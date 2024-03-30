Леау, Чалханоглу, творец «Ромы» – как тренеры Серии А меняют тактику под звезд

Режиссеры Мотта, Аллегри и другие.

Есть игроки, которые не вписываются в шаблон ни на одной из ролей. Как правило, болельщикам они интересны больше, чем тренерам – по крайней мере большинству из них, ведь требуют много возни. Но есть спецы, которые не боятся вызовов. Они знают, что нестандарт стоит того, чтобы ему потакать.

Ниже – семь лучших индивидуальных настроек в Серии А. Учитывались только те, ради кого тренеры действительно напрягли головы. Естественная синергия между игроком и системой, как у Буонджорно и Юрича, нас не интересовала. Только персонализированное тактическое творчество.

Лоренцо Пеллегрини, «Рома»: свободный художник, спрятанный в полузащите

Год назад фанаты освистали капитана, и Моуринью впрягся: «Люди не понимают жертв». Жозе не соврал, но и правду недосказал. Пеллегрини жертвовал из-за него. Тренер не нуждался в художнике, который пишет мячом по газону. Ему требовались цепные псы.

Эта виктимизация игры ярко выразилась в осеннем признании Моура: «К несчастью, Кристанте всего один. Будь у меня таких четверо, все выходили бы в старте».

Смена подобного тренера сама по себе служит неплохим объяснением преображению – в 13 матчах после отставки Лоренцо забил больше (6+3), что за весь предыдущий год. Но, к сожалению, Пеллегрини слишком противоречив для тактических упрощений. Нельзя просто поставить его ближе к атаке и рассчитывать на предельный выхлоп. Он слишком слаб спиной к воротам. Удобный функционал для него – гибридный.

Де Росси не только вместил в схему максимум представителей сильнейшей линии – атакующей, – но и подобрал им комфортные роли. А глубже других проработал задачи капитана. Пеллегрини начинает левой восьмеркой в 4-3-2-1 – и от этого выигрывает вся команда:

1. Глубокая позиция ставит его лицом к воротам и выводит из-под обязательного присмотра защиты. Лоренцо легче делать то, в чем он один из лучших: разрезать оборону передачами и подключениями.

2. Атака «Ромы» – пример симбиотических отношений. Де Росси предоставляет атакующей группе свободу, но находит химию между их качествами, а Пеллегрини выигрывает больше других. Лукаку и Дибала клонятся вправо и бесподобно создают пространство – подарок для полузащитника с настолько острым сканированием брешей.

3. Свобода дает возможность подстраивать открывания, избегая приемов спиной к воротам или в ограниченном пространстве, и при этом максимизирует выгоды от чтения эпизодов: в зависимости от ситуации Пеллегрини создает коридор для вертикального паса либо сам двигает владение с задней линии.

Лоренцо больше не жертва, которой тренер никогда не бывает удовлетворен полностью, а прежний маг, вынуждающий соперников сетовать в духе Арне Слота из «Фейеноорда»: «В футболе важны чемпионы. В прошлом году нас вышиб Дибала, в этом – Пеллегрини».

Джошуа Зиркзее – уникум, вокруг которого построена «Болонья»

Было время, когда голландцы выпускали топ-форвардов быстрее, чем освобождали позицию в сборной. Джошуа – флагманский продукт новой линейки, хотя этого, кажется, не осознали пока даже в Нидерландах.

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Зиркзее – это 193 сантиметра роста и почти центнер массы, замешенные с удивительной мягкостью и пластичностью. Другими словами, самый техничный большой форвард в мире.

Его стиль так же парадоксален. Зиркзее – плеймейкер. Он очень подвижен, всегда ищет мяч и великолепно распоряжается им, при этом здорово ориентируется в тесноте и классно защищает владение. Но разочарует каждого, кто поставит его в центр штрафной и замучит кроссами. Он подкрученная реинкарнация Роберто Фирмино: ложная девятка с габаритами Лукаку и техникой карманного вингера.

Тем не менее он вылетел из «Баварии» и не пригодился «Парме» – отчасти из-за недостатка концентрации, отчасти из-за уникальности.

Мотта первым не просто позволил голландцу играть как захочет, но и нашел в этом смысл. У Зиркзее нет постоянной позиции, а команда вращается вокруг него:

1. Обычно нападающие дают ориентир для структуры, удерживая позицию впереди (даже ложные девятки не слишком отклоняются от первой линии), а Джошуа служит опорой для вертикального паса в любой зоне – например, в начале владения открывается на высоте опорников.

Передняя линия не пустует – ее занимают партнеры.

2. Когда мяч в центре или на краю, движение Зиркзее вписывается в модель: Мотта и без него перегружает зону, чтобы создать на противоположной стороне возможность атаки за спины.

3. В высоком владении нырки Зиркзее вглубь – ключевой элемент дезорганизации обороны. Обычно они компенсируются подъемами полузащитников с навыками игры в штрафной – Фаббианом или Фергюсоном. Если смещение Зиркзее создает брешь в центре, полузащитник выдерживает паузу и врывается под передачу. Если «Болонья» готовит перевод на край, полузащитник поднимается сразу и сковывает ЦЗ: вингер остается один на один.

«Я играю рядом с Джошуа, – объяснял Фергюсон The Athletic. – Технически он и правда очень хорош: сильный, быстрый, взрывной. У него есть все, что ищут в форварде. С ним приятно играть. Мы отталкиваемся друг от друга: если он стартует в одну сторону, я бегу в другую. Мотта просит, чтобы я врывался в штрафную и замыкал. Он хочет, чтобы я двигался и создавал пространство для забеганий Джошуа».

Сейчас 22-летний форвард, которому не покорилась «Парма», в тройке лучших в лиге. Футбол Мотты тоже выиграл от необычных характеристик – так много, что теперь не представляется без них.

Федерико Гатти – защитник-диверсант «Ювентуса»

Невыносим в персональной опеке, жесток в стыках и хорош в воздухе – даже для парня, который почти царапает 2-метровую отметку макушкой. В целом не из тех, кого заподозришь в интеллигентности и концентрации, и сполна подтверждает имидж в игре. Единственный оборонительный посыл, который проецирует в мир: свяжешься с быком – попадешь на рога.

При внешней простоватости парадоксально хорош с мячом, особенно на ходу – нескладен, но техничен и быстр. Легко адаптируется к разным ролям и силен в затяжных слаломах: не обгонит, так зашибет. Перед переездом в Турин стал третьим в Серии В по совокупной дистанции продвигающих проходов, хотя играл центрального защитника в схеме 4-3-3.

Аллегри не сразу приноровился к уникальным характеристикам – в том числе потому, что не привык к защитникам, которые атакуют обороняясь. С лета «Ювентус» перестроился, стремясь максимально раскрыть потенциал ЦЗ. Гатти выиграл больше других.

Великан исполняет правого центрального в 3-5-2. В начале владения туринцы переходят на чистую четверку, и Федерико становится выдвинутым правым фулбеком. Дальше он подстраивается под ситуативные нужды:

1. Если соперник засел в среднем блоке – выманивает давление или проламывает линию неожиданным забегом;

2. Растягивает первую линию прессинга, чтобы дать больше свободы полузащитникам;

3. Заходит за линию прессинга и создает новый, не предусмотренный соперником коридор паса. В большинстве матчей Феде самый открытый ювентино на чужой половине;

4. В позиционной атаке поднимается выше и составляет треугольник с латералем и правой восьмеркой, в котором свободно меняется позициями и ролями – даже оказывается на острие в завершении.

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Без мяча Аллегри отказался от постоянной пассивности. Для Гатти это подарок: во-первых, ему не хватает внимания в стоячей работе в штрафной, во-вторых, его преимущества раскрываются в агрессивной игре. Теперь туринцы защищаются превентивно, и Феде свободно навязывает нападающим физические дуэли – накрывает еще до штрафной.

Вдобавок превентивная оборона выжимает форвардов на края. Защитникам – даже быстрым – сложно соревноваться с резкими девятками на прямой дистанции. Наперерез шансов больше. Гатти чаще других в «Юве» прикрывает пространство – на 10-20 метрах съедал рывки Мбаппе, Леау и Осимхена.

Теперь он гигантская передвижная конструкция, предназначенная одновременно для укрепления и осады. Гуляй-город в черно-белых цветах.

Рикки Орсолини, «Болонья»: классический вингер в идеально подобранных условиях

Быстрый, сильный, с хорошим дриблингом. Вингер, словом. Но быстрый не до безумия и дриблер не великий.

А еще стабильно непостоянный: чаще всего мыслями далеко от игры – включается на небольшие отрезки.

Два действительно исключительных качества Рикки: инстинктивная изобретательность и удар. Орсолини не созидатель, но в сложных эпизодах, когда одновременно поджимает цейтнот и соперник, горазд на удивительные находки. А его левая опасна под любым углом и на любой дистанции.

Мотта создал модель, которая усиливает преимущества вингера и прикрывает непостоянство. Система регулярно оставляет Орсолини один на один с соперником и пространством, причем пользуется предельно богатым инструментарием – иначе прием бы легко предотвращался. Здесь Фергюсон намеренно отвлек защиту.

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Здесь другой ход – перегруз левого края с диагональю направо.

И таких приемов полно: выманивание прессинга и атака высокой линии, создание карманов за спиной центрфорварда, освобождение от обязательной работы на своей половины и роль второго нападающего в позиционной защите. После назначения Мотты результативность Орсолини выросла в 1,5 раза – до 20 голов за полтора года. Ни один итальянец не забил больше.

Рафа Леау, «Милан»: любитель комфорта, которому ни в чем не отказывают

Мощный, быстрый, феноменально пластичный. Удивительно резкий – возможно, самый взрывной в мире на первых метрах. Неудержимый 1-в-1. Очень изобретательный, не только в дриблинге: созидает как фантазиста, а не фланговый бегунок.

Вместе с тем – ленивый, несобранный, нестабильный. Зависимый от пространства. Слабый в тесных коробках.

Пиоли создал ему максимальный комфорт :

1. В позиционном владении «Милан» стремится к созданию изоляций, даже когда атакует через его фланг. Забегания Тео мешают сопернику сдвоиться. Француз всегда врывается в соседнем канале и в зависимости от ситуации упрощает португальцу смещение в центр или прорыв к лицевой;

2. Против высокой защиты «Милан» упрощает игру до забросов за спины – для забега Леау;

3. Рафа свободен от прессинга;

4. Рафа свободен и от обязательного участия в позиционной защите. Он располагается высоко и отвечает за моментальный ответ, если команда перехватывает мяч.

Никто в лиге не получает столько тактических поблажек, сколько Леау. И это работает. Во многом благодаря ему Пиоли выиграл скудетто.

Риккардо Калафьори, «Болонья»: краек, которого превратили в современного либеро

Несколько лет назад Калафьори, которому сегодня 21, считался самым перспективным итальянским фулбеком. Удоджи подавал ему воду со скамьи запасных. Но случились кресты, и Рикки, ничего не утратив технически, потерял себя.

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Вернувшись, он моментально отдавал мяч – боялся последствий затяжных рейдов. Моур выгнал его из Рима. Италия отвергла.

Калафьори перемахнул Альпы и переродился в «Базеле» – на новой позиции левого центрального защитника в тройке. «Болонья» отдала за него 4 миллиона. Все думали, будто Сартори подобрал бюджетную альтернативу распустившемуся Камбьязо, но Мотту покорила эволюция Рикки. Он остался центральным – теперь в паре.

Сейчас он самый яркий ЦЗ в Италии.

Каким бы удивительно быстрым ни казался взлет в непривычной роли, обусловлен он именно перепрофилированием. Дуэли лицом к лицу всегда были величайшей оборонительной слабостью Калафьори; посттравматическая идиосинкразия распространила проблему и на фазу владения. Так или иначе, с ними сталкиваются все защитники. Но меньше всех – центрбеки в высокой зонной защите из четырех человек.

В системе Мотты больше требуется чтение эпизодов и контроль пространства. Центральный защитник выбирает, когда держать линию, чтобы не подпустить соперника к штрафной, а когда нарушить и выброситься на вертикальный перевод. Если игрок плохо читает дистанцию, будет отыгран. Но рисковать он обязан – иначе «Болонья» с ее обменами будет слишком беззащитна между линиями.

Другое важное требование – пас: «Болонья» много владеет на средней высоте и нуждается в защитниках, способных разорвать линию прессинга.

Калафьори во всем этом превосходен. Он опережает 98% защитников топ-лиг в перехватах, 97% в предударных действиях и 87% в продвигающих проходах. Его левая выводит форвардов один на один от своей штрафной. И все это он делает, избегая дуэлей 1-в-1. Рикки пользуется свободой, которая приближает его к классическим либеро, и выдает сольные пробежки без прямых противостояний – исключительно на чувстве пространства, по уязвимым коридорам.

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Болонские защитники сравнивают напарника с Нестой – так он хорош.

Хакан Чалханоглу – реджиста, ради которого Индзаги придумал новый футбол

Аллегри часто оправдывают тем, что он не получил классического статичного реджисту.

Индзаги остался вообще без реджист, если не считать сырого Аслани. Хакан подходил меньше прочих. Он всегда был стилезависимым, а не стилеобразующим исполнителем, плохо чувствовал ритм и даже под нападающими играл чересчур вертикально. Его футбол был инстинктивным, а не интеллектуальным. Поэтому лучшие годы Чалханоглу провел в очень прямых командах Пиоли и Шмидта – и потерялся у Винченцо Монтеллы, который просит полузащиту продумывать последствия паса.

Зацикленность на озарениях была настолько велика, что турок проваливал любые попытки перевести его ниже – даже у Пиоли и Шмидта. Происходящее сейчас сродни чуду. Как бы ни сложилась карьера Индзаги, придет время подвести итоги, и перепрофилирование Хакана даже тогда будет одним из его величайших шедевров. Симоне создал одного из лучших реджист планеты – из игрока, который не годился даже в восьмерки.

Сегодняшний ртутный «Интер» родился как раз из адаптации к Чалханоглу. Чтобы вместить качества Хакана в диапазон разыгрывающего, Индзаги полностью переделал среднюю линию. Так родилась прошлогодняя текучая полузащита: тройка свободно менялась ролями, 3-5-2 часто превращалась в 3-4-1-2 и обратно по ходу одной атаки – турок поднимался под нападение, а продвижением занимались Барелла и Мхитарян.

Хакан не вписывался в принятый формат опорника, но система подстроилась под его атипичность. По сути, в прошлом сезоне он воплотил все типажи реджист:

а) олдскульных плеймейкеров, руливших игрой из-под нападения (Рикельме);

б) реджист перед защитой (Пирло);

в) относительно новых мобильных разыгрывающих, которые активно перемещаются по вертикали и управляют игрой не только пасом, но и движением (Кроос).

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Чалханоглу совмещал роли не только в одной игре, но даже в одной атаке. Мобильность и взаимозаменяемость полузащитников сделала «Интер» неуязвимым для прессинга – не хватало ориентиров. Турок выиграл еще больше – получил свободу избегать неудобных ситуаций и в любом эпизоде исполнять роль, в которой наверняка сверкнет.

Индзаги продолжил эксперимент и размыл ролевые границы во всех линиях. Чалханоглу стал еще лучше. Теперь у него почти всегда есть неожиданный дополнительный ориентир для вертикали – а мало кто ускоряет атаки быстрее Хакана.

Есть тренеры, которые видят возможность там, где другие находят одни проблемы.

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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ АНДРЕЯ КЛЕЩЕНКА

«Мы должны набрасываться на пространство, как стервятники». Изучаем преображение «Ромы» при Де Росси

Фото: Alfredo Falcone/Keystone Press Agency, A Erbeituo Alingeliya/XinHua, Massimo Paolone/Keystone Press Agency, Maurizio Borsari/AFLO, Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press