Спад Тео и Жиру подсветил структурные недостатки «Милана». Чтобы выйти из кризиса, нужны новые идеи

Колонка Андрея Клещенка.

Вернемся на три с лишним года назад. «Милан» только-только не сошелся с очередным реформатором Рангником, пощекотал ожидания перспективой приглашения звучного имени и отрезвил назначением Стефано Пиоли.

Выбор разочаровал. Резюме тренера не соответствовало амбициям тифозерии.

Многие (и я в их числе) разнесли директоров за поспешность. Пиоли никогда не был хорошим строителем. Его примитивный прямой футбол давал краткосрочный всплеск и угасал на длинной дистанции. Такая последовательность не вязалась с планами клуба. Выбор казался ошибкой.

Пиоли доказал: нельзя недооценивать способность человека к прогрессу. Прежний Стефано точно не подходил. Но он учился, менялся, обогащал свой футбол тактическими рюшечками и пусть и не сделал его по-настоящему разнообразным и сложным, но внес достаточно правок, чтобы поддерживать импульс. «Милан» прибавлял с каждым новым решением. И дорос до скудетто.

Как бы ни закончились их отношения, тренер уже зарезервировал важное место в клубной истории. Но есть ощущение, что изменения не были необратимыми. Пиоли декорировал стиль, а не переделал его. Особенности развития предполагали его неустойчивость. «Милан» идет с 1 победой в 8 матчах именно из-за структурных проблем.

Чтобы разобраться в причинах кризиса, нужно понять характер тренерского роста. Развитие зависело от адаптации к привнесенным факторам. Иначе говоря, его определяли удачные трансферы. Новички добавляли неожиданные характеристики в поверхностную модель. Приспосабливаясь, Пиоли углублял предсказуемую фазу владения.

Отследить перемены несложно. Техника и мощь Ибры оптимизировали единственную опцию выхода из обороны – забросы на девятку. Исключительный атлетизм Тео добавил альтернативу длинным пасам – спринты с левого фланга. Сверхзвуковая стартовая Леау внесла варианты с атакой за спины и созданием ситуаций 1-в-1 слева. Одновременное появление Тонали в центре полузащиты, Браима на месте Хакана и Жиру вместо Златана максимизировало интенсивность высокого прессинга. Быстрые Калулу и Томори подняли линию обороны.

Решения освежали команду и предупреждали появление контрмер от конкурентов. «Милан» развивался на опережение. Но появление идей зависело от удачных трансферов; из-за этого прогресс по-прежнему неглубокой модели оказался очень уязвимым. Летом случился сбой. С уходом Кессье команда утратила устойчивость в позиционной защите.

«Милан» не искал аналогов ивуарийца. Вместо этого спортивный директор Фредерик Массара подогнал Побегу – силового полузащитника с неплохими подключениями из глубины, – и худосочного бельгийского созидателя Де Кетеларе. Разница в характеристиках определила вектор дальнейшего роста. Утрату оборонительной крепости предполагалось компенсировать появлением нового центра притяжения в позиционной атаке, наращиванием креатива и усложнением прессинга. Все перечисленное – коронки Де Кетеларе.

Поначалу выходило неплохо. На предсезонке Пиоли презентовал самую ртутную команду в своей карьере. Шарль связал линии, ускорил движение мяча и улучшил качество быстрых возвратов. Атакующая группа закручивала сложные карусели. Но осенью все сломалось. Бельгиец потерялся в итальянском футболе. Миланцы не добавили новую грань во все еще неглубокую систему. Очередного витка роста не произошло.

Возможно, само по себе это не привело бы к таким последствиям – скорее к затяжной и не сразу заметной стагнации (обычно Пиоли заканчивал именно так). Но своеобразие сезона подставило тренера. Весь привнесенный за три года апгрейд зависит от индивидуальностей. Если они не готовы, «Милан» возвращается к исходным настройкам – то есть к изначальному примитиву.

Так и произошло. Система Пиоли критически зависит от состояния левого защитника и девятки. Первый переводит игру на чужую половину силовыми спринтами в стиле товарняка, второй – цепляется за длинные передачи в альтернативном сценарии. Но зимний чемпионат мира вернул лидеров в разобранном состоянии. Тео и Жиру сейчас в худшей форме с переезда в Италию. Оба физически неспособны работать на прежнем уровне. А для «Милана» эта работа – все. И когда спад совпал с очередной вечеринкой в голове Леау, команда увязла. Фаза с мячом превратилась в хаотичную беготню.

Спад Жиру определил кризис в еще одном и куда более важном для «Милана» компоненте – прессинге . Именно давлением Пиоли контролирует матчи. В прошлом сезоне чемпионы были лидерами лиги по интенсивности прессинга, первыми по высоким возвратам и отборам, приведшим к ударам.

В этом году миланцы сохранили интенсивность отбора, но без прежней эффективности:

Спад неудивителен. Прессинг невозможен, когда несколько атакующих игроков не готовы к интенсивной работе. «Милан» сохранял эффективность, когда выключался только Леау. Сейчас к португальцу присоединилась девятка. Команде не хватает отдачи сразу от двух игроков. Структура рушится.

Неслучайно худшие матчи провальной серии пришлись на команды с быстрыми флангами – «Сассуоло» (2:5) и «Лацио» (0:4). «Милан» проваливался вверху, а не в защите. Соперники взламывали прессинг. А после разрывали растянутую по вертикали структуру (обычная черта у команд Пиоли – поэтому так важно отбирать мяч высоко), прилетали в штрафную на спинах защитников и доводили до гола. Тренер даже пожаловался после «Лацио»: «Не думаю, что сегодня были проблемы с мячом. Без мяча нам недостает подстраховки, поэтому должны четче отрабатывать в прессинге».

И все это начиналось с Жиру. В игре с «Лацио» француз отвечал за давление на центрбеков. Чуть ниже Браим опекал пасующего опорника – Данило Катальди. Его роль была ключевой. Справившись, Диас перекусил бы римлян в зачине атак. И игра пошла бы совсем по-другому. Но испанец не успевал за Катальди. А не успевал потому, что выдохшийся Жиру недорабатывал в своей зоне. Браим атаковал центрбеков вместо него, оставляя разыгрывающего за спиной.

Все это некстати наложилось на травму Меньяна . Майк – еще одно ключевое звено в «Милане». Он упрощает выход из обороны качественным первым пасом и постоянной включенностью в розыгрыши (фактически дает еще одну важную опцию), страхует высокую линию и правит в штрафной, но главное – тащит на линии. Реакция француза ретушировала проблемы.

Сейчас его нет, и недостатки подсвечиваются некомпетентностью сменщика. Тэтэрушану пропустил 22 гола в 15 матчах Серии А. «Милан» даже в сегодняшнем состоянии заслуживал большего, но недобрал баллов из-за худшего вратаря лиги (последний по разнице между реальными и ожидаемыми пропущенными).

В общем, сегодняшний кризис – структурная проблема, усиленная спадом ключевых исполнителей . В прошлом сезоне «Милан» уже проходил через это. Тогда команда выиграла всего 3 из 8 матчей перед новогодними праздниками. Но приход Томори и вспышки Леау с Калулу добавили в игру новые грани. Пока соперники приноравливались, команда расправлялась со всеми.

Сейчас «Милану» необходим аналогичный импульс. Команда приблизится к прежнему уровню, когда вернется Меньян и наберут форму французы, но дальше расти не станет – нужны свежие идеи.

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Фото: REUTERS/Daniele Mascolo; Gettyimages.ru/Simone Arveda, Marco Luzzani