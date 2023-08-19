Гид Андрея Клещенка по всем клубам.

19 августа возвращается Серия А. Рассказываем, с чем участники входят в сезон.

Каким будет «Наполи» без Лучано Спаллетти?

Упрощенным – без авангардной философии, воплощенной отказом от линий и созданием пустот в неожиданных зонах через сложное взаимодвижение и продуманные передачи.

Ее заменит атака пространства. В прошлом сезоне у «Наполи» был самый высокий центр тяжести в Серии А – равно обусловленный легкостью владения в продвинутых зонах и агрессивным контрпрессингом. С августа неаполитанцы предстанут другими. Руди Гарсия занизил команду, чтобы увеличить простор за спинами соперников. Даже прессинг теперь не высокий, а средний.

Новый подход максимизирует опасность Осимхена, но одновременно увеличивает зависимость от него – когда он травмируется, некому будет так же эффективно атаковать пространство. Возможно, Гарсия переведет команду на 4-2-3-1 с Распадори под форвардом, чтобы создать альтернативу забегам за спины: итальянец с его связующим футболом сумеет удержать команду вверху.

Большой вопрос, как неаполитанцы переживут расставание с Кимом – его незаменимость в высокой линии очевидна. Возможно, занижение центра тяжести замаскирует нехватку.

Есть ощущение, что «Наполи» ослабнет как минимум по игре: пиковый потенциал выглядит ниже, чем раньше.

«Лацио» сдаст без Милинковича-Савича?

Римляне потеряли главную звезду и самого всестороннего полузащитника топ-лиг – незаметной продажа тоже не будет. Но есть вероятность, что Камада восполнит большую часть атакующей пользы, а остальное решит система.

На третий сезон Сарри наконец получил реджисту. В его системе распасовщик – ключевая роль, и не только потому что связывает линии и стороны поля. Адаптируясь к опорнику, тренер вносит новые штрихи в командный рисунок. С Жоржиньо он играл горизонтальнее, чем с Вальдифьори, а с Катальди в «Лацио» (совсем не диспетчером по профилю) больше использовал пространство. Поэтому римляне отличались от других работ Маурицио – рваными ритмами и заниженным центром тяжести.

Ровелла вернет сарриболу плавность и связность. При этом его движение и стремление к управлению игрой не похожи на привычных распасовщиков Сарри, и это плюс: взаимная адаптация добавит новое измерение игре Маурицио.

Но 2-е место римлянам не светит. Глубины так и не появилось, и с Лигой чемпионов они неизбежно просядут – на нее не забьешь.

«Ювентус» останется таким же унылым?

Новых идей предсезонка не выявила. Но «Юве» добавил справа Тимоти Веа – он пусть и одномерный бегунок, но все же сложнее Костича и применим в гибридных ролях и разных игровых фазах. Слева появился Андреа Камбьязо – атипичный фланговый плеймейкер, способный исполнить все роли на поле по ходу одной атаки.

Футбол Аллегри с мячом – это качества исполнителей: он расставляет фигурки, а их способности определяют рисунок. С Камбьязо и Веа «Юве» может играть сложнее, чем с Костичем и Куадрадо, минимизировать количество ориентиров для прессинга и манипулировать соперником на чужой половине даже без классического реджисты и десятки – только движением. В летних матчах иногда проступали очертания такого футбола.

Впрочем, все это пока очень зыбко и ситуативно, почти случайно. С мячом «Ювентусу» не хватает постоянства – скорее всего, без привычных плеймейкеров Аллегри в принципе неспособен его обеспечить.

«Интер» действительно идет в сезон без реджисты – впервые в карьере Индзаги?

Миланцы убрали Лукаку, Брозовича, Шкриньяра и Онана, но стали сильнее. Лукаку отыграл два месяца. Шкриньяр пропал, когда его не пустили в Париж посреди сезона. Онана выгодно смотрелся на фоне седеющего Хандановича, но размен на Зоммера с огромным доходом только в плюс клубу – швейцарец хорош в игре ногами и намного сильнее на линии.

В теории самой болезненной потерей должен был стать уход Брозовича, который программировал игру «Интера» последние пять лет. Индзаги никогда не начинал сезон без плеймейкера. Но плохая форма и частые травмы забрали хорвата раньше, чем аравийские деньги. В прошлом сезоне Симоне адаптировался к игре без разыгрывающего – с помощью сложной текучести в средней линии.

С покупкой Давиде Фраттези полузащита станет жестче и вертикальнее, но, судя по трансферам, Индзаги готовит что-то особенное. Он заполучил сразу двух атипичных крайков, которые очень вольно движутся внутри структуры – Карлоса Аугусто и Куадрадо. Оба уютно чувствуют себя в тесных коробках, хороши накоротке, любят заходы внутрь и игру между линиями.

Эти трансферы как минимум восстанавливают равновесие на краях, разрушенное покупкой Гозенса. Индзаги вернет Думфрису удобную изолированную роль без обязанностей в продвижении – теперь к ним готовы оба левых латераля. Кроме того, Димарко и тем более Аугусто классно замыкают дальнюю штангу и хорошо рифмуются с Куадрадо.

Как максимум Симоне сбалансирует Фраттези с помощью неформатных крайков. Аугусто и Куадрадо улучшат движение мяча и усложнят позиционную ротацию (ситуативно будут меняться с восьмерками или занимать опорную зону). Индзаги любит такие текучие механизмы. Раньше он не включал в них крайков, но переходы Хуана и Карлоса – хороший повод начать.

«Милан» готов к чемпионской гонке?

Исследуя зимний провал, мы пришли к выводу, что Пиоли несколько лет поддерживал рост, добавляя игре новые измерения через точечные покупки – и заключили, что подход уперся в потолок и не пробьет его без глобальной встряски. Похоже, в клубе решили так же. «Милан» продал одного из лидеров, чтобы профинансировать масштабное обновление – восемь трансферов почти во все проблемные зоны.

Ни один новичок не тянет уровень Сандро Тонали, но все вместе они делают команду сбалансированнее, острее и нестандартнее. «Милан» все сделал правильно. Если Пиоли придумает, как избегать массовых травм, клуб начнет чемпионскую гонку с неплохими шансами.

Что касается конкретного выражения нового «Милана», то теперь это 4-3-3 с двумя ложными фулбеками, занимающими позиции в опорной зоне с резкими вертикальными подключениями (в прошлом сезоне так играл только Тео), высоким расположением восьмерок и тонкими тактическими настройками, подчеркивающими противоположные плюсы Леау и Пулишича.

«Аталанта» вернется к управляемому хаосу в игре?

Прошлой осенью бергамаски отошли от привычного безоглядного стиля и почти весь сезон практиковали консервативный контратакующий футбол. Летом Гасперини влил рекордную сумму в атаку: три игрока (Скамакка, Туре и Де Кетеларе) обошлись в 89 миллионов евро с учетом бонусов и выкупов.

Каждый очень хорош спиной к воротам и не боится игры между линиями, но при этом решает несколько локальных задач. Скамакка заменит Сапату и даст надежный ориентир для вертикальных пасов, связку линий и раскрытое пространство за спиной для забегов из глубины. Де Кетеларе разнообразит предсказуемую механику, как прежде делали Иличич и Папу (если, конечно, Гасперини его раскроет).

Тем не менее этого мало, чтобы рассчитывать на возвращение тотального персонального прессинга и вызывающе высокого центра тяжести. На предсезонке «Аталанта» играла ниже, чем в пиковые годы.

Моуринью наконец попадет в Лигу чемпионов?

Два подряд пролета мимо зоны ЛЧ подпортили впечатления от урожайного отрезка Моуринью. Летом римляне прокачали левого центрбека, завезли нескольких качественных полузащитников и добавили глубины на краях. И все равно их шансы на Лигу чемпионов меньше, чем у шести основных конкурентов.

«Рома» не решила главную проблему – критическое расхождение между заслуженными и полученными очками. Римляне мало создают, но еще меньше позволяют возле своих ворот, и благодаря этому мощно шли по ожидаемым очкам. Но оба года серьезно недобирали.

Причина была в двух компонентах – вратаре (Патрисиу – худший основной кипер Серии А, если не считать Консильи) и завершении. Эти позиции «Рома» пока не усилила, и если Белотти не вернется к безжалостности пиковых лет, клуб вряд ли влетит в четверку.

«Фиорентина» повторит путь «Аталанты»?

Флорентийцы второй год подряд стали «лучшими из остальных». Способность разбавить тусовку топов, как «Аталанта», зависит от центрфорварда.

«Фиорентина» улучшила движение мяча покупкой Артура, но не решила вопрос с нехваткой креатива и потому нуждается в завершителе вроде Влаховича, способном максимизировать атакующую эффективность команды. Шаг в нужном направлении клуб уже сделал. Лукас Бельтран много забивал в чемпионате Аргентины, забивать в котором непросто – есть шанс, что системный футбол Итальяно добавит ему результативности.

Если не выйдет, на подхвате есть Нзола – в любом случае рост по сравнению с Кабралом. Вопрос только, хватит ли его.

Мотта подтвердит тренерский уровень?

«Болонья» – первая по-настоящему удачная презентация романтичного футбола Тиаго Мотты. Обычно сложный футбол требует времени и прибавляет на второй год, но в этом случае тренеру придется непросто. Клуб оставили оба левых защитника (в том числе системно важный Камбьязо), реджиста Схаутен и Арнаутович (пусть его вклад был уже не так велик), а вдобавок – несколько небесполезных ветеранов.

Замена большинству пока не подъехала. Год покажет, насколько хорош Мотта.

Каким будет «Торино» без Миранчука?

Одновременное присутствие Риччи, Илича и Миранчука побаловало туринских болельщиков неожиданными техническими изысками, но Юрич, кажется, чувствует себя некомфортно, когда слишком многие получают удовольствие от игры. Размен Миранчука на атлетичного Тамезе – набросок перемен: радикально варварский стиль возвращается.

Палладино опять удивит идеями?

Палладино сейчас в том же положении, что и Мотта: если удержит команду на уровне – в Италии заговорят о новом топ-тренере.

Будет непросто. «Монца» так и не уговорила «Юве» на еще одну аренду Ровеллы, потеряла Карлоса Аугусто (его заменил прямолинейный Кирьякопулос) и неубедительно укрепила позиции, которые не особенно проседали. Но Палладино ставит все то же гибкое ртутное владение без ориентиров, что и в прошлом сезоне – как будто доказывает миру, что красота доступна и с Гальярдини в опорке.

Соттиль исправит прошлогодние упущения?

«Удинезе» провел неоднозначный сезон – удивительно стартовал, но всю вторую половину сезона страдал без физического превосходства и творческих экспромтов Деулофеу.

Все это не пробелы в подготовке, а побочный недостаток тренерского подхода: «Удинезе» даже в сложные времена был одним из лидеров лиги по доставке мяча в продвинутые зоны, но без гибридных и креативных исполнителей не справлялся с конвертацией продвижения в остроту. Футбол Соттиля оказался слишком механичным.

Предсезонка не выявила особенных корректив, но не все игроки были доступны – возможно, тренер приготовил нестандартные ходы.

Дионизи проводит последний сезон в «Сассуоло»?

«Сассуоло» – особенный клуб. Каждый год перед тренером ставят одну задачу: развить молодежь, оставшись в Серии А. С мастером типа Берарди это несложно. Отчасти поэтому тренеры не спешат уходить: здесь очень уютно работается – приятнее, чем в других итальянских командах.

Но Дионизи не вынес постоянных продаж и недавно сорвался. Велика вероятность, что следующим летом он выслушает предложение от клубов с амбициями. Будет интересно, потому что Алессио – единственный тренер, который еще ни разу в карьере не провалил поставленные задачи.

Сам «Сассуоло» с продажей Фраттези вернулся к 4-2-3-1 с плавным владением, но вряд ли новый модуль привнесет баланс – к привычным проблемам в защите добавилась легкая опорная зона.

«Эмполи» останется самой контратакующей командой Серии А?

В прошлом сезоне Дзанетти внезапно отошел от 30-летней клубной идентичности и представил закрытую команду с колющими контратаками. Летом владелец ждал возврата к симпатичной игре, но если тренер хочет первым в клубной истории оставить «Эмполи» в Серии А на третий сезон кряду, ему нельзя отказываться от прямого футбола. Канчельери предоставит новые инструменты для взлома пространства.

Главная интрига – не турнирная, а индивидуальная. В «Эмполи» в сотый раз собралась прекрасная молодежь, и от ее развития напрямую зависит будущее клуба. В прошлом сезоне коротконогий Томмазо Бальданци выделялся даже в неудобном сценарии; если продолжит, зайдет на лучшую продажу в истории клуба.

Есть и другие: от спринтера Маттео Канчельери до неподражаемого Элиа Каприле (один из лучших вратарей Италии по мнению Дзенги, несмотря на 22-летний возраст) и утонченной восьмерки Фаццини. Вдобавок из «Чезены» выписали взрывного завершителя Шпенди с 9 мячами во второй части сезона – будет добивать уставших защитников.

«Салернитана» спасется от вылета?

Будущее напрямую зависит от Паулу Соузы и его редкого умения добавить постоянства в игру. Португалец уже недоволен и вот-вот психанет: «Салернитана» потеряла ключевого инсайда Вильену, Николусси Кавилью, Бонаццоли и Пентека, а из заметных приобретений пока – только возрастной запасной кипер. Если ничего не изменится, спасение точно приведет португальца в топ-клубы. Но будет сложно.

Баскиротто из «Лечче» закрепится среди лучших?

«Лечче» на все лето выпал из новостей, потому что все плохо: ушли главный тренер, Умтити и опорник Юлманд. Центральный блок, который бетонировал команду, разрушен. От него остался только качок Баскиротто – прошлогодний сюрприз и один из лучших защитников сезона.

Новый «Лечче» будет таким же вертикальным, но с меньшей инъекцией прессинга – так что важность центрбеков возрастет еще больше. Если Баскиротто проведет еще один мощный год, никто уже не заговорит о вспышке: в Италии появится еще один классный защитник. Перспективы «Лечче» зависят от него и пары быстрых дриблеров (Банда и Стрефеццы) больше, чем от других.

Ди Франческо отомстит итальянскому футболу?

«Фрозиноне» заменил Фабио Гроссо подзабытым Эусебио Ди Франческо.

Региональные журналисты рассказывают, что с выключенным микрофоном Ди Фра собран и зол. Он уверен, что итальянский футбол превратился в застоявшуюся систему, отторгающую все прогрессивное. Эусебио винит среду в карьерном спаде. И пришел не просто тренировать «Фрозиноне», а наказать систему.

Его версия уже показала себя в предсезонке – 4-3-3 с высокой линией и настолько злобным прессингом, что за 22 секунды после стартового свистка загнала «Салернитану» в ее штрафную. Будет весело, как всегда с Ди Фра. Но «Фрозиноне» кажется слишком легким и уязвимым против контратак – если арендованный Барренечеа не вспыхнет, проблем будет море.

«Дженоа» станет новым открытием?

Джилардино ближе всех к скорым восторгам от появления нового перспективного тренера. Он ставит четко прописанное владение без лишней заскриптованности, лишающее соперника ориентиров и создающее преимущества в нужных зонах. «Дженоа» самая сбалансированная из новичков.

Минус в том, что генуэзцы вряд ли смогут постоянно навязывать контроль на уровне Серии А. В таких случаях гибкий Джилардино перейдет на атаку пространства с упором на индивидуальности, но в новой лиге качества Гудмундссона и Ретеги может не хватить.

Раньери снова ничем не удивит, но выполнит поставленные цели?

34 года назад большая карьера Клаудио Раньери началась с «Кальяри». Сегодня он снова должен закрепить клуб в Серии А.

Сардинцы похожи на все его команды: консервативная схема, экономный низкий футбол и резкие контратаки с опорой на пару форвардов с противоположными качествами. Минимализм, парадоксально гарантирующий результат – вот подход Клаудио. Посмотрим, сработает ли снова. Состав «Кальяри» позволяет зацепиться за Серию А, но не обеспечивает преимущества над конкурентами.

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Фото: Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency, Tano Pecoraro/Keystone Press Agency, Yohei Osada/AFLO, Roberto Bregani/Keystone Press Agency, Serena Campanini/Keystone Press Agency, IMAGO/Alex Carreras, imago-images.de, imagephotoagency.it/Global Look Press; instagram.com/acffiorentina