таким сильным, концерт прошел отлично. И я подумал: «Вау, черт возьми!»

Потом продюсер Билл Лоуренс нанял Голдстина сценаристом в «Тед Лассо». «Он просто позвонил мне и сказал: «Я работаю над таким вот шоу. Думаю, ты должен присоединиться к нему и писать сценарий», – вспоминал Бретт. – Там я познакомился с Джейсоном [Судейкисом], и мы отлично поладили. Когда я пришел, Джо [Келли, продюсер], Брендан [Хант], Джейсон и Билл уже написали первый вариант сценария. Мы вместе придумывали все остальное».

Работая над сценарием, Бретт почувствовал особую связь с одним персонажем – Роем Кентом. Образ стареющей легенды футбола полюбился ему настолько, что устроил самопробы: снял пять сцен и отправил.

«Я чувствовал его, – рассказал Голдстин в интервью Rolling Stone. – Не буду называть имена, но у нашей семьи есть друзья, которые были профессиональными футболистами. Я рос рядом с ними. Я был рядом, когда они закончили карьеры, и знаю, как сложно им дается этот переход. Футбол – твоя жизнь, и резко это меняется. Это действительно трагедия. Никто не хочет прекращать играть в футбол. Просто в какой-то момент тело уже не справляется. И это трагично. Я понимал, как это грустно. Я понимал его депрессию. А еще я полностью понимал эту ярость. Все это и составляло его. И я подумал: «Я Рой Кент». Разница только в том, что я не хочу не нравиться людям, поэтому подавляю в себе некоторые черты».

Актер, сыгравший Дани Рохаса, выступал в низших дивизионах Мексики

Роль Дани Рохаса, молодого мексиканского форварда, который постоянно повторяет, что «Футбол – это жизнь», сыграл бывший профессиональный футболист Кристо Фернандес.

«В Гвадалахаре, моем родном городе, я играл в футбол. Не на топ-уровне, но во втором и третьем дивизионах, – говорил Фернандес в интервью Screen Times. – Футбол был моей страстью с детства».

Родители Кристо настаивали, что нужно учиться, поэтому он поступил в университет на факультет медиакоммуникаций (просто потому что он был ближе всего к дому). Фернандес тренировался дважды в день, а по вечерам занимался учебой. Когда у него начались пары по написанию сценариев и созданию визуальных фильмов, Кристо получил две сложных травмы колена подряд.

«Думаю, все это случилось не просто так, – считает Фернандес. – Тогда я впервые позволил себе всерьез заняться чем-то помимо футбола. И мне очень понравилось. Я наслаждался. Я начал снимать короткометражки для студентов старше и младше меня. Я пошел в театральную студию при университете. Закончив учебу, я осознал, что этим я и хотел бы заниматься. Три года я копил деньги, работая везде, где возможно. Я взял эти деньги и поехал в Британию, потому что обожал культуру этой страны».

Затем Фернандес выучился на актера, потом вернулся в Мексику из-за проблем с визой, но при этом продолжая искать варианты для съемок. Когда возникла возможность сняться в «Теде Лассо», он ухватился за нее.

«Я готовился к этой роли всю жизнь, даже не зная об этом», – сказал Фернандес.

Судейкис сильно поранил голову на съемках, случайно подпрыгнув в дверном проеме. Сцена вошла в сериал

Кратко напомним содержание сцены из 10-й серии первого сезона. Только что Ребекка дала ценный совет Теду, сказав использовать нехватку знаний о футболе, чтобы создавать хаос на поле. Тренера разговор так воодушевил, что он подпрыгнул от радости, влетел головой в верхнюю часть дверного проема и упал. Заверив Ребекку, что все в порядке, Тед быстро поднялся и убежал. «Я подпрыгнул и – бум – ударился головой», – вспоминал Судейкис в шоу Дрю Бэрримор.

Джейсон быстро понял, что что-то не так. «Я протянул руку вперед и вдруг увидел кровь на пальцах, – говорил он. – После этого посмотрел вниз и увидел лужу крови. Она стекала и скапливалась на ладони. Тогда я подумал: «О нет». Это полная случайность. Голову пришлось заклеивать».

Печенье, которое Тед носит Ребекке, не такое уж и вкусное

Тед каждое утро приносит владелице «Ричмонда» Ребекке розовую коробочку с печеньем, от которого она без ума. Это одна из самых милых традиций сериала, ведь тренер печет его сам.

После выхода первого сезона амбициозные кулинары изучали короткие сцены, на которых видно, как Тед готовит печенье, чтобы понять, что за ингредиенты он использует. Из съемочной группы «Теда Лассо» это печенье пробовала только Ханна Уэддингем, играющая Ребекку, и она не в восторге от него. «Это толстые песочные коржи, которые высасывали всю слюну из моего рта, когда я пыталась играть и говорить одновременно, – сказала актриса для Vulture. – Слишком маслянистые и сладкие, на мой вкус. Они не были несъедобными, но и не были такими, что хочется сказать: «Ням-ням, давайте скорее печенье!» В интервью The Wrap Уэддингем пошла еще дальше и сравнила печенье с «кусочком высохшей губки, который остался в ванной».

Из-за отрицательных отзывов Ханны люди, ответственные за подготовку печенья для съемок, изменили рецепт. Актриса была довольна. «Теперь оно гораздо лучше», – сказала она для Today во время работы над вторым сезоном.

Над постановкой матчей работал экс-футболист. Соперников «Ричмонда» играли бывшие игроки клубов АПЛ и низших лиг

Во время съемок второго сезона Софи Воргер, ассистент режиссера, наняла бывшего футболиста Касали Касаля (воспитанник «Фулхэма», поигравший за «Ди Си Юнайтед» и «Суиндон Таун» – Sports.ru). Он работал над постановкой футбольных сцен и привлек к работе целую команду экс-футболистов – среди них были Ли Хендри (экс-игрок «Астон Виллы»), Джей Ботройд (экс-форвард «Ковентри», «Кардиффа» и «Вулвс»), Джермейн Пеннант (выступал за «Арсенал» и «Ливерпуль»). Все они играли за соперников «Ричмонда».

Фото: Apple TV+; globallookpress.com/MediaPunch/face to face