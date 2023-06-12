30 комментариев

Взгляд Андрея Клещенка.

В этом году не будет привычных символических сборных. Мы подведем итоги иначе – через выразительные детали, определившие сезон.

Революция Спаллетти – следующая ступень итальянской игры

Несколько лет успехов Гасперини, превратившего сенсации в рутину, изменили тактический рельеф лиги. Его ученики вытеснили последователей испанского стиля. Персональный прессинг постепенно стал отличительным трендом итальянского футбола – в отдельных линиях/фазах его используют почти все.

Похожие перемены происходили на всем континенте. Повальное очарование позиционным футболом сменилось стремлением к контрпрессингу, менее требовательному к ресурсной базе. Мгновенный возврат стал главной тенденцией пятилетки. Это не совсем та же трансформация, которую пережили итальянцы с персональным прессингом, но в общем смысле они близки: агрессивная фаза без мяча перевесила важность владения.

Спаллетти презентовал следующую ступень развития – позиционное самоопределение через структуру соперника. Есть роли, но нет позиций. Есть механизмы, но нет структуры. Контрпрессинг и персоналка одинаково игнорируют линейный футбол, и двигаться по старым законам бессмысленно: поэтому неаполитанцы занимают зоны в зависимости от положения соперников.

Весь сезон – следствие тренерской инновации.

Успех «Наполи» – сказка в квадрате. Именно за такие истории мы любим футбол

«Лацио» – это вообще саррибол?

«Лацио» закончил сезон с 30 пропущенными (второй в лиге) и 52% владения (восьмой). Это настолько далеко от игры, к которой приучил Сарри, что болельщики оспаривают само существование саррибола в Риме.

Саррибол, разумеется, всего лишь емкий и яркий ярлык, но если он все-таки необходим – да, это саррибол. Стиль не догма. Сарри никогда не отказывался от принципиальных приемов, но вне их всегда принимал настройки под игроков.

«Лацио» вполне следует его правилам. Оборона римлян – максимальное воплощение саррибола: синхронное движение линий со сложной ориентацией на мяч и партнеров. Фаза владения – все то же уплотнение пространств и провокация прессинга в треугольниках.

Тренер адаптировался к команде и: а) позволил обдуманные выбросы из линии агрессивным игрокам вроде Казале (точно так же он сделал в «Наполи» с Кулибали); б) разрешил эпизодические отказы от поступательного продвижения – то есть вертикали сквозь несколько линий. Но это саррибол, без сомнений. Альтернативная версия.

При этом он все еще хрупкий и уязвимый. 2-е место в каком-то смысле аванс перспективной системе. Сарри не хватает ни скамейки, ни доверия к ней – «Лацио» не вывозит плотный календарь.

«Интер» слишком перестроился под Лукаку, который доехал только весной. Но это не провал

Главной летней опаской была перестройка под Ромелу Лукаку – то есть отказ от прошлогодней плавной игры с переходом на контратакующие набеги. Оказалось, бояться следует не минимизации стиля, а адаптации к игроку, которого не окажется в ростере.

Симоне представил более пассивную и примитивную команду, чем-то напомнившую его ранние работы в «Лацио», но остался без располневшего Лукаку – то есть с медленным Джеко в быстром прямом футболе. Две трети сезона получились не такими, как задумывалось.

Индзаги великолепно справился с трудностями: решил проблему зависимости от Брозовича, переформатировав полузащиту, нивелировал продажу Перишича и потерю Шкриньяра. Миланцы выглядели сильнее, чем говорит таблица – недобрали из-за реализации.

Запланированный «Интер» появился только весной, когда Биг Ром справился с лишними килограммами (не со всеми). Сейчас у Симоне одна из лучших контратакующих команд континента.

«Милану» не хватило новых деталей. Дальше это может стать проблемой

«Милан» мучили травмы, нехватка Кессье и нестабильность Леау, но большая часть описанного вполне типична для последних сезонов. В общем смысле бывшему чемпиону не хватило свежих деталей. Система Пиоли усложнялась за счет новичков с необычными характеристиками и в конце концов, кажется, уперлась в свой потолок.

Он оказался высок, да, но клубу нужна системная перезагрузка – иначе концепция себя исчерпает. Пора меняться, если нет денег на три-четыре серьезных трансфера.

Владельцы, впрочем, прочитали ситуацию как-то иначе.

Сказка «Аталанты» закончилась?

Неожиданная гибкость Гасперини украла у нас отвязную атакующую машину: «Аталанта» теперь – циничная прямая команда, готовая периодически отказываться от персонального прессинга и блюсти итальянский этикет в количестве голов (66 – немало, но далеко от прежних полузаконных цифр).

Тренер сделал выводы из неудачного прошлого года. Бергамаски могут играть как раньше, но результат будет хуже – не хватает Иличича, Гомеса и не всегда доступного Дувана. Сегодняшняя «Аталанта» – откат к ранней, более простой версии гасперинизма. Насколько долгим он будет, зависит от ростера.

Работа Моуринью в лиге – провал

Моур-таки построил оборону из ничего – это впечатляет. Но даже если абстрагироваться от очевидной неуместности игры от защиты в команде Ибанеса и Манчини, такого впечатления мало для Рима. С мячом римляне не оставили ничего – ни концепции, ни идеи: только вечное великолепие Дибалы, творческие экспромты Пеллегрини и дриблинг крайков.

Такой эта «Рома» и останется в памяти: непривычно застегнутой и прагматичной. На дистанции чемпионата из нее точно можно было выжать побольше.

Продажи притормозили «Фиорентину», но раскрыли Итальяно

Только сложности раскрывают тренеров по-настоящему полно. В этом сезоне мы узнали, что Винченцо Итальяно никогда не проходил полосу препятствий – стальной хребет мешал изогнуться.

Прошлой зимой «Фиорентина» продала Влаховича, а летом поскупилась на выкуп Торрейры – фундаментально важного опорника. Уругваец предупреждал контратаки грамотным выбором позиции, пока остальная команда устраивала сафари за мячом сразу после потери – с вечно высокой линией и массированным нападением.

Без него флорентийцы оказались слишком чувствительными к мгновенным ответкам и выиграли всего 6 матчей в первой половине сезона. Любой тренер отступился бы от идей. Итальяно не только не прогнулся под обстоятельствами, но и еще больше радикализировал игру. «Фиорентина» взвинтила агрессию без мяча и численность в позиционных атаках.

Вопросы отпали, когда на весеннем отрезке флорентийцы стали вторыми после «Лацио». Теперь интересно только, как быстро уровень Итальяно осознают топ-клубы.

Мотту рано считать будущим топ-тренером – Михайлович облегчил ему работу

Тиаго Мотта безусловно хорош. Но неясно насколько.

В лучшей форме «Болонья» двигалась словно загипнотизированная – с минимумом заминок и поразительной синхронностью. Так же быстро и гармонично играли только «Наполи» и «Сассуоло». Команда закончила в топе по владению, контрпрессингу и десятку других показателей, схватывающих инициативность игры.

Но это первая действительно удачная работа Мотты. Идеи у него были всегда, но в передаче их игрокам происходил сбой. Успех в «Болонье» отчасти обусловлен работой Михайловича. Его проактивный и отчаянно романтичный футбол подготовил фундамент.

Мотта нашел баланс и углубил систему, но так быстро (впервые в карьере) поставил игру именно благодаря наследию предшественника. Не факт, что прежние недостатки не вернутся на новом месте работы – боссам «Юве» и «Наполи» стоит учесть это.

Юрич усложнил стиль благодаря новичкам

Одновременный рост уровня середняков – черта, определившая сезон: именно из-за нее большинству фаворитов не удавались стабильные удачные серии. Успехи Юрича и «Сассуоло» как будто убедили другие клубы разорвать круг из вечной перетасовки знакомых тренеров и довериться дерзким созидателям новой волны.

В итоге появилось сразу шесть команд, способных как минимум месяц-два играть на уровне грандов – компенсируя разрыв в классе содержательностью системы и пиком формы.

То, что хорват даже в такой конкуренции удержался в десятке, многое говорит о его уровне. Новички усложнили владение, привнеся ритмику в ортодоксальный вертикальный футбол Юрича – это наложилось на привычную цепкость без мяча и дало еще одну доминирующую команду.

Поэтому самые важные игроки – Риччи, Миранчук, Илич и Влашич: четверка связных, которая добавила немного расчета в человеконенавистнический футбол Юрича.

На что вообще способна «Монца»

Палладино набрал 51 очко в 32 матчах и занял 6-е место на своем отрезке – выше «Аталанты» и «Ромы». «Монца» стала открытием года.

Возможно, Палладино и правда будущий топ-тренер. Никто не дебютировал так ярко, и дело не столько в эффективности, сколько в чистом игровом качестве: Раффа быстро избавился от багажа предшественника и создал особенную игровую модель – сложный синтез собственных идей с базой учителей (в первую очередь Гасперини и Липпи). Осталось посмотреть, как он справится с предсезонкой и неизбежными сложностями, но стартовая точка впечатляет.

Перспективы «Монцы» пока неясны. Футбол Палладино строился на атипичных латералях и магическом квадрате из арендованных полузащитников. Начни Раффа с 1-го тура, точно боролся б за еврокубки. Но через несколько месяцев у него будет наполовину новый состав – придется непросто.

Соттиль – разовая вспышка или перспективный тренер?

После первых 10 туров «Удинезе» шел 5-м с одним поражением и трофейными головами грандов на стенке – 9:3 с «Интером», «Лацио», «Аталантой» и «Ромой». А закончил четырьмя проигрышами и почти привычным 12-м местом.

В оценке Соттиля обычно упускают важный момент: осенний взлет лишь отчасти строился на физическом превосходстве. Травма Деулофеу расшатала основу тактической идентичности – гибкость. Отсюда затяжной спад.

Как и Палладино с Моттой, Соттилю нужно время раскрыться. Возможно, его подход не слишком подходит середняку: тяжело поддерживать адаптивность с недлинной скамейкой. Но безотносительно неизбежных рисков он впечатлил. Фриулийцы резко прибавили в интенсивности, и речь не о беготне, а о позиционировании корпуса, качестве паса и количестве открытых вариантов – гиковых деталях, которые ускоряют решения и игру. Это вклад тренера.

Прямой результат – стремительный прогресс каждого игрока: от гиперодаренного Самарджича до среднего Бийола или 32-летнего Перейры. Неплохо для клуба, который формирует бюджет трансферами.

«Сассуоло» больше не тот, что при Де Дзерби. Но это не значит, что он плох

Дионизи снова пролетел мимо первой десятки, но нельзя недооценивать его только потому, что Де Дзерби дважды занял 8-е место. Во-первых, конкуренция за место в восьмерке выросла в несколько раз. Во-вторых, «Сассуоло» углубил контрастную стратегию существования.

Прошлым летом клуб инвестировал 51 миллион (с выкупами – 77) в атаку и всего 3 млн в оборону, подчеркнув ключевой принцип проекта – выживание крепкого середняка в 40-тысячном городке с минимальной посещаемостью. Похожий метод применяют аргентинские клубы. «Сассуоло» вкладывается в перспективных атакующих игроков, потому что они выгоднее для перепродажи. На защитников тратится, только если что-то осталось.

Вот почему критика Дионизи часто несправедлива. Нельзя ждать независимости от Берарди, если одновременно теряешь Скамакку, Распадори и Траоре. Неправильно требовать результата от привлекательного футбола, когда спины прикрывают худший центрбек и худший вратарь лиги.

Оставшаяся семерка пунктиром: нижний блок «Лечче», единственная удача «Сампдории» и новый вундеркинд «Эмполи»

• Команда-династия выпустила новый продукт безупречного качества: 20-летний Томмазо Бальданци дебютировал в «Эмполи» именно так, как и должен редкий итальянец с потенциалом суперзвезды. Как 46-тысячный городок генерирует вундеркиндов с бесперебойной частотой? Просто. Самая большие инвестиции в академию относительно бюджета, единая тактика для команд всех возрастов (ее заложил Сарри) и обязательная философия, сформированная в начале 90-х – вот секрет;

• «Салернитана» заслужила борьбу за вылет не меньше «Вероны» и «Специи», но у нее был Булайе Диа. Сенегалец сделал 16+6 в 33 матчах, и почти все результативные действия приносили очки – он обеспечил 17 из 42 клубных баллов;

• «Лечче» выручили щедрый подарок «Сампдории» (аренду Фальконе, когда твоим лучшим вратарем останется Аудеро, можно назвать и хуже), впечатляющий прессинг и непробиваемый центральный блок: тройка Умтити – Баскиротто – Юлманд стала одной из лучших в лиге;

• «Верона» все-таки снесла стены, которые дышали Юричем, и регрессировала в более циничную и простую команду. Есть ощущение, что клуб поторопился с Чиоффи – его сложный футбол требовал времени, но выхлоп был бы неизмеримо качественнее;

• Это худшая версия «Специи» в Серии А, но она по крайней мере верна себе: все тот же симпатичный вертикальный футбол с активными флангами;

• «Кремонезе» первой половины был романтичной и немного наивной командой, второй – прагматичным аутсайдером в поисках выживания. Вторая версия едва не спаслась, но первая была приятнее;

• «Сампдория» сделала столько ошибок прежде, чем начался сезон, что конец справедлив. Единственной удачей стала аренда Алессандро Дзаноли. Его спринты генерировали около 4 ударов за 90 минут – почти половину командных. Немного точности в завершении, и вылетели б не так безнадежно – но все равно вылетели бы: сложно рассчитывать на большее, если единственное, что ты предложил – дриблинг арендованного латераля.

Главные тактические тренды

1. Комбинированный прессинг. В Серии А почти не осталось тренеров, ограничивающихся одной системой давления. Гасперини периодически отказывался от тотального персонального прессинга. Пиоли выбирал модель в зависимости от соперника и состава. Аллегри и Моуринью регулировали подход в зависимости от линии – передняя работала персонально, задняя зонно. Спаллетти и Итальяно меняли метод в зависимости от фазы: оба выбрали персоналку в активной игре, но в позиционной защите Лучано применял зону, Винченцо – зонно-персональную игру.

Только Сарри не доверился эклектике.

2. Доминирование схем с тремя защитниками. 14 из 20 команд применяли модули с тремя центрбеками на более-менее длинных дистанциях. Сдался даже Аллегри, который всегда оборонялся в четыре защитника.

Причины обусловлены особенностями лиги. В Италии никогда не хватало вингеров, так что у футбола с высокими флангами не было шансов – модули с двумя нападающими распространились сильнее. Если учесть, что мы говорим о чемпионате с подавляющим персональным прессингом на чужой половине, популярность трех центрбеков понятна: это самый удобный способ выхода из защиты – с заведомым лишним игроком в первой линии.

3. Фланговые дриблеры как новые читеры – вместо старых десяток. Кажется, Пиоли взломал вечно механическую Серию А. Леау обеспечил «Милану» скудетто, и важность техничного крайка осознали практически все большие команды. «Лацио» выбрал Дзакканьи. «Болонья» подстроила игру под Орсолини. «Юве» и «Торино» по разным причинам не смогли систематизировать выгоды на командном уровне, но получали эпизодическое преимущество благодаря дриблингу Кьезы и Радоньича. «Наполи» вырос с Хвичей/Элмазом.

Творческие крылья – тренерский чит вроде старых десяток. Раньше тренеры разнообразили игру благодаря технически совершенному свободному художнику, обеспечивавшему превосходство в нужных зонах. Теперь создают ситуации 1-в-1 для быстрых дриблеров, конвертирующих удобные ситуации в остроту.

Лучшие трансферы сезона

Ким Мин Чжэ (из «Фенербахче» в «Наполи» за 18 млн евро). Неаполитанцы не просто заменили Кулибали, но нашли идеального центрбека для сложной игры Спаллетти. Возможно, перепродажа не принесет таких денег, как с Хвичей. Наверняка баланс будет меньше. Но Ким не просто лучший защитник сезона. Он самый важный и незаменимый игрок чемпионской команды за исключением Лоботки. 18 миллионов за такой вклад – копейки.

Хвича Кварацхелия (из батумского «Динамо» в «Наполи» за 11,5 млн евро). Лучший ассистент сезона. Игрок года по версии Серии А, пусть даже признание отчасти аванс.

Пауло Дибала (свободный агент). Моуринью объяснил суть: «Рома» бесплатно взяла индивидуального сильнейшего игрока лиги. Связка линий, созидание, завершение, организация игры и редкая способность обострять без поддержки структуры – все это Пауло Дибала. Бессистемным командам такой исполнитель необходим.

Последним ударом в сезоне Дибала отправил «Рому» в Лигу Европы – выбросив клуб, который недооценил его значимость.

Федерико Баскиротто (из «Асколи» в «Лечче» за 280 тысяч евро). Год назад Баскиротто был перекачанным фулбеком из Серии В, а теперь он один из лучших центральных защитников топ-лиги и новичок сборной.

Баскиротто компенсировал нехватку таланта безупречной дисциплинированностью. В последние восемь лет он ест вне клуба только курицу с рисом, каждый день проводит в тренажерном зале 3-4 часа и на выходных добавляет к ним работу на семейной ферме – замещает командную тренировку. Это сделало его главным качком Серии А. Федерико жмет 140 кг от груди (рекорд на топ-уровне) и физически доминирует над ребятами вроде Дувана и Лукаку.

Иван Проведель (из «Специи» в «Лацио» за 2,4 млн евро). Римляне брали Проведеля на подхват – в основу планировался статусный Машимиану. «Лацио» повезло, что португалец удалился в первом же матче: Иван выскочил на замену и больше не подпускал конкурента к старту.

Впрочем, по ходу сезона Проведель в любом случае вытеснил бы Луиша. Он так же силен на линии, но при этом намного превосходит португальца в игре ногами и подстраховке защиты. Идеал Сарри.

Лучшие игроки

Станислав Лоботка. Ключевой игрок чемпионской команды – достаточная причина для номинации. Лоботка вел игру «Наполи» и определял ее качество. С любым другим опорником неаполитанцы вряд ли заработали бы спокойную концовку. Словак четыре раза выпал из стартового состава: дважды «Наполи» потерял очки, дважды выжал минимальное преимущество уже после его выхода.

Самый точный распасовщик сезона, лучший по продвижению мяча в атакующую треть и один из лучших по вовлеченности в игру.

Виктор Осимхен. Осимхен точно самый заметный игрок сезона, и не только из-за 26 голов в 32 матчах. Его атлетизм дал «Наполи» запас прочности. Когда элегантный неаполитанский футбол сбоил, увязая под прессингом или упираясь в автобусы, нигериец прикрывал недостатки личным классом – хватало навеса или заброса за спины. Не настолько фундаментальная, как у Лоботки, но тоже важная роль.

Лаутаро Мартинес. Лаутаро привычно пропадал-объявлялся несколько раз по ходу сезона, но все равно забил 21 мяч и закончил сезон великолепной серией – 9+3 в 9 матчах. Один из самых прессингующих и продвигающих форвардов лиги, в топе по результативности, остроте и предголевым действиям.

Ким Мин Чжэ. Быстрый кореец придал «Наполи» устойчивость против контратак, неплохой первый пас и безошибочность в персональных дуэлях. Сложно представить, как неаполитанцы атаковали бы без такого тыла, но вряд ли им хватило бы баланса для отрыва от конкурентов. Единственный серьезный соперник, с которым Ким не сыграл – «Монца», – забила дважды и выиграл всухую.

Хвича Кварацхелия. Главный специалист сезона по созданию позитивного хаоса. Во второй половине соперники защищались против него сдвоенным блоком – самый большой комплимент для дебютанта топ-лиги.

Рафаэл Леау. Сезон Рафы непозволительно недооценен. Он был непостоянен, как и почти все в разделенном надвое розыгрыше, но это не помешало ему безраздельно править на своем фланге. Даже в плохой форме португалец был единственной надеждой «Милана».

Леау лидирует во всех продвинутых метриках, схватывающих индивидуальный вклад в командную остроту. Он же третий по гол+пас (15+8), второй по предголевым действиям и продвижению мяча. Никто в топ-лигах не создавал столько моментов с помощью дриблинга.

Голы «Интеру» и «Вероне» – бонус: Леау остается одним из самых влиятельных игроков лиги, даже когда не устраивает шоу.

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Фото: globallookpress.com/Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency, IMAGO/Foto Mosca / SPP, Cesare Abbate/Keystone Press Agency, Alberto Lingria/XinHua, Massimo Paolone/Keystone Press Agency, Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency, Giuseppe Lami/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Valerio Pennicino; Gettyimages.ru/Valerio Pennicino, Francesco Pecoraro, Marco Luzzani, Emilio Andreoli