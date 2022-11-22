Мама Бентанкура умерла, когда ему было четыре. В честь нее он берет 30-й номер

Во всех клубах.

Дамиан, младший брат Бентанкура, не мог выговорить имя Родриго, поэтому в семье его называли Лоло. Они были совсем маленькими, когда родители расстались. Лоло и Дамиан остались с мамой Мари – в крошечном городке Кардона (сейчас там меньше 5 тысяч жителей).

Когда Родриго было четыре года, их с Дамианом мама умерла.

За три дня до ее смерти Родриго выбрали знаменосцем на городском празднике. «Она не могла быть там, потому что сил подняться уже не было. Ей оставалось жить всего несколько дней, – в слезах рассказывала Сесилия Агради, которая воспитывала Родриго вместе с его отцом, Роберто. – Когда мы смотрели на него, то думали лишь о том, через что прошла она, о ее страданиях. Она не увидела его с этим флагом. Теперь он носит другой флаг. Надеюсь, он чувствует ту же гордость, что и тогда».

Лоло и Дамиан вернулись к папе – в 10-тысячный город Нуэва-Эльвесия. Роберто Бентанкур воспитывал их вместе с Сесилией, своей новой женой.

«Смерть мамы изменила Родриго, – рассказывала Сесилия в интервью Referí. – Ее болезнь заставила взять на себя многие вопросы, которыми раньше занималась она. Он долго заботился не только о себе, но и о брате».

Сесилия полюбила Родриго и Дамиана как своих детей. Они жили в небольшом, но красивом доме. «Это рай для любого ребенка, – говорила Сесилия. – Там не нужно покупать молоко в супермаркете – можно просто прийти на ферму и выпить его».

«Сесилия стала для него главной опорой, – вспоминал Родолфо Вера, крестный отец Родриго. – Она прививала Лоло правильные ценности, поддерживала и всегда была рядом, когда ему это было нужно».

Лоло с детства обожал футбол, поэтому на дни рождения ему дарили торты в виде мяча. Любовь к футболу Родриго унаследовал от отца – Роберто был президентом местного любительского клуба «Артесано», и Бентанкур начал заниматься футболом в его детской команде

В 11 Родриго часто играл против 18-летних и справлялся, хотя иногда жестоко получал по ногам. Уже в подростковом возрасте Бентанкур вырос до 187 сантиметров. Это возмущало родителей ребят из других команд, они даже подозревали, что Родриго – переписанный.

«Когда родители соперников видели меня, они постоянно просили, чтобы я показал документы, – рассказывал Бентанкур в интервью сайту «Тоттенхэма». – Они просто не верили, что мне столько же лет, сколько и их детям».

Первый тренер Родриго Хуан Спунтоне вспоминал, что парню часто не хватало концентрации. «Дважды или трижды он приезжал на матчи без бутс, – рассказывал тренер. – Однажды мы поехали на выезд в город Дурасно, и на полпути Родриго вспомнил, что забыл бутсы. Это была огромная проблема – он был гораздо выше и крупнее всех остальных ребят, поэтому ему даже не могли их одолжить. Ни у кого не было его размера».

Бентанкур уехал в интернат «Бока Хуниорс» в 13 лет. И карьера взлетела – домой он больше не вернулся

Однажды на тренировку «Артесано» приехал Хорацио Анселми, скаут «Бока Хуниорс». Он попросил тренеров назвать троих игроков, на которых стоит посмотреть. Одним из них стал Бентанкур.

Когда Родриго закончил выполнять упражнения, Анселми подошел к тренерам и сказал: «Этот парень – необработанный бриллиант».

Через несколько дней Бентанкура позвали на просмотр в «Бока Хуниорс». Ему было 13 лет. «Сегодня я часто задаюсь вопросом – как мы его отпустили в таком возрасте? – рассказывала Сесилия. – Но Родриго был очень доволен».

Когда выходные были свободны, Бентанкур садился на корабль, пересекал залив Рио де ла Плата и отправлялся домой. Однажды он приехал в Нуэва-Эльвесия, когда «Артесано» U14 играли против давнего противника «Насьоналя» в полуфинале Кубка. Бентанкур умолял тренеров выпустить его на поле. Ему ответили: «Ты с ума сошел? «Бока» убьет нас». Но Родриго очень хотел помочь команде и настаивал: «По документам я еще игрок «Артесано». Сыграть он все-таки не смог, потому что в заявке «Артесано» его не было.

В 2014-м Бентанкур дебютировал за первую команду «Бока Хуниорс» на летнем турнире. Спустя несколько месяцев – в апреле 2015-го – сыграл первый официальный матч, выйдя на 23 минуты против «Монтевидео Уондерерс».

В «Бока Хуниорс» Бентанкур взял 30-й номер – в честь даты рождения мамы.

Первый гол за «Ювентус» Бентанкур посвятил маме: «Она смотрит на меня с небес»

Родриго было 19, когда появился шанс уехать в Европу. «Когда мне сказали, что я могу уехать в «Ювентус», я запаниковал, – говорил Бентанкур. – Я был очень счастлив и очень напуган».

«Ювентус» подписал Бентанкура из «Боки» в рамках сделки по Карлосу Тевесу и доплатил еще 10 млн евро. Родриго снова взял 30-й номер.

В октябре 2018-го Бентанкур забил первый гол за «Ювентус» – победный в матче Серии А с «Удинезе» (2:0). «Посвящаю его маме, которая смотрит на меня с небес», – сказал полузащитник после игры.

Прошлым летом Бентанкур перешел в «Тоттенхэм» (30-й номер остался неизменным), а теперь попытается вывести Уругвай в плей-офф чемпионата мира в статусе одного из лидеров сборной.

Мама гордилась бы им.

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Фото: globallookpress.com/Arron Gent/News Images, Maurizio Borsari/AFLO; Gettyimages.ru/ Michael Regan; instagram.com/rodrigo_bentancur