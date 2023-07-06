17 комментариев

Лучший турнир великого футболиста.

Буффон ушел в 45, как и обещал. И все равно неожиданно. Казалось, он не закончит вовсе.

Чемпионат мира-2006 – величайший шедевр его затяжной карьеры. Как и все великие действа, оно разворачивалось постепенно, в несколько актов, следуя классической композиции и приберегая накал для развязки. Будь это фильм, он был бы предсказуем до скукоты. Но то была жизнь, и как все жизненные истории, она захватывала внимание кинематографической правильностью.

Разумеется, она не была героическим эпосом. Этот жанр соответствует масштабу Буффона, но не его личности. Джиджи всю жизнь избегал пафоса. Его характер не придавило грандиозностью дарования; он остался человеком, а не живой легендой.

Матч с Ганой – просто разминка. Буффон прыгнул всего раз

Воспоминания нередко скатываются в иконотворчество. Отчасти в этом и смысл, ведь великое сполна видится только на расстоянии – а время в этом плане верный помощник. Но когда история рассказывается с начала, монументальность только вредит.

Итальянцы приехали на чемпионат мира не с божественной отстраненностью будущих чемпионов. То были обычные, земные, молодые и веселые парни. Прогуливаясь по отелю накануне первого матча, Буффон увидел Гаттузо и Пирло. Дженнаро зажал голову одноклубника под мышкой и с бешеной скоростью тер по волосам костяшками пальцев. «А, вот почему Андреа разговаривает как тугодум», – подумал Джиджи и на всякий случай ушел: никто не становился на пути Рино, когда тот вершил правосудие.

Первый же матч обещал сложности. Ганцы со стальной (Эссьен – Мунтари – Аппиа) хваткой в центре и спринтами Гьяна на острие считались потенциальным открытием турнира. Но Джиджи их так и не рассмотрел. Если не считать разминочной гаубицы Эссьена с 30 метров, большую часть матча он боролся со сном передачами ближнему.

4 сэйва, 2 выхода, 0 напряга. Чемпионат мира для Буффона еще не начался.

США единственные, кто забил Буффону не с пенальти. Правда, случайно

Второй тур казался самым проходным в группе. Но американцы единственные распечатали Джиджи.

По большей части матч ничем не отличался от остальных. Буффон с расстояния в 100 метров видел, как Джилардино буднично замыкает навес со штрафного. Немного разочарованно смотрел, как Дзаккардо путает чемпионат мира со школьным турниром и неловко срезает в свои ворота. Без удивления наблюдал, как Де Росси тонифергюсонит Макбрайда и уходит с прямой красной.

Но недолгое (в середине матча американцы сначала уравняли составы, а после подарили сопернику преимущество) меньшинство и взвинченные нервы заставили вратаря поработать. Два его сэйва стоили больше всех активностей с ганцами. Джиджи не потащил только удар Бисли, неприятно срикошетивший от нападающего – помог судья, разглядевший офсайд.

После матча второй вратарь Анжело Перуцци поклялся, что проглотит пиццу одним куском. Никто не поверил. Анжело заказал Маргариту, сложил вчетверо и затолкал в пасть. «Он напоминал анаконду», – ужасался Дель Пьеро.

Этот рекорд Буффону так и не покорился.

Чехи едва не закончили итальянскую сказку – вылету помешал Джиджи

Вспоминая лучших партнеров в карьере, Буффон назвал первыми Гаттузо и Матерацци. Их проделки склеивали команду.

Итальянцы поселились в отеле, принадлежавшем соотечественникам, и потому жили в Германии как дома. Минусом стал неожиданный простор для творчества Гаттузо и Матерацци. Пока Пирло играл в PlayStation, а Дель Пьеро снимался в рекламах, неразлучная пара кошмарила персонал.

Больше всего им полюбился калабрийский официант Фаусто – простой парень, который всегда терся поблизости. Однажды они пообещали ему две футболки, но с условием: «Если отразишь пенальти головой». Исполнял Марко. Официант оказался быстрее Бартеза – моментально среагировал и остановил пушку виском.

Возможно, в этот момент Буффон впервые по-настоящему осознал, насколько важен турнир – если даже болельщики мотивированы настолько, что оформляют нереальные сэйвы.

Впрочем, ему предстояли похожие.

Перед последним туром шансы на выход сохраняли все сборные. Италию ждали заряженные чехи с нескончаемой батареей Недведа, скоростным дриблингом Поборского и креативом Росицкого. На первых же минутах Недвед вырезал тривелу на Бароша, и тот хоть и запорол выход неудачным приемом, но все-таки выскочил один на один под углом – Джиджи сблизился и накрыл удар.

Недолгая передышка закончилась прицельной колотушкой Недведа с 25 метров. Большинство вратарей пасовали, когда Павел стрелял с такой дистанции, но Буффон забрал мяч в нижнем углу. Несколько минут спустя ювентино снова расстарался из района сегмента, и на этот раз одним сэйвом проблема не разрешилась – защита упустила добивание, и от вратаря потребовалось новое чудо.

Во втором тайме чехи остались в меньшинстве и нарастили темп – вылет их не устраивал. Недвед прошил оборону неожиданным ускорением, выскочил почти один на один и без помех пальнул в противоход. Джиджи прочитал задумку. Очень скоро серия отскоков привела к сумасшедшей пушке Павела с ходу – звук от сэйва заглушил стадион.

Итальянцы закончили в большинстве и победили всухую, но матч получился одним из сложнейших. Буффон ушел с 9 сэйвами.

«Чтобы обыграть Италию, вы должны пропитать потом семь футболок», – резюмировал Джиджи.

Буффон стал игроком матча в 1/8, но после игры пришлось тяжелее

По старинной итальянской традиции, сборная и дальше тренировала нервы болельщиков. Австралия казалась удачным жребием, но едва не выбила Италию с турнира.

Кризисный момент в матче наступил не на 50-й минуте, когда Матерацци оставил своих в меньшинстве. Он случился еще в первом тайме, когда Чипперфельд влетел в штрафную на удобный отскок и с лету расстрелял ворота с 11 метров. Буффон привычно оказался там, где и должен был, упростив до невзрачного сэйва потенциально голевой выстрел.

Остальные 3 сэйва дались проще, чем инициативный тимбилдинг Перуцци. После матча запасной кипер напоил команду самбукой; никто не отказался бы, даже если б хотел – Анжело был слишком здоровым. Итальянцы перебрали и вернулись домой только в полпятого; не все сразу нашли нужные комнаты и этаж.

Попойку сделали ритуалом и повторяли после каждой победы в плей-офф; чемпионство серьезно проверило звездные печени.

Джиджи едва не выбыл с турнира по глупости. С украинцами он опять стал одним из главных героев

Перед четвертьфиналом Буффон едва не отправился в отпуск.

«Вечерами мы резались в настольный теннис, – вспоминал Джиджи. – После тренировок я менял перчатки на ракетку и не занимался больше ничем, так что за несколько недель мой уровень взлетел до небес. Я никогда не проигрывал. Даже вероятность проигрыша не приходила мне в голову.

Есть вещи, которые меня не цепляют, и я не выкладываюсь, но другие становятся вопросом жизни и смерти. Настольный теннис был одной из них. И однажды случилось страшное: Бароне меня порвал. Я так взбесился, что потерял контроль. Рядом со столом стояла стеклянная перегородка – я вынес ее ногой. Стекло разбилось, моя нога оказалась посередине. Несколько осколков вонзились в ботинок так глубоко, что мне не хватило смелости опустить взгляд и оценить последствия. Я боялся, что сломал какую-нибудь костяшку или порезался так сильно, что больше не выйду на поле.

Повисла мрачная тишина; все пялились на мою ногу. Я инстинктивно пошевелил ей – она работала, но болела. Слава богу. Я не пострадал. Липпи взъярился, набросился с оскорблениями и, кажется, убил бы, если б не Каннаваро. Фабио разрядил обстановку: «Джиджи, ты же не спешишь домой?»

Полчаса спустя Буффон взял реванш у Бароне, а на следующий день занялся украинцами. Итальянцы разгромили соперника, но еще до того, как счет стал комфортным, баланс мог качнуться в другую сторону. На 50-й минуте Гусин остался один на краю вратарской и без помех пробил в пустой угол – Буффон неожиданно материализовался и перевел мяч в штангу (попутно протаранив ее головой). Почти сразу украинцы перегрузили центр и вывели свободного Гусева на удар с 7 метров. Буффон потащил, а с добиванием помог защитник.

«Джиджи снова доказал, что он лучший в мире, – восхитился Андрей Шевченко. – «Скажу как форвард: когда играешь против Буффона, это все равно что гандикап в гольфе. Будто начинаешь, проигрывая один мяч».

Немцы могли выбить Италию раньше, чем их похоронили Дель Пьеро и Гроссо – помешал Буффон

Липпи опоздал на последнюю перед матчем с Германией тренировку – возможно, не зря. Подъезжая к базе, тренер заметил в сосновом бору подозрительные вспышки. Похоже, гостеприимные немцы готовились срисовать тактический план соперника.

«Я тут же позвонил команде и рассказал им, что видел, – рассказывал Марчелло. – Я приказал парням подняться, повернуться спиной к лесу и спустить штаны. И они сделали это. Тот факт, что потом нигде не появились фотки голозадых чемпионов, говорит, что в бору никого не было».

Полуфинал ЧМ-2006 считается персональным шедевром Фабио Каннаваро, но когда в середине второго тайма Мирослав Клозе прошил оборону так, словно двигался в параллельном измерении, капитан просто пятился перед ним и проиграл позицию, неправильно направив корпус. Немец выскочил один на один прямо по центру и, конечно, забил бы следующем же касанием, но его не случилось. Буффон накрыл форварда до удара.

Несколько минут спустя Шнайдер зачерпнул на угол вратарской, Подольски развернул Матерацци и разрядился в ближний с нескольких метров – прямо по позиции Джиджи.

Но и это было еще не все. На 111-й минуте (счет оставался ничейным) Дель Пьеро на телепатическом уровне прочитал совместное творчество Тотти и Пирло, выскочил из-за спин и оказался перед воротами, а после уложил защитника с вратарем и выкатил на Яквинту. Немцы заблокировали удар, и пока итальянцы экспрессивно сокрушались в чужой штрафной, в 5 передач прошли все поле и вывели на удар Подольски. Мяч с ужасающей скоростью летел под перекладину. Джиджи потащил его одной рукой.

Именно с этого сэйва начались похороны немецких надежд. Потом случились гол Гроссо и безжалостный обводящий Дель Пьеро, начавшийся с перехвата Каннаваро. После матча Фабио признал, что Буффон делает его лучше: «Можно совершить ошибку и положиться на партнера. Это успокаивает».

Буффон заложил Зизу после нокаута Матерацци, но еще раньше отобрал Кубок величайшим сэйвом

Утром перед финалом Буффон наткнулся в коридоре на Гаттузо: «Рино, ты тоже всю ночь не спал?» Неожиданно саркастичный полузащитник ожидаемо мрачно отрезал: «Отрабатывал удары через себя в постели».

Шутки кончились. Официанты молчали, придавленные ожиданием. Шумные Гаттузо и Матерацци ушли в себя. Великое поколение шагало в историю.

Шаг этот начался в тот момент дополнительного времени, когда коллективное затмение итальянской защиты подарило идеальный момент самому опасному французу. Зидан остался один посреди штрафной после удобного кросса. То был не удар, а контрольный выстрел. Золотоносная голова Зизу специализировалась на добыче главных трофеев.

Как всегда, Буффон оказался там, где не справился даже Каннаваро. Его сэйв оставил итальянцев в игре. Очень скоро Матерацци подобрал код к Зизу и собственным солнечным сплетением остановил великого мага. Фол могли и не засчитать, если б не Джиджи.

«Я увидел, что произошло, и докричался лайнсмена. Это был настоящий подарок. Зидан менял баланс сил, и его удаление увеличило наши шансы, – вспоминал вратарь. – Французы были очень сильны, возможно, они были лучшими в мире; просто посмотрите, как они двигались. Уложить их могла только команда с нашим характером».

Зизу ушел, итальянцы продержались до послематчевых пенальти и без особенных подвигов победили – хватило удара Трезеге в перекладину. Буффон закончил турнир с 5 сухими матчами из 7 (рекорд чемпионатов мира), 0 пропущенных с игры, 30 сэйвами и 97% отраженных ударов. Подняв Кубок, он подумал: «Если я умру сегодня, умру счастливым».

Хорошо, что этого не случилось – иначе мы бы так и не увидели самую долгую демонстрацию совершенной игры между штангами. Уже после турнира Буффон и Каннаваро поспорили, кто из них выиграет «Золотой мяч».

Как всегда, победил Джиджи. Фабио считал, что приз заберет вратарь.

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Фото: East News/ROLAND WEIHRAUCH / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP, JOCHEN LUEBKE / DDP / ddp images via AFP, AP Photo/Michael Probst, AP Photo/Lorenzo Galassi, ODD ANDERSEN / AFP, AP Photo/Luca Bruno, VINCENZO PINTO / AFP, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Michael Sohn, ROLAND WEIHRAUCH / DPA / dpa Picture, PATRIK STOLLARZ / AFP