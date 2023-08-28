21 комментарий

Даже Балотелли называл его безумцем.

Марко Арнаутович ярко вернулся в «Интер» – голевым пасом в первом же матче. Но его первый заход был настолько давно и таким недолгим, что слово «вернулся» звучит как ошибка. Для широкой аудитории австриец как будто и не появлялся в Милане. Но местные его не забыли.

Первая попытка случилась 14 лет назад. Марко едва исполнилось 20, его называли новым Ибрагимовичем с австрийским акцентом и отправляли в лучшие клубы мира. «Интер» был как раз из таких. Когда Арнаутович забил 14 голов за «Твенте», миланцы арендовали его с правом выкупа.

В том же чемпионате играл парень по имени Луис Суарес, забивший почти в два раза больше. Но «Интер» пришел не за ним. В футболе Марко не было очарования Златана. Зато австриец сочетал выдающуюся мощь с мягкой техникой и вспышками гениальности. Он полностью соответствовал представлениям об идеальной девятке – и миланцы поспешили забрать его, пока величие не станет очевидным для слишком многих.

Спортивный директор Марко Бранка так сильно верил в будущую суперзвезду, что загодя привез в Милан и устроил экскурсию по клубной базе. Шла весна 2009-го, первого скудетто Моуринью. Арнаутович прибыл в разгар двусторонки. В одной команде бегали Ибра и Адриано, в другой Креспо и Круз. Австрийца будто бросили в холодную воду – демонстрацией уровня, на котором 20-летнему парню не найти места.

Но Марко не был бы собой, если бы считал так же. Посреди тренировки Бранка подозвал Моуринью и представил ему будущего новичка. Португалец отвесил что-то дипломатичное и необязательное, а нападающий дерзко отрезал: «Мистер, я лучше их всех. Златана, Адриано – всех!»

«Таков Марко, – говорил Жозе. – Юнец с невероятной уверенностью, очень эмоциональный, всегда веселый, обаятельный. Он дает все, что вам нужно в команде. Одноклубники его обожают».

Два месяца спустя Арнаутович присоединился к совсем другой атакующей линии. Латиноамериканцы отправились стареть в клубы попроще, Златан убежал в «Барсу». Если не считать Это’О, имена конкурентов звучали негромко – Милито, Балотелли, Пандев. На самом деле задача стала сложнее. Вместо одряхлевших львов, у которых не осталось ничего, кроме рыка, Марко обнаружил голодных бомбардиров на самом пике.

На первой пресс-конференции австриец взвешенно произнес: «Не сосчитать, сколько раз медиа сравнили меня со Златаном. Но меня это радует, потому что Ибра для меня №1. Не забывайте, что он великий, а я всего лишь мальчишка». Марко оставил при себе уникальное знание, что он уже превосходит шведа – остальному миру знать об этом пока что не полагалось.

Впрочем, неожиданная рассудительность оказалась к месту. Арнаутович приехал с травмой, а когда оправился, усиленно взялся наверстывать упущенное. Для начала он опоздал на все утренние тренировки за несколько месяцев. Когда команда заканчивала разогрев, он как раз просыпался с незнакомыми девушками в непонятных отелях. Когда команда собиралась на установку, он приезжал в гостиничных тапочках.

Найти место в основе с таким плотным графиком было почти невозможно. Но место в команде Марко нашел. Чтобы нанести себя на карту, нападающий врывался на интервью одноклубников. Он не играл, но все равно не сходил с первых полос. Журналистам и болельщикам пришлось заинтересоваться – нечасто в прямой эфир врывается парень, которого туда не звали, чтобы исполнить дикий танец или просто поорать в ухо партнеру.

«В Энсхеде я жил рядом с полем, на котором паслись коровы. А потом попал в Милан – с Неделей моды, ресторанами, ночными клубами и толпами красивых женщин, – вспоминал Арнаутович. – Девушки у меня не было. Я сказал себе: «Что ж, я здесь. Никто не скажет, что меня ждет в будущем, поэтому нужно побыстрее сделать себе имя!» И мне удалось».

Марко и правда сделал себе имя – как раз такое, чтобы даже болельщики просили держать его подальше от основного состава. Зато он подружился с Марио Балотелли. Они вместе атаковали ночные клубы, попадали в истории и оправдывались перед тренером. Заводилой всегда был австриец. Однажды Бало признался в интервью Sky: «Если в команде и есть кто-то, ведущий себя безумно, то Арнаутович».

Надо очень постараться, чтобы считаться чокнутым в одной команде с Балотелли, но Марко справился – он достигал целей с тех пор, как ребенком пообещал матери стать футболистом. Зимой Моуринью не выдержал: «Арнаутович классный парень, но ведет себя как ребенок. Его лучший друг Балотелли такой же. Мне тяжело с ними».

«Жозе вел себя как дедушка и делал вид, будто мы доставили ему много проблем, но на самом деле ему было весело с нами, – рассказал потом Балотелли в интервью Daily Mail. – Пресса любит писать обо мне, но уверяю, на фоне Арнаутовича я самый скучный парень на свете. Он один из самых сумасшедших людей, которых я знаю».

Как будто специально доказывая статус, Марко попросил у Это’О его «Бентли» – чтобы красиво подкатить к ресторану на очередное свидание. Отзывчивый Сэм одолжил: «Не поцарапай». Арнаутович пообещал и сдержал слово. Камерунец не увидел ни единой царапины. Машину угнали: Марко изящно всучил ключи парковщику – и пару часов спустя узнал, что у этого ресторана никаких парковщиков нет.

Впрочем, даже Марко вскоре наскучило следить за игрой с трибун. Он пересмотрел расписание и выделил время для футбола. В начале января он не лег спать после ночного клуба и уже утром приехал на базу. Внутри было пусто. На парковке не нашлось ни одной машины, на поле – ни одного сотрудника. «Отлично, я первый. Мистер будет доволен», – решил игрок.

Марко не подумал, что перед корректировкой своего расписания следует уточнить клубное. В тот день утренней тренировки не было. Он прождал 5 часов. Но Моуринью был настолько шокирован, увидев его, что на выходных выделил 2 минуты против «Кьево». Арнаутович наконец дебютировал за «Интер» – намного позже, чем стал самой обсуждаемой персоной в городе.

Вдохновленный форвард и на следующую тренировку пришел на 4 часа раньше, на этот раз ничего не перепутав. Жозе не нашел слов – просто подарил ему собственные часы. «Я понял, что пора меняться, – описывал нападающий. – С того дня я тренировался безукоризненно. Моуринью обещал мне контракт».

Но этого не случилось. Жозе перебрался в «Реал», а миланцы отказались от выкупа проблемного нападающего с 55 минутами за сезон. Арнаутович посчитал это предательством. Оказавшись в Германии, он сказал: «Теперь мое время. «Вердер» – настоящая команда, в отличие от «Интера». Там каждый творил что хотел».

Вскоре оказалось, что дело было не в «Интере». Арнаутович несколько раз попался на превышении скорости, назвал Бремен свалкой и в конце концов достал клуб – его отстранили и продали. Дальше случились «Сток Сити», «Вест Хэм», Китай и «Болонья». За два года в Италии Марко забил 25 мячей. На нем держалась раздевалка «Болоньи».

«Жизнь изменила меня, – признался он. – Жена поработала над моим характером. Когда мы встретились, я вел себя как мальчишка. Меня постоянно тянуло в клубе, к друзьям – к моим братанам. Она повторяла: «Марко, ты должен измениться».

Жена и дети повлияла на меня. В 19 лет я бы никогда не стоял с журналистом вот так просто, в пресс-центре. Я плевал на других. А теперь нет. Теперь я уважаю людей».

Арнаутович и в самом деле перешел в «Интер» только сейчас. В сезоне-2009/10 миланцам досталась только тень, идея об игроке, а не сам игрок. Тогда он добился славы, не затыкая рта. Сегодня за него говорят ноги – трибунам это точно понравится.

***

Фото: East News/Piero Cruciatti / ANADOLU AGENCY, DAMIEN MEYER / AFP, FABIO IONA / AFP, YURI KADOBNOV / AFP; Gettyimages.ru/Julian Finney