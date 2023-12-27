«Рома» уже изменилась с Де Росси. Сложные розыгрыши под Спаллетти, меньше Дибалы и схема-елочка

Много перемен после Моуринью.

Годы назад Даниэле Де Росси сказал, что посвятил бы «Роме» две карьеры, будь они у него. Одну жизнь он ей уже отдал. В субботу начал вторую.

До этого его тренерский опыт ограничивался четырьмя месяцами в Серии В: СПАЛ уволил Даниэле после 3 побед в 17 матчах. Первый тайм против «Вероны» показал как минимум одну из причин. Идеи Де Росси довольно амбициозны. Чтобы воплотить их, нужны игроки с определенным уровнем понимания.

Дебют (2:1) получился противоречивым. «Рома» провела первый тайм так, будто соперник опоздал с выходом, но остановилась после часа игры. Последние 20 минут вполне сошли бы за прямую трансляцию кошмаров Кассано, топившего за отставку Жозе.

Одного матча мало, чтобы судить об уровне и подходе Де Росси, но достаточно, чтобы наметить разницу с Моуринью. Даниэле начал решительнее, чем предсказывалось – с резких перемен.

Вернулся к четверке защитников, причем в полузабытой елочке – 4-3-2-1

Ориентируясь на опыт в СПАЛ, эксперты ждали тактической преемственности по крайней мере на уровне схемы – все матчи в тренерской карьере Де Росси провел с тройкой защитников. Даниэле вышел с 4-3-2-1. Судя по словам после матча, это не разовая адаптация, а принципиальный выбор.

«Линия из четырех человек важна, потому что мы выгадываем место под дополнительного полузащитника, – пояснил ДДР. – А полузащитники в «Роме» так же хороши, как нападающие. Однако мы иногда использовали тройку в начале владения, и Кристенсен хорошо проявил себя [в гибридной роли]. Тем не менее игра с четверкой защитников дает возможность выставить больше атакующих игроков, и это здорово, потому что у нас много качества впереди».

Другими словами, Де Росси избавляется от главного парадокса Моура: ставки на массированную защиту, когда атакующая группа избыточно хороша – количественно и качественно.

Насторожил Лоренцо Пеллегрини в роли восьмерки – когда его используют вдали от штрафной, это отдает преступлением против футбола.

Но:

1. для него создали особую роль (о ней ниже);

2. в прежнем клубе Де Росси всегда выставлял трезубец в атаке – 3-4-1-2 или 3-4-2-1. Вероятно, так он видит баланс. Если б он поднял капитана в атаку, пришлось бы играть без Эль-Шаарави.

Иначе трактует характеристики Залевского

Никола вышел вместо Дибалы, а не на край. Для поляка атакующая роль – профильная, но он не исполнял ее с тех пор, как пришел Жозе.

Перевод Залевского в латерали был первой персональной удачей Моуринью. Резкий техничный поляк почти бесперебойно создавал численное преимущество, и это казалось качественным ростом по сравнению с его опытом впереди – там его карьеру тормозил недостаток конкретики и нацеленности. Никола повторил эволюцию Спинаццолы и стал открытием второй части сезона-2021/22.

А потом потускнел: распались заготовки Фонсеки, и без подготовленных ситуаций 1-в-1 маленькому дриблеру стало сложнее. Де Росси вернул его в атакующую группу – посмотрим, что из этого выйдет. По «Вероне» судить нельзя: к выходу поляка «Рома» уже выживала.

Пассивнее без мяча, чем Моуринью по осени

Меньше всего Де Росси вмешался в защиту – она работала и без него. В тяжелые минуты римляне переходили на привычную тройку: Кристенсен смещался в центр, край закрывал Эль-Шаарави.

Что изменилось:

1. «Рома» пассивнее действовала после потерь – откатывалась в средний прессинг, в котором активничала, только пока были силы. Впечатляющие 8,59 PPDA связаны скорее со стилем «Вероны»: если бы Барони катал мяч ниже, римляне не спешили б в отбор;

2. Де Росси переключался между зонным и персональным прессингом во второй линии. Иногда переключения были чисто манипулятивными: римляне переходили на зону и перекрывали вертикали, чтобы спровоцировать заброс на Джурича (стандартное упрощение игры веронцев) – во время полета его брали в клетку и забирали подбор.

«Рома» невероятно хороша в перепасе», – слова соперника после матча. Да, о команде, которую только что оставил Моуринью

Главные перемены претерпело владение – самая скудная фаза предыдущего цикла. Удачный первый час римляне закончили с контролем под 67%. Причем показалось, что доминирование было не самоцелью, а побочкой качественного управления мячом. Похожего эффекта достигал прошлогодний «Наполи» (и Итальяно последних лет): команда стремилась к вертикализации и атаке пространства, но соперник так опасался быстрого перепаса, что не спешил с реакцией.

Отчасти впечатление подтвердил тренер «Вероны» Марко Барони: «Возможно, нам следовало с первых минут играть агрессивнее. Но это непросто, «Рома» невероятно хороша в перепасе».

В каждом отдельном эпизоде римляне искали пространство между линиями, за спинами и в карманах между соперниками. Позиционное превосходство намеренно подготавливалось – Де Росси не рассчитывал на случайности. Новых идей очень много.

1. «Рома» играла исключительно вертикально. Прямой стиль определил предпочтительную манеру создания пространства на чужой половине: часто римляне не вытягивали соперника низким перепасом, а провоцировали разнонаправленным движением.

Здесь тройка игроков вышла из зоны между линиями, запутав соперника на открытом мяче. Трио атакующих (среди них крайний защитник) отреагировало синхронным забегом за спины.

Смена рисунка настолько явная, что о ней первой спросили на пресс-конференции: «По сравнению с тем, что делал Жозе, сегодня было очень много вертикальной игры. Это новая отправная точка?»

«Управление мячом – одна из вещей, которые требовали вмешательства. Мы над ним поработали, – пояснил Даниэле. – Контроль очень важен, но матч показал, что это имеет смысл, если делается хорошо. Иначе мы засыпаем и отдаем игру. Когда мяч движется медленно, мы страдаем, но если мы пасуем быстро и качественно, можем неплохо провести полтора часа».

2. «Рома» часто играла накоротке в намеренно уязвимой точке. Похожий трюк иногда применяет Индзаги, а в прошлом сезоне он был фишкой «Наполи», хотя и реализовывался иначе (через технику Лоботки).

Смысл тот же – сузить пространство, чтобы раскрыть соседние зоны. Вот момент перед вторым голом (21 передача, несколько минут владения): спровоцировали прессинг в стиле Сарри, следующим пасом выйдут на Лукаку и разорвут разреженную защиту.

3. В продвинутой стадии владения Дибала оставался между линиями, а не смещался к мячу. Как минимум это говорит о том, что Де Росси ищет тренерские ответы, а не делает аргентинца решением всех проблем. Как максимум – что Пауло больше не будет десяткой и сосредоточится на творчестве впереди.

К тому же римляне явно стремились насытить коридор между линиями – там всегда открывались минимум двое. Если Дибала уходил на край, зону занимал партнер. Например, Паредес.

4. Кроме обычной атаки за спины и между линиями, римляне стремились открываться по диагонали – адаптировались к разной высоте прессинга и занимали позицию в освободившемся вертикальном кармане.

Здесь так открылся Дибала. Под него смещается Пеллегрини, у которого сразу будет два явных варианта по диагонали (плюс Пауло, который ворвется под передачу в касание).

5. «Рома» вернулась к перегрузу зоны и атаке противоположного края. Чтобы усилить эффект, Де Росси отправлял на фланг игроков, которых там не ждали – взаимодвижение ломало оборонительную структуру.

За несколько мгновений до этого момента римляне сместили баланс налево. Теперь у правого защитника есть возможность взорваться за спины под проникающий пас.

6. Судя по первому матчу, Де Росси не закладывает предустановок по движению. В СПАЛ это называлось «эклектичной атакой». Во владении у римлян нет схемы, но есть принципы, которым обучается каждый игрок – чтобы в отдельном эпизоде сыграть нужную роль, даже если оказался не в своей зоне. Позиционная текучесть упрощает создание пространства – каждый игрок (даже защитник) обязан считывать ситуативную брешь и врываться, если этого не сделал партнер.

7. Сковав Дибалу, Даниэле дал свободу Пеллегрини – тот лишь формально исполнил восьмерку. Лоренцо отвечал за создание преимущества в зависимости от командных нужд: открывал дополнительный коридор сбоку от первой линии прессинга, когда не хватало решений по продвижению, или появлялся между линиями.

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Второй тайм охладил тех, кто слишком проникся первым. Возможно, у римлян отказали ноги: Де Росси активно нагружал игроков в предыдущие дни. Тренировки сейчас длятся больше двух часов – при Жозе тренировались в разы меньше.

«Мне понравился первый тайм, я бы пересмотрел его. Но если во второй половине делать то же самое, что в первой, но медленнее и без понимания, что к чему, становишься предсказуемым. «Вероне» проще было запереть пространство между линиями. Не исключаю, что по моей вине: мы залили игроков интенсивными тренировками, и они не успели восстановиться», – рассказал Даниэле.

У Де Росси точно есть ясное видение новой «Ромы». Посмотрим, что из этого выйдет.

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Фото: Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency, Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press; Gettyimages