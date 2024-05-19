Каким будет «Спартак» при Станковиче? Разбираем его «Сампдорию» (выпали из Серии А)

Наблюдения Андрея Клещенка.

Деян Станкович закончил пугать вратарей больше десяти лет назад. В следующие несколько он работал чиновником и администратором, заскучал и занялся делом. Теперь он в Москве.

Четыре года его карьеры почти целиком прошли вне топ-лиг – в «Црвене Звезде» и «Ференцвароше». Я их не видел. Зато видел все матчи «Сампдории». Почти все, что я знаю о Станковиче-тренере, почерпнуто из 7-месячного генуэзского опыта.

В какой-то мере такая оценка сродни подглядыванию в замочную скважину: мы видим только часть картинки. Возможно, главную. Но есть вероятность, что Деян раскроется перед нами по-новому.

А пока познакомимся с игрой, которую серб презентовал в топ-лиге.

У Станковича нет любимой базовой схемы. Но ему нравятся игроки между линиями

Высадившись в Генуе в октябре 2022-го, Деян обнаружил стареющую команду с несколькими средними исполнителями в пиковом возрасте. Самое эффективное оружие он добыл только три месяца спустя: клуб арендовал Алессандро Дзаноли – молодого защитника, регулярно разгоняющегося свыше 36 км/ч. Слева играл другой качественный краек, Ауджелло.

Ростер наверняка скорректировал планы Станковича. В других клубах он предпочитал четверку защитников, которую изредка разбавлял переходами на тройку. В «Сампдории» чередовал их более-менее поровну, иногда по ходу одного матча, но после январских трансферов чаще выбирал тройку. Причины очевидны: Деян адаптировался под состав и выбирал модули, в которых крайки расположены выше.

Нет жестких принципов и в отношении форвардов. Станкович играл и с одним, и с двумя нападающими, а в Венгрии периодически пробовал 4-3-3. Но везде склонялся к профильному игроку между линиями: 4-2-3 -1, 3-4-1 -2 – в большинстве матчей Деян подбирал схемы с художником под нападением.

В «Сампдории» таким был Джуричич, и его роль была ключевой. В зависимости от эпизода он давал ориентир за линией прессинга, охотился за подбором или служил основанием фланговых треугольников. То есть отвечал за дезориентацию обороны на разных этапах.

При этом он не участвовал в строительстве атак, даже если генуэзцы сталкивались с непроходимым прессингом. Станкович все равно держал созидателя на чужой половине.

Деян во владении: строительство от защиты, пасующие вратари, игра без центра поля

Исчерпывающая характеристика Станковича с мячом: зацикленность на вертикальной игре.

Завладев мячом, «Сампдория» строила атаку снизу – в завязке владения участвовали защитники и один из опорников. Другой полузащитник опускался под пас, только если выход застопорился. Крайки открывались предельно широко, чтобы растянуть прессинг по горизонтали, и обычно за первой линией давления.

Перепас не был долгим и терпеливым – Станкович не дорожил мячом. Едва генуэзцы сталкивались с проблемами, забрасывали вперед. Как правило, передачу исполнял вратарь, и он же часто разрезал прессинг диагоналями на края. «Спартаку» понадобится пасующий кипер с хорошей техникой: генуэзский Аудеро активно вовлекался в игру – через него проходило 7,3% владения.

Эта стилистическая особенность определяет требования к девятке. Станковичу нужен форвард, способный зацепиться за длинный пас (в его футболе вообще много верховой борьбы – в Серии А был вторым по этому показателю). В «Сампдории» такого недоставало. Габбьядини обычно проигрывал верх и не предлагал альтернативы – забегов за спины. Точнее, пытался, но оба компонента ему не давались. Отсюда часть сложностей: тренер располагал атакующую группу так, чтобы бороться за подборы, но у них не всегда появлялась возможность.

Расположение, о котором я говорю, видно на скрине ниже. Станкович играет без центра. Есть группа игроков, которая отвечает за преодоление первой линии прессинга и выход на чужую половину, и атакующая группа. Без связующих. Минусы очевидны, но есть и плюс: если идет заброс, впереди хватает сил для создания остроты. Обычно они держатся рядом, чтобы уплотнить зону подбора после выноса – так больше шансов.

Если «Самп» проходила первую линию прессинга, тут же следовала вертикаль – но уже не заброс наудачу, а подготовленный пас. Опять же, середина опустошалась еще и потому, что Станкович в ней не нуждался: даже выйдя из обороны низом, сразу доставлял мяч вперед. Никакого поступательного перехода по этажам: только выманивание прессинга, чтобы как можно меньше соперников осталось на чужой половине, удлиненная структура и стремительный переход.

Крайние защитники давали альтернативу выходу через пас – открывались сразу за первой линией и взрывались в пространство. Станкович любит атлетичных крайков; все его команды были динамичными и мощными: серб и подбирал основных исходя из физической одаренности, и умело эксплуатировал преимущества в игре.

Деян в фазе защиты: активный прессинг, фолы, персональные ориентировки

Главная характеристика Станковича без мяча: физика.

«Сампдория» встречала соперника активным средним прессингом с персональными ориентировками, и если тот хоть немного мешкал, давление становилось тотальным. Ключевую роль играл нападающий. Он не всегда атаковал сам, но перекусывал центральный коридор – то есть определял основного пасующего (вратарь или центральный защитник) и лишал самого перспективного варианта.

Все строилось на движении, атлетизме, стремлении подавить физическим превосходством в индивидуальных дуэлях – без лишней тонкости и сложных ловушек. Каждые 8 минут судьи свистели фол. По этому показателю «Самп» была первой в Италии: поиск борьбы 1-в-1 сбивал темп нарушениями в обе стороны.

В таком прессинге были и плюсы, и минусы. С одной стороны, Станкович напрягал даже великолепного Мотту. С другой, тотальным давлением легко манипулировали. «Сампдория» слишком кренилась в зону мяча и сыпалась, если игра резко переходила на ее половину или противоположный край.

В позиционке серб защищался так же активно, но часто зонно.

Деян в переходных фазах: контрпрессинг, прямые атаки, движение

Емкая характеристика Станковича после перехода мяча: агрессия.

Смена владения служила триггером для агрессивного действия. Едва «Сампдория» теряла мяч, ближайший игрок летел в отбор. Если контрпрессинг не притормаживал соперника, генуэзцы откатывались в закрытую структуру с активным средним прессингом – персоналки включались, если удавалось выдавить мяч к чужой штрафной. Если противник доставлял вперед сразу после перехода, защитники оборонялись превентивно: встречали контратаку в центре, а не бежали к штрафной.

Едва «Сампдория» завладевала мячом, следовал вертикальный пас – поступательная атака выстраивалась, только если впереди не было адресата. Важнейшую незаметную роль играл форвард. Он стремился оставаться открытым, даже когда мяч у соперника, и потому постоянно двигался – избавлялся от внимания обороны, чтобы сразу после перехода владения предложить себя под пас.

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Сезон вышел неудачным: «Сампдория» вылетела. Не только и не столько из-за Станковича, и тем не менее в его футболе хватало изъянов, поспособствовавших неудаче. Возможно, ему недостало времени все проработать. Деян принял команду посреди сезона, и далеко не все проблемы сводились к игре.

Впрочем, вряд ли он сам принял такое оправдание. В прошлом году Станкович произнес фразу, которую можно считать программным заявлением: «Моуринью учил, что главное не играть, а побеждать. Здесь не Олимпиада, где главное – участие. Мы должны побеждать».

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Фото: Gettyimages.ru /Gabriele Maltinti, Simone Arveda