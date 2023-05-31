13 комментариев

Клещенок – о лучшем аргентинце Серии А.

Моуринью не самый приятный парень в песочнице. Он защищает команду, провоцируя и замыкая критику на себе, но разворачивает словарный запас семи выученных языков против тех, кто его разочаровал. Игроки либо обожают, либо ненавидят его. Равнодушных нет.

Колкие пресс-конференции Моуринью поспособствовали уходу Дзаньоло и опале Карсдорпа. Но в «Роме» есть игрок, которого он выгораживает. Даже когда взбешенный Жозе громит всех, кто вышел на поле, в конце следует оговорка. Он никогда не критикует Дибалу.

Для примера возьмем фразу Жозе после ничьей с «Торино»: «У нас есть игроки очень низкого уровня. Кому-то пора стать самокритичным. Но Дибала – другое дело. Нам тяжело без него».

Причины особого отношения очевидны. «В Серии А нет ни одного футболиста уровня Дибалы, – объяснял Моур. – Хороших игроков полно, но на его уровне не играет никто. В том же «Наполи» есть прекрасные исполнители, которыми я искренне восхищаюсь, но ни у одного нет класса Пауло. Когда-то я даже просил его в «Тоттенхэм», но клуб не договорился о трансфере».

Вряд ли Жозе ожидал, что мечта поработать с Дибалой воплотится в относительно небогатой «Роме». Но Пауло точно оправдал ожидания.

Дибала улучшает и команду, и Моуринью. Без него у «Ромы» нет идей во владении

Спросите, чем займется Моуринью через десять лет, и ответ будет однозначным: конструированием автобуса.

Жозе сделал из неустойчивой легкой команды сильнейшую крепость на континенте. «Рома» лучше всех в топ-лигах защищает штрафную, держит соперника на безопасной дистанции и минимизирует остроту из уязвимых зон. Ее защита почти образцова. Если бы не регулярные косяки вратаря, римляне одной обороной зацепились за лигочемпионскую зону.

Но насколько Моуринью хорош в защите, настолько же плох в атаке. Как и положено классическому оборонительному тренеру, он не регулирует фазу владения, рассчитывая только на исполнителей. Система не усиливает игроков, а прикрывается ими. И если в контратаках хватает скорости Спинаццолы и творчества Пеллегрини, смотреть на позиционное владение не рекомендуется: эстетам будет физически больно.

Весь прошлый сезон «Рома» эксплуатировала неожиданные диагонали с края на край, чтобы оставить техничных латералей 1-в-1 с соперником. Этот прием поставил Фонсека. Если он не работал, у Моуринью оставалась всего одна идея. Римляне пасовали на Дзаньоло, а он тащил мяч к штрафной сквозь полосу препятствий из защитников. Стиль больше напоминал регби, чем футбол. Атака зависела от атлетизма и дриблинга вингера.

В этом смысле приобретение аргентинца было необходимостью. Пауло почти всю карьеру провел у тренера с аналогичными склонностями, но не терялся, как другие исполнители в непривычной роли, а раскрывался в глубине и на острие. Он рулил игрой «Юве». Аллегри не нуждался в структуре – Дибала исправлял тренерские недостатки.

Для «Ромы» и Моуринью он сделал то же самое. В римской 3-4-2-1 Пауло формально играет правого атакующего полузащитника, но фактически исполняет десятку – то есть не ограничен зоной и волен двигаться навстречу мячу. Аргентинец всегда в центре действия, всегда с правильными решениями и выверенным таймингом – диктует ритм, склеивает линии и выводит команду из-под плотного прессинга: он один из лучших в мире в тесных пространствах.

«Дибала – феномен. Он превосходит всех, потому что всегда доказывает свою ценность, – делился восторгом Франческо Тотти. – Рад, что он перешел в «Рому». Пауло заслуживает таких болельщиков, а Риму необходима такая величина. Когда в игроке есть больше, чем в остальных, это сразу чувствуется».

С разменом Дзаньоло на Дибалу римляне прибавили в плавности владения и точности перепаса. Теперь они не зависят от случайных прорывов дриблера, которому не создали идеальных условий. Пауло упорядочил бесструктурный футбол – с ним римляне лучше передвигаются по этажам и легче создают моменты.

В Риме хорошо осознают важность Дибалы. Тэмми Абрахам рассказывал, как он улучшает команду вокруг: «С Дибалой я открыл новое измерение в своей игре. Обычно я забиваю и не хочу ничего больше, но теперь помогаю в подыгрыше. Он особенный. Пауло так же хорош, как в FIFA, и у него есть лидерские качества – пусть он и выглядит как 12-летка. С ним всегда приятно играть. Если он травмирован, мы скучаем».

Еще ярче выразился Моуринью: «Пауло из тех, кто делает лучше команду и тренера. С ним музыка «Ромы» звучит иначе».

Дибала пропустил полсезона, но все равно создал 33% голов «Ромы». Без него низовая команда проседает и в результативности, и в темпе набора очков (с 1,7 до 1,4 баллов).

Но он хорош и на общем фоне.

Моуринью освободил Дибалу от игры без мяча, чтобы увеличить эффективность. Его результативность реально впечатляет

Год назад мы уже объясняли феномен Дибалы. Его часто недооценивают из-за сложной роли, но даже поверхностная статистика демонстрирует уникальность Пауло. Он один из двух-трех игроков в мире, сочетающих безупречную игру в глубине с выдающейся результативностью. В нем и правда есть что-то от всесилия старых десяток.

Моуринью максимизировал это качество. Он не отказался от связующего стиля Дибалы, но освободил от игры без мяча и отработки в позиционной защите. Пауло в два раза реже появляется в своей штрафной, чем у Аллегри, и почти в два раза меньше вступает в отбор. Жозе сосредоточился на его великолепии с мячом – и это сработало: новичок тащит «Рому» почти во всех компонентах.

Вклад Дибалы беспримерен. В мире почти нет игроков, которые на одинаковом уровне влияют на продвижение мяча и результативность команды, а Пауло выделяется даже на фоне форвардов. Он быстрее всех в истории «Ромы» набрал 10 баллов по гол+пас (в 13 матчах), идет по сезону со 102 минутами на результативное действие (16+7) и держится в четверке Серии А по гол+пас.

Даже нападающие атакующих тренеров не успевают за ним.

Еще важнее, как результативность сочетается с игрой в глубине в очень оборонительной модели. Обычно атакующие исполнители совершают вне атакующей трети меньше половины своих касаний. Дибала работает вне атаки 57,3% матча. Он успевает вести игру, созидать и забивать, хотя играет ниже некоторых полузащитников.

В Серии А есть еще один тренер, практикующий настолько бессистемный низовой стиль, и другой топ-игрок в аналогичной роли. Речь, разумеется, об Аллегри и Ди Марии. Сравнение показывает сложность роли. Примерив задачи Дибалы, Анхель провалил сезон. Пауло играет намного глубже и все равно превосходит его в остроте.

«Мне кажется, Дибала больше искал счастье от игры, утраченное в «Ювентусе», чем уверенность, – рассказывал Моуринью. – Он нашел его в «Роме»: с командой, которая его понимает, и тренером, который его любит. Он мог бы играть в лучших командах планеты, но здесь снова радуется футболу».

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Дибала подтверждал, как важна римская атмосфера: «Дорога от Тригории до стадиона невероятна. Меня восхищает, как римляне любят футбол. 65-тысячная арена помогает нам, становится дополнительным игроком, гонит вперед. Люди здесь замечательные, очень теплые. С первого дня они окружили меня заботой. Поддержка римских тифози – все равно что вдохновение от шедевров искусства: уникальный опыт».

Дибала заслужил такие трибуны. А они заслужили его. Он подошел к финалу со всего одной полноценной тренировкой после выздоровления, и это самая большая проблема римлян сейчас. Но лучше такой Пауло, чем вообще никакого. С ним у «Ромы» всегда есть шанс.

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Фото: globallookpress.com/Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency, IMAGO/www.imagephotoagency.it