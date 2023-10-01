«Юве» меняет новый помощник Аллегри. Снижение роли Макса, принципы амфута, особые тренировки и интенсивность

Ученик Де Дзерби и Ди Франческо.

На 10-й минуте матча с «Лацио» случился момент, о котором туринские фаны мечтали больше двух лет. «Юве» задавил римлян массированным прессингом, вынудил сделать неподготовленную вертикаль и тут же накрыл ее синхронной персоналкой Гатти и Бремера. Численность моментально сработала в плюс: бразильцу не пришлось тащить мяч через полполя или пасовать сквозь несколько линий, Влаховичу – защищать владение до прихода поддержки. Серб остался лицом к воротам, нашел уязвимость и замкнул кросс из идеальной позиции.

Все было сделано так стремительно и безжалостно, будто футбол – это и правда просто. Но простым он становится, только когда каждый делает что умеет. Уникальность разобранного эпизода не в непривычной для «Юве» агрессии и даже не в попадании Душана с правой, хотя само по себе это событие почти такое же ненормальное, как норма в жизни Погба. Впервые за несколько лет индивидуальности и тактика не мешали друг другу.

Из всех неисчислимых туринских проблем эта – самая важная. Аллегри времен первого цикла лучше всех в мире подбирал удобные роли. Его величие опиралось на поразительную тактическую интуицию и тонкое чувство химии. К возвращению он их утратил.

Наверное, не только по своей вине. Когда Макс вернулся, пришла пора поколения, выросшего в академиях после революции Гвардиолы. Оно привыкло к короткому пасу и высокому прессингу, а не рваному ритму. Коронная адаптация на этот раз потребовала выхода из зоны комфорта; разбежка между принципами и необходимостью, попытки ее преодолеть, всегда провальные из-за привязанности к совершенно другому футболу, вытолкнули на свет все худшее в подходе тренера. Все, что замечали и критиковали прежде, но несильно, почти любя – победы оправдывали любые слабости.

Осознание собственного несоответствия привело Макса к помощникам: сначала к Паоло Бьянко, а потом к Маньянелли. Этим Аллегри тоже всегда выделялся – не боялся делегировать полномочия. Он еще футболистом больше любил учить, чем учиться, потому и не стал звездой, а тренером нелюбовь к развитию заместил щедрым доверием к близким. Иногда оно его подводило. Но часто дополняло и поднимало туда, куда сам тренер не добрался бы: есть, например, версия, что одна из лучших идей Аллегри выросла из подсказки Дани Алвеса.

Выбор новых помощников в этом смысле вполне характерен. Он показывает, что Макс, как бы ни презентовал себя в интервью, четко осознает совпадение собственных ограничений и командных нужд. Бьянко несколько лет ставил оборону в штабе Де Дзерби, набрался полезных знаний в формально непрофильной области и принес в «Юве» выточенную гармонию позиционной игры. Воля к переменам выразилась в стремлении к структурированному владению с постоянными коридорами передач.

Именно тогда туринцы выдали один из лучших матчей второго цикла – вынесли «Сассуоло» на старте прошлого сезона. Соперник запутался в паутине вертикальных пасов и сдался к 50-й минуте. Тизер обещал хит. Но несколько неудач кряду (по счету, не по игре) отвернули Аллегри; кажется, он уверился, что задумка не соответствует ростеру. Бьянко сконцентрировался на развитии игроков (взрыв Рабьо – отчасти его заслуга), дождался конца сезона и возглавил «Модену». Сейчас они одни из лидеров Серии В.

39-летний Франческо Маньянелли почти всю карьеру отыграл в «Сассуоло»; его взгляды сформировались под влиянием заскриптованных коротких розыгрышей Де Дзерби и подавляющей интенсивности Ди Франческо. В последние годы он больше тренировал, чем играл, и когда в 2022-м наконец закончил, получил должность у Дионизи. Всего за сезон он заслужил прозвище Мистер Прессинг. В июне на него вышел Аллегри, определив новый вектор перемен – агрессивный футбол с постоянным движением.

Пока он работает. «Юве» идет 8-м в лиге по высоким возвратам и 4-м по ожидаемым голам с игры (места, на которых туринцев мало кто ждал), регулярно вскрывает штрафную низом и легко обходится без стандартов. Год назад это казалось утопией. Результативность выросла с 1,5 до 2 голов за матч.

После первой победы Кьеза салютовал ассистенту, сделав его новой большой надеждой отчаявшихся туринских фанатов: «Мы постоянно в движении, не застаиваемся, и именно этого ждет от нас тренер. С приходом Маньянелли мы пробуем эти тактики». Не факт, что он действовал ненамеренно, учитывая давнее недовольство Максом (согласно инсайду La Repubblica, помощник стал мостиком между штабом и Феде с Влахо), но закончилось предсказуемо. Свежесть нового имени захватила тифозерию и экспертов; как водится, нашлись и такие, кто все плохое повесил на Аллегри и все хорошее приписал Франческо.

Чтобы наконец разграничить заслуги, разберемся в новой тренерской иерархии. С этого сезона туринский штаб перестроен по принципу американского футбола: предельная специализация и фрагментация обязанностей. Каждый отвечает за профильную работу. Есть аналитики данных, спецы по оценке движения с дронов, тренеры обороны, полузащиты и завершения. Передачи отрабатывает Ландуччи. Ежедневные тренировки программирует Падоин.

Преображение приписывают Маньянелли, потому что он взялся за самую проблемную фазу. Новичок отвечает за игру на чужой половине. Франческо переработал структуру прессинга и атак, поднял линию тяжести и увеличил интенсивность занятий (у Аллегри она была самой низкой в лиге). На тренировках он громче всех: игрокам запрещено снижать темп и терять концентрацию. Движение без мяча ради освобождения от опеки стало фундаментом нового «Юве» – и именно им туринцы сильнее всего отличаются от себя прежних.

При этом он не просто просит больше бегать и активнее давить. Маньянелли разработал методики, подсознательно прививающие игровые принципы через упражнения – судя по скорости перемен, очень действенные. Одновременно он на ходу исправляет ошибки в индивидуальной тактике: учит правильным открываниям, позиционированию тела и взаимодействию между пасующим и забегающим – чтобы один показывал корпусом готовность взорваться, а второй вовремя ее считывал. Скорее всего, с этим фактором связан впечатляющий прогресс в остроте с игры.

Его идеи сформировали облик нового «Юве» – реактивного, а не пассивного. Концепция схватывается законом противодействия и заключается в моментальной отдаче после чужих атак. Поэтому туринцы активнее прессингуют, качественнее насыщают последнюю треть и быстрее двигают мяч после возврата. Вдобавок они перешли к превентивной защите. «Ювентус» больше не летит назад при первом намеке на вертикаль. Первое движение делается навстречу: Локателли держит зону и перекрывает коридоры паса, а Бремер и второй центрбек гасят атаку еще на чужой половине.

Полномочия Аллегри значительно сократились. Он руководит только главной тренировкой, а остальное время посвящает индивидуальному развитию игроков. Вне рутинной работы на нем остается матч-менеджмент.

Такое снижение значимости вроде бы дает повод игнорировать влияние главного на реформы. Но «Юве» возглавляет Аллегри, а не Маньянелли. Если сегодня туринцы играют иначе, то в первую очередь потому, что их тренер осознал собственные пределы и проявил волю к переменам. Не нужно это приуменьшать. Согласно инсайдам, летом Макс впервые за долгие годы взглянул на собственную работу прямо, а не сквозь старые титулы, и засомневался в себе и своих взглядах. Приглашение нового ассистента – результат этой переоценки.

Величайшие достижение Макса начинались с выхода из зоны комфорта, отказа от догм и внедрения чужих идей, усиленных его главным талантом – способностью тонко управлять игроками и матчами. Не факт, что сейчас выходит запоздалый сиквел. Но факт, что впервые за два года Аллегри действительно близок к нему.

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Фото: Gettyimages.ru/Daniele Badolato – Juventus FC, Alessandro Sabattini; East News/MARCO BERTORELLO / AFP, Andrea Martini / NurPhoto