Скамакка против «Ливерпуля» – учебное пособие для нападающих

Буллинг защитников как ключевой фактор разгрома.

Разгром «Ливерпуля» на «Энфилде» (3:0), тем более в еврокубковом четвертьфинале – событие, самим фактом претендующее на историчность. Так не бывает. А когда несбыточное все-таки происходит, в героях должна быть команда относительно маленькая. Иначе как осознать чудо, столкнувшись с ним?

В четверг «Аталанта» стала третьей континентальной командой, которая дважды победила на «Энфилде», и первой, кому удалось это без набитых карманов. Скамакка первым из итальянцев сделал на «Энфилде» дубль. Gazzetta dello Sport поставила ему 9 – редкий балл, который она достает только в особенных случаях.

Джанлука его заслужил. Итальянец устроил шоу, поучаствовал во всех трех голах и стал ключевым фактором исторического разноса. Его игра – учебное пособие для нападающих .

Разобрал Конате спиной к воротам – полузащитники постоянно вскрывали «Ливерпуль» через его зону

Сигнал, как пройдет матч, бергамаски подали на 2-й секунде: разыграв в центре, сразу перевели на Скамакку. Форвард не поборолся за не слишком удачный пас, обманув будущее.

Остальной матч прошел по другому сценарию. «Аталанта» опиралась на форварда каждый раз, когда рассчитывала что-то создать, а он господствовал в атакующей трети. Конате расшибался о его спину, как о стальную дверь. В какой-то момент их дуэль перешла из категории футбола в разряд травли: Джанлука превратил доминирование в шоу – пятки, переступы, ведение подошвой.

Все, кто его знает, к такому привыкли. Скамакка превосходит 97% нападающих по количеству принятых вертикалей и один из лучших в топ-лигах по защите мяча спиной к воротам. Итальянские защитники давно атакуют его исключительно на приеме. Если отбор не прошел, они прекращают преследование и отходят – иначе форвард накажет за самонадеянность: наглость пробуждает в нем ярость.

«Джанлука выходит из себя, когда соперник играет грязно, – объяснял его лучший друг Давиде Фраттези. – Хорошо бы, чтобы это случалось чаще, потому что в таких случаях Джанлука выдает максимум. Но защитники понимают это и отходят от него на вторых мячах».

В четверг Скамакка успешно принял 30 пасов – его второй результат в Лиге Европы. Он дал «Аталанте» надежный плацдарм, упрощающий продвижение по полю, но дело не только в этом. Джанлука постоянно открывал пространство партнерам – именно благодаря этому ливерпульская защита казалась такой потерянной.

Взгляните, с чего начался выход один на один, нереализованный Копмейнерсом. Скамакка отскочил глубже, чтобы зацепиться за заброс. Конате пошел за ним, открыв брешь в обороне, и несколько полузащитников столпились вокруг в расчете на подбор.

Так форвард сузил пространство – превратил себя в приманку и связал сразу нескольких соперников. Скамакка выиграл борьбу, и мерсисайдцам уже нечего было противопоставить: разобранной защите не хватило численного преимущества. Повезло, что Копмейнерс промазал.

После матча Гасперини подчеркнул важность забеганий вторым темпом: «Мы знали, что рискуем, но понимали, что поставим соперника в трудное положение, если найдем способ регулярно вводить Пашалича в штрафную. Он забивает, если создать для него такие настройки».

Получилось и с Пашаличем, и с Копмейнерсом. В первую очередь благодаря Скамакке.

Безупречно отработал в прессинге: «Ливерпуль» регулярно проваливался, пытаясь выйти через его зону

Скамакка выделялся в давлении еще во времена «Сассуоло», где совместил отличную результативность с выдающейся (больше 15 прессинг-действий за 90 минут) пахотой. Но с «Ливерпулем» все равно удивил. Раньше ему недоставало сил, чтобы бросать 196 сантиметров на каждый мяч, и матчи обычно заканчивались после первого часа. На «Энфилде» он носился всю игру..

Итог: 5 отборов, один перехват, 4 возврата. Все – его лучший результат в евросезоне. Два отбора Скамакка организовал на чужой трети – больше всех в «Аталанте».

Гасперини использовал против «Ливерпуля» ту же систему персонального прессинга, которой обычно кошмарит соперников, когда в составе Копмейнерс. Оба нападающих превращались в крайков, уходя в ширину вслед за защитниками, а третьим – центральным, – форвардом становился голландец.

Так тренер создавал ширину в первой линии прессинга. Если «Ливерпуль» проходил ее, легко вспарывал пространство – гостям повезло, что ни один из взломов не привел к голу. Но проходить было очень сложно.

Заслуга Скамакки в том, как легко он адаптировался к более сложной роли. Обычно центрфорвард менее подвижен в командном прессинге, чем другие, и часто лишь дает ориентир для команды. К вингеру требований больше. А Джанлука давил с полуфланга так, словно делал это всю жизнь.

Первый же опасный момент вышел из обдуманного прессинга Скамакки: он перекрыл своего оппонента и грамотно атаковал кипера – по линии паса, чтобы не оставить возможности отыграть низом.

Вратарь вынес, бергамаски забрали владение и организовали (через Джанлуку) момент, который должен был закончиться голом, а закончился фингалом у Келлехера.

Организовал все три гола – в блестящем лаконичном стиле

Год назад Скамакка провалился в «Вест Хэме» – точно не потому что плох и не только потому, что в районе «Лондон Стэдиум» мистически пропадают хорошие форварды. Мало кто знает, что итальянец долго играл через боль. Но еще до травмы он показал себя, за полтора месяца забив 6 мячей – с 7 матчами в старте.

Одноклубники жужжали от восхищения. «Скамакка забил плюс-минус 20 суперголов с тех пор, как оказался здесь, – рассказал Деклан Райс, когда итальянец с лета прибил «Вулвз». – У него один из лучших ударов, который я когда-либо видел. Просто фантастика. Когда мяч влетел в верхний угол, я даже не удивился».

Как и положено нападающему, который восхищался Батистутой, Скамакка хорошо скоординирован, гибок и точен, а по мячу бьет так, словно вратарь ему должен. Его правая одна из самых опасных в современном футболе. В том, что Джанлука два удара ногами превратил в два гола – пусть даже второй был не очень-то и простым, – нет ничего неожиданного. Но именно разница в реализации обусловила разгром: у Дарвина были моменты еще выгоднее, но он не конвертировал их в голы.

Гасперини построил игру в атакующей трети так, чтобы превознести оба выдающихся качества форварда – креатив (Скамакка напоминает Джеко: девятка с изобретательностью десятки) и удар. Формально «Аталанта» играла 3-4-1-2 с двумя нападающими и Копмейнерсом под ними. Фактически передняя двойка вольно сужалась и расширялась, манипулируя обороной, а голландец занимал третью атакующую позицию в зависимости от положения напарников.

Поэтому большую часть владения Скамакка провел не центрфорвардом. Чаще всего он оказывался левым инсайдом, иногда намеренно задерживался внизу и превращался в атакующего полузащитника. Даже при исполнении стандартов 196-сантиметровый форвард отскакивал вниз – под скат: вверху он не так опасен, несмотря на рост.

Такой прием не всегда работает – остается риск, что никто не заполнит штрафную. У бергамасков сработал отчасти благодаря риску (Гасперини не побоялся дать волю полузащитникам), отчасти благодаря чтению игры Скамаккой (вовремя возвращался на острие). Но третий гол показал, насколько полезной бывает настройка под такого форварда.

Скамакка сделал его из ничего – сначала накрыл защитника и вернул мяч.

Потом протащил его по диагонали, собрав соперников, и выдал нестандартное решение – вывел один на один сразу двух одноклубников, вырезав скрытый разрезающий пас.

Большинство форвардов отдали б на край и рванули под ответный прострел. Но Скамакка думает как творец, а не башня. Иногда это мешает. С «Ливерпулем» сработало.

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Скамакка стал вторым в команде по касаниям, третьим по отборам и перехватам, вторым по обводкам и продвигающим проходам, лучшим полевым по точным длинным пасам, лучшим вообще – по верховым дуэлям и принятым передачам.

Все это мало походит на стандартный диапазон 196-сантиметрового форварда. Джанлука выдал лучший матч в карьере. По нему нестыдно учиться даже Влаховичу и Холанду: игра спиной к воротам – не обязательно приговор. Ее можно превратить в искусство.

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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ АНДРЕЯ КЛЕЩЕНКА

Фото: Gettyimages.ru /Stu Forster; East News /AP Photo/AP Photo/Jon Super