«Мы должны набрасываться на пространство, как стервятники». Изучаем преображение «Ромы» при Де Росси

Клещенок – о том, почему Умный лучше Особенного.

Во втором матче после назначения Де Росси «Рома» противостояла «Салернитане». Голы не шли. «Рома» художественно разрезала линии, но останавливалась за шаг-два до ворот.

В начале второго тайма постоянный нажим привел к пенальти. Пока Дибала готовился, Де Росси подскочил к запасному киперу Свилару: «Забьет? Забьет ведь?!»

Миле опешил, но все-таки выдавил: «Конечно. Это ж Дибала». Скамейка оживилась.

После игры Даниэле пояснил: «Я немного дурачусь с запасными, чтобы вовлечь их в игру».

«Рома» выиграла и набрала шесть очков против соперников, с которыми в первом круге взяла лишь очко, но болельщиков это не убедило. Удачный старт нового тренера объяснили слабостью оппозиции. Тогда Де Росси разгромил «Монцу» и «Брайтон», но моментально выяснилось, что с Дибалой на поле и раньше было неплохо.

Когда время опровергло и это оправдание, узкопрофильные специалисты по безграничной особенности списали прогресс на эмоциональную вспышку. Случай со Свиларом мог бы ее подтвердить. Но он лишь частное проявление всестороннего влияния, оказанного Де Росси. Фиксируем его.

Преображение «Ромы»: +7 по очкам, почти двукратный рост результативности, возвращение в зону ЛЧ

После смены тренера прошло два месяца. «Рома» добралась до четвертьфинала Лиги Европы и выиграла семь из девяти итальянских матчей. Темп набора очков вырос в 1,7 раза – до 2,44 в среднем за матч. Единственное поражение римляне потерпели от «Интера», причем оказались единственными, кто пробил миланцев в феврале.

В этих девяти матчах Де Росси набрал 22 балла – на 7 больше, чем Моуринью против тех же соперников. Результативность выросла почти вдвое. Пропущенные остались на прежнем уровне.

Ход впечатляет еще сильнее, если сравнивать с прямыми конкурентами. Римляне идут почти вровень с «Интером».

За два месяца Де Росси поднял «Рому» с 9-го места на 5-е – это заслуживает внимания.

Решающая перемена – тактическая. «Рома» полностью отказалась от наследия Моуринью

В одном из недавних интервью Де Росси назвал Спаллетти своим футбольным отцом. Это не просто вежливость. «Рома» прилежно следует принципам, сформулированным Лучано на разных этапах богатой карьеры. Больше всего подражание выражается в вольном обращении с пространством. Римляне часто играют накоротке в подчеркнуто уязвимой зоне, вынуждая соперника стиснуть прессинг; остальное поле зримо увеличивается. Выход из таких положений подготавливается структурой: игроки открываются по диагоналям – за спинами и в карманах, образованных из-за излома линии (когда обороняющиеся оказываются на разной высоте).

Де Росси образно описал требования после очередной победы: «Если мы медленно двигаем мяч, не ломая чужую линию, мы никогда не достигнем ворот. Не доходя до ворот, матч не выиграть. Но если стервятниками набрасываемся на пространство, едва оно появляется, тогда мы сильны».

Ключевое здесь, почти декларация о намерениях – слова о ломке линий. «Рома» предпочитает прокалывать блок вертикалями, а не передвигать горизонтальным пасом. Причем следует правилу даже в высоком владении. В этом узнается рука Сарри, а точнее, всей современной итальянской школы, сформированной вирусным перепасом тосканского революционера. Девять лет назад Даниэле признавался, что очарован сарриболом – и явно усвоил уроки.

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Соперники с первых матчей жалуются, что римляне «невероятно хороши» в перепасе. Владение в последних девяти турах превысило 57% – это второй результат после «Наполи». Но Де Росси не любит пас рад паса. Передачи должны приближать к цели.

После «Салернитаны», где у римлян возникли проблемы с конвертацией подавляющего контроля в удары, тренер объявил: «Мне придется лучше донести идеи. Нам нужны решения против соперников, которые закрывают линии паса и выживают в защите. За 81% владения не добавляют ни голов, ни очков».

Все это стилистическое богатство Де Росси заключил в 4-3-2-1, опровергнув еще одну мантру предшественника – что этой командой можно выстраиваться только в три защитника. Причины перехода прозрачны. С тем нападением, которое собрала «Рома», играть в два форварда – если не вредительство, то самоограничение. Даже без Белотти у римлян мощнейший наступательный потенциал. И тренер считает так же: «Переход на четверку защитников дал возможность выставить больше атакующих игроков, и это здорово, потому что у нас много качества впереди».

При этом Де Росси не регламентирует их действия так жестко, как Сарри. Движение четырех атакующих (передняя тройка и полузащитник Пеллегрини) определено исключительно расположением соперников и требованиями, которые тренер выдвигает в работе с пространством. В остальном они свободны.

Подход добавил в игру нестандарт. Оба крайних защитника поднимаются на уровень форвардов, освобождая Дибалу и Эль-Шаарави от создания ширины. Паредес и Кристанте сдваиваются в опорной, выталкивая Пеллегрини вперед. Три очень техничных созидателя оказываются близко друг к другу и создают впечатляющие (и неповторимые, потому что обусловлены моментом – их сложно предсказать и подготовиться) паутины перепаса. Этим объясняется самая парадоксальная стилистическая особенность новой «Ромы»: сосуществование элегантной плавности с быстрыми вертикалями.

Де Росси увидел проблему предыдущего цикла в том же, в чем ее видели мы: команда, собранная для игры в футбол, в футбол не играла. И исправил это. Но пошел дальше решений среднего временщика – не просто внес очевидные общие изменения, а заложил новый тактический фундамент. «Рома» уже может расти, а не только спасать сезон.

Де Росси не догматик: гибкость тоже среди его плюсов

Когда имя Даниэле грянуло в заголовках вместо Моуринью, назначение объясняли тактической преемственностью. Специалисты ориентировались на единственный опыт, который им был доступен: несколько месяцев работы Де Росси в СПАЛ, где он практиковал схему с тройкой защитников. Тем сильнее все удивились безотлагательному переходу на 4-3-2-1.

Гибкость, которую ДДР проявил в ковке хребта, не исчезла и в следующие два месяца.

Скажем, против «Торино» он вернул схему с тремя защитниками – но не потому что шпиона Юрича поймали у тренировочной базы «Ромы», а ради Смоллинга. Британец едва восстановился от травмы, и Де Росси нашел компромисс между желанием выпустить его и сомнительной физической формой. Крис вышел с прикрытием из двух центрбеков.

Решение защитило римлян от игры 1-в-1 с атлетичными туринскими форвардами – в подстраховке всегда оставался дополнительный защитник. Но атакующая хватка ослабла. К концу тайма Де Росси понял, что команде недостает глубины – не хватало сил для забегов за спины, которые занизили б защиту и создали пространство между линиями. После перерыва «Рома» вышла с той же схемой, но с агрессивной реализацией: в позиционной атаке один из крайних центрбеков вбегал – не в опорную, сразу в штрафную. Соперник реагировал, и у Дибалы с Пеллегрини наконец появился простор для креатива.

Тактическая перестрелка с «Брайтоном» привела к тому, что команды практически дублировали друг друга схемами 3-5-2 без мяча. Разница заключалась в том, что английскую тройку составили профильные центрбеки, а у римлян слева играл Спинаццола. Де Росси намеренно перенаправил игру в его зону. «Брайтон» остерегался атаковать справа, чтобы не раскрываться перед взрывным итальянцем, но все равно страдал: во владении Эль-Шаарави намеренно уходил вширь, сковывая Лэмпти (единственный защитник, который мог выдержать спринты Лео), и Спинаццола оставался один на один с Буонанотте – легким, медленным, слабым.

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«Рома» разорвала край и разгромила британцев. Де Росси поскромничал на пресс-конференции: «Сейчас кажется, что я феномен, потому что еще вчера понял: именно там мы заберем матч. Но дело не в том, кто лучше. Между Спинаццолой и Буонанотте огромный разрыв в атлетизме, и мы бы воспользовались им, кто бы там ни играл. У них разный стиль бега. Задумавшись об этом, я понял, что слева легче будет забивать и создавать глубину, если оставлять их один на один».

Подобных примеров много. Иногда Де Росси использует персональный прессинг, иногда зонный; смешивает прямо по ходу матчей. С «Брайтоном» и несколькими другими соперниками посложнее ставил 3-5-2 в обороне: левый латераль смещался в центр, Эль-Шаарави опускался на край защиты. Но чаще он перестраивается на 4-4-2, чтобы лучше контролировать пространство. И легко переключается туда-обратно, если модуль вдруг не сработал.

«Рома» меняется, чтобы лучше воплощать цельный рисунок в определенных условиях.

Другие факторы преображения – новый вратарь и вера в игроков

Основным кипером Моуринью был Руй Патрисиу – медленный, ненадежный, но хорошо знакомый. Ему недавно исполнилось 36. Он всерьез боролся за титул худшего основного вратаря лиги. Его привозы отбрасывали «Рому» назад.

Патрисиу представлял тот же клиент, с которым работал Моур. Де Росси не связан такими условностями. В первом же матче с ним Руй пропустил с 40 метров прямо по своей позиции. В четвертом пустил один-два необязательных гола, превратив равный матч с «Интером» в неприятные 2:4, и наконец сел в запас. Его место занял прыгучий 24-летний Миле Свилар.

Решение стало важным фактором преображения. Патрисиу гарантировал отрицательную разницу, но Жозе ничего не менял. Свилар обеспечивает положительную. «Рома» наконец утратила боязнь за тыл и впервые за два года вышла в плюс по разнице между ожидаемыми и пропущенными.

Другими словами, теперь она вытаскивает сложные матчи, а раньше теряла очки в простых.

Свилар блеснул в послематчевой серии с «Фейеноордом», протащив команду в следующий раунд вопреки промаху Лукаку. Превратил более-менее равный матч с «Фрозиноне» в обманчивый разгром. Свел в ничью откровенный проигрыш «Фиорентине», потянув пенальти и несколько явных моментов.

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Моуринью ставил Миле в Лиге Европы, но не продвигал выше, как бы он ни был хорош. Для Де Росси не существует друзей и авторитетов. Играют достойные. После победы над «Фрозиноне» он подчеркнул это: «Сегодня сыграли плохо все, кроме Свилара. Он спас нас и теперь получит заслуженное место в старте».

Решительный разрыв с методами Моуринью случился не только в тактике – еще и в отношении к игрокам. Жозе завидовал составу «Фиорентины». Жаловался, что Аллегри позволяет себе Ругани на скамейке. Всячески подчеркивал, что состав ни на что не годен и держится только благодаря ему.

Де Росси не делал вид, будто третий по зарплатной ведомости ростер Серии А держится вне зоны вылета только благодаря величию тренера. Напротив. После разгрома «Брайтона», где – среди прочего, – бросалось в глаза превосходство в уровне исполнителей, Даниэле сказал: «Мы выиграли, потому что игроки были почти идеальны. Я сказал парням в первый день и буду повторять до самой смерти: они очень сильны. У нас есть звезды, о которых мечтает любой тренер и любой клуб мира. Я отношусь к ним по-человечески, а они отвечают невероятной игрой».

То же он говорил после других матчей. Теперь игроки фантастические, а не никчемные. Такие, какие есть, а не какими их выставляет тренер. И это помогает. «Де Росси очень важен. Его вера придает уверенности и преобразовывается в уровень на поле», – отмечал Свилар.

Главная уязвимость подхода – смелость. Де Росси ориентируется на плюсы, даже если они обнажают недостатки

Абсолютно все, кто знал Даниэле, пророчили ему тренерское величие – причем еще до того, как он отпустил бороду. Соглашаться с ними пока рано. Де Росси не закладывал форму на весь сезон. Не проходил через сложности. Не показал себя на дистанции.

Но пора к ним прислушаться. Даниэле показал больше, чем требуется для краткосрочного всплеска. У его футбола есть будущее.

Главная краткосрочная уязвимость «Ромы» – физическая форма. Сразу после назначения Де Росси заново заложил физику, сменив ленивые тренировки предшественника на длинные интенсивные занятия. Движение – важная часть его философии: «Я заставляю парней тренироваться в быстром темпе, потому что для моего футбола важна хорошая форма. Нужно много бегать».

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Атлетизм необходим, чтобы поддерживать агрессивный стиль. С новым тренером «Рома» взлетела в топ-7 лиги по интенсивности прессинга. Теперь римляне активны, преследуют соперника по всему полю и ориентируются на игроков, а не на зоны. Но если не будут готовы выигрывать дуэли, их легко раскроют в контратаках. Еще и поэтому нельзя спешить с выводами: пока неясно, насколько Де Росси хорош в предсезонной подготовке – когда физика закладывается на сезон, а не на пару месяцев.

Главная долгосрочная уязвимость – тяга к риску. В одном из послематчевых интервью Де Росси провозгласил: «На смелость я отвечаю смелостью». В этом манифесте раскрылся Даниэле-тренер: храбрец, который лучше поставит на плюсы, чем прикроет минусы, потому что так понимает доверие – к тому, что мастерство его игроков перевесит слабости.

Подход сполна выразился в разносе «Брайтона». Де Росси признавал, что опасался Де Дзерби и его удивительной способности разбивать прессинг через низкий перепас. Многие вовсе отказались бы от давления. Даниэле разогнал его до максимума: «Таким соперникам нельзя давать играть».

То есть Де Росси набросился на соперника, который хочет, чтобы на него набрасывались. Чтобы увеличить шансы, он добавил в прессинг еще одного игрока, ослабив тыл – как будто сказал: «Хотите агрессии? Я дам столько, что вы не выдержите».

Риск сработал, но так будет не всегда. Впрочем, неуязвимых стилей не бывает – и этот точно приятнее высиживания нулей у своих ворот.

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С вероятностью больше 90% пятого места в Серии А хватит для попадания в Лигу чемпионов. Это не значит, что она гарантирована. Но Де Росси ближе, чем Жозе когда-либо. Даже если цель ускользнет после сложной весны, Даниэле заслужил продолжения – все, что он показал, далеко не обычно. И мы тоже заслужили шанса понять, получится ли из него большой тренер.

А пока значительные перемены сведем к объяснению Капелло: теперь римлян тренирует Smart One, а не Special One. Хорошо, что в Риме до сих пор лучше быть Умным, чем Особенным.

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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ АНДРЕЯ КЛЕЩЕНКА

Фото: Gettyimages.ru /Mike Hewitt, Paolo Bruno, Alex Pantling