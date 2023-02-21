Лоботка скинул 9 кг и стал лучшим реджистой Италии. Его уникальный стиль фундаментально важен для «Наполи»

Клещенок – о мозге неаполитанцев.

Несколько месяцев назад французский статистический канал popfoot опубликовал десятку самых точных распасовщиков мира за последние 13 лет. На 4-м месте – как раз между титанами прошлого и действующими звездами – расположился нераскрученный словацкий пухляш.

Точность передач часто видят одномерным показателем, но на такой дистанции случайно попасть в топ нельзя – это подчеркивает умение сохранять мяч.

Три года назад Станислав Лоботка перешел из «Сельты» за 21 миллион евро. «Наполи» разглядел в нем нового Жоржиньо. Но Рино Гаттузо не видел его в основе. Лоботка несколько лет отыграл на подхвате, не отбивая и половины вложенных средств. А потом пришел Спаллетти. И Станислав стал ключевым игроком одной из лучших команд сезона.

Спаллетти мастерски создает топ-реджист. Он решил самый заметный недостаток Лоботки – лишний вес

Несколько лет назад Марцело Брозович был одним из самых освистываемых игроков «Интера». Ни один тренер не нашел к хорвату подход. Одни ставили его десяткой, другие бокс-ту-боксом, и разносторонний полузащитник, в молодости носивший ярлык балканского Хави, постепенно растрачивал талант в неудобных ролях. Тифози называли его «куском дерьма». Брозо отвечал взаимностью.

К весне 2018-го Лучано Спаллетти определил хорвату новый функционал – распасовщика перед защитой. И тот расцвел. Брозо преобразился визуально и статистически: в полтора раза вырос дриблинг и результативность, в два – количество передач, в пять – отборы и перехваты. Продажу отменили. Марцело стал фундаментом миланских успехов. Только в этом сезоне команда избавилась от брозозависимости.

Десятью годами ранее Спаллетти превратил Аквилани в самого многообещающего разыгрывающего поколения. Но первым и лучшим проектом тренера стал коренастый чилиец Давид Писарро. В начале 2000-х медленных техничных латиноамериканцев ставили под нападение, и в этом качестве Давид уверенно двигался к возвращению за океан. За три года в Италии он сыграл всего 9 матчей. Перспектив не было.

Спаллетти запал на него с первой игры: «Едва я прибыл в Удине, Поццо отвел меня в раздевалку и познакомил с Писарро. Тот сидел на массажном столе. Подойдя, я спросил: «Что это за игрок?» В первом же матче он сделал 2000 касаний. Казалось, что он вся команда». Лучано передвинул чилийца в основание полузащиты, замкнул игру на его технике и сделал одним из самых эффектных игроков следующего десятилетия.

Его единственным недостатком было обжорство. Спаллетти ввел штрафы за перевес. Писарро возвращался из отпуска, снимал одежду, кольцо, цепочку, сбрасывал носки и все равно не соответствовал требованиям; тогда он сбривал баки, стриг ногти и волосы, а на взвешивании опирался на одноклубников. Он тратил час, чтобы уложиться в вес. А потом доставал шоколадные пирожные и ел их прямо при Спале.

Лоботка напоминает Писарро как минимум основным недостатком – лишним весом. В Неаполе он набрал почти 10 килограммов сверх меры. Гаттузо безуспешно гонял его на тренировках. Ничего не спасало. Тифози шутили, что синяя форма полнит.

К лету 2021-го Лоботка нанял диетологов и скинул несколько килограммов, но по-настоящему похудел с приходом Спаллетти. Штатный нутриционист Марко Руфоло посадил словака на особенную диету. Он позволяет игроку одну пиццу в неделю, но компенсирует тяжелую пищу фруктовыми эссенциями и кардиотренировками.

К прошлому февралю Станислав сбросил 9 кг. И теперь выигрывает в два раза больше единоборств, чем при Рино.

Стиль Лоботки уникален. С его помощью «Наполи» разбивает прессинг

Несколько месяцев назад Давид Писарро сказал: «Спаллетти наконец-то нашел мой аналог. Лоботка – подходящий опорник, он больше всех напоминает меня».

Бывший полузащитник «Ромы» Гаэтано Д’Агостино развернул его мысль: «Лоботка похож на Писарро, обладает уникальным интеллектом и функционален в каждом маневре «Наполи». Стани знает, когда сыграть в одно-два касания, очень непредсказуем и создает численное преимущество во многих зонах».

Сам Спаллетти сравнивал Лоботку с Жоржиньо, но единственное общее у них – игра накоротке. Словак – реинкарнация Писарро с таким же особенным стилем.

Обычно для реджисты важно качественно избавиться от опеки до приема мяча – игра в свободном пространстве упрощает управление командой. Лоботка иной. Он не ищет безопасной зоны для приема, а намеренно открывается в уязвимой позиции. Словак провоцирует прессинг, чтобы разобраться с соперником раз на раз и создать численное преимущество.

Удивительный стиль базируется на безграничной уверенности в собственной технике. Лоботка нарочито подчеркивает уязвимость. Он либо располагается так, чтобы создать иллюзию простоты отбора, либо открывается рядом с прессингующими. Прессинг ему по кайфу. Один-два соперника почти не доставляют ему неудобств – словак либо разбрасывает их сам, либо защищает мяч и продвигает на свободных партнеров.

Этот стиль – главный инструмент выхода из прессинга. Лоботка не раздает головокружительных вертикальных пасов, держится в середняках по продвигающим передачам и старательно избегает забросов. Ему это не нужно. Он манипулирует чужим прессингом иначе, чем другие реджисты. Его игра – постоянное привлечение давления в зоны, в которых сопернику нечего ловить.

Все это делает его ключевым элементом «Наполи». Весной Спаллетти объявил о гибели линейной игры и с тех пор играет без линий (отсюда яркость и своеобразие неаполитанцев). В игре есть только пространство, которое нужно создать взаимодвижением. Лоботка выполняет задачу лучше других. Практически каждый его прием освобождает одного из партнеров. По цепочке рушится вся защита.

Вот классика Лоботки. Вытягивает соперника:

Дважды разворачивается, сохраняя мяч под давлением:

Не просто сохранил владение, но и организовал дыру, в которую партнерам удобно открываться:

Поэтому Лоботка – самый важный и незаменимый игрок «Наполи». Неаполитанцы побеждали без Осимхена, обходились без Ангисса и Хвичи, наверняка справятся и без Ди Лоренцо, но Ким и особенно Станислав необходимы. Словак определяет игру во всех фазах. С мячом он – лидер Серии А по точности передач, 4-й по качеству дриблингу и 7-й по пасам в атакующую треть. Без мяча – лучший в лиге по контрпрессингу и качеству единоборств.

Так же играл Давид Писарро. Чилиец окапывался на мяче, пользуясь низким центром тяжести, легко выдерживал стыки и ярко расправлялся с заранее спровоцированным давлением. Спаллетти забрал его из «Удинезе» в «Рому», построил свою лучшую команду и сделал ролевой моделью для будущих проектов. Вспоминая о реджисте впоследствии, тренер сказал: «Давид сыграл фундаментальную роль в моей карьере».

Неудивительно, что команду еще лучше той «Ромы» Спал создал, когда наконец нашел второго Писарро.

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Фото: AFP/Franco Romano / NurPhoto / NurPhoto; Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini; REUTERS/Ciro De Luca