Из третьей лиги в сборную Франции – за 2,5 года. Кого вызвали вместо Нкунку?

История Коло-Муани.

За несколько дней до старта ЧМ-2022 травмированного Криса Нкунку в сборной Франции заменил форвард «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани. За несколько лет он превратился из игрока, которого никто не хотел подписывать, в одного из самых ярких нападающих Бундеслиги.

Коло-Муани родился в коммуне Бонди под Парижем, где провел детство еще один форвард сборной Франции – Килиан Мбаппе. Из-за этого Коло-Муани постоянно сравнивают с главной звездой команды.

«Я не очень понимаю, почему об этом так много говорят, – удивлялся форвард. – Да, я родился в Бонди, но никогда там не жил. Я вырос в Вильпенте (коммуна под Парижем в 25 минутах езды от Бонди – Sports.ru), и мои родители до сих пор живут там».

Несмотря на то, что они ровесники (Коло-Муани старше на 15 дней), их пути совершенно разные. За Мбаппе летом 2018-го «ПСЖ» заплатил 180 млн евро, а Рандаль летом 2019-го оказался в «Булони» из 3-го дивизиона. Он дебютировал за сборную совсем недавно, только в сентябре 2022-го.

«Пришлось привыкать к новому телу». Коло-Муани очень резко вырос и намучился с травмами

Коло-Муани медленно развивался. В 7 лет он пришел в академию «Вильепинте», где занимался с 2005-го по 2010-й. Там он встретил тренера Лоика Ферри, которого до сих пор называет любимым. Ферри довел парня до команды U13.

«Он никогда не разговаривал, – говорил Ферри. – Рандаль был таким тихим, что мы всегда проверяли, пришел ли он на тренировку. Но потом всегда оказывалось, что он на месте».

Несмотря на скромность Коло-Муани, Ферри видел, что у него есть потенциал, поэтому, когда парню исполнилось 13, отправил его в академию «Торси» – одного из главных клубов по работе с молодежью в регионе.

«Я помню его очень маленьким, – вспоминает Николя Дамон, работавший с Коло-Муани в «Торси» U17. – Он был робким и застенчивым. Его поведение тогда было немного похоже на то, что мы видим сегодня, когда он попадает в кадр. Он тоже так ухмылялся.

Но он был очень-очень маленьким. Вообще не тот гигант (187 см – Sports.ru), которого мы сегодня видим по телевизору. Когда он пришел в команду U14, то был самым маленьким, а когда уходил из U17 – самым высоким».

Из-за скачка в росте у Коло-Муани развилась болезнь Осгуда-Шляттера – воспаление костной и хрящевой тканей в верхней части большой берцовой кости. «Брат говорил мне, что многие сталкиваются с этим, если вырастают слишком быстро, – вспоминал Рандаль в интервью So Foot. – Я не паниковал, но чувствовал необъяснимую боль. Мне было больно каждый раз, когда я бежал. Кроме того, мы играли на искусственном газоне.

Было очень сложно. Когда ты видишь своих друзей в основе… Признаю, они были сильнее меня. Я работал и лечился, а потом провел хороший сезон в U16. Папа всегда говорил: «Если у тебя что-то не получается, если на тебя не рассчитывают, то у этого есть причина: возможно, ты делаешь что-то не так».

Ферри, с которым у Коло-Муани сложились близкие отношения, отмечал: «Ему пришлось привыкать к своему новому телу. Он никогда не сдавался и принимал эти проблемы терпеливо. Он не собирался останавливаться. Его очень поддерживали братья и родители. Мы с семьей Рандаля много говорили об этих травмах и всегда верили в его способности. Мы знали, что в какой-то момент он сверкнет».

И этот момент настал: в декабре 2014-го Коло-Муани сыграл за «Торси» против «Мюлуза» и забил на последней минуте. «Это был его первый гол за сезон – для него он стал глотком свежего воздуха, – рассказывал Дамон. – Он заплакал от радости, а в оставшихся 13 матчах забил 8 или 9. Вторая часть сезона в U17 – вот когда для него все началось».

Коло-Муани до 17 лет не мог найти профессиональный клуб. Из-за этого даже думал закончить с футболом

Через несколько месяцев Коло-Муани увидел, как Алексис Клод-Морис и Ламин Гезали, два его партнера по «Торси», ушли в профессиональные клубы – «Лорьян» и «Сент-Этьен». А Рандаль по-прежнему играл за молодежку «Торси».

«Думаю, ему не хватало физики», – говорит Ферри. «Я был слишком хрупким, – согласен Коло-Муани. – И мне еще многому нужно было учиться. Было понятно, почему они ушли».

Коло-Муани понимал, что задержался в академии, и искал профессиональный клуб. Так он оказался на просмотрах в «Кремонезе» и «Венеции».

«Но ничего не получилось, – говорит Дамон. – В основном – по административным причинам. Европейские трансферы – это довольно сложно, когда дело касается разрешений на трансфер. «Торси» дал понять, что не отпустит его бесплатно вне зависимости от того, какой это будет клуб – итальянский или французский. Мы не сдавались. Это одна из причин, по которой трансфер сорвался».

«У меня были просмотры в Серии С и Серии Б, – рассказывал Коло-Муани в интервью Vista. – Мне хотелось попасть в Серию Б, потому что после игры за U17 у меня не осталось ничего, я даже думал закончить с футболом. Я хотел либо уйти, либо что-то сделать. Все шло нормально, около месяца я работал с ними. Но отец был против, а я хотел остаться любой ценой.

Папа серьезно относился к образованию. Он сказал, что я должен возвращаться, потому что начинается учебный год. Я ответил: «Нет, я не хочу возвращаться». Он купил мне билет на поезд, который отправлялся в 10 утра на следующий день. Я плакал всю ночь. Мечта разрушилась. Я сказал себе: «Что я буду делать? Я возвращаюсь в школу. Футбол теперь в прошлом».

Коло-Муани вернулся во Францию, где встретил человека, который в будущем станет его агентом. Но тогда у него еще не было вариантов для Рандаля. «У него был друг, через которого я попадал на тренировочное поле, – вспоминал Коло-Муани. – Неделю или две я занимался в Нейи-Сюр-Марне (город в пригороде Парижа – Sports.ru). У меня не было клуба. Потом я попробовал попасть в «Ренн». Провел там около недели, все прошло хорошо. Когда начались октябрьские каникулы, они пригласили меня еще раз. Но потом «Ренн» сообщил, что на просмотре был похожий на меня игрок (это Адама Диакаби, после ухода из «Амьена» этим летом он свободный агент – Sports.ru). Они выбрали его.

Эту новость я узнал от брата. Он сказал, что у него есть две новости – хорошая и плохая. Плохая – с «Ренном» ничего не получилось. Я был раздавлен. Но потом он рассказал хорошую новость – в понедельник у меня просмотр в «Нанте».

На третий день стажировки меня пригласил директор академии. Он попросил меня написать мотивационное письмо. Мы сделали это вместе с братом. И они подписали меня на семь месяцев».

«Мне его представили как молодого игрока, который провел отличный сезон в U17, а потом немного заплутал в Италии, – рассказал Шарль Девино, тогда работавший с «Нантом» U19. – С первой тренировки я увидел, что он хорош. Он быстро заслужил игровое время. Рандаль был быстрее остальных, прыгал выше остальных. Он был лучше».

После хорошего сезона в «Нанте» U19 Коло-Муани перевели во вторую команду. «Второй сезон показал, что у него есть прогресс, – говорит Девино. – Перед тем, как покинуть «Нант», я дал заключение, что он может перейти в основной состав».

В феврале 2017-го Коло-Муани впервые попал в заявку «Нанта» на матч Лиги 1 – против «Марселя». «Стадион был заполнен, у меня кружилась голова, – вспоминал форвард. – Тогда я подумал: «Всего два года назад я был в Италии». Это было невероятно».

А в ноябре 2018-го Коло-Муани дебютировал в чемпионате – вышел на замену в игре против «Сент-Этьена». «Тренер сказал мне быстро разминаться, потому что Уорис получил травму. Если честно, я испугался», – признался Рандаль.

Аренда в «Булонь» из Лиги 3 началась ужасно – 2 удаления и бан на 8 матчей. Но потом все получилось

С ноября 2018-го по май 2019-го Коло-Муани отыграл 123 минуты в 6 матчах Лиги 1 за «Нант». Но летом 2019-го выяснилось, что там не очень-то рассчитывают на Рандаля, и, поговорив с семьей, он решил уйти в аренду. Так Коло-Муани попал в «Булонь» из третьего дивизиона.

Старт был ужасен: форвард получил две красные за пять первых игр и заработал 8-матчевую дисквалификацию. «Это худший момент моей карьеры, – говорит сейчас Рандаль. – Тогда я многое понял и подумал: «Я пришел сюда, чтобы моя карьера взлетела, а не закончилась».

«Ему нужно было работать над собой, – говорил спортивный директор «Булони» Орельен Капу в 2021-м. – Он понял, что должен добиться успеха здесь, если хочет подняться выше».

«Я мог сделать несколько гениальных действий, а потом просто потеряться на поле», – разбирал свою игру форвард.

«Эта нестабильность была связана с тем, как он жил, – объяснял тренер Пьер Аристу, работавший с молодежкой «Нанта». – Он был нестабилен даже на тренировках, на которые иногда опаздывал. Это отражалось на том, как он проявлял себя в матчах. Он мог играть великолепно, а мог остаться незаметным».

Коло-Муани действительно не хватало дисциплины. Например, когда его впервые включили в заявку «Нанта» на игру Лиги 1 в ноябре 2017-го, он весь вечер безуспешно искал паспорт, без которого бы его не пустили на рейс. Оказалось, паспорт остался в Вильпенте, куда немедленно сорвался один из старших братьев. Если бы не он, Рандаль просто не попал бы на матч.

И все же Коло-Муани нашел себя в третьей лиге. Забил 3 гола, сделал 5 ассистов в 14 матчах за «Булонь» и заслужил похвалу от тренера. «С Рандалем мы явно играем куда опаснее, – сказал Лорен Гуйо в марте 2020-го. – Это один из лучших игроков нашего чемпионата, он явно перерос этот уровень».

Вернувшись в «Нант» после аренды, Рандаль закрепился в основе и выбил 10+9 в 41 матче. В следующем сезоне получилось еще ярче – 13+7 в 41 игре.

Взлет Коло-Муани было уже не остановить – прошлым летом он перешел в «Айнтрахт» и за 23 игры этого сезона забил 8 голов и сделал 11 ассистов.

«Думаю, то, что я поздно попал в профессиональный футбол, можно назвать преимуществом, – считает Коло-Муани. – Я вырос и в ментальном, и в физическом плане».

В сентябре он дебютировал за Францию в Лиге Наций, а теперь намерен забивать на чемпионате мира.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach