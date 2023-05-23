33 комментария

Клещенок – о школе, которую получил Пеп.

Пятнадцать лет назад Хосеп Гвардиола скомпоновал футуристичные тренерские приемы и презентовал команду, похожих на которую прежде не появлялось. Так началась эра системной игры. До нее футбол принадлежал футболистам. Теперь – тренерам.

Пеп популяризовал тактические принципы, которые определили последнее десятилетие. Но создал их вовсе не он. Авторами были его учителя. Одни тренировали большие команды и выигрывали трофеи, но не раскрыли потенциал систем из-за лимита и кочковатых полей. Другие работали на периферии. Они были провидцами, принятыми за безумцев. Их подходы считались утопией.

Этот текст – погружение в профессиональную родословную главного тренера современности.

Владение в треугольниках и позиционный футбол – от Йохана Кройффа. Гвардиола был его лучшим учеником

Пеп рассказывал такую историю: «Как-то раз мы с женой и детьми пошли на ужин и разговорились о Йохане. Сын спросил, кто это. Я объяснил, что это похоже на урок истории или математики, которого вы не можете дождаться, потому что учитель помог вам полюбить эту игру или этот предмет. Тогда сын спросил: «Как Мерлин?». «Ну да, как Мерлин», – ответил я».

Гвардиола познакомился с волшебником в «Барселоне» – и поначалу возненавидел. Кройфф не утруждал себя деликатностью. Он прессовал игроков, словно они были его врагами, без объяснений выбрасывал из состава и прямо называл никчемностями. Голландец никогда не смягчал формулировок. Пеп несколько раз задумывался об уходе. Но всегда оставался. Идеи Кройффа настолько отличались от остального футбола, что сбежать от них оказалось нереально.

«До встречи с Кройффом я ничего не знал о футболе. Он был мне как отец, – объяснял Гвардиола влияние учителя. – Футбол так сложен, что вы идете в тренеры только ради контроля. Вы надеетесь, что сможете доминировать в игре, но это невозможно, если вы не Месси. А Кройфф сделал это реальным».

Конкретное влияние Йохана сводится к двум ключевым элементам. Он упорядочил текучий тотальный футбол и заложил основы позиционной игры, которая диктовала местоположение игроков относительно мяча и соперника. Сближение запрещалось. «Барса» разрывала пространство, чтобы вымотать соперника тоннажем пасов и обезопасить себя от потерь. Само поле делилось на 20 зон, которые заполнялись в зависимости от фазы: если кто-то покидал свою, партнер менялся местами и закрывал позицию.

Кройфф создал футбол будущего. Казалось, что игроки знают все наперед и пасуют по памяти, а на деле все определялось тренерским гением: все позиции были идеально просчитаны и предвосхищали самые вероятные варианты. Мяч двигался феноменально быстро. «Барсу» назвали командой мечты.

Вдобавок Кройфф создал 3-4-3 с естественными треугольниками, дающими лишнего игрока в каждой фазе владения. Как и позиционный футбол, они стали определяющим тактическим элементом Пепа и определили его игру.

«Мне повезло, что я тренирую «Ман Сити», а до этого поработал в «Баварии» и «Барселоне». Все это благодаря знаниям Кройффа, – рассказывал Гвардиола. – Он не говорил нам, что делать, а показывал сам. Каждая тренировка была мастер-классом. Я думал, что разбираюсь в футболе, но потом встретил Йохана и открыл новый мир. Он научил нас – не только меня, но и все поколение. Мы поняли футбол благодаря ему».

Итальянцы повлияли на качество прессинга и понимание игры

Раз в год Гвардиола прилетает к Арриго Сакки. «Мы учимся у Арриго, он интересный собеседник, – рассказывал о встречах Маурицио Сарри. – Мы с Гвардиолой – дети Сакки. Все началось с него».

Каталонец наверняка думает так же. Однажды он прислал Арриго благодарственную открытку: «Я всему научился у вас и Кройффа». Тем не менее влияние Сакки опосредованное. Как и Пеп, итальянец изменил весь футбол. После него невозможно было тренировать по-старому.

Гвардиола сформирован эпохой, вдохновленной идеями Сакки, но напрямую обучен другим праотцом итальянского прессинга – Карло Маццоне. Пеп называл его Маэстро.

Маццоне поставил мяч в центр игры. Его команды бережно защищали владение, обдуманно разрезали защиту серией вертикальных пасов и быстро отыгрывали потери. Это соответствовало видению Пепа. В «Брешии» он познакомился с циничной версией Кройффа – с меньшей фиксацией на треугольниках и улучшенным возвратом.

Там же Пеп усвоил еще один урок: игроки должны быть качественными, а не звездными. «Он научился этому у меня. Самое важное – характеристики исполнителей, – рассказывал Маццоне Gazzetta dello Sport. – Я ставил их выше любого тактического аспекта. Те, кто говорит, что Пеп побеждает благодаря команде, преуменьшают его заслуги. Кто выбрал этих игроков? Тренеры делятся на два типа – тех, кто любит технику, и тех, кто предпочитает атлетизм. Если вы покупаете двух гигантов, вряд ли собираетесь играть низом, верно? Пеп и я всегда ставили на технику и владение».

Бьелса поделился своими секретами и показал Пепу важность интенсивности без мяча

В 2003-м Гвардиола перешел в «Аль-Ахли» и познакомился с Батистутой. Звезды поладили. Когда Пеп рассказал о тренерских планах, Батигол посоветовал слетать в Аргентину. По его словам, где-то посреди прерий жил отшельник, которого считали пророком. Без него начинать точно не стоило.

Этим отшельником был Бьелса, и Пеп последовал совету – в октябре 2006-го вырвался на пару дней из мексиканского «Дорадоса». Разговор длился полдня. Марсело и Пеп болтали, ругались, спорили, прерывались на барбекю и снова ругались, иногда разрешая вопрос ноутбуком Бьелсы – в его папках хранились все тактические знания мира. Вернувшись в отель, Гвардиола написал другу: «Я только что встретил человека, который разбирается в игре лучше всех».

Гвардиола вынес с аргентинского ранчо два правила: важны идеи и интенсивность. Агрессивный возврат не давал командам скатиться в идеализм Кройффа, уязвимый перед безжалостными атлетичными проектами. Идеи покоряли людей. Бьелса научил Пепа, что нет ничего важнее эмоций.

«В конце концов, мы все ищем признания, – подтверждал каталонец. – Когда игрок звонит или пишет вам, и вы знаете, что дали ему что-то особенное, это главная победа – выше Лиги чемпионов и АПЛ. Любовь – самое важное. Думаю, у Марсело ее больше, чем у любого другого тренера».

Менотти передал методики, упростившие постановку быстрого перепаса, и показал важность пасующих вратарей

Бьелса не единственный аргентинец, повлиявший на Пепа. В том же 2006-м он встретился с Сесаром Луисом Менотти – проповедником изящной системной игры.

Менотти покорил мир в 70-х. Аргентиной правила хунта, и он противостоял режиму намеренно вызывающим стилем – коктейлем из тотального футбола, латиноамериканского артистизма и левого коллективизма. Оборонительным тренерам он объявил войну.

«Есть правый и левый футбол, – говорил Сесар. – Правый футбол внушает нам, что жизнь – это борьба. Он требует жертв, требует, чтобы мы шли на все для победы. Игрокам говорят, чтобы они слушались босса и не лезли в политику. От них требуется только подчинение и исполнительность. Так создаются болваны, полезные идиоты, которые поддерживают систему».

Менотти заложил основы подавляющего контроля. Он строил атаку от пасующего вратаря, разбивал соперника накоротке и атаковал свободные зоны. Длинные передачи запрещались. «Пасуете, пасуете и пасуете, пока не найдете пространство – и тогда уже включаете скорость», – описывал защитник «Барсы» Хулио Альберто.

Главным нововведением аргентинца был быстрый перепас в тесных площадках. Тотальный футбол сжал пространство, увеличив плотность игры, а Менотти обернул чужие преимущества в свою пользу. Его команды использовали давление против соперника, легко удерживая мяч. Если что, отыгрывали вратарю. Сесар первым использовал кипера для перезапуска владения.

Чтобы достичь такого уровня, Менотти создал новые тренировочные методики. «Сегодня все команды и академии работают с узким пространством, а он сделал это первым, – вспоминал полузащитник сборной Аргентины Омар Ларроса. – На тренировках мы играли 2x2 на 15-метровой площади – постоянно в прессинге и владении, – затем перестраивались на 3x3 c фланговой игрой. Такой была главная фишка стиля: компактность и сжатие пространства».

Гвардиола заимствовал эти методы – что-то напрямую у Менотти, что-то у его учеников Вальдано и Каппы. Благодаря им он легко прививал сложные игровые принципы.

«Менотти обучал концепции, способу видения футбола. Постижение принципов упрощало понимание игры, – прояснял бывший тренер «Расинга» Анхель Каппа. – Его тренировки состояли из моделирования игры на основе общих принципов. Вот что он заложил. Это была важная реформа, способствовавшая качественной эволюции футбола».

Еще больше Пеп взял от ученика Менотти – Рикардо Ла Вольпе.

Ла Вольпе создал уникальный способ продвижения мяча, заимствованный Гвардиолой

Мексика стала открытием чемпионата мира-2006. Пока все команды практиковали традиционные вертикали, мексиканцы элегантно двигали мяч по этажам. Казалось, что у них всегда на одного игрока больше. Аргентинский тренер Ла Вольпе начинал атаки с тройки центрбеков, обеспечивая численное превосходство над двумя форвардами. Пара латералей поднималась во вторую линию и обеспечивала преимущество в центре.

«Он строит атаки с защитников. Игроки и мяч продвигаются одновременно, – восхищался молодой Гвардиола в колонке в El Pais. – Если продвигается только один из них, ничего не выходит. Они двигаются синхронно, как пара на прогулке. Мексиканцы знают, как рискуют. Потеря мяча вблизи ворот приведет к катастрофе. Поэтому все избегают такого футбола. Мексика выбрала особенный путь. Одни играют, другие разыгрывают».

Ла Вольпе углубил идеи Менотти в зачине атак. «Розыгрыш от защиты – это не центрбеки, пасующие друг другу. Это не пас ради паса. Задача в том, чтобы доставить мяч в полузащиту с численным превосходством и лишним игроком, – рассказывал Рикардо. – Если у вас нет лишнего в центре, значит, есть один свободный впереди или сзади. Протагонистичный футбол – это доминирование на мяче в обороне. Не полузащитник должен смещаться, чтобы получить пас, а центрбек становится полузащитником. Он делает разницу, поднимаясь выше и создавая ситуации 2-в-1».

Гвардиола заимствовал идею лишнего игрока, обогатив ее треугольниками Кройффа и пасующими опорниками итальянского стиля. В его интерпретации формула с тремя защитниками, строящими игру, превратилась в двух центрбеков и смещающегося опорника.

Лильо научил балансу в разных игровых фазах

Пеп и Хуанма Лильо почти ровесники – всего шесть лет разницы. Но в плане опыта между ними световые годы. Испанец возглавил свой первый клуб в 16 лет, когда Гвардиола еще был ребенком, а в 29 уже тренировал в Ла Лиге. Они могли бы играть вместе, если бы Лильо когда-то играл, но вместо этого один стал для второго учителем.

В 1996-м «Барса» победила «Овьедо» 4:2. После матча капитан Гвардиола подошел к тренеру Лильо: «Мне нравятся ваши команды, а о вас я слышал много хорошего. Мы можем дружить?»

Они смогли. Десять лет спустя Лильо возглавил мексиканский «Дорадос» и пригласил 35-летнего Гвардиолу. Пеп уже учился на тренера и задумался о завершении карьеры, но шанс поработать с Лильо был слишком важен – каталонец метнулся в аэропорт и прилетел в Мексику.

Почему он сорвался ради малоизвестного тренера, никогда ничего не выигрывавшего? Лильо ставил утопичный футбол. Он считался одним из создателей 4-2-3-1, обеспечивавшей численное превосходство между линиями и качественную атаку тоннелей между защитниками, но часто экспериментировал со схемами – сами по себе они его не интересовали. Важна была только игра: очень синхронная, мобильная, с постоянным движением и пасом накоротке.

«Мы были хорошо организованной и дисциплинированной командой, в которой не было места импровизации – все пели с одной ноты», – вспоминал его помощник Рауль Канеда.

Гвардиолу интересовало, как команды Лильо адаптировались к высоте давления прямо посреди матча. Поле его уже не заботило. Он перешел в «Дорадос», чтобы часами обсуждать принципы владения после матчей, и получил что хотел. Но еще больше Лильо повлиял на фазу без мяча. По словам Канеды, именно Лильо развил в Гвардиоле чувство баланса между атакой и обороной, правильное понимание командного позиционирования и защиту движением вперед.

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Однажды Гвардиола сказал: «Гении создадут что-то даже в пустыне, и за ними последуют миллионы. Если бы мы не пытались творить, не спрашивали себя: «Почему это делается так, почему нельзя сделать иначе?» – человечества в его сегодняшнем виде не существовало бы. Творцы необходимы, чтобы сделать футбол намного лучше».

Ему удалось, потому что он никогда не был один.

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Фото: Gettyimages.ru/James Gill – Danehouse / Contributor, Alessandro Sabattini / Contributor, Claudio Villa/ Grazia Neri / Stringer, Stuart Franklin / Staff, Peter Powell – Pool, Martin Rose / Staff, Paul Ellis – Pool, Keystone / Stringer, Grazia Neri / Stringer, Bob Thomas / Contributor; globallookpress.com/imago sportfotodienst/ ; East News/AP photo/Guillermo Arias; instagram.com