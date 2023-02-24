18 комментариев

Положение бразильца все хуже.

20 января Дани Алвеса арестовали по подозрению в изнасиловании. Мы уже рассказывали о подробностях этого дела, но за месяц с момента ареста деталей стало больше.

Кратко вспомним, что случилось. 23-летняя девушка обвинила Алвеса в том, что он изнасиловал ее в туалете ночного клуба Sutton ночью 30 декабря. 20 января Дани арестовали без права внесения залога – чтобы не уехал из Испании. Теперь Алвесу грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Адвокаты Алвеса пытались добиться выхода Дани из тюрьмы под залог и соглашались на все: бразилец был готов сдать паспорт, отмечаться в суде каждый день и носить браслет с определением местоположения.

Не помогло – во вторник суд Барселоны отказался выпустить Дани под залог и оставил его в тюрьме до суда. По данным Cuatro al dia, Алвес тяжело воспринял решение суда, поскольку надеялся на освобождение. Все утро после вынесения решения Алвес провел в камере молча.

Какие новости появились вокруг дела Алвеса за последний месяц?

Показания и улики: 4-я версия событий от Алвеса, результаты судмедэкспертизы и новые кадры с камер (все – не в пользу Дани)

Было:

Потерпевшая рассказала, что пришла в ночной клуб с подругами, на танцполе к ним подошли мужчины мексиканского происхождения и пригласили их в VIP-зону. Девушки отказывались, но потом согласились. За столиком сидел Алвес. Вскоре он начал приставать к заявительнице, дважды приложив ее руку к своему пенису, несмотря на сопротивление. Затем Дани повел девушку в туалет. По ее словам, она захотела уйти, как только поняла, где оказалась, но Алвес не дал ей этого сделать, сел на унитаз, задрал платье, попросил сказать, что она его «маленькая сучка», и заставил ее сесть на него сверху. Затем он повалил ее на пол и заставил сделать ему минет, чему жертва сопротивлялась. После этого бразилец ударил ее, поднял с пола и изнасиловал.

Версия Алвеса менялась трижды: сначала сказал, что не знает девушку, обвинившую его в изнасиловании, затем заявил, что видел ее, но ничего не было, а потом объяснил, что это девушка накинулась на него, пока он собирался справить нужду, и сделала ему минет.

Стало:

Как сообщил журналист телеканала Antena 3 Карлос Килес, Алвес изложил четвертую версию событий и впервые признал, что у него с заявительницей был секс с проникновением.

В суде Алвес довольно неловко объяснил, почему представил так много разных версий. «Правда в том, что я хотел защитить эту девушку. Она направилась прямо ко мне. Я не трогал ее», – приводят слова Алвеса источники ARA.

За несколько дней до этого стало известно, что версия событий, изложенная двоюродной сестрой предполагаемой потерпевшей и их подругой, которые были в клубе Sutton в ту ночь, совпадает со словами заявительницы. По данным EFE, одна девушка рассказала, что тот приобнял ее за талию, другая отметила, что Дани трогал ее за интимные места. Девушки отметили, что поведение бразильца было им неприятно. Судья предложил второй свидетельнице подать иск на Алвеса, но та отказалась, «чтобы не преуменьшать значимость изнасилования» первой жертвы. Девушки также подтвердили слова заявительницы о том, что она не знала, что дверь, в которую зашли они с Алвесом, действительно вела в туалет. Свидетельницы думали, что она ведет в помещение для курения. Защита Алвеса в ответ на слова девушек заявила, что в показаниях жертвы и свидетельниц все еще есть несоответствия.

Появились и результаты судмедэкспертизы – о них рассказала газета El Periódico. По ее данным, исследование подтвердило, что у Алвеса был секс с пострадавшей (отметим, что Дани признался в этом уже после результатов экспертизы). Эксперты изучили остатки спермы, полученные после интравагинального обследования жертвы, спермы, найденной на трусах девушки, и семенной жидкости, найденной на полу туалета ночного клуба. Все указанные образцы были получены в ночь сразу после предполагаемого изнасилования. Через два дня девушка отдала полиции платье, которое носила в ночь происшествия, и на нем тоже были найдены следы спермы. Сопоставив все четыре образца семенной жидкости с образцом ДНК Алвеса, который он добровольно передал следствию (вероятно, речь о слюне), эксперты выяснили, что это сперма Дани.

Белые кроссовки Алвеса могут стать важной уликой в деле – их видно на записях с камер

Кроме того, на расследование может повлиять неожиданная улика – белые кроссовки Алвеса. Кристобаль Мартель, адвокат Дани, утверждал, что на записях с камер видеонаблюдения, расположенных в ВИП-зоне клуба Sutton, видно, что сначала в туалет зашел Алвес, а через две минуты – заявительница. Адвокат настаивал, что Дани не звал девушку за собой, и считал это доказательством того, что связь случилась по взаимному согласию. По версии потерпевшей, Алвес находился в «слепой зоне» за дверью, и поэтому его не видно на записях с камер. La Vanguardia со ссылкой на источники среди обвинителей написала , что есть сразу несколько кадров, на которых видны белые кроссовки, принадлежащие обвиняемому. Отмечалось, что Алвес, действительно находившийся в «слепой зоне» и не попадавший в поле зрения камер, мог стоять за дверью туалета и подавать сигнал потерпевшей. Адвокаты бразильца уверяли, что белые кроссовки принадлежат не Дани Алвесу, а другому посетителю ночного клуба.

По данным El Periódico, на видео с двух камер заметен силуэт Алвеса рядом с дверью приватной комнаты, в которой расположен туалет, где произошло предполагаемое изнасилование.

Адвокаты Алвеса постоянно говорили о том, что 23-летняя девушка зашла в туалет, когда Дани уже был там. Но на двух видео видны белые кроссовки и футболка того же цвета, что и у Алвеса в тот день. Эти кадры могут опровергнуть версию защиты, так как Дани находился не в туалете, а рядом с дверью приватной комнаты, откуда он легко мог установить зрительный контакт с пострадавшей (такую версию и изложила потерпевшая).

El Periódico сообщила , что Анна Марин, судья суда первой инстанции №15 в Барселоне, в постановлении о заключении футболиста в тюрьму без права внесения залога написала, что «доказательств того, что утром 31 декабря в клубе Sutton было совершено изнасилование, более чем достаточно». Также она отметила, что есть доказательства того, что его исполнителем был Алвес.

Так судья мотивировала заключение Дани под стражу без права на внесение залога. При этом она отметила, что расследование только началось, поэтому она пока не может делать точных выводов.

Адвокат Кристобаль Мартелль раскритиковал постановление судьи, но, как мы уже знаем, успеха при апелляции не добился.

Адвокаты Алвеса пытаются убедить суд, что секс Дани с девушкой из клуба был по взаимному согласию

Было:

Алвес нанял известного адвоката Кристобаля Мартеля – раньше он работал с Лионелем Месси, Карлесом Пуйолем и другими людьми из мира футбола.

Мартель и другие адвокаты Дани уверены: есть доказательства, что Алвес и заявительница занимались сексом по взаимному согласию (одним из них считали планировку VIP-зоны ночного клуба Sutton). Адвокаты ожидали, что апелляцию на решение суда о заключении без права выхода под залог удовлетворят, и были готовы предоставить гарантии, что Дани останется в Барселоне на все время расследования.

Стало:

Как написала El Periódico со ссылкой на апелляционную жалобу, подготовленную адвокатами Алвеса, в ней сказано, что на видеозаписях из VIP-зоны ночного клуба видно, что девушка уходила в туалет одна. В связи с этим адвокаты считают, что показания жертвы «должны быть подвергнуты серьезной переоценке». Они считают, что их достоверность размыта.

На видео из приватной комнаты видно, как заявительница заходит в нее в компании двоюродной сестры и подруги. Это произошло примерно в 3:20 утра. Затем на протяжении 20 минут компания из 5 человек, в которой был и Алвес, общается в «игривом и веселом стиле, их окружает множество людей».

В какой-то момент Алвес ушел в туалет. Через две минуты (в 3:44 утра) заявительница, «поговорив с подругами и официантом, подходит» к двери туалета и входит туда без футболиста. Адвокат считает, что видео «говорят сами за себя», и подчеркивает, что это момент перед сексуальным контактом, и в туалет вошел сначала Дани, а уже затем жертва. Девушка описывала, что Алвес заставил ее почувствовать «ужас» и погрузил в «атмосферу доминирования». По мнению адвоката, видео опровергают версию жертвы.

Судье пострадавшая говорила, что Дани попросил ее следовать за ним, и утверждала, что не знала, что это туалет. По ее версии, она попыталась выйти, когда поняла, где оказалась, но Алвес помешал ей это сделать. Адвокаты Алвеса считают, что в непринужденной атмосфере VIP-зоны все заметили бы отсутствие Дани и предполагаемой жертвы, если бы заранее не знали о том, что они планируют отлучиться. По мнению адвоката Алвеса, видео «вступает в противоречие» с показаниями заявительницы.

Футболист через адвоката признал, что сначала дал неверные показания, отрицая сексуальную связь с девушкой, так как хотел скрыть факт измены от жены.

В ходе рассмотрения апелляции Алвеса на избранную меру пресечения адвокат подтвердил , что у Дани и заявительницы был секс с проникновением. Однако юрист отметил, что это произошло по обоюдному согласию, иначе у девушки были бы обнаружены повреждения в области вагины. По словам адвоката, у девушки были зафиксированы небольшие повреждения на коленях, которые можно получить, занимаясь сексом по обоюдному согласию. Кроме того, защита заявила, что версия предполагаемой жертвы вызывает сомнения, добавив, что изображения с камер наблюдения не доказывают обвинения.

По данным UOL, прокуроры просили оставить Алвеса в тюрьме, ссылаясь на дело бывшего нападающего «Милана» Робиньо. Его приговорили к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование 23-летней девушки, но он свободно живет в Бразилии. Италия направила запрос на экстрадицию Робиньо, но Бразилия не выдает своих граждан. Прокуроры опасались, что если бы Алвеса выпустили под залог, ситуация могла бы повториться.

У Алвеса появилось много других проблем: жена подала на развод, «Пумас» требуют компенсацию, а в Испании есть долги по налогам

Сначала Жоана Санс, жена Алвеса, публично поддержала Дани: «Я знаю, кто мой муж, – написала она. – Я знаю, что он уважительно относится ко всем. Даже когда он знакомился со мной, он не проявлял никакого неуважения. Я много раз видела, как женщины подходили к моему мужу в VIP-зонах заведений, пытаясь соблазнить его прямо на моих глазах».

Пока всплывали все более и более неприятные подробности дела, Санс молчала, но 27 января совершила довольно красноречивый поступок, удалив почти все совместные фото с Дани из инстаграма – их осталось всего 11.

А 31 января в программе El Programa de Ana Rosa на канале Telecinco сообщили , что Санс попросила Алвеса о разводе. Говорили, что Жоана не сомневается в показаниях жертвы и приняла решение очень обдуманно. Также сообщалось, что девушка жалеет о том, что поддержала Дани в первые дни после обвинений – она сделала это с подачи адвокатов.

Журналистка Летиция Рекьехо в программе The Ana Rosa рассказала , что Санс попросила Алвеса о личной встрече, но футболист отказался. После этого Дани позвонил жене из тюрьмы. Разговор продлился недолго. Алвес сказал, что знает о ее намерении развестись, заявил, что не хочет ее терять и очень ее любит. «Думаю, это был звонок из разряда «не бросай меня сейчас одного», – сказала Рекьехо.

Жоана ответила, что хотела бы поговорить с ним о случившемся и получить необходимые объяснения. Несмотря на это, отмечается, что Санс сохраняет твердость в решении развестись с Алвесом. «Хоть она и приняла решение, Жоана хочет выслушать его и высказаться. Он хочет подождать, разговор между ними состоится не в тюрьме, а когда Алвес из нее выйдет», – сказала Рекьехо.

Затем Жоана удалила из инстаграма последнее фото с Дани – рекламную публикацию. Бренд Women’s Secret, в чьих пижамах сфотографировались Санс и Алвес, поддержал решение девушки.

Потом Жоана все-таки добилась свидания с Алвесом после нескольких отказов с его стороны. Навестив Дани, девушка сказала прессе: «Я не брошу его в худший момент его жизни».

Как сообщили в передаче El Programa de Ana Rosa, Алвес сказал жене, что в ночь происшествия был пьян, поэтому ничего не помнит. «Дани сказал жене не навещать его, потому что хотел избавить ее от неприятного зрелища – его нахождения в нынешних условиях», – добавил журналист Хоакин Прат.

Алвес столкнулся и с другими проблемами – по данным UOL, «Пумас» требуют от Дани 5 млн долларов компенсации за нарушение условий контракта. Мексиканский клуб ссылается на пункт договора, предусматривающий наказание за проблемы с допингом, за участие «в любом скандале, который станет достоянием общественности» или в «любом деянии, которое считается преступлением по законодательству страны, в которой оно имело место». Клуб считает, что дело Алвеса относится к третьему типу, и требует финансовой компенсации.

Также выяснилось, что у Алвеса есть долги по налогам. Как сообщила El Confidencial со ссылкой на официальные документы, Дани задолжал 2,25 миллиона евро. Муниципальные власти наложили арест на его долю в особняке, 50% прав на который принадлежит бывшей жене Алвеса. Также бразилец владеет квартирой площадью 60,5 квадратных метра, арест на которую наложен еще в марте прошлого года.

У девушки из клуба два главных страха – что ей не поверят и что ее личность раскроют. Она не может спать после происшествия

О пострадавшей за последние недели мы не узнали практически ничего нового – показания она дала в первые дни расследования.

В середине февраля адвокат девушки Эстер Гарсия Лопес ответила на вопрос о состоянии заявительницы. «Жертва испытывает ужас и страх – она не верит, что Дани Алвеса посадят в тюрьму, – рассказала Лопес. – Когда его взяли под стражу, она с удивлением сказала: «Они мне поверили». Она в ужасе от мысли, что журналисты могут раскрыть ее личность, хотя постановление суда [о заключении Алвеса без права внесения залога] немного успокоило ее.

Она получает психологическую поддержку от специалистов по работе с жертвами насилия. В больнице ей назначили курс лечения, который необходим, чтобы избежать возможного заражения инфекционными заболеваниями.

Кроме того, она проходит фармакологическое лечение анксиолитиками, чтобы иметь возможность спать. Но она рассказала мне, что не спала нормально с тех пор, как подала заявление в полицию».

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Несколько дней назад в El Programa de Ana Rosa привели слова одного из заключенных, который сидит в одной тюрьме с Дани.

«Алвес помогает чем может, – рассказал он. – Дани покупает еду заключенным и все такое. Он старается оставаться незамеченным, очень приветлив с людьми. Не ведет себя как звезда. Есть полицейские, которые выслуживаются перед ним, есть те, кто рад видеть его в тюрьме.

Про изнасилование он говорит мало, но сказал, что никого не принуждал к сексу и не бил. А еще, что не стал бы делать этого, если бы девушка не захотела.

Он считает, что останется в тюрьме. Когда девушка сказала, что не хочет ни денег, ни чего-либо еще... Ну, на него это повлияло. Но он считает, что он тут не по делу, ему здесь нехорошо».

La Razon сообщает, что защита Алвеса работает над новой стратегией, чтобы вновь попытаться доказать его невиновность.

Расследование продолжается.

Фото: ; globallookpress.com/IMAGO/Moritz Mueller, David Zorrakino/Keystone Press Agency, Lorena Sopana/Keystone Press Agency; REUTERS/ D. Zorrakino/Pool, Nacho Doce; Gettyimages.ru/ Hector Vivas / Stringer; instagram.com/danialves