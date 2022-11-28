«Не помню его имя. Откуда он взялся?» Игрок Марокко покорил Луиса Энрике, хотя недавно бегал в 3-й лиге Франции

История Аззедина Унаи.

«Меня приятно удивил 8-й номер, − сказал Луис Энрике после вылета Испании от Марокко в 1/8 финала. − Не помню его имя, извините… Боже мой, откуда этот парень взялся? Он очень хорош, он удивил меня».

Его зовут Аззедин Унаи. И полтора года назад он играл в третьем дивизионе Франции.

Унаи не закрепился в «Страсбуре» и уехал в «Авранш» из 3-го дивизиона. Клубам из Лиги 1 и Лиги 2 он казался слишком хрупким

В 15 лет Унаи попал в академию Мохаммеда VI (король Марокко основал ее в 2009-м − Sports.ru), а уже через три года уехал во Францию − в июле 2018-го Аззедина позвали в резервную команду «Страсбура». Казалось, карьера запустилась.

«Я подписал предварительный контракт, думая, что потом со мной заключат профессиональный, − говорил Унаи в интервью пресс-службе ФИФА. − Я был убежден, что это случится, когда закончится локдаун. Но оказалось, что я ошибался. Таков футбол. Я принял это, но все равно был уверен, что обладаю всем необходимым для игры в Лиге 1 или Лиге 2».

Но вариантов в высших лигах не было. Зато можно было поехать в «Авранш» из третьего дивизиона.

«Я бы не сказал, что он создан для игры на высшем уровне, − говорил Корантен Бушар, бывший ассистент тренера «Авранша», в интервью Sky Sports. − Дело в том, что ему нужны доверие и тренер, который дает показать себя. Но на каждой тренировке было видно, как он талантлив. Поэтому мы надеялись, что он прорвется. У Унаи отличная техника. Он умеет держать мяч, а также здорово пасует, идет в дриблинг и бьет. Кроме того, у него впечатляющий уровень выносливости. Это позволяет ему не останавливаться».

«Я знал, что он хороший игрок, но не думал, что он выйдет на такой уровень, − поделился Фредерик Рекуло, бывший тренер «Авранша». − Он полностью это заслужил. Рад видеть его игру и в Лиге 1, и на чемпионате мира».

В мае 2021 года «Авранш» не без труда остался в третьем французском дивизионе, заняв 13-е место из 18. Но центральный полузащитник, забивший 5 голов в 27 матчах, удивлял дриблингом и работоспособностью. При этом скаутов кое-что смущало.

«За ним следили, но клубам просто не хотелось рисковать, − рассказывает Бушар. − Скаутам он казался слишком хрупким для игры в Лиге 1 или Лиге 2».

Но летом 2021-го «Анжер» рискнул и заплатил 350 тысяч евро.

«Несколько клубов следили за ним, но из Лиги 1 − только «Анжер», − рассказывал в интервью Sky Sports журналист Жильда Крозон, который пишет об «Анжере» для газеты Courrier de l’Ouest, − В нем было что-то, что отличало его от остальных полузащитников. Очень техничный, но при этом очень худой, не очень сильный. Когда он играл против сильных игроков, которые оказывали сильное давление, то ему было сложно. Но Аззедин был очень уверен в себе. Он действительно знает, что может − и тогда мог − играть в старте клуба Лиги 1. Не думаю, что ему было сложно адаптироваться к Лиге 1. Думаю, он просто знал, что способен на это».

«Унаи никто не знает, но он лучший игрок на поле». Летом 2021-го − дебют в «Анжере», зимой 2022-го − в сборной

В августе Унаи вышел на 15 минут против «Лиона» в Лиге 1: «Анжер» победил 3:0, а Аззедин забил третий мяч. К концу сезона у него набралось 32 матча за «Анжер», 16 − в старте.

Многие удивились, когда Вахид Халилходжич вызвал Унаи на Кубок Африки. 10 января в матче группового этапа против Ганы Аззедин дебютировал за сборную Марокко − и сразу отыграл 90 минут.

Матч квалификации ЧМ-2022 против ДР Конго стал для Унаи третьим в основе: в той игре Аззедин сделал дубль, а Марокко победило 4:1 и вышло на чемпионат мира.

«Этот момент изменил все, − рассказывает Крозон. − До этого он был молодым игроком, которого не очень хорошо знали в Марокко. И вдруг он стал кумиром».

Летом вокруг Унаи было много слухов, писали, что «Севилья» готова заплатить за него 12 млн евро. Но Аззедин подписал новый 4-летний контракт с «Анжером».

«Тренер Жераль Батикль сказал ему, что он должен играть более важную роль в команде и быть лидером, − объясняет Крозон. − Батикль сказал Унаи, что рассчитывает на него. И уже в первом матче сезона Аззедин показал, что готов быть лидером».

Тот матч против «Нанта» закончился грустными 0:0, но Крозон говорит, что Унаи, рубившийся в центре против экс-игрока «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» Муссы Сиссоко, сыграл невероятно.

«После матча Сиссоко сказал, что не знал Аззедина, − рассказывает Крозон. − Те слова были похожи на то, что сказал Луис Энрике после вылета от Марокко. Унаи − парень, которого никто не знает, но при этом − лучший игрок на поле».

Сейчас Унаи − лучший дриблер Лиги 1 после Лионеля Месси. У полузащитника «Анжера» 37 удачных попыток, у аргентинца − 47. Чтобы было еще нагляднее: ниже идет Килиан Мбаппе с 27 успешными попытками.

Правда, в этом сезоне «Анжер» тонет на последнем месте в таблице с 2 победами в 15 матчах. Унаи тоже достается.

«В этом году Аззедин не играет за «Анжер» так, как на чемпионате мира, − говорит Крозон. − А еще Унаи и Софьян Буфаль, который тоже играет за Марокко, пропустили последний матч перед чемпионатом мира − против «Лилля».

После этой игры серия поражений «Анжера» достигла восьми матчей, и в ноябре уволили Батикля.

«Болельщики думают, что у Аззедина и Буфаля не было травм, как об этом все говорили, − рассказал Крозон. − Они считают, что им просто захотелось поберечь себя перед чемпионатом мира».

Неизвестно, повлияют ли эти трения на будущее Унаи, но после успешного чемпионата мира интерес к нему точно повысится.

«Он мог уйти прошлым летом, так что это не новый вопрос для «Анжера», − говорит Крозон. − У клуба не очень хорошая финансовая ситуация. Не думаю, что она настолько плоха, чтобы продавать его зимой. Возможно, он уйдет летом».

Унаи пробежал 14,7 км в игре с Испанией. Энрике восхищался: «Он, должно быть, изнурен»

Несмотря на то, что в августе вместо Вахида Халилходжича сборную Марокко возглавил Валид Реграги, значимость Унаи для команды не снизилась: на все матчи уже ставшего историческим для Марокко чемпионата мира он вышел в старте.

В 1/8 финала против Испании Аззедин пробежал больше всех − 14,7 км до замены на 119-й минуте.

«Он бегал, не переставая, − восхищался Энрике. − Он, должно быть, изнурен».

«Мы сделали что-то особенное, − делился эмоциями Унаи после победы по пенальти. − У нас очень талантливое поколение, на этом турнире мы можем пройти очень далеко. После матча мы смотрели видео с празднованиями в Марокко, по всей Европе и в Африке. Люди высыпали на улицы. Мы очень гордимся этим».

«Аззедин − важная часть команды, − признал защитник сборной Марокко Найеф Агерд. − Это один из самых тонких и техничных наших игроков. Мы очень довольны тем, как он влияет на игру.

Унаи − непревзойденный профессионал, он мне очень нравится. Когда шел отбор, он показал, что его ничто не остановит. Он может принести команде еще больше пользы».

***

«То, что случилось со мной, − невероятно, − говорит Унаи. − Полтора года назад я играл в третьем дивизионе и даже не представлял, что выступлю на чемпионате мира. Я становился лучше и усердно работал. Переход в «Анжер» позволил мне заслужить попадание в заявку сборной».

«Здорово, что сейчас Унаи получает такое признание, − говорит Бушар. − Это прекрасный, элегантный игрок. Ради таких люди и приходят на стадион. Просто надеюсь, что он продолжит восхищать всех».

Сегодня у Унаи будет еще один шанс всех покорить − Марокко сыграет с Португалией в 1/4 финала ЧМ-2022.

Теперь-то его имя запомнят?

Фото: East News/JEFF PACHOUD/AFP; globallookpress.com/Piotr Kucza/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency; REUTERS/Lee Smith