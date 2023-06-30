21 комментарий

«Такие сэйвы бывают только в видеоиграх».

На 47-й минуте февральского матча «Эмполи» с «Ромой» случился один из тех магических эпизодов, которые и выделили футбол на фоне остальных командных видов.

Гульельмо Викарио неудачно отбил пушечный удар Пауло Дибалы, но исправился: телепортировался в дальний угол на добивание Джузеппе Манчини, и – уже лежа – помешал занести в сетку. Необъяснимо среагировал на удар с нескольких сантиметров. Момент назвали лучшим тройным сэйвом в истории Серии А.

Разумеется, славу за третье спасение он должен разделить с гением Тэмми Абрахама. Но еще до тройного сэйва Жозе Моуринью пожаловался: «Забить в ворота Викарио сегодня сродни чуду. Он выглядит лучшим вратарем мира».

В карьере каждого хорошего кипера бывает день, когда он заслуживает таких слов. Разница между ними и Викарио в том, что для него это обычный вечер.

Викарио – один из лучших в Италии на линии. Его прозвали Веномом за то, как он предугадывает траектории

Фаны «Тоттенхэма» не очень-то обрадовались новому киперу, и их можно понять. Два года назад о Викарио никто ничего не знал. Ему почти 27, а его опыт – только два полных сезона в Серии А и несколькими тренировками с национальной сборной. Он ни разу не сыграл в еврокубках и никогда не выступал за команду с амбициями.

Между тем именно этого провинциального парня называют лучшим из итальянцев. Бывший голкипер «Милана» Симоне Бралья отмечал: «Стабильность – лучшее качество Викарио . Он прошел с самого низа, непрерывно прогрессировал и заслужил переход в большой клуб как игрой, так и способностями – например, хладнокровием. Он очень хорош на выходе. Гульельмо один из лучших вратарей Серии А. Возможно, он даже превосходит Доннарумму».

Для легенды «Брешии» Джиджи Каньи его первенство несомненно. Рассуждая о проблемах итальянского футбола, он привел Викарио как редкий пример стоящего таланта: «Мы выпускаем игроков, которые проводят жизнь в зоне комфорта. У них нет индивидуальности. Это черта поколения. У нас нет мужчин, нет личностей. Поэтому наш лучший кипер сейчас – Викарио. Помимо чисто вратарских качеств ему хватает характера, чтобы командовать защитой. Доннарумма так не умеет».

Некоторые (хоть и немногие – это все-таки перебор) даже ставят его выше Майка Меньяна. Так, например, считает бывший тренер вратарей «Милана» Луиджи Турчи: «Викарио лучший кипер Италии. Он быстро прогрессирует и пробился с самого низа, а это очень важно, потому что учит преодолевать трудности. Мне в нем нравится все, и выбор позиции на линии, и управление пространством в штрафной. Он лучший кипер современного типа в Серии А».

Если не успокоят отзывы – вот цифры. В сезоне-2021/22 Викарио сделал больше сэйвов, чем любой другой вратарь в топ-лигах. В сезоне-2022/23 он стал третьим в Италии по количеству предотвращенных голов и четвертым по проценту сэйвов (73,9%).

Секрет объяснил сам Викарио, когда составил для DAZN портрет идеального современного кипера: «Для начала прыгучесть Куртуа. У Ди Грегорио лучшие рефлексы. Скорость Меньяна. Еще назову Проведеля за безупречную точность паса – он очень технично работает с мячом. От меня паучье чутье и способность отражать пенальти».

За дар предвидения заслужил Викарио прозвище Веном. Часто кажется, что он заранее просчитал траекторию удара, и это чутье в сочетании с хорошими габаритами (длинные руки и 194 сантиметра роста) и скоростью ног (быстро смещается из угла в угол) сделали его главным поставщиком непостижимых спасений в Серии А. Тренер Паоло Дзанетти восхищался: «Такие сэйвы увидишь только в видеоиграх».

Впрочем, реакцию Викарио тоже нельзя недооценивать. С момента дебюта в Серии А он пропустил всего девять пенальти из 17. Математически доказано, что среагировать на удар с 11 метров почти нереально, но Гульельмо один из немногих, кто на это способен.

«Поразительно, что он не угадывает – не шевелится до удара, – анализировала его технику для The Athletic бывший вратарь «Тоттенхэма» Хлоя Морган. – Он реагирует именно на удар, то есть у него восхитительная реакция. Перестроиться, когда дернулся, не в ту сторону, нереально. Его рефлексы превосходны».

Реакция и чутье объясняют резкий взлет 26-летнего кипера. Он классический продукт итальянской школы, направленной на развитие вратарей с исключительными рефлексами. Это проявляется во всем . Даже в выходах один на один Викарио не сближается до предела, а притормаживает на удобной дистанции и устраивает дуэльную перестрелку с форвардом (впрочем, иногда применяет иберийский крест – здесь мы показывали, что это). Его техника не рассчитана на набор шаблонов, гарантирующих приемлемый средний уровень сэйвов. Почти все завязано на интуиции и реакции.

При этом сам он вполне современный кипер.

Викарио часто рискует с мячом, но это плюс для инициативных команд. Он более разносторонний, чем Льорис

Регресс Уго Льориса очевиден. В 36 лет француз наконец принял, что игнорировать возраст дальше нелюбезно по отношению к ветеранам, которым не так повезло, и стремительно сдал. Он попал в десятку худших вратарей топ-лиг по количеству ошибок, приведших к ударам (4). Вдобавок он пропускал на 0,17 гола за 90 минут больше, чем предполагала острота угроз – то есть опустился ниже среднего (в шестерке худших в Англии) в коронном компоненте: работе на линии.

Еще больше опасений вызывала предположительная несовместимость с новым тренером Энджу Постекоглу. Грек строит владение от защиты, в которое плохо вписываются вратари с панической боязнью игры в пас. Льорис закончил сезон в пятерке худших игроков «Тоттенхэма» по вовлеченности – делал всего 5,3% командных пасов. Он точно не потянет роль 11-го полевого.

Итальянцу, наоборот, комфортно с мячом в ногах. Он одинаково хорошо пасует обеими ногами, не боится прессинга (иногда намеренно провоцирует его, отпуская мяч – чтобы отрезать форварда) и часто принимает нетривиальные решения. Викарио в пятерке самых вовлеченных игроков «Эмполи» (9,1% от всех передач команды). Он любит рискованные вертикали вразрез; иногда они приводят к проблемам, но намного чаще обеспечивают быстрый выход из-под давления.

Вот почему у Викарио такая хорошая пресса. Он умеет все. Его хвалят Пальюка, Дзенга и Дзофф. Ему пророчит величие Марко Амелия. Его называет самым совершенным кипером Чиччо Капуто .

«Эмполи» слабо раскрывал его всесторонность: структура тосканцев не предполагала строительства от защиты и вынуждала к длинным пасам. В «Тоттенхэме» у итальянца есть шанс вырасти в полноценного вратаря-плеймейкера.

Безвестность не должна настораживать. Есть причины, почему Викарио зажегся только сейчас.

У Викарио есть минусы. Но его карьеру тормозили не они

Есть несколько причин, почему такой кипер угодил в большой клуб только в 27 лет. Первая – вечное недоверие к молодежи. Год назад мы фиксировали проблемы в апеннинской вратарской школе, но новое поколение тренеров не настолько закостенело – и за год-полтора в старте утвердились Каприле, Карнезекки, Турати, Проведель, Фальконе и Ди Грегорио. И Викарио тоже, само собой.

«Во-первых, итальянским вратарям дали возможность играть и ошибаться без ссылок в запас, – анализировал всплеск Джиджи Буффон. – Во-вторых, Викарио и Проведель повзрослели и обрели зрелость, соответствующую статусу и славе. Викарио делает неординарные вещи. Он всегда показывает максимум».

Вторая причина связана с особенности карьеры Гульельмо. Он родом из Удине, края величайших итальянских вратарей. Что-то во фриулийском воздухе и питании побуждает талантливых пацанов не идти в чужую штрафную, а оставаться в своей. С Викарио произошло именно так: «Я заиграл в футбол в три-четыре года. Дети воротили носы от игры вратарем. Все хотели забить. Я воспринял это как вызов, поставил себя против всех. И я кайфанул, когда остановил соперника. Так все и началось».

Побочный эффект места и времени – высочайшая конкуренция. В одно время с Викарио в молодежке «Удинезе» оказались Симоне Скуффет и Алекс Мерет. Кипер «Наполи», например, считался и считается одним из самых талантливых в мире; его вратарскую технику называют образцовой. Скуффет приковывал взгляды феноменальной реакцией (даже лучше, чем у Гульельмо): в молодости многое прощают, и его сэйвы компенсировали катастрофические пробелы в выучке.

Лучшие качества Викарио меркли на фоне конкурентов. Так он оказался в Серии D – четвертом итальянском дивизионе. Но это ему помогло . Скрывшись от внимания, раздавившего Скуффета, он спокойно развивался и со временем стал кипером с минимумом недостатков. И теперь он лучше обоих бывших соперников. Скуффет аномально одарен от природы, но не так техничен. Мерет безупречно обучен, но не так одарен. Оба ментально неустойчивы. Викарио объединил плюсы обоих и закалился в низших лигах.

Его немногие минусы обусловлены стилем. Он часто рискует, иногда неправильно угадывает направление, но чаще подставляет себя в целом классным приемом. Викарио не просто отражает удары. Когда прыжка и полета мяча недостаточно, чтобы отразить в сторону, итальянец придает нужную траекторию полуволейбольным движением.

Проблема в том, что иногда он на автомате делает это в ближнем углу – и отправляет мяч прямо в центр штрафной. Тройной сэйв против «Ромы» начался именно так: Викарио сам направил первый удар в скопление соперников.

Несмотря на это, «Тоттенхэм» не промахнулся. Прямо сейчас его конкуренты участвуют в аукционе за Андре Онана. Торг начался с 50 миллионов евро. Лондонцы заплатили в 2,5 раза меньше – за кипера, который превосходит камерунца почти во всем .

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Фото: East News/Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP; globallookpress.com/Maurizio Borsari//AFLO; Gettyimages.ru/Timothy Rogers