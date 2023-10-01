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«Юве» меняет новый помощник Аллегри. Снижение роли Макса, принципы амфута, особые тренировки и интенсивность

Федерико Кьеза Федерико Кьеза
серия А Италия серия А Италия
Сассуоло Сассуоло
Франческо Маньянелли Франческо Маньянелли
Эузебио Ди Франческо Эузебио Ди Франческо
Ювентус Ювентус
Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
Паоло Бьянко Паоло Бьянко
Симоне Падоин Симоне Падоин
Роберто Де Дзерби Роберто Де Дзерби
тактика тактика
Футбол Футбол

Ученик Де Дзерби и Ди Франческо.

На 10-й минуте матча с «Лацио» случился момент, о котором туринские фаны мечтали больше двух лет. «Юве» задавил римлян массированным прессингом, вынудил сделать неподготовленную вертикаль и тут же накрыл ее синхронной персоналкой Гатти и Бремера. Численность моментально сработала в плюс: бразильцу не пришлось тащить мяч через полполя или пасовать сквозь несколько линий, Влаховичу – защищать владение до прихода поддержки. Серб остался лицом к воротам, нашел уязвимость и замкнул кросс из идеальной позиции.

Все было сделано так стремительно и безжалостно, будто футбол – это и правда просто. Но простым он становится, только когда каждый делает что умеет. Уникальность разобранного эпизода не в непривычной для «Юве» агрессии и даже не в попадании Душана с правой, хотя само по себе это событие почти такое же ненормальное, как норма в жизни Погба. Впервые за несколько лет индивидуальности и тактика не мешали друг другу.

Из всех неисчислимых туринских проблем эта – самая важная. Аллегри времен первого цикла лучше всех в мире подбирал удобные роли. Его величие опиралось на поразительную тактическую интуицию и тонкое чувство химии. К возвращению он их утратил.

Наверное, не только по своей вине. Когда Макс вернулся, пришла пора поколения, выросшего в академиях после революции Гвардиолы. Оно привыкло к короткому пасу и высокому прессингу, а не рваному ритму. Коронная адаптация на этот раз потребовала выхода из зоны комфорта; разбежка между принципами и необходимостью, попытки ее преодолеть, всегда провальные из-за привязанности к совершенно другому футболу, вытолкнули на свет все худшее в подходе тренера. Все, что замечали и критиковали прежде, но несильно, почти любя – победы оправдывали любые слабости.

Осознание собственного несоответствия привело Макса к помощникам: сначала к Паоло Бьянко, а потом к Маньянелли. Этим Аллегри тоже всегда выделялся – не боялся делегировать полномочия. Он еще футболистом больше любил учить, чем учиться, потому и не стал звездой, а тренером нелюбовь к развитию заместил щедрым доверием к близким. Иногда оно его подводило. Но часто дополняло и поднимало туда, куда сам тренер не добрался бы: есть, например, версия, что одна из лучших идей Аллегри выросла из подсказки Дани Алвеса.

Выбор новых помощников в этом смысле вполне характерен. Он показывает, что Макс, как бы ни презентовал себя в интервью, четко осознает совпадение собственных ограничений и командных нужд. Бьянко несколько лет ставил оборону в штабе Де Дзерби, набрался полезных знаний в формально непрофильной области и принес в «Юве» выточенную гармонию позиционной игры. Воля к переменам выразилась в стремлении к структурированному владению с постоянными коридорами передач.

Именно тогда туринцы выдали один из лучших матчей второго цикла – вынесли «Сассуоло» на старте прошлого сезона. Соперник запутался в паутине вертикальных пасов и сдался к 50-й минуте. Тизер обещал хит. Но несколько неудач кряду (по счету, не по игре) отвернули Аллегри; кажется, он уверился, что задумка не соответствует ростеру. Бьянко сконцентрировался на развитии игроков (взрыв Рабьо – отчасти его заслуга), дождался конца сезона и возглавил «Модену». Сейчас они одни из лидеров Серии В.

39-летний Франческо Маньянелли почти всю карьеру отыграл в «Сассуоло»; его взгляды сформировались под влиянием заскриптованных коротких розыгрышей Де Дзерби и подавляющей интенсивности Ди Франческо. В последние годы он больше тренировал, чем играл, и когда в 2022-м наконец закончил, получил должность у Дионизи. Всего за сезон он заслужил прозвище Мистер Прессинг. В июне на него вышел Аллегри, определив новый вектор перемен – агрессивный футбол с постоянным движением.

Пока он работает. «Юве» идет 8-м в лиге по высоким возвратам и 4-м по ожидаемым голам с игры (места, на которых туринцев мало кто ждал), регулярно вскрывает штрафную низом и легко обходится без стандартов. Год назад это казалось утопией. Результативность выросла с 1,5 до 2 голов за матч.

После первой победы Кьеза салютовал ассистенту, сделав его новой большой надеждой отчаявшихся туринских фанатов: «Мы постоянно в движении, не застаиваемся, и именно этого ждет от нас тренер. С приходом Маньянелли мы пробуем эти тактики». Не факт, что он действовал ненамеренно, учитывая давнее недовольство Максом (согласно инсайду La Repubblica, помощник стал мостиком между штабом и Феде с Влахо), но закончилось предсказуемо. Свежесть нового имени захватила тифозерию и экспертов; как водится, нашлись и такие, кто все плохое повесил на Аллегри и все хорошее приписал Франческо.

Чтобы наконец разграничить заслуги, разберемся в новой тренерской иерархии. С этого сезона туринский штаб перестроен по принципу американского футбола: предельная специализация и фрагментация обязанностей. Каждый отвечает за профильную работу. Есть аналитики данных, спецы по оценке движения с дронов, тренеры обороны, полузащиты и завершения. Передачи отрабатывает Ландуччи. Ежедневные тренировки программирует Падоин.

Преображение приписывают Маньянелли, потому что он взялся за самую проблемную фазу. Новичок отвечает за игру на чужой половине. Франческо переработал структуру прессинга и атак, поднял линию тяжести и увеличил интенсивность занятий (у Аллегри она была самой низкой в лиге). На тренировках он громче всех: игрокам запрещено снижать темп и терять концентрацию. Движение без мяча ради освобождения от опеки стало фундаментом нового «Юве» – и именно им туринцы сильнее всего отличаются от себя прежних.

При этом он не просто просит больше бегать и активнее давить. Маньянелли разработал методики, подсознательно прививающие игровые принципы через упражнения – судя по скорости перемен, очень действенные. Одновременно он на ходу исправляет ошибки в индивидуальной тактике: учит правильным открываниям, позиционированию тела и взаимодействию между пасующим и забегающим – чтобы один показывал корпусом готовность взорваться, а второй вовремя ее считывал. Скорее всего, с этим фактором связан впечатляющий прогресс в остроте с игры.

Его идеи сформировали облик нового «Юве» – реактивного, а не пассивного. Концепция схватывается законом противодействия и заключается в моментальной отдаче после чужих атак. Поэтому туринцы активнее прессингуют, качественнее насыщают последнюю треть и быстрее двигают мяч после возврата. Вдобавок они перешли к превентивной защите. «Ювентус» больше не летит назад при первом намеке на вертикаль. Первое движение делается навстречу: Локателли держит зону и перекрывает коридоры паса, а Бремер и второй центрбек гасят атаку еще на чужой половине.

Полномочия Аллегри значительно сократились. Он руководит только главной тренировкой, а остальное время посвящает индивидуальному развитию игроков. Вне рутинной работы на нем остается матч-менеджмент.

Такое снижение значимости вроде бы дает повод игнорировать влияние главного на реформы. Но «Юве» возглавляет Аллегри, а не Маньянелли. Если сегодня туринцы играют иначе, то в первую очередь потому, что их тренер осознал собственные пределы и проявил волю к переменам. Не нужно это приуменьшать. Согласно инсайдам, летом Макс впервые за долгие годы взглянул на собственную работу прямо, а не сквозь старые титулы, и засомневался в себе и своих взглядах. Приглашение нового ассистента – результат этой переоценки.

Величайшие достижение Макса начинались с выхода из зоны комфорта, отказа от догм и внедрения чужих идей, усиленных его главным талантом – способностью тонко управлять игроками и матчами. Не факт, что сейчас выходит запоздалый сиквел. Но факт, что впервые за два года Аллегри действительно близок к нему.

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Фото: Gettyimages.ru/Daniele Badolato – Juventus FC, Alessandro Sabattini; East News/MARCO BERTORELLO / AFP, Andrea Martini / NurPhoto

1 комментарий

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граф Якунин
Ученик де Дзерби звучит будто ученик ученика
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