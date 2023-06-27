35 комментариев

Андрей Клещенок – о плюсах и минусах миланского разворота.

Два года назад Сандро Тонали на четверть урезал зарплату, чтобы «Милану» хватило на выкуп после аренды. Две недели назад отказался от космического предложения «Ньюкасла» и улетел в отпуск, а там узнал, что новые боссы продолжили торг за его спиной. По данным Repubblica, Сандро сдался только после личного звонка Жоффре Монкада – фактически нового спортивного директора клуба. Француз надавил так сильно, что довел до слез парня, планировавшего до конца карьеры бегать в одних цветах.

Так «Милан» потерял второго человека, для которого эмблема важнее банковского счета. Первым был Паоло Мальдини. Его и спортивного директора Фредерика Массару убрали в начале июня – вопреки раздевалке и несмотря на вклад в чемпионство.

Разберемся, зачем клуб отказался от исторической идентичности.

Отставка Мальдини и Массары – серьезный сигнал. Их убрали из-за принципиального расхождения в видении клубного будущего

Год назад «Милан» перешел инвестиционному фонду RedBird – гиганту с 9-миллиардным портфелем и большим опытом в заокеанском спорте. Как и положено американцам, новые владельцы оказались прижимистыми и практичными: держали кошельки при себе, когда открылось трансферное окно, но сберегли чемпионский триумвират Мальдини – Массара – Монкада. Боссы рассчитывали на прежние результаты при минимуме вложений.

Первые признаки раскола появились в середине сезона. Когда Мальдини уговорил распсиховавшегося Дзаньоло, в дело вмешался главный акционер RedBird Джерри Кардинале. Трансфер заблокировали. Паоло и Массара попали в опалу. Часть их влияния в оперативном управлении перешла к гендиректору Джорджо Фурлани, до того исполнявшему посредническую роль между клубом и боссами.

Следующие полгода углубили разногласия. Владельцы (кажется, по наводке Фурлани) повесили на Мальдини стратегические ошибки летнего рынка: одновременную покупку Адли и Де Кетеларе, отказ от Энцо Фернандеса и неудачу с Ботманом. Невнятная трансферная политика вынудила «Милан» выбросить из лигочемпионской заявки Вранкса, Адли и Тэтэрушану.

Последний конфликт случился в концовке сезона. Мальдини и Массара разочаровались в Пиоли. Им не нравилась ни игра, ни медленная интеграция новичков, и оба понимали, что команде нужна ощутимая встряска – смена системы либо состава. Владелец решил иначе. Стефано остался, менеджеры ушли.

Выбор тренера послужил триггером, который окончательно развел две стороны с разными взглядами на будущее клуба. Мальдини считал покупки вроде Дзаньоло необходимостью – следующим этапом развития. Год назад он сказал: «Сейчас как раз тот момент, когда владельцы должны понять, чего они хотят в будущем. Два-три крупных трансфера плюс продление игроков, которых уже нашли – и мы сможем побороться за что-то большее в Лиге чемпионов. Нужно согласие боссов, чтобы начать новый цикл».

Но он забыл, что американцы измеряют успех в деньгах. Весной Джорджо Фурлани обрисовал новый подход: «Инвестирование в игроков создает негативную спираль. Нужно вкладывать так, чтобы зарабатывать больше». Мальдини готовил возвращение великого «Милана» – с топ-трансферами и звездами на каждой позиции. Боссы думали о доходах.

Отставка в такой ситуации объяснима – как объяснимо и недовольство тифози. Большинство фанатов согласилось со словами Кассано: «Эти американцы прилетают сюда понимания футбола. Как и Паллотта, Кардинале разбирается только в фотографиях и презентациях. Он должен целовать землю, по которой прошел Мальдини».

Но что теперь строят в «Милане»?

Билли Бин убедил владельцев, что манибол сработает и в европейском футболе. Но этот подход знаменует отказ от развития

После перестановок несколько итальянских медиа синхронно отписались: «Это будет «Милан», которого раньше не видели». Но они поспешили. Проиграли именно сторонники перемен. Реакция победила.

В оперативном управлении не появилось ни одного нового имени. Обязанности Мальдини и Массары разделили Фурлани и Монкада. Первый получил больше влияния на рыночную работу и ключевое значение в переговорных процессах. Второй определяет трансферную политику. Раньше Жоффре был главным скаутом и намечал предпочтительные цели, а теперь приобрел право предпоследнего слова. Вероятно, его мнение будет решающим в выборе усилений.

Монкада последний из чемпионского трио, кто еще работает в «Милане», и это не случайность. Он единственный верил в рынок на основе продвинутых данных. Его взгляды совпали с планами Кардинале.

«Меня беспокоит, что клубы покупаются по цене, кратной годовому обороту, – признавался босс RedBird. – Если я иду на такие инвестиции, должен знать, как получить прибыль от переплаты. Билли Бин сказал мне, что я неправильно оцениваю ситуацию. Мне пришлось подойти к европейскому футболу с позиции манибола. Концепция гласит, что нет необходимости жертвовать – ни уровнем игры ради денег, ни деньгами ради уровня игры».

Иначе говоря, американцы пришли за доходом. И потому ничего не изменится. «Милан» останется прежним, со все той же трансферной стратегией, максимизированной до предела. Будет еще больше продвинутых данных, недорогих покупок и громких продаж. В этом суть недавнего переворота. Мальдини считал сегодняшний проект промежуточным и рассчитывал на быстрый рост. Владельцам важнее сохранить текущий уровень и нарастить прибыль.

«Наша работа заключается в том, чтобы увидеть отдачу от инвестиций, – рассказал Кардинале. – Мы учились пять лет. У нас есть компания по анализу данных под названием Zelus. Основываясь на цифрах, мы купили «Тулузу», и это был отличный эксперимент. Мы заплатили за клуб 15 миллионов евро, собрали команду на основе статистики – вообще без скаутов, – и в первый же год продали лучшего игрока за 15 миллионов. Сейчас мы в середине Лиги 1. Результаты в 2,5 раза превышают вложенные средства».

«Милан» станет первым манибол-экспериментом на уровне грандов. RedBird назвал стратегию Cycle Winning. Название описывает принципиальную разницу между подходами Мальдини и Кардинале. Цикличность не подразумевает развития, но американцам оно и не нужно – лишь движение по эффективному замкнутому кругу: подготовка звезд, прибыль за их продажу, покупка недорогих замен и снова подготовка – с результатами на более-менее одном уровне.

Чтобы максимизировать отдачу, RedBird пригласил Билли Бина. 21 год назад он изменил бейсбол, создав бюджетное чудо на основе продвинутых данных. Билли распродал звезд, воспроизвел их статистику с помощью своры недорогих новичков с одним-двумя сильными качествами и зафиксировал лучший сезон за 67 лет. Стратегию назвали маниболом.

Несколько лет назад Бин устроился консультантом фонда, а с уходом Мальдини получил больше веса в делах «Милана». Он стал независимой нянькой при Монкада. Есть версия, что Тонали продали с его подачи. На замену рассматривается 25-летний Рейндерс из АЗ – клуба, где среди акционеров числится бейсбольный революционер.

Пункты против новой стратегии – слишком высокие риски для топ-уровня и чересчур большая ставка на цифры

Отставка Мальдини и тем более отказ от Тонали взбесили тифози. В эфир ворвался даже дипломатичный Анчелотти: «Произошедшее говорит о неуважении к истории и традициям «Милана». История не гарантирует побед, но учит им. Клубы, которые ставят бизнес выше результата, обречены на провал».

Какими бы громкими ни были слова о способности манибола реализовать все цели без жертв, они оторваны от реальности. Американцы уже жертвуют – причем не только абстрактной идентичностью, но и вполне конкретным развитием. Расставив приоритеты, боссы установили потолок амбиций: монетизация несовместима со статусом гранда – и «Милан» больше не стремится стать одним из них.

Но даже безотносительно этого в стратегии много сомнительного. Сама идея, будто Cycle Winning сработает на уровне выше среднего, вызывает вопросы. Подход сопряжен с неизбежными рисками. Простой пример – зимний трансфер Девиса Васкеса. Продвинутая статистика называла его одним из лучших вратарей в мире, но чемпионат Парагвая совсем не то же самое, что Серия А. Теперь «Милан» платит 300 тысяч в год 25-летнему киперу, который теряется даже в молодежной команде.

Да, бывает и по-другому, но такой разброс вероятностей подходит середнякам – когда пара мест выше или ниже ничего не решает, – или чемпионатам-донорам. В Серии А еще остались клубы, которым не обязательно продавать лидеров – и «Милан» рискует остаться позади на длинной дистанции.

В конце концов, футбол не бейсбол и не баскетбол. Здесь есть не только цифры. В первую очередь игрока описывают чисто визуальные характеристики вроде работы с мячом и пространством, и без наблюдения их не получишь. Иначе можно остаться с Мессиасом на правом фланге, потому что думаешь, будто 2 гола за прошлый сезон описывают недостатки Дзаньоло, а не его тренера.

Продажа Тонали против его воли символизирует перемены. «Милан» отдаст лучших, чтобы зафиксировать прибыль. На их место придут бюджетные парни, подобранные продвинутым алгоритмом. Но алгоритм не взвесит ни значение идентичности, ни верность футболке. Он подсчитает, какой объем Тонали дает в игре, но никогда не скажет, сколько преданности нужно, чтобы так выкладываться. И он не расскажет, сколько раз Сандро оставался единственным в раздевалке, кто еще не потерял волю к победе.

Поэтому я понимаю знакомого миланисту, который грустно констатировал: «У нас не осталось ничего, кроме Panini и видеоигр».

Пункты за американцев – возможно, хорошего варианта вообще нет

Столкнувшись с сопротивлением боссов, Мальдини сказал: «Хочу, чтобы владельцы осознали значение и величие «Милана».

Случилось иначе, но план Мальдини в любом случае был чересчур мечтательным. Паоло слишком привык к определенному уровню мастерства, сопутствовавшему красно-черной футболке, и слишком хорошо понимал, насколько далеки трансферные цели от стандарта качества. Но расклад уже не тот, что в 2000-х. И если в отказе от амбиций нет ничего хорошего, то и оторванность от реальности тоже ни к чему хорошему не привела бы. Разве что к бесплатным уходам лидеров, которых не уговорили потому, что предложили эмблему вместо зарплаты.

Да, «Милан» не «Боруссия» и не «Бенфика», хоть время и уравняло их на конкретном отрезке. Но эра романтичного футбола прошла, и очень может быть, что у 99% клубов вне АПЛ просто не осталось хорошего выбора. Они вынуждены оборусситься – либо сгинут, не рассчитав силы.

Кажется, Кардинале думает именно так. Но все равно никто не поставит на человека, уволившего Мальдини в Милане.

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Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani; AP Photo/AJonathan Moscrop/CSM via ZUMA Press Wire; globallookpress.com/Spada