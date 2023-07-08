Андрей Клещенок – об «архитекторе чудес».

«Юве» объявил о назначении Кристиано Джунтоли – спортивного директора, который привел «Наполи» к чемпионству. Новый менеджер займется стратегическим планированием и всей спортивной частью проекта. Фактически он возглавил туринцев.

Такое доверие неудивительно: Джунтоли не просто менеджер. Итальянцы называют его «архитектором чудес».

Джунтоли находит бриллианты даже в любительских лигах. Он вывел «Карпи» в Серию А, когда ему разрешили продать почти всех игроков

Джунтоли закончил неброскую игровую карьеру в 2007 году – в незаметной «Савоне». Имени он не сделал. Тогда же Кристиано получил тренерскую лицензию, недолго ассистировал в «Специи» и наконец принял неожиданное предложение «Карпи»: клуб из любительской Серии D позвал его спортивным директором.

Случилось это в 2009-м. «Карпи» как раз справил столетие со дня основания, хотя праздновать было особенно нечего: клуб ни разу не пробивался даже в Серию В и запланировал очередной заурядный сезон без реальных предпосылок для роста. На счетах лежало несколько тысяч евро. Команде не хватало сотрудников.

Джунтоли принял приглашение с одним условием: «Приду, если свободно продам 12-13 игроков». Сложно сказать, почему президент согласился. У Кристиано не было ни веса, ни славы для таких ультиматумов, он только начал карьеру и ничего не добился. Видимо, на владельца снизошло одно из тех счастливых озарений, которые потом выдают за предвиденье. Он продал всех, на кого указал новый директор.

В том же сезоне «Карпи» поднялся в профессиональную лигу, с ходу выиграл ее и оказался в Серии С. Два года спустя команда дебютировала в Серии В. Местные уже жили в сказке, сопоставимой с лигочемпионской победой для гигантов масштаба «Ювентуса», но это был еще не конец. Клуб выиграл вторую лигу. И целый сезон (какая разница, что не закрепился) провел на другой планете – в Серии А.

За шесть лет «Карпи» полностью переписал собственную историю, но метод впечатлял еще больше пути. Клуб проскочил три лиги, потратив всего 10 тысяч евро. Только в Серии В боссы нарастили траты, выложив полмиллиона, но все они были заработанными – владельцы не потратили ни цента. Это был самый бюджетный проход в современной итальянской истории.

Стоял за волшебством Кристиано Джунтоли. Он сэкономил на всем, от помощников до персонала, и вложил мизерные средства в Андреа Нути – итальянского спринтера 90-х годов. В 2009-м тот сидел без работы. Джунтоли сказал владельцам: «Нам нужен спец по физической подготовке, с которым команда побежит и окрепнет», – и нанял легкоатлета.

Так проявился первый принцип Джунтоли: физиотерапевт важен не меньше, чем главный тренер. Остальных сотрудников он не искал. Владелец урезал бюджет на 40%, и Кристиано один выполнял работу администраторов, скаутов, аналитиков и директоров: «У меня есть компьютер, пара помощников и много друзей, а новичков я подписываю бесплатно из любителей».

Оказалось, Джунтоли из тех, кто находит бриллианты на свалке. В 2014-м ему попалось видео, на котором 22-летний любитель носился так быстро, что выбегал из кадра. Его звали Кевин Лазанья. Джунтоли тут же отдал за него 25 тысяч евро – и через несколько лет форвард дебютировал в сборной.

В этой яркой находке воплотился ключевой критерий Джунтоли. Он фанат темпа. Кристиано собирает команды, которые физически доминируют над соперником – и потому ищет спринтеров, качков и продвинутых физиотерапевтов. В топе его лучших находок в минорных лигах сразу два игрока, которые впоследствии ставили рекорды скорости в Серии А.

«Я беру либо больших и тяжелых, либо невысоких, но быстрых парней. Футболист обязан обладать выдающимся атлетизмом», – формулировал Джунтоли. Этому правилу он следует до сих пор: когда воспитанник Инсинье покинул «Наполи», директор заменил его Хвичей – вингером на 20 сантиметров выше и на 11 килограммов тяжелее. Комментируя трансфер, он в первую очередь выделил физическую одаренность грузина.

Там же – в любителях – Джунтоли нашел Спортьелло, Инглезе и Гальоло. Двое доросли до национальных сборных, один поиграл в четвертьфинале ЛЧ, а еще раньше все стали героями «Карпи».

«У Кристиано нюх на таланты, – рассказывал тренер, друг и бывший помощник Роберто Канепа. – Я помню десятки случаев, когда он приходил на мои тренировки и за 10 секунд выявлял лучших в команде. Он чувствует игру как никто».

Так чутье, долгосрочное планирование и удивительная работоспособность Джунтоли преобразили «Карпи». Он взял любительский клуб с парой работников и несколькими тысячами евро, провел через весь итальянский футбол и оставил с активами в 15 миллионов евро. И когда в 2015-м объявил о переезде в Неаполь, его провожал весь город.

Джунтоли – стратег и мастер переговоров. Он собрал чемпионский «Наполи»

Одну из удач Джунтоли звали Джерри Мбакогу. Он нашелся в глухой провинции, где даже не попадал в старт, достался «Карпи» за бесценок и стал лучшим бомбардиром Серии В. В 2015-м его захотел «Наполи». Но переход так и не состоялся. Директор приехал на переговоры и так впечатлил Де Лаурентиса жесткой позицией, что сам перебрался в Неаполь. Первым же решением он заблокировал Мбакогу: у каждого клуба своя планка.

Эти два качества стали важной частью успеха Кристиано. Он мастерски готовит переговоры. Одновременно он гуру стратегического менеджмента. Джунтоли не просто распознает таланты, но и четко определяет их потолок и совместимость с конкретной системой – и знает, когда за ними прийти.

В этом плане показательна история с Николя Пепе. Он заинтересовал «Наполи» еще до перехода в «Арсенал». Джунтоли следил за каждой его игрой, обсудил со всеми знакомыми агентами и журналистами, тщательно изучил интервью и быт. А после забраковал. Он решил, что Пепе себя исчерпал.

«У меня в «Савоне» Кристиано играл защитником, но уже вел себя как спортивный директор, – вспоминал Роберто Канепа. – Помню, как мы вместе съездили на «Дженоа» – «Специя». Я много лет проработал тренером, но просмотр матча с Джунтоли полностью изменил мой взгляд на футбол. Я был потрясен. Он был слишком хорош.

Джунтоли видит футбол как стратег. Иногда он просыпается посреди ночи и смотрит матчи со всего мира. Он живет футболом 36 часов в сутки. Он запросто мог бы быть тренером, но это только ограничило б его таланты».

Сам Джунтоли объясняет это намного проще: «Одно дело – открыть игрока, другое – прийти за ним в нужный момент, чтобы забрать по хорошей цене». Он вел Кварацхелию несколько лет и забрал без конкуренции, когда тот оказался в Грузии. Первым пришел за Кимом после мощного сезона в «Фенербахче», потому что наблюдал за ним еще в Китае. Пять лет подряд отслеживал каждый день жизни Осимхена.

Не о всех он узнавал сам (это было бы странно – сутки не бесконечны): про Хвичу и Кима рассказали друзья, Лоботку посоветовал Гамшик. Но именно Джунтоли определил критерии усилений, опутывал цели сетью слежения и принимал решения.

Рассуждая о секретах чемпионства, Лоботка назвал директора первым: «Не знаю, химия это или нет, но повлиял ряд факторов: талант Джунтоли к подбору правильных игроков, дар Спаллетти к развитию футболистов и спокойствие, которое обеспечил клуб».

А еще Джунтоли – диктатор. Но это помогает продавать

Джунтоли начал в «Наполи» со скандала: в сентябре 2015-го серьезно помял Джонатана Де Гузмана.

Три года спустя канадец раскрыл предысторию: «В клубе сказали, что продают меня, но я решил сперва подлечиться. Джунтоли был в ярости. Меня предупредили, что больше я за «Наполи» не сыграю.

1 сентября Джунтоли зашел в раздевалку: «Иди сюда, кусок дерьма! Ты обещал уйти». Я ответил, что не обещал, и он ударил меня по лицу. Началась драка, мы схватились за стулья. Суньига разнял нас».

Тотальный контроль – ключевое расхождение Джунтоли с корпоративным кодексом «Юве». Знакомые называют его одержимым. Однажды он заставил всех игроков «Карпи» установить приложение с прогнозом погоды – и каждый вечер проверял, чтобы они им пользовались. Количество травм упало до минимума: игроки готовили мышцы в зависимости от температуры и влажности.

Джунтоли перепроверяет все: выбор отелей на сборах, высоту травы на поле и диету команды. Случайности в его работе исключены. Он знает, чем живет каждый игрок, какие у него планы на вечер и где его найти. И как надавить, если придется.

Перфекционизм сделал его выдающимся продавцом – пожалуй, лучшим в Италии. Джунтоли оформил 13 из 15 крупнейших продаж в истории «Наполи».

Секрет прост и почти неповторим, потому что идет от личности. Джунтоли изучает каждого собеседника, узнает его слабости и расписывает неликвид так, чтобы заинтересовать покупателя. Он читает людей – этого не скопируешь.

Ярче всего талант продавца проявляется в работе с ненужными игроками. Как и все, Джунтоли не безошибочен. У него бывали неудачи, случались настоящие провалы и неверные ставки. Но он все равно выходил в плюс.

В семерке его самых дорогих ошибок – три явных провала (Паволетти, Инглезе и Верди), разочаровавшие таланты (Унас, Диавара, Рог), которым так и не удалось выбраться из ротации, и девятка Петанья с 9 голами за два года в Неаполе. Четырех он продал дороже, чем купил. Кристиано заработал даже на Симоне Верди – вопреки его травмам и возрасту.

В «Юве» сейчас такой состав, что директор должен быть кем-то вроде Иисуса, изгоняющего торговцев из храма. Джунтоли как раз подходит.

Но его работа этим не ограничится.

Чем займется Джунтоли в «Ювентусе»

Недавняя административная перестройка предельно размыла границы обязанностей в «Ювентусе» – отчасти из-за не совсем обычных названий должностей. Но уже очевидно, что задачи Джунтоли будут шире, чем в «Наполи». Клуб оставил прежних спортивных директоров – они теперь подчиняются Кристиано.

Новичок занял кресло «футбольного директора» и формально отвечает перед гендиром Сканавино и семье Аньелли. Но владельцы отстранились от оперативного управления, а генеральный директор далек от игры и занимается только финансами. Джунтоли фактически возглавил все спортивное направление «Юве», от подростков до первой команды.

Рынок станет малой и неглавной частью его обязанностей (в связке с Керубини и Манной). В первую очередь Джунтоли займется проектированием долгосрочного будущего. Он должен собрать команду, которая вернется на трон. И речь не только об игроках, речь о персонале вообще – от медиков до тренеров.

«Джунтоли привнесет в «Юве» новые концепции, в том числе передовое спортивное управление, – уверен бывший помощник Канепа. – Он руководит клубом, обмениваясь знаниями с боссами разных отделов. В «Наполи» неслучайно было так мало травм. Джунтоли направлял всех, от тренера до массажиста. У него очень большой кругозор. Его величайший дар – улучшать всех, кто с ним работает».

Сама стратегия не изменится. Об этом можно было бы говорить, если б Кристиано пришел на место Паратичи, но политика изменилась давно – два года назад, когда туринцы пришли от скупки антиквариата к сочетанию собственной молодежи и новых звезд. Другой вопрос, насколько успешно ее реализовывают. Джунтоли кажется человеком, способным максимизировать отдачу.

При этом тифози зря ждут, что новый босс обязательно уволит Аллегри. Джунтоли не зациклен на эффектном футболе. Он понимает, что у качественной игры нет стилистического гражданства, и одинаково ладит с разными тренерами – оборонительными и атакующими, системными и адаптирующимися. Главное, чтобы футбол был хорош. Директор приспособится, как приспосабливался в «Карпи» и «Наполи». Но без сожалений уволит, если увидит, что тренер ограничивает команду.

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Джунтоли, может, и не главное усиление «Ювентуса» за последние годы – только времени позволены такие оценки без намека на самонадеянность. Но он точно самое перспективное приобретение. И самое умное тоже.

Не факт, что он сотворит еще одно чудо. Но исполнив мечты сразу двух клубов, Джунтоли заслужил право реализовать свою. Его отца похоронили в черно-белой футболке – а сын должен вернуть ей прежний величественный ореол.

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Фото: AFP/FRANCO ROMANO, SILVIA LORE, SILVIA LORE, MATTEO CIAMBELLI; Gettyimages.ru/Dino Panato