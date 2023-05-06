20 комментариев

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Спаллетти возродил ложных девяток и отказался от столбов с фантазистами. Он главный изобретатель футбольной Италии

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Гид по лучшим творениям великого авангардиста.

Не представляю, кто заслужил скудетто больше Спаллетти.

Лучано воспринимают по-разному. Одни называют его гением, вторые пророком, третьи – неудачником. Кое-кто относит сразу ко всем. Спаллетти рекордсмен по попаданиям в зону ЛЧ без выигрыша титула. Многие воспринимали это как антирекорд.

Всегда считал, что Спал не заслужил репутацию лузера. Он ведь и не тренировал фаворитов. Его карьеру в принципе ошибочно сводить к трофеям, выигранным или нет. В его случае путь удивительнее побед.

Спаллетти один из древнейших тренеров топ-лиг – только он, Анчелотти и Ходжсон работают с прошлого века. Но Лучано никогда не выпадал из эпохи. Он был авангардом в 90-х и остался им в 2020-х.

Секрет? Неистощимая изобретательность и постоянное обучение.

Спаллетти выпустил бюджетный тизер сегодняшнего «Наполи» еще в 90-х – с маленьким «Эмполи»

В середине 90-х на площади небольшого тосканского села Совильяны появился баннер: «Земан + Сакки = Спаллетти». Комментируя его для Repubblica, Лучано сказал: «Мне за него стыдно. Я бы снял его ночью, но не могу, соседи обидятся».

Через год такой же баннер прописался на фанатской трибуне «Эмполи». Спал стал кумиром маленького городка. Он принял клуб в апреле 1994-го, спас от вылета в Серию С2 и летом ушел, потому что видел себя крестьянином-анархистом, а не тренером. Но футбол победил. Через год Лучано вернулся.

«Эмполи» за два сезона проскочил минорные лиги и поднялся в Серию А. Спаллетти подал в отставку: «Я не подхожу для такого уровня. Даже не знаю чужих игроков». Президент Фабрицио Корси парировал: «Не беда, купим тебе Panini».

Через несколько месяцев «Эмполи» назвали открытием осени. Тосканцы практиковали продвинутый зонный прессинг с быстрыми перепасовками в два-три касания и нежеланием откатываться в защиту. Италия была в восторге. Лучано не устраивал революций, но предложил стране совершенно особенный способ добиваться побед.

Отличительной чертой был одновременный отказ от креативных вспомогательных форвардов и чистых девяток. Спаллетти фактически отрекся от доминирующей атакующей тактики «маленький – большой» и разместил впереди пару равнозначных легких нападающих, запросто менявшихся позициями в гибкой схеме

Это сработало. Тосканцы забили больше «Милана». Единственное, чего они не умели и в этом смысле напоминали сегодняшний «Наполи» – уменьшать яркость ради побед. Но болельщики их простили. Неспособность к невзрачной игре сделала команду гвоздем сезона – даже в городке вроде Эмполи, где единственным настоящим спортом считается отдых. Каждый девятый житель купил абонемент. Посещаемость выросла в 20 раз. Клубный пресс-атташе Джанни Ассирелли шутил: «Мы держим на себе туристический сектор».

За два года Спаллетти превратил аутсайдера Серии С в провинциальный хит лучшей лиги планеты. Когда журналисты спросили его о морали настолько мощного старта, Лучано ответил: «Не деньги гарантируют результат. Впереди много уровней, и я хочу открыть их все».

Спаллетти использовал 3-4-2-1 раньше Гасперини, а пасующего вратаря – прежде Пепа. Так он вывел «Удинезе» в ЛЧ

Прошло четыре года. Спаллетти принял несколько неудачных решений и последовательно вылетел из четырех клубов – по большей части из-за нетерпеливости боссов. Один из владельцев все же одумался. Летом 2002-го «Удинезе» позвал Лучано обратно.

Спаллетти взял команду с 14-го места, в дебютном сезоне поднялся в шестерку, а через два года вышел в ЛЧ – впервые в клубной истории. «Удинезе» играл иначе, чем его «Эмполи». Но общие принципы остались прежними: гибкое взаимодвижение, активный прессинг, быстрый перепас в два-три касания.

Особенными фриулийцев делали две фишки.

1. Схема 3-4-2-1 (в последнем сезоне превратившаяся в 3-3-4 в фазе владения) – необычная во времена, когда Гасперини тренировал молодежку «Ювентуса»;

2. Строительство позиционных атак с вратаря Де Санктиса. Спаллетти добавил дополнительного игрока во владение, чтобы легче разбивать чужой прессинг, и первым использовал пасующего кипера на таком уровне. Несколько лет спустя Пеп ввел этот прием в моду – а Лучано предвосхитил ее.

Без мяча «Удинезе» адаптировался к сопернику и регулировал высоту прессинга в зависимости от ситуации. С мячом опирался на опорника, разыгрывал лишнего на своей половине и быстро продвигался по этажам, стремясь растянуть соперника и вывести атакующую пятерку на реорганизованную защиту.

Спаллетти пришел к провокации прессинга раньше Сарри. Еще он спец по перепрофилированию игроков – перезапустил карьеру Писарро, Брозовича и Пьянича

Ключевым стилистическим элементом «Удинезе» была провокация прессинга.

«Едва я прибыл в Удине, Поццо отвел меня в раздевалку и познакомил с Писарро. Тот сидел на массажном столе. Подойдя, я спросил: «Что за игрок?», – вспоминал Спаллетти. Чилиец несколько раз съездил в аренду и клонился к возвращению за океан. Европейский футбол ему не подходил. Классических десяток здесь уже не держали. Особенно таких как Давид – медленных, ленивых и полноватых.

Спаллетти нашел решение: Давид стал реджистой. Но еще прежде, чем он сыграл несколько официальных матчей, тренера казнили в региональной прессе. Писарро совсем не напоминал Гвардиолу. Он не уходил от опеки до приема мяч и не кружил головы длинными передачами. Наоборот, неспешно раздумывал над каждым движением и потому попадал в прицел прессингующих.

Спал разглядел в недостатке достоинство. Писарро обладал мистической способностью наращивать ловкость и технику в зависимости от окружения, и вся игра «Удинезе» строилась на необычном таланте. Реджиста притягивал мяч и соперников, разбрасывал их и вскрывал освободившиеся зоны. «В первом же матче Давид сделал 2000 касаний. Казалось, что он вся команда», – описывал Лучано.

Создание идеальных реджист стало коронкой Спала. Он превратил Пьянича из результативной восьмерки в выдающегося плеймейкера, реанимировал Лоботку и пересоздал Брозовича. Каждый из них становился лучшим опорником лиги.

Но феноменальная тактическая интуиция распространилась и на другие роли. Второй фишкой Спаллетти было своеобразное видение десятки. Лучано не любил свободные роли и предпочитал гончих с восемью легкими, даже если ростер принуждал его к 4-2-3-1. В 2000-х тренер перезапустил карьеру Симоне Перротты, превратив его в заслонку под нападением: бывший полузащитник отрабатывал за Тотти и выносил соперников неутомимой беготней. В 2010-х он повторил этот трюк с Наингголаном.

Третьим повторяемым приемом стало созидание необычных крайков. В «Удинезе» Спаллетти передвинул на фланги восьмерку Йоргенсена (постоянно открывался внутри, ломая оборонительные шаблоны) и силовую девятку Яквинту (атаковал дальнюю штангу, сминая маленьких фулбеков). В «Роме» он переставил Мансини с правого фланга защиты на левый край нападения – и получил электрического вингера типажа Хвичи.

Спаллетти возродил ложную девятку – правда, ненамеренно

В середине прошлого века ложная девятка была полноправным элементом тактического ландшафта. Ее использовали лучшие команды планеты: «Реал» ставил Ди Стефано, Венгрия – Хидегкути, «Мильонариос» и «Ривер Плейт» – Педернеру. Но эволюция свернула в сторону. Развитие футбола потребовало более свободного художника. Десятки победили.

К середине 2000-х их время прошло. Тотти был одной из последних. Он адаптировался к революции 90-х, играл даже вингера, но с возрастом слабел и терял мобильность. Осовремененная интерпретация роли постепенно превращалась в классическую внесистемную. Спаллетти такой расклад не устраивал.

Что с этим делать, он, впрочем, так и не придумал. Помог случай. К ноябрю 2006-го «Рома» одновременно потеряла всех нападающих. Лучано покрутил состав и нашел всего один выход – поднять Тотти на пять метров выше. Художник стал завершителем.

«Приблизить Тотти к вратарской – все равно что поместить лису ближе к курятнику, – прокомментировал Спал. – Я сделал это ради командного баланса. В новой роли Ческо получил свободу и творил что хотел, не требуя прикрытия. А сама роль девятки не особенно отличается от игры под нападающим. И там и там впереди есть соперник – либо защитник, либо опорник».   

Остальное сделали качества Тотти. Спаллетти не задумывал игру с ложной девяткой – лишь определил стареющему художнику функционал, который не помешает команде. Но Ческо не задерживался на острие. Он опускался в глубину, выпрашивая пасы, выманивал защитников и раскрывал штрафную. А чистого форварда играл по наитию.

Сезон получился для Спаллетти лучшим в Италии. Он так и не выиграл скудетто (остановился вторым за потяжелевшим «Интером»), но взял Кубок и Суперкубок. Тотти поднял «Золотую бутсу». В новой роли он сделал 24+8 в 27 матчах Серии А.

***

Спаллетти стабильно проседал по весне, ссорился с креативными волшебниками и пролетал мимо кубков из-за плохого матч-менеджмента. Но его команды всегда привлекали. Лучано не нуждался в трофеях, чтобы выделиться на общем фоне – неиссякаемая фантазия сделала его особенным.

***

Телеграм-канал Андрея Клещенка

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Фото: East News/IMAGO/ULMER, AP Photo/Fernando Bustamante, PIETRO MOSCA / Controluce / Controluce via AFP; Gettyimages.ru/Grazia Neri, Claudio Villa /Allsport

20 комментариев

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Goldstream
Прямо помню рассказы про то, как он водил защитников Зенита за ручку по полю на тренировках. Помню очень умную игру на перехватах в среднем блоке и молниеносное развитие атак.

Тренер, приезжающий в Россию не после провала в хорошем клубе, не на закате карьеры, а вот так, в самом соку, на восходящей траектории развития - это редкость.

Есть только еще один такой в истории РПЛ - Эмери.
Но его талантом воспользовались бездарно и, к слову, личные амбиции восхваляемого многими Карпина в этом сыграли, полагаю, очень большую роль.
+34
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Дима Берин
Спалетти топ!
+8
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шампион
Наполи не сказать что прям тактическую сенсацию совершил. Просто в каждой линии был игрок, вышедший на топ-уровень: Хвича играл как КриРо времен Реала, Осимхен первый со времён Икарди форвард, который забивал из любой ситуации, плевав на противодействие, Ким был лидером защиты. Наполи выиграл за счет индивидуальностей, и достижение Спалетти в том, что он увидел в них этот потенциал, и сумел весь сезон пройти с таким ограниченным набором игроков без проблем. Тот же Анчелотти в Реале при похожих обстоятельствах пробуксовывает - Винисиус, Бензема не вытянули ла лигу.
+5
-2
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The Viewer
Помню, как Черданцев поносил Давида Писарро. Говорил, насколько же он медленный и считал его касания мяча.
+2
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Goldstream
Ответ vas1105
Выше инструкция, как в комменте про тренера-чемпиона Италии осуществить жизненный замысел: плюнуть в Спартак(
«Плевок в «Спартак» - это намеренное оскорбление или троллинг.
У меня такой цели не было. По-моему, я констатировал факты.
Или они не соответствуют действительности?
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Batt Monner
Ответ шампион
Наполи не сказать что прям тактическую сенсацию совершил. Просто в каждой линии был игрок, вышедший на топ-уровень: Хвича играл как КриРо времен Реала, Осимхен первый со времён Икарди форвард, который забивал из любой ситуации, плевав на противодействие, Ким был лидером защиты. Наполи выиграл за счет индивидуальностей, и достижение Спалетти в том, что он увидел в них этот потенциал, и сумел весь сезон пройти с таким ограниченным набором игроков без проблем. Тот же Анчелотти в Реале при похожих обстоятельствах пробуксовывает - Винисиус, Бензема не вытянули ла лигу.
А что Лоботка, Руй, Ди Лоренцо, Мерет, Ррахмани, Элмас провели лучший сезон в карьере это так, мелочь? Кто бы мог подумать, что эти ребята, большая часть которых уже не молода, станут чемпионами Италии. Так что, знаешь, может и Хвича с Кимом у Спалетти играют лучше, чем при подавляющем большинстве тренеров, тем более Серии А. Вон в Турине есть один специалист, у которого Влахович и Кьеза превратились непонятно во что
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Ростислав Романенко
Спаллетти один из древнейших тренеров топ-лиг – только он, Анчелотти и Ходжсон работают с прошлого века
-----
Большой Сэм тоже снова в игре. Лидс спасает.
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шампион
Ответ Batt Monner
А что Лоботка, Руй, Ди Лоренцо, Мерет, Ррахмани, Элмас провели лучший сезон в карьере это так, мелочь? Кто бы мог подумать, что эти ребята, большая часть которых уже не молода, станут чемпионами Италии. Так что, знаешь, может и Хвича с Кимом у Спалетти играют лучше, чем при подавляющем большинстве тренеров, тем более Серии А. Вон в Турине есть один специалист, у которого Влахович и Кьеза превратились непонятно во что
Да, я об этом и говорю. Тут не столько тактические изыски, сколько работа с игроками. Просто на фоне Хвичи и Осимхена остальные немного в тени, но свою работу они сделали.
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kotero90
Ну Пьянич не играл у Спалети в опорной зоне. Под нападающими бегал скорее. Это Аллегри его в опорную зону отправил
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Evgeny Trifonov
Спаллетти заслужил этот титул всей своей карьерой. Очень рад за него. Начать треерскую карьеру в серии С и выиграть скудетто дорогого стоит.
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Сергей Орлов
Самый недооцененный тренер в мире.
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Amalfitano
За тоже самое в прошлом Лучано постоянно ругали и называли неудачником, и через раз вспоминали 0-7 от МЮ в ЛЧ. Как раз по причине отсутствия столба, фантазисты, флангов и т.д. А тут на тебе! Оказывается, то что он до этого 20 лет ничего не выигрывал в Италии - просто недоразумение.
Конечно, Спалети сильный тренер. Но я бы отметил тот факт, что в этом сезоне у Наполи свои лучшие сезоны провели сразу 5-6 игроков основы. Осимхен, Хвича, Лоботка, Ким, Ди Лоренцо и наверное Ангиса. Да, сегодня мы поздравляем Наполи и Лучано с чемпионство и признаём их доминирование над остальными. Но я жду следующего сезона. Он будет показательным. И для тренера, и для Наполи.
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Сергей Орлов
Ответ Сергей Седойкин
Лысый шарлатан
Живет в Манчестере)
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Сергей Орлов
Ответ The Viewer
Помню, как Черданцев поносил Давида Писарро. Говорил, насколько же он медленный и считал его касания мяча.
Давид Марсело Кортес Писарро. Как сейчас помню)
0
0
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Сергей Орлов
Ответ Ростислав Романенко
Спаллетти один из древнейших тренеров топ-лиг – только он, Анчелотти и Ходжсон работают с прошлого века ----- Большой Сэм тоже снова в игре. Лидс спасает.
Сэм не тренер, Сэм спасатель)
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