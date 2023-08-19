24 комментария

Тренер в восторге.

Переход Кокорина в «Фиорентину» напоминал сказку. Как это часто бывает, красивая история не вынесла соприкосновения с грубой реальностью. Форвард выглядел медленным и тяжелым, осторожничал, будто не доверял себе, и даже простые вещи исполнял невпопад. Через год он уехал.

Прошлый сезон Александр провел в аренде и стал третьим бомбардиром чемпионата Кипра с 13 мячами в 29 матчах. Продуктивность в заурядном турнире мало кого впечатлила. Все ждали продажи. Когда к началу августа Кокорин не ушел, объясняли это отсутствием предложений.

Может, покупателя действительно не было, но медлили флорентийцы отнюдь не поэтому. Просто россиянин отработал предсезонку лучше других нападающих.

Кокорин впечатлил Итальяно – не только игрой в спаррингах, но и работой на тренировках

Справедливости ради, Кокорин начал лето на трансферном рынке. В плотном флорентийском календаре несколько матчей попроще отвели для проверки игроков, на которых не рассчитывают в ближайшем сезоне. Саша попал в их число. Его выпускали против несерьезных соперников, готовя продажу.

Но время шло, а россиянин не уходил – и парадоксально поднимался в иерархии. К середине подготовительного цикла он уже выходил в главных спаррингах рядом с лидерами «Фиорентины». Винченцо Итальяно видел его частью основного состава.

Изменение статуса объяснил свежий инсайд Corriere Fiorentino: «Кажется невероятным, но Кокорин показал себя лучше всех нападающих. Он очень впечатлил тренера набранной формой и отношением к тренировкам, так что не будет большим сюрпризом, если в 1-м туре он выйдет в старте».

Само собой, дело было не только в работе. Кокорин стал третьим бомбардиром «Фиорентины» в летних спаррингах. Он забил 3 гола в 7 матчах. Больше только у Йовича и Сабири.

Подготовка началась с разминочной игры с примаверой в середине июля. Первый состав выиграл 8:1, а Кокорин сподобился на голевой пас. Пять дней спустя флорентийцы сыграли с «Пармой», и на этот раз россиянин отыграл всего четверть часа.

В третьем спарринге с «Катандзаро» Кокорин мощно выскочил на последние 25 минут, сделал больше основных нападающих и даже забил в небыстрой контратаке. Но на крепкую «Црвену Звезду» смотрел со скамейки – Итальяно опробовал основной ростер.

Перемены начались с пятой игры. Итальяно выпустил Кокорина на правый фланг, и ему хватило 16 минут, чтобы вскрыть «Гроссето» и помочь Йовичу с голом. Следующий (проигранный) матч с «Ньюкаслом» он опять пропустил, но в важном спарринге с «Ниццей» наконец появился – пусть и ненадолго.

Подготовка закончилась матчами с «Сестри Леванте» (7:1) и греческим ОФИ (1:1). Кокорин забил обоим, причем в последней игре вышел в старте и отыграл 80 минут. Судя по составу, Итальяно протестировал сочетания на 1-й тур – и россиянин не разочаровал. Даже безотносительно гола он был одним из лучших на поле.

Таким же Кокорин предстал в остальных предсезонных спаррингах. Йович забил на 1 гол больше, но именно Александр выглядел гармоничной деталью флорентийской атакующей системы. Он классно делал именно то, что требуется от нападающего в настолько высоком владении: умно прятался в слепых зонах, создавал пространство между линиями рывками за спины, безупречно открывался на линии офсайда и вовремя отвлекал защиту от забеганий вингеров.

Поэтому Кокорин попал в заявку на матч с «Дженоа» – и вполне может начать сезон в старте. Разберемся, какие у него шансы на дистанции.

Кокорин и правда закрепится в «Фиорентине»?

Несмотря на уход Кабрала, позиция девятки во Флоренции полностью укомплектована. На одно место в 4-2-3-1 претендуют сразу четверо нападающих: Лукас Бельтран, Мбала Нзола, Лука Йович и Александр Кокорин. Вдобавок на острие способен сыграть Кристиан Куаме.

Бельтран – новая звезда аргентинского футбола. «Фиорентина» заплатила за него 12 миллионов – по миллиону за каждый гол, сделавший его 3-м бомбардиром 1-й фазы чемпионата Аргентины. Лукас лучше всех вписывается в футбол Итальяно. Он не задерживается в штрафной, вовлечен в перепас и активно работает по всему полю, не теряя в остроте, агрессивно прессингует после потери и постоянно движется. В теории его покупка – большая удача.

«Бельтран напоминает Лаутаро движением по всей ширине атаки, уходами с острия в поисках мяча и способностью нести угрозу сразу после приема передачи. И он так же силен физически», – поделился бывший игрок «Фиорентины» Даниэль Бертони.

Мбала Нзола – личная хотелка Винченцо Итальяно. Пять лет назад они пересеклись в Серии С и вместе поднимались по итальянской иерархии; с тех пор тренер покупает ангольца во все свои клубы. Нзола чистая девятка – плечистый, рослый и быстрый бомбардир, способный защитить мяч под давлением и предоставить команде надежный ориентир для вертикального продвижения. Если б не нестабильность, добился бы большего, но и так опасен под настроение – в прошлом сезоне попал в топ-5 лучших бомбардиров Серии А с 13 голами за «Специю».

Йович – третий по статусу. Как и раньше, он не особенно выкладывается на тренировках, ограничивая несомненный талант, и порет почти все моменты в штрафной. Зато хорошо связывает игру. Возможно, Итальяно попробует его под нападающими (альтернативой Бонавентуре) – эта роль подчеркнет плюсы серба и уберет его подальше от ворот.

Все четверо профильных нападающих попали в заявку на «Дженоа», но не все готовы к игре. Бельтран только пришел и еще не сыгрался с командой. Нзола несколько недель тренировался индивидуально, ожидая трансфера, и сейчас набирает форму. Йович единственный конкурент Кокорина, который знаком тренеру и при этом прошел полноценную предсезонку – но к нему много претензий, и появились они не вчера. Так что у Александра неплохие шансы в первых турах: и по объему, и по качеству движения в спаррингах он выглядел лучше серба.

На дистанции будет сложнее. Возможно, Йович уйдет к концу августа, но он – меньшая из проблем россиянина. Флорентийцы мечтают слепить из Бельтрана нового Лаутаро и дадут ему достаточно времени – директор Джо Бароне уже назвал его будущим «Фиорентины». Первым на подстраховке по умолчанию будет Нзола.

Чтобы подвинуть хотя бы одного из них, Кокорин должен быть сильнее день за днем – на каждой тренировке, в каждом матче. Учитывая уровень конкурентов, вероятность настолько превзойти их невелика. Плюс в том, что Итальяно непредвзят и ориентируется только на текущую форму: если россиянин продолжит перепахивать тренировочную базу, зацепится за место в ротации и точно урвет минуты – в центре ли, на краю, неважно.

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Фото: Gettyimages.ru/Gabriele Maltinti, Marcelo Endelli