Правда, стадион там ненадолго.

Катар подходит к чемпионату миру с невиданным размахом: на турнир потратили более 200 миллиардов долларов (в 17 раз больше, чем Россия – на ЧМ-2018). Но нельзя сказать, что шейхи просто разбрасываются деньгами. Большую часть объектов, построенных к чемпионату мира, включили в проект «Катар-2030». Это национальный план развития, который затрагивает почти все сферы жизни, – от медицины до образования. Если его реализовать, то к 2030-му Катар станет одной из самых процветающих стран мира.

Лусаил – центральная часть этого проекта. В городе, расположенном на берегу Персидского залива (примерно в 25 километрах от Дохи), пройдет финал турнира. Катар выстроил его специально к турниру практически с нуля.

Лусаил известен с 1908 года – в этом небольшом поселении была резиденция шейха-создателя Катара. В 2005-м его решили сделать «городом будущего»

Первое упоминание о Лусаиле встречается в 1908 году – небольшое поселение с таким названием описал дипломат Джордж Лоример в энциклопедии «Справочник стран Персидского залива, Омана и Центральной Аравии». Он назвал Лусаил резиденцией шейха Джасима бин Мухаммада Аль Тани (его считают основателем современного Катара). Лоример отметил, что в Лусаиле есть около 50 небольших домов, а также указал, что деревне принадлежат девять лодок для добычи жемчуга, два морских судна и три рыбацких лодки. В поселении держали 20 лошадей и 70 верблюдов, которые служили сухопутным транспортом. Шейх Джассим поселился в Лусаиле примерно в 1903 году – с ним туда приехали приближенные. В июле 1913-го шейх умер, и его похоронили в Лусаиле.

Лусаил неприметно жил до 2005-го – тогда руководство Катара объявило, что планирует всерьез заняться городом. Лусаил представили как инвестиционный проект и назвали его «городом будущего».

Теперь в Лусаиле около 500 тысяч жителей. Это эко-город, спроектированный в соответствии с особенностями ландшафта

Лусаил стал первым городом в Катаре, где иностранцам разрешили владеть недвижимостью – ее можно было взять в аренду на 99 лет. Планировалось, что к 2010 году там будет 200 тысяч жителей. Сейчас город рассчитан примерно на полмиллиона человек (250 тысяч – резиденты, 200 тысяч – офисные сотрудники, остальные – работники сферы торговли).

Идея заключалась в том, что Лусаил станет первым эко-городом, спроектированным с учетом влияния на окружающую среду. Например, охлаждать здания в Лусаиле будут экологически чистым и энергоэффективным способом – для этого в городе создана сеть подземных тоннелей с холодной водой. Проект Лусаила декларировался как попытка создания комфортного города для лучших специалистов в разных сферах со всего мира. Создание такого города было необходимо и с чисто практической точки зрения – население Катара росло, власти хотели привлечь в страну новые кадры. Строительство Лусаила должно помочь диверсифицировать экономику и снизить зависимость Катара от экспорта газа и нефти.

Город уникален тем, что спланирован в соответствии с местными особенностями ландшафта. Он поделен на 19 специфических районов – например, есть район для игры в гольф и развлечений, под стадион тоже выделен отдельный квартал. Городская гавань станет одной из крупнейших в заливе, а еще там появились четыре искусственных острова, 22 отеля международного уровня, многокилометровая прогулочная набережная и огромный парк развлечений.

«Мы создаем продукт, который станет местом притяжения для представителей всех национальностей и культур. Они смогут наслаждаться Лусаилом и извлекать из него выгоду. Наша цель – создать образец для всей страны», – говорил руководитель проекта Нассер Аль-Ансари в 2005-м.

В декабре 2013-го власти Катара объявили, что более 80% недвижимости в Лусаиле уже купили. А в апреле 2018-го выяснилось, что более 80% инвестиционных проектов в городе успешно выполнены.

«Мы хотели построить современный, автономный город, который стал бы продолжением Дохи и мог бы принять более 400 тысяч жителей и гостей, – говорил Фахад Аль Джахамри, глава компании, разработавшей проект Лусаила. – Мы хотели создать пространство, где было бы много возможностей для отдыха и развлечений. Проект был задуман задолго до того, как Катар получил право на проведение чемпионата мира».

Один из главных инфраструктурных проектов, выполненных в Лусаиле к старту ЧМ-2022, – это метро, соединяющее город с Дохой. До Лусаила можно добраться по красной ветке, протяженность которой почти 100 километров. Она тянется вдоль побережья Персидского залива через город Аль-Вакра на юге страны и международный аэропорт Хамад. Это не единственное решение транспортной проблемы – еще с Дохой город соединили железной дорогой. Таким видам транспорта отдали предпочтение, чтобы минимизировать вредные выбросы в атмосферу. А для комфортного перемещения по всем районам Лусаила запустили трамвайную линию с 4 маршрутами и 36 станциями (общая протяженность – более 39 километров).

«На Лусаил будет смотреть весь мир, – сказал Аль Джахамри. – Финал чемпионата мира пройдет в день, который очень дорог нашим сердцам, – Национальный день Катара. Мы очень воодушевлены – хотим устроить самое красивое шоу на Земле».

После ЧМ-2022 стадион, на котором пройдет финал, перестроят под жилье, торговый центр или школу

Конечно, к чемпионату мира в Лусаиле построили и стадион. Его дизайн вдохновлен игрой света и тени, характерной для традиционных катарских светильников. Фасад стадиона перекликается с декоративными мотивами на чашах и других сосудах, характерных для золотого века искусства в арабском и исламском мире.

«Лусаил» – крупнейший стадион чемпионата мира в Катаре, он вмещает 80 тысяч зрителей. Всего на нем пройдет 10 игр, включая финал, – больше, чем на любой другой арене турнира.

Строительство стадиона пытались сделать максимально экологичным: например, при возведении «Лусаила» потратили на 40% пресной воды меньше, чем при строительстве обычных стадионов. «Лусаил» построили из современных материалов, которые не пропускают пыль, а его крыша обеспечивает тень, необходимую для роста газона, – за счет нее снижается нагрузка на систему кондиционирования.

После чемпионата мира стадион «Лусаил» перестроят под объект гражданской инфраструктуры: там разместят жилье, торговый центр, кафе или даже школу. Чтобы не вредить природе, все демонтированные детали передадут тем, кто нуждается в спортивной инфраструктуре.

Первая игра на «Лусаиле» пройдет уже 22 ноября – Аргентина сыграет против Саудовской Аравии.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos; eastnews.ru/KARIM JAAFAR, MUSTAFA ABUMUNES