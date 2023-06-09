8 комментариев

От креатива Бастони до энергетики Бареллы.

Все говорят о «Ман Сити» и Гвардиоле, но в финале играют двое. «Интер» не декорация. Его игроки не стоили миллиарда, но это не значит, что они не заслуживают внимания.

Миланцы найдут чем зацепить зрителя.

Плеймейкинг Онана и выход из-под прессинга через текучий центральный блок

Андре Онана пришел в «Интер» свободным агентом летом 2022-го и сперва оказался в запасе – повлиял один из немногих минусов Симоне Индзаги: медленная интеграция новичков. К середине осени тренер понял, что постаревший и слабо играющий ногами Ханданович – ключевая причина командного спада. Камерунец поднялся в старт, и «Интер» преобразился.

Камерунец не особо блеснул в Серии А, но Лига чемпионов – его турнир: Онана больше всех заслужил приз лучшему киперу розыгрыша. Андре сыграл на ноль 8 из 12 матчей, и это было непросто: защитники иногда доводили до тройных сэйвов. Без него миланцы не дошли бы даже до четвертьфинала.

Еще важнее роль Онана с мячом. Индзаги создал сложную систему выхода из обороны, работавшую даже без пасующего кипера. С Андре она стала почти неуязвимой. В начале владения защитники и полузащитники свободно меняются местами, распутывая прессинг, а вратарь действует как плеймейкер – задает ритм и выгадывает момент, когда сложное движение освободит партнера. Следует пас, и давление рассыпается.

«У «Интера» очень качественная структура, – восхитился Гвардиола. – И дело не только в защите. Эта структура хороша в переходных фазах и поиске форвардов. «Интер» классно строит игру от Онана, одного из лучших киперов мира в начале атак. Из-за этого миланцев сложно прессинговать высоко».

Творчество Бастони – лучшего центрального защитника с мячом в ногах

Вслед за появлением центрбеков-плеймейкеров должны были появиться центрбеки-творцы. Алессандро Бастони – первый игрок нового типажа: фантазиста в центре защиты.

По первому впечатлению этого точно не ожидаешь. Сандро выглядит классическим квадратным защитником итальянской школы, который органичен только в причинении боли – и доказывает это, таская соперников за шивороты. Но у него больше голевых в ЛЧ, чем у любого игрока «Ман Сити» кроме Де Брюйне. И он сделал 25 передач в штрафную с игры – больше только у Трента, КДБ и Неймара.

Бастони редко забрасывает мяч от своей штрафной. Вместо этого он поднимается на чужую половину и либо разрезает защиту, либо отмеривает плассирующую диагональ на дальнюю штангу. Он превосходит 99% центральных защитников в ожидаемых ассистах и предударных действиях, 98% в продвижении мяча и принятых вертикалях. Он оформил 6 голевых за сезон – лучший результат среди европейских центрбеков.

Последние десять лет титул лучшего защитника мира с мячом в ногах принадлежал Лео Бонуччи. Бастони наследовал его.

Преимущество в скорости на правом краю

Представьте главную оборонительную гордость «Ман Сити» – скорость Уокера, умножьте на ноль и получите примерные шансы в забеге с 23-летним Раулем Беллановой.

Рауль очень непрост для огранки. Он силен один на один в обороне, прекрасен в дриблинге и абсолютно неудержим на скорости – мы говорим о парне, который с места с мячом убежал от спринтера уровня Спинаццолы. Но он редко включает голову. Белланова не всегда возвращается в оборону, хотя с его данными был бы идеальным разрушителем контратак, и пугает ультраатакующим мышлением без признаков расчета: на последних секундах решающей игры с «Барсой» он не потянул время возле флажка, а разбросал оборону и прострелил в штрафную.

Его атлетизм феноменален. Белланова удивительно вынослив, силен и быстр – с места рвет как Bugatti и повторяет сколько потребуется. Он один из двух финалистов, которые входят в 20-ку самых быстрых игроков текущего розыгрыша (второй – Холанд). Дома Рауль разгонялся до 36,6 км/ч. И даже это совсем не предел.

Белланова, впрочем, вряд ли сыграет – Индзаги не доверится неопытному парню в финале ЛЧ. Справа выйдет Дэнзел Думфрис. Голландец не так аномально быстр, но убежит от любого манчестерца кроме Холанда и Уокера. В его забегах есть тяжелое обаяние бронепоезда – медленный старт и пробивная мощь, помноженная на высокий темп.

Кто бы ни вышел, справа у «Интера» будет преимущество в скорости.

Левая нога Федерико Димарко как гарантированный поставщик неприятностей

Федерико слабо похож на типичного латераля. У него нет особенной скорости, он вообще не любит спринты с мячом – предпочитает прием в статике и поближе к конечной точке. Но если оставить ему время для подготовки, он гарантирует неприятности.

Его карьеру сделала левая нога. Семь лет назад Федерико сверкнул на юношеском чемпионате мира: Италия привезла незвездный состав, обреченный на ранний вылет, но зацепилась за стандарты Димарко и залезла в финал. Защитник забил 4 мяча в 4 матчах. В полуфинале он выбил англичан с Лукманом и Томори – реализовал штрафной и пенальти.

Весной Димарко повторил рекорд по ассистам для защитников в одном розыгрыше ЛЧ – у него их 5. Больше в этом сезоне только у Винисиуса и Де Брюйне. Итальянец держится в лидерах по предголевым действиям и ожидаемым ассистам в Лиге чемпионов, один из лучших в Серии А по кроссам в штрафную и пасам под удар. У него 14 (6+8) результативных действий в сезоне.

Ничего, что восхитило бы – ни сольных забегов, ни дриблинга. Но и лишнего ничего. Только точность и техника.

Динамика Бареллы как источник альтернативной энергии

Барелла пробежал 123 километра в этом розыгрыше ЛЧ – активнее был только Тонали. Он же входит в шестерку лучших в турнире по проходам в последнюю треть.

Его уникальность в редкой способности делать все. В разные годы Барелла играл восьмерку, опорника и десятку. Отвечал то за атаку из глубины, то за плеймейкинг и созидание. Играл чистого разрушителя-волнореза. Исполнял метронома.

Но удобнее ему в роли, которую исполняет сейчас. Барелла играет от ворот до ворот и отвечает за все сразу. Это непросто, если только у тебя не четыре легких, но Николо как раз такой. Он никогда не останавливается. У него есть техника, скорость, пас, он очень цепкий, но именно выносливость выделяет его из всех. Благодаря ей итальянец демонстрирует весь диапазон плюсов все полтора часа матча. И потому второй раз за три года признан лучшим полузащитником Серии А.

«Барелла входит в тройку лучших полузащитников мира, – уверен Капелло. – Потому что он никогда не снижает темп, потому что когда нужен кросс, он выполняет его с безупречной точностью, потому что когда нужна голевая, он делает идеальную».

Весь мир ищет неисчерпаемый источник чистой энергии. Индзаги уже нашел.

Телепатия Лукаку и Лаутаро

Возвращение Ромелу так сильно взволновало Италию не столько из-за его личного класса, сколько из-за синергии с Лаутаро Мартинесом. В чемпионском сезоне они взаимодействовали на полусознательном уровне.

Неравная борьба с лишним весом отняла у Лукаку большую часть сезона. Но он наконец вернулся, и теперь очевидно: телепатическую связь обусловила не только работа Конте – повлияла и химия между ними. За два последних месяца ЛуЛа набрали 29 результативных баллов во всех турнирах (19+10 в 16 матчах). 5 мячей они забили с передач друг друга.

Особенность пары – в равнозначности. Обычно форварды четко делятся на первого и второго – то есть на завершителя и нападающего поддержки. Лукаку и Лаутаро не разграничивают роли. Они меняются задачами в каждой атаке, открываются на разной высоте и безупречно отмеривают дистанцию между собой. Защита разрывается и теряет ориентиры.

Манчестер еще в конце 90-х узнал, насколько опасны такие связки – по крайней мере, узнала его красная часть.

Разносторонность Индзаги, из-за которой «Интер» всегда в игре

В прошлом сезоне Симоне Индзаги столкнулся с Клоппом и переиграл его на чисто тренерском уровне. Миланцы выглядели организованнее «Ливерпуля» и уступили в один гол – почти победа, если учесть, что «Интер» был в худшей форме против пикового соперника.

Ключевая стилистическая деталь «Интера» – способность сохранять остроту при любом игровом сценарии. Миланцы входят в тройку лучших в Италии по завершенным атакам с 10 и более передачами и в пятерку по завершенным быстрым наскокам. Они настолько хороши в позиционном владении, что в матче с «Ромой» забили после 48 пасов подряд. И настолько опасны в контратаках, что прошли ими всю ЛЧ – от «Барсы» до «Манчестер Сити».

Точно так же Индзаги разнообразен без мяча. В Лиге чемпионов он запирался в низкой пассивной защите и закончил на ноль почти все матчи, а дома эффективно прессинговал – «Интер» закончил вторым в Италии по ударам после высоких возвратов.

Благодаря тренеру у миланцев всегда есть шанс – невозможно отключить все их достоинства.

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Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt, Alex Grimm, Marco Luzzani; globallookpress.com/Marco Alpozzi, Maurizio Borsari