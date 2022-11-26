Он забил Аргентине два мяча, когда уже никто не верил. Невероятная история Ваута Вегорста

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Нидерланды в четвертьфинале с Аргентиной спас выход 197-сантиметрового нападающего Ваута Вегорста. Он появился на 78-й минуте вместо звездного Мемфиса Депая при счете 0:2 – и изменил все. Спустя пять минут он головой замкнул фланговую подачу – и отчаянно заводил партнеров и трибуны активными жестами.

А на 90+11 минуте он сенсационно оформил дубль. Забив самый поздний гол в истории плей-офф чемпионатов мира.

Удивительно, но в матче с Аргентиной Вегорст провел на поле больше минут, чем за все предыдущие матчи ЧМ-2022 вместе взятые (в первом туре он просидел на скамейке, а против Сенегала, Катара и США выходил за 10, 8 и 1 минуту до конца основного времени соответственно).

Кто он такой, фантастический спаситель со скамейки запасных?

Вегорст – фактически самоучка. Он не попал в профессиональную школу, но не отказывался от мечты и пробивался через любительские лиги. Не зря: в 18 его заметили в «Эммене» из второго дивизиона. И завертелось.

Секрет такого взлета – в железном характере и фанатичном профессионализме.

Вегорсту советовали закончить, когда он гонял среди любителей в 18. Он не слушал – и один матч все изменил

Вегорст родился недалеко от границы Нидерландов и Германии – в городе Борне с населением около 20 тысяч человек. Там он безвылазно играл за любительские клубы – не более.

«Я был долговязым подростком, постоянно рос. У меня даже техники не было», – объяснял игрок спустя годы.

Три брата Вегорста готовились поступать в университет, но Ваут продолжал бороться за мечту. Родители начинали беспокоиться. «Мне говорили: «Забудь о футболе, ты недостаточно хорош», – вспоминал Вегорст.

Но тут повезло. Весной 2012-го его заметил Якоб Галл, тогда тренировавший «Эммен» из второго дивизиона. «Я искал игрока на скамейку, а в Вегорсте увидел упорство, – вспоминал Галл. – Его технику нельзя было назвать отличной, он очень часто терял мяч, но главное – был готов бороться до конца».

Форвард остервенело исправлял недостатки на тренировках. Джон Стегеман, работавший с Вегорстом в «Хераклесе», говорил: «Иногда он не успевал добежать до ворот во время атаки – не хватало скорости. Теперь, играя в Бундеслиге, он всегда находится в правильном месте в нужное время. Ваут упорно работал над этим и тренировался даже по выходным. Мне это нравится в нем».

Агент Вегорста Симон Циоммер (экс-игрок «Шальке» и «Ред Булл Зальцбург») добавлял: «В отличие от большинства игроков Бундеслиги, Ваут никогда не учился в академии. Над многими аспектами игры он работал самостоятельно. Каждый день он тренируется дополнительно, изучает видеонарезки, пытается понять, как лучше двигаться в штрафной. Во время локдауна он работал еще больше, чем обычно, и набрал пиковую форму».

Вегорст конфликтовал с одноклубниками, маниакально требуя от них максимума

У Вегорста непростой характер. С одной стороны, он и помог Вауту построить карьеру. С другой – приносил конфликты.

Многих одноклубников Вегорст раздражал тем, что показательно избегал общения. «Я одиночка. Слишком сконцентрирован на себе, – объяснял Вегорст. – У меня есть пара друзей, но вся моя жизнь вертится вокруг футбола. Я думаю о нем 24 часа в сутки».

Даже в 17 лет, еще играя за любительский клуб НЕО из родного города, Вегорст отказывался тусить с партнерами, потому что ложился спать в 10 вечера. Ни пива, ни кафе после побед.

В «Эммене» Вегорст не был первым выбором тренеров – в основе выходил Роланд Бергкамп (внучатый племянник великого Денниса). «Так было лучше для команды, – объяснял свой выбор Галл. – Вегорст часто делал два-три касания, чтобы обработать мяч. Кроме того, выходя на замену, он был безумно заряжен – и поэтому забивал. Игроку с таким характером сложно сидеть на скамейке».

Вегорсту действительно было трудно. Начались конфликты с Бергкампом, а Галл выгонял Ваута с тренировок, когда тот начинал крайне недовольно бурчать и грубить всем подряд.

Ситуация обострялась. В какой-то момент ассистент тренера Мартин Дрент отказался заниматься с ним индивидуально. «Ему было тошно от поведения Вегорста, – вспоминал Галл. – Высокомерие Мартину категорически не нравилось. Но я сделал так, что конфликт утих. Раньше Мартин был одним из лучших в Нидерландах по игре головой, и Вегорст мог многому у него научиться».

Красивой истории не получилось. Вегорст все-таки ушел из «Эммена» со скандалом. После перехода в «Хераклес» он дал несколько интервью и рассказал, что в «Эммене» игроков кормят фастфудом перед матчами.

Без Вегорста конфликты в раздевалке «Эммена» прекратились, но тренеры вскоре осознали, что Ваута не хватает. Тренировки стали менее интенсивными и конкурентными. «Он всегда ждал, что партнеры будут такими же фанатичными, как и он сам. Это могло создавать конфликты, но он действительно повышал уровень команды. Вегорст хотел побеждать всегда», – говорил один из тренеров, работавших с Ваутом в юности.

Фанатичное развитие: личный тренер по физподготовке, тренер по прыжкам, свой ортопед, ментал-коуч, датчики и йога

Да, Вегорст – это не только сложный характер, но и самозабвенная работа над собой.

Раньше с Ваутом индивидуально работал только тренер по физподготовке Рихард ван Бек. Но по просьбе футболиста он сформировал целый штаб: ментал-коуч, спортивный ортопед и тренер, который следит за мышечной массой. Отдельно Ваут работает над техникой бега и занимается йогой. Личный нутрициолог подбирает лучшую диету.

Тренер по физподготовке Ван Бек каждый день созванивается с Вегорстом и следит за его состоянием с помощью специального кольца, в которое встроены датчики. «Если мы не рядом, то я все равно вижу, как он себя чувствует», – говорил ван Бек.

Еще Вегорст занимался с волейбольным тренером, чтобы лучше играть головой. Они работали над техникой и учились выбирать лучшее время для прыжка. По совету специалиста Ваут даже купил датчик, который надевается на ногу. Все данные поступают тренеру, так что тренировать прыжок можно и дома.

«Думаю, это можно назвать полной самоотдачей, – говорил Вегорст. – Слово «Маниакальный» мне не нравится. Оно звучит так, словно я сумасшедший».

Такая тяга к деталям у Вегорста возникла не внезапно. Даже в 23 года, переходя в АЗ, он на ознакомительной встрече с руководством заявил, что не будет пить клубные протеиновые коктейли. Он был убежден, что напитки, которые готовят его специалисты, эффективнее.

Футболист обссуждал с ментал-коучем Ремко Висшером, откуда могла взяться такая фанатичность. Специалисту кажется, что подтолкнуть Ваута к ней мог развод родителей – они разошлись, когда мальчику было 6. Брат Вегорста Ник не считает, что причина только в этом, но думает, что семейная драма могла стать дополнительной мотивацией.

До вызова на Евро у Вегорста было 50 минут в составе сборной. В Нидерландах думали, что его не вызывают из-за характера

В 2020-м ментал-коуч спросил у Вегорста, о чем он мечтает. Форвард ответил: «Поехать на чемпионат Европы».

«Мы заставили его поверить в это, – рассказывал Висшер. – Тело делает только то, во что верит мозг. Это не визуализация, а программирование. Мы вселили веру в его голову».

Со сборной у Вегорста все складывалось сложно: к 28 годам он накопил всего 4 матча. 22 минуты за 3 товарняка в 2018-м и еще 28 минут против Эстонии в отборе на Евро в 2019-м. 50 минут. Все.

Поэтому новость о попадании в расширенный состав Нидерландов на Евро-2020 Вегорст встретил со слезами.

Журналисты в Нидерландах писали, что причина столь долгого ожидания – в конфликтности игрока. «Меня обсуждала вся страна. Обо мне говорили те, с кем я даже не знаком. Они как-то делали выводы о моих человеческих качествах, – вспоминал Вегорст. – Конечно, я слышал разговоры о моем характере. И ничего не мог с этим сделать – только показывать такую игру, чтобы тренер просто больше не смог меня игнорировать. Да, я хочу быть в составе всегда. И да, я победитель. Как мне кажется, это не такие плохие качества».

«Он в очень хорошей форме, – сказал главный тренер сборной Франк Де Бур, когда все же взял Вегорста на Евро. – То, что он делал на протяжении двух последних сезонов, поражает».

Вегорст – волонтер. Пил чай с пожилым человеком, чтобы спасти его от одиночества

Вегорст многим казался жестким эгоистом, но отношение изменилось, когда открылся очень трогательный факт: Ваут стал участником программы помощи пожилым людям, которые страдают от одиночества. Несколько месяцев подряд он ходил в дом престарелых к одному мужчине, чтобы выпить с ним чашку чая и прогуляться. Эта история получила огласку, когда мужчина рассказал о встречах с Вегорстом в эфире одного из нидерландских ТВ-шоу.

«Меня тронуло то, сколько одиноких пожилых людей живет здесь, – говорил потом Вегорст. – Поэтому я решил раз в неделю встречаться с этим мужчиной».

Друг Вегорста из дома престарелых уже умер. Ваут говорит, что был в таком отчаянии, что решил больше не выбирать одного человека для встреч – не хочется сильно привязываться. Но Ваут продолжает заниматься волонтерством и помогает домам престарелых иначе.

В 2020 году Вегорст стал амбассадором проекта Join for Joy, который развивает школьное образование в Африке. А когда у футболиста появились дочки, он заинтересовался вопросами равноправия и феминизма.

***

«Деньги ничего не значат для него, – говорил брат Вегорста Ральф. – Он хочет заниматься спортом на высшем уровне. Это для него бесценно».

Кажется, все мечты Вегорста постепенно сбываются.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Dean Mouhtaropoulos; globallookpress.com/Cao Can/XinHua, ZUMAPRESS.com, SCS/Sander Chamid; instagram/instagram.com/wout.weghorst