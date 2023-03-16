7 комментариев

Туринцы пострадали бы больше всех.

20 января суд Федерации футбола Италии снял с «Ювентуса» 15 очков. На следующий день туринцы объявили протест. Болельщики призвали к массовой отписке от DAZN и Sky Sport – владельцев телевизионных прав в Серии А.

Предполагалось, что 500 тысяч отписок лишат вещателей 150 миллионов евро и вынудят их надавить на чиновников, ответственных за наказание «Ювентуса». Те испугаются и вернут очки.

За два месяца эта история обросла заблуждениями и выдумками. Разберем, что вышло на самом деле.

План плохо продуман и не угрожает тем, кто принимает решения

У всякого самонадеянного движа, стремящегося приблизить царство справедливости, есть изъян. Изъян этого плана – оторванность от реальности. Инициаторы не представляют, как устроен итальянский футбол.

Весь флэшмоб построен на предположении, будто деньги вещателей критически важны для решающих по «Ювентусу». А это не так. Спортивный суд хотя и относится к Федерации, но не подчиняется ей. К тому же и решение от него уже не зависит. Апелляцию рассматривает Совет при Олимпийском комитете – инстанция максимально далекая от телевизионных доходов.

Ладно, в разделение ветвей власти верить не обязательно – тем более что в Италии такая вера всегда несколько утопична. Можно допустить, что формально независимые суды вынесут нужное решение по звонку. Можно даже принять, что Олимпийский комитет повязан с Федерацией футбола и любезно продавит апелляцию по просьбе коллег. Рукопожатость – не такой уж и бред. Но эти допущения все равно не отвечают основному посылу: деньги вещателей должны быть важны для решающих.

Фишка в том, что в бюджете Федерации доходы от продажи аудиовизуальных прав практически незаметны. Она не связана с контрактами напрямую. Продавец – лига. Большую часть прибыли забирают клубы, серьезная доля уходит в низшие лиги и на счета Серии А (а она приняла сторону «Юве» и выступила против снятия баллов). Они делят почти весь доход. Федерации остается 1%.

В 2022 году этот процент составил 11,5 миллиона евро. Федерация даже не выделила ему отдельной строки в бюджете – просто отправила в сноску «Прочие поступления». В 172-миллионном доходе эта сумма фактически потерялась.

То есть если бы вдруг фанаты достигли планки в 500 тысяч отказов, Федерация потеряла б чуть больше 1% доходов. Этого вряд ли достаточно. Вдобавок сегодняшние отписки не влияют на сумму выплат. Действующий контракт истечет в 2024-м. Чтобы украсть мелочь из карманов чиновников, фанатам придется ждать полтора года.

План бессмыслен, потому что не учел главного. Отписки ничем не угрожают Олимпийскому комитету и неспособны запугать Федерацию. Тифози не достигнут цели.

Но кое-кто все равно столкнется с последствиями.

Тифози наказали бы собственный клуб – из-за закона о распределении доходов «Ювентус» рисковал больше других

В этом беспечном плане есть всего одна безупречная часть – математика. В прошлом сезоне DAZN Italia зарегистрировал 2 миллиона подписчиков. Потеря четверти абонентов серьезно ударила бы по компании. Вещатель понес бы большие потери и стал единственной настоящей жертвой.

Но был бы и сопутствующий ущерб. Вторым по размеру потерь оказался бы «Юве».

Объясняется это особенностями распределения доходов от продажи аудиовизуальных прав. В Италии они регулируются законом Меландри. Клубы забирают чуть больше 80% выручки, но делят ее не равномерно, а в зависимости от шести параметров.

Один из них – телевизионные рейтинги. Восемь процентов клубной доли (чуть больше 75 млн евро) распределяется в зависимости от просмотров по ходу сезона, и около половины делят «Ювентус» и миланские клубы. Популярность и разбросанные по стране фан-базы обеспечивают превосходство над конкурентами.

В прошлом сезоне туринцы собирали 868 тысяч учтенных (технология подсчета DAZN небезупречна – данные с ряда устройств не попадают в статистику) просмотров в среднем за матч. Это принесло 11,7 млн евро. Большую часть обеспечили собственные фанаты. Но что, если тифозерии удался бы бойкот? Падение рейтингов выбросило бы «Ювентус» из благословенной тройки. Он потерял бы не меньше 5 миллионов евро.

Фанаты – часть клуба, поэтому вся эта затея – попытка назло всем отстрелить себе палец. Повезло, что промазали.

Ювентини запустили море дезы, чтобы раскачать ситуацию. Не вышло – протест провалился

Спустя два дня с начала бойкота в соцсетях завирусился скриншот – бегущая строка в новостной передаче рассказывала о 236 тысячах отписок от DAZN. Поверили в нее только те, кому хотелось поверить. Картинка оказалась обманкой. Кто-то прифотошопил текст поверх реальной программы.

Следующие два месяца проходили по тому же сценарию. Ювентини праздновали каждую непроверенную цифру, выдавали за собственные победы и временные скидки на DAZN (обычный маркетинговый ход после повышения цен), и опросы перед отписками. Одни делали это по незнанию, другие – из расчета: ложные новости иногда генерируют настоящие. Что опрос появляется, даже когда просто скрываешь рекламу от Google, все забыли.

Конвейер разогнался после февральской публикации Риккардо Синьори в Il Giornale. Текст вышел под заголовком: «Побег 500 тысяч – только начало». Автор коротко рассуждал о том, как отписки повлияют на Серию А и насколько велик потенциал черно-белой массовки. Но нигде не обмолвился, что это инсайд (он и не инсайдер вовсе). Выглядело так, будто он взял объявленную заранее цифру и подсчитал риски.

Но зашумели процессоры, застучали клавиатуры, и рассуждение превратилось в новость, и эта новость разлетелась по сайтам и соцсетям, в основном черно-белым, рисуя мрачную картину всеобщего обнищания. Пока неделю спустя не заговорила Il Fatto Quotidiano. Газета напрягла источники и раздобыла реальный инсайд: болельщики организовали 6 тысяч отписок.

Верить ей, конечно, необязательно. Но чтобы увидеть вымысел, вера не нужна. DAZN публикует рейтинги после каждого тура. По ним легко отследить динамику – потеря четверти абонентов не прошла бы бесследно.

Шумный протест никак не сказался на рейтингах. С его начала прошло уже 8 туров, и средняя аудитория выросла. Реальное проседание случилось только в 25-м туре: из-за обновления Samsung Tizen счетчик запутался и не учел 20% зрителей. Неделю спустя просмотры восстановились.

Последнюю решительную попытку убедить мир в победе тифозерия предприняла после первых сложных переговоров о новом телевизионном контракте. Действующий истекает в 2024-м. DAZN отказался от продления на нынешних условиях.

Итальянские клубы все равно потеряют десятки миллионов. Протест здесь ни при чем – дело в рынке

В 2021 году DAZN приобрел трехлетние права на Серию А за 2,6 миллиарда евро (2021 – 2024). Миллиард компенсировала TIM (бывшая Telecom Italia) – провайдер и партнер сервиса. 263 миллиона сверху накинул Sky – за три неэксклюзивных матча в неделю.

Теперь DAZN предлагает 500-600 миллионов в год на следующий 3-летний срок.

Тифози и эти переговоры выдали за собственную победу и даже отпраздновали – нездоровой радостью человека, поджегшего собственный дом. Но протест не имеет отношения к падению стоимости. Цены падают везде и уже давно. О снижении стало известно задолго до наказания «Юве».

Реальные причины сложнее:

1. Тенденция к уменьшению стоимости прав на внутренних рынках началась несколько лет назад и затронула не только Италию. Шесть лет назад АПЛ продала права на показ внутри Великобритании за 5,34 млрд фунтов, три года назад за 5,01 млрд, а в 2022-м – за 5 миллиардов ровно.

Италия в этом плане не исключение. В 2018-2021 годах Sky платил за внутренние права 973 миллиона евро в год. С бонусами цифра превышала 1,1 миллиарда. Но деньги не отбивались. В 2021-м вещатель понизил предложение до 700 миллионов евро.

То есть стоимость контракта в Италии упала еще два года назад. Тогда ситуацию спас DAZN. Стриминговый сервис дебютировал на футбольном рынке и слабо представлял реальную цену продукта. А потому практически повторил предыдущее предложение.

Сейчас происходит закономерный откат: компания поняла, что переплатила.

2. Итальянский рынок невыгоден не только из-за плохих стадионов с невзрачной картинкой. Главная причина – пиратство. Болельщики пользуются и лазейками сервиса (подключают несколько устройств к одному аккаунту), и сторонними сайтами. Масштаб впечатляет. Подписку на DAZN приобрела только 1/15 часть всех итальянских болельщиков.

Этим объясняется формальное падение интереса итальянцев к собственной лиге. Прошлый сезон поставил антирекорд по просмотрам. Болельщиков меньше не стало – просто появились обходные пути.

3. Главная причина – отвод TIM. Провайдер выступил партнером DAZN и взял на себя часть затрат в обмен на трансляции через свою потоковую платформу, но в этом сезоне досрочно разорвал партнерство.

TIM объявила, что технические проблемы и безудержное пиратство помешали ожидаемому росту и привели к убыткам – чтобы покрыть их, компания потратила 548 миллионов евро. Бывший гендиректор Луиджи Губитози угодил под внутреннее расследование: акционеры подозревают, что невыгодная сделка была не совсем чистой.

DAZN экономил на сотрудничестве 340 миллионов евро в год (40% трат). Сейчас он предлагает 500-600 миллионов, и, уж конечно, не из-за ювентини. Фактически это то же предложение, что и в 2021-м, но без подачки от TIM.

Попытка выдать происходящее за последствия отписок – всего лишь очередная попытка манипулировать массами. И не факт, что она действительно исходит от ювентини. С их стороны это было бы слишком наивно.

Бойкот скорее выглядит атакой на DAZN и попыткой сбить цену на предстоящем аукционе, раскачав рассерженную тифозерию популистским призывом. В этом смысле неважно, что он провалился. Тем, кто поборется за новый контракт, выгоден даже фантомный протест.

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Фото: Gettyimages.ru/Gabriele Maltinti, Paolo Bruno, Jonathan Moscrop; globallookpress.com/Tano Pecoraro, Fabio Ferrari