Клещенок – о работе Симоне.

«Интер» выиграл 7 матчей подряд со счетом 21:3, занес ногу в финал ЛЧ и подобрался к Кубку Италии. Сейчас сложно поверить, что месяц назад болельщики требовали отставки Индзаги. Тогда казалось, что команда на дне. Миланцы застряли посреди катастрофической серии из 1 победы в 9 играх. Конкуренты вышвырнули их из лигочемпионской зоны.

Многие и сейчас не в восторге от тренера. Если Симоне не победит в ЛЧ, тифози поймут. Но обязательно припомнят, что он проиграл скудетто.

Этот текст – попытка отделить вину тренера от трудностей клуба и разобраться, чего больше в работе Индзаги: проблем или позитива.

Провал в первой половине весны– во многом вина Индзаги, хоть он и не признает этого

После возобновления чемпионата «Интер» выиграл 9 из 12 матчей за полтора месяца. Сложности начались к весне. Через 4 дня после победы над «Порту» проиграли «Болонье». Они делали то же, что и всегда, и делали правильно, но чересчур медленно – ногами и мыслями. Болонцы оказались намного быстрее.

Девять дней отдыха помогли, но после победы над «Лечче» миланцы растворились в плотном календаре. Последовало поражение от «Специи», матч на выживание в Порту и нокаут от «Юве», а после выматывающей международной паузы – 6 матчей за 18 дней. «Интер» выиграл только один из них.

С каждым матчем провальной серии все явственнее чувствовалась нехватка интенсивности, и этому есть объяснение. В большинстве игр после рождественской паузы Индзаги выпускал одинаковый старт. Лидеры выдохлись в сложном графике.

Нехватка ротации – давняя проблема Симоне. Его «Лацио» постоянно проседал, когда играл дважды в неделю. В 2020-м эта особенность стоила римлянам чемпионства.

Отчасти причина в необычном подходе. Индзаги формирует систему, находя химию между характеристиками основных исполнителей. Если резервисты стилистически отличаются от игроков старта, тренеру сложно переключаться – каждая перемена в составе ломает командную тактику. Ему приходится перестраиваться под каждого сменщика.

Но во многом проблема в тренере. Он сам связывает апрельское преображение с ротацией, освежившей команду: «Главное изменение в том, что появилась возможность ротировать полузащитников и нападающих. Остались сложности с защитниками и латералями, но теперь появился выбор, которого не было с января».

Саму эту возможность Индзаги объясняет возвращением Брозовича и Лукаку. Но явно лукавит. Как минимум в полузащите его выбор не ограничивался тройкой Барелла – Хакан – Мхитарян. У него был 21-летний Аслани, которого справедливо считают одним из самых талантливых реджист нового поколения. Он уже доказал класс в Серии А, играя за «Эмполи», и если не готов к большим матчам, то как минимум способен без потери уровня подменить звезд в играх попроще. Симоне просто не доверял ему. С октября по апрель албанец ни разу не появился в старте – тренер предпочел загонять основу.

Характерно, что выздоровлению «Интера» предшествовали два подряд матча Серии А, которые Аслани начал с первых минут. Полузащита отдохнула, освежилась и снова забегала.

Симоне явно мог выжать из состава больше, даже если не признает этого вслух. В майском разгроме «Вероны» (6:0) в центре появился ветеран Д’Амброзио, а на замены в середине второго тайма вышли Дзанотти и Гальярдини. Все трое не потянут серьезное сопротивление, но способны разгрузить основных. Тем не менее Гальярдини наиграл 43 минуты за 2,5 провальных месяца, Дзанотти впервые вышел по-настоящему, а Д’Амброзио дважды начал с первых минут.

Понятно, что появление этих парней (особенно Гальярдини) резко увеличивает спрос на успокоительные. Запасные «Интера» уступают основе. Но команда пошла на поправку, когда Индзаги доверился им. Гальярдини вышел в основе дважды за месяц, Д’Амброзио – четырежды. 22-летний Белланова (ужасен в защите, силен с мячом) тоже дважды начал в Серии А, хотя до этого в лучшем случае выходил на замену. И катастрофы не произошло. «Интер» выиграл во всех матчах.

Второй причиной апрельского воскрешение Индзаги называет намеренный выход на пик формы: «Мне посчастливилось работать с персоналом больше 10 лет, и мы планировали подойди к финалу сезона в идеальном состоянии». Это наверняка помогло (и говорит о работе тренера). Но Симоне юлит, когда списывает недавние неудачи на недоступность ротации. Претензии к его управлению группой справедливы – есть стойкое ощущение, что он мог пройти сложный этап с меньшими потерями.

Но большинство претензий несправедливы. Игра «Интера» сложнее, чем кажется болельщикам

Впрочем, претензии к Индзаги гораздо обширнее. После каждого неудовлетворительного результата болельщики наезжали на стиль игры – вечную 3-5-2, тоннаж навесов и кажущийся примитивизм. Одним казалось, что проблему решит смена схемы, другие считали, что Симоне неспособен поставить качественное позиционное нападение и ограничен игрой на контратаках.

Индзаги не заслужил недовольства. Маурицио Сарри как-то сказал, что работа тренера заканчивается на последних 30 метрах перед воротами, и пусть он чересчур упростил, в общем смысле так и есть. Во власти тренера движение мяча во всех линиях, продвижение по полю и качественное занятие зон в позиционном владении, упрощающее взлом закрытых соперников, но не больше. Дальше решают характеристики игроков. И если на флангах играют Думфрис и Гозенс, то сколько ни открывай для них ситуации 1-в-1 или забегающих восьмерок в полупространствах, они все равно закончат навесом.

Индзаги великолепно строит встречный футбол. Но времена, когда он был исключительно контратакующим тренером, закончились задолго до ухода из «Лацио». Сейчас он ставит владение на уровне лучших в Италии. В этом сезоне «Интер» идет третьим по количеству позиционных атак, доведенных до удара или касания в штрафной площади. Лучше только Спаллетти и Сарри. Вдобавок миланцы лидируют по xG – даже «Наполи» создал меньше.

Индзаги усложнил футбол по сравнению с Конте. Больше того – решил главную уязвимость «Интера»: зависимость от Марцело Брозовича. Симоне пересоздал движение в низшей и средней линии, сотворив непредсказуемую систему продвижения мяча и расшатывания защиты. Миланцы одни из лучших по качеству выхода из-под прессинга вне зависимости от исполнителей. В недавней игре с «Ромой» они забили, растаскав оборону 48 передачами без потери мяча.

Не вина тренера, что перед штрафной команда иногда сбивается на навесы. В конце концов, качественные автобусы редко оставляют другие варианты.

Так почему тогда столько проблем в Серии А?

Месяц назад «Интер» на 5 очков отставал от лигочемпионской зоны. Сейчас он третий с приятной форой, но после недавнего скудетто успехи Индзаги многим кажутся неубедительными – особенно на фоне системного кризиса главного конкурента. Не все простили 17 очков отставания от Неаполя.

Отчасти на разрыв повлияла совокупность временных факторов вроде нехватки ротации, плохого матч-менеджмента (старая проблема Индзаги: прекрасен в выборе стартового плана, но теряется, если он не сработал) и осенней формы Хандановича, но в первую очередь он обусловлен другими причинами. Согласно продвинутой статистике, даже со всеми недостатками «Интер» заслуживал гонки за титул: Soccerment и Understat ставят его вровень с «Наполи» по ожидаемым очкам. Проблема явно не в игровом качестве.

В этом сезоне Индзаги презентовал два «Интера». Первый играл в Лиге чемпионов. Он оказался минималистичным и очень конкретным, даже циничным, крепко запирался в штрафной и безжалостно резал контратаками – с выдающейся реализацией. Второй мучился в Серии А. Он доминировал в абсолютном большинстве матчей, но так щедро разбрасывался моментами, словно никогда не сомневался в способности создать новый в любой момент. Футбол этого не простил.

Кошмарная реализация – постоянный и потому ключевой недостаток «Интера» в этом сезоне. Пара Джеко – Лаутаро запорола больше явных голевых шансов, чем любая другая в Серии А. Весь «Интер» не реализовал 50 голевых моментов – почти по 1,5 на матч. Только у «Милана» статистика еще хуже.

Сравнение с «Наполи» объясняет причину отставания. «Интер» создал больше явных голевых моментов (69 против 64), чем досрочный чемпион, но реализовал только 19 из них. Неаполитанцы оказались точнее. То же говорит статистика ожидаемых голов. «Наполи» забил больше, чем создал – а «Интер» недосчитался мячей.

Так бывает, когда Лукаку набирает 106 килограммов, а другие нападающие – Джеко, Корреа и Лаутаро (одинаково способный забить с 30 метров и промахнуться с 3). Но наверняка сказалась и нехватка концентрации. «Интер» потерял спонсора, владельцы накопили долги стоимостью в клуб и вроде бы готовы его спустить, все более-менее ценные игроки в постоянном предпродажном состоянии и каждое трансферное окно начинают в подвешенном настроении.

Игроки не футсимовские герои, не выключены из ситуации. Их игра определяется не только характеристиками. Было бы наивно думать, что они всегда и на все сто сосредоточены на результате – при том что не знают наверняка, что будет дальше.

Такое мнение сложно подтвердить, но в результатах «Интера» есть любопытная особенность – она послужит косвенным доказательством. В 2023 году клуб не проиграл ни одного большого матча во внутренних кубках и Лиге чемпионов, а в Серии А всего раз уступил сопернику из топ-7. Одновременно миланцы потеряли 24 очка в матчах против команд ниже классом.

Индзаги точно не проблема «Интера». Он переоткрыл Хакана и Мхитаряна, переформатировал фланги после продажи Перишича и подстроился к спаду Брозовича, пересобрав механизмы в каждой фазе и линии. Симоне починил почти все поломки, вызванные опустевшим кошельком. Но нельзя требовать устойчивости посреди бури.

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm, Marco Luzzani; globallookpress.com/Maurizio Borsari/AFLO, Spada/Keystone Press Agency