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Спад Тео и Жиру подсветил структурные недостатки «Милана». Чтобы выйти из кризиса, нужны новые идеи

Милан Милан
Тео Эрнандес Тео Эрнандес
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Оливье Жиру Оливье Жиру
Майк Меньян Майк Меньян
Рафаэл Леау Рафаэл Леау
серия А Италия серия А Италия
Браим Диас Браим Диас
Стефано Пиоли Стефано Пиоли
Чиприан Тэтэрушану Чиприан Тэтэрушану
Футбол Футбол

Колонка Андрея Клещенка.

Вернемся на три с лишним года назад. «Милан» только-только не сошелся с очередным реформатором Рангником, пощекотал ожидания перспективой приглашения звучного имени и отрезвил назначением Стефано Пиоли.

Выбор разочаровал. Резюме тренера не соответствовало амбициям тифозерии.

Многие (и я в их числе) разнесли директоров за поспешность. Пиоли никогда не был хорошим строителем. Его примитивный прямой футбол давал краткосрочный всплеск и угасал на длинной дистанции. Такая последовательность не вязалась с планами клуба. Выбор казался ошибкой.

Пиоли доказал: нельзя недооценивать способность человека к прогрессу. Прежний Стефано точно не подходил. Но он учился, менялся, обогащал свой футбол тактическими рюшечками и пусть и не сделал его по-настоящему разнообразным и сложным, но внес достаточно правок, чтобы поддерживать импульс. «Милан» прибавлял с каждым новым решением. И дорос до скудетто.

Как бы ни закончились их отношения, тренер уже зарезервировал важное место в клубной истории. Но есть ощущение, что изменения не были необратимыми. Пиоли декорировал стиль, а не переделал его. Особенности развития предполагали его неустойчивость. «Милан» идет с 1 победой в 8 матчах именно из-за структурных проблем.

Чтобы разобраться в причинах кризиса, нужно понять характер тренерского роста. Развитие зависело от адаптации к привнесенным факторам. Иначе говоря, его определяли удачные трансферы. Новички добавляли неожиданные характеристики в поверхностную модель. Приспосабливаясь, Пиоли углублял предсказуемую фазу владения.

Отследить перемены несложно. Техника и мощь Ибры оптимизировали единственную опцию выхода из обороны – забросы на девятку. Исключительный атлетизм Тео добавил альтернативу длинным пасам – спринты с левого фланга. Сверхзвуковая стартовая Леау внесла варианты с атакой за спины и созданием ситуаций 1-в-1 слева. Одновременное появление Тонали в центре полузащиты, Браима на месте Хакана и Жиру вместо Златана максимизировало интенсивность высокого прессинга. Быстрые Калулу и Томори подняли линию обороны.

Решения освежали команду и предупреждали появление контрмер от конкурентов. «Милан» развивался на опережение. Но появление идей зависело от удачных трансферов; из-за этого прогресс по-прежнему неглубокой модели оказался очень уязвимым. Летом случился сбой. С уходом Кессье команда утратила устойчивость в позиционной защите.

«Милан» не искал аналогов ивуарийца. Вместо этого спортивный директор Фредерик Массара подогнал Побегу – силового полузащитника с неплохими подключениями из глубины, – и худосочного бельгийского созидателя Де Кетеларе. Разница в характеристиках определила вектор дальнейшего роста. Утрату оборонительной крепости предполагалось компенсировать появлением нового центра притяжения в позиционной атаке, наращиванием креатива и усложнением прессинга. Все перечисленное – коронки Де Кетеларе.

Поначалу выходило неплохо. На предсезонке Пиоли презентовал самую ртутную команду в своей карьере. Шарль связал линии, ускорил движение мяча и улучшил качество быстрых возвратов. Атакующая группа закручивала сложные карусели. Но осенью все сломалось. Бельгиец потерялся в итальянском футболе. Миланцы не добавили новую грань во все еще неглубокую систему. Очередного витка роста не произошло.

Возможно, само по себе это не привело бы к таким последствиям – скорее к затяжной и не сразу заметной стагнации (обычно Пиоли заканчивал именно так). Но своеобразие сезона подставило тренера. Весь привнесенный за три года апгрейд зависит от индивидуальностей. Если они не готовы, «Милан» возвращается к исходным настройкам – то есть к изначальному примитиву.

Так и произошло. Система Пиоли критически зависит от состояния левого защитника и девятки. Первый переводит игру на чужую половину силовыми спринтами в стиле товарняка, второй – цепляется за длинные передачи в альтернативном сценарии. Но зимний чемпионат мира вернул лидеров в разобранном состоянии. Тео и Жиру сейчас в худшей форме с переезда в Италию. Оба физически неспособны работать на прежнем уровне. А для «Милана» эта работа – все. И когда спад совпал с очередной вечеринкой в голове Леау, команда увязла. Фаза с мячом превратилась в хаотичную беготню.

Спад Жиру определил кризис в еще одном и куда более важном для «Милана» компоненте – прессинге. Именно давлением Пиоли контролирует матчи. В прошлом сезоне чемпионы были лидерами лиги по интенсивности прессинга, первыми по высоким возвратам и отборам, приведшим к ударам.

В этом году миланцы сохранили интенсивность отбора, но без прежней эффективности:

Спад неудивителен. Прессинг невозможен, когда несколько атакующих игроков не готовы к интенсивной работе. «Милан» сохранял эффективность, когда выключался только Леау. Сейчас к португальцу присоединилась девятка. Команде не хватает отдачи сразу от двух игроков. Структура рушится.

Неслучайно худшие матчи провальной серии пришлись на команды с быстрыми флангами – «Сассуоло» (2:5) и «Лацио» (0:4). «Милан» проваливался вверху, а не в защите. Соперники взламывали прессинг. А после разрывали растянутую по вертикали структуру (обычная черта у команд Пиоли – поэтому так важно отбирать мяч высоко), прилетали в штрафную на спинах защитников и доводили до гола. Тренер даже пожаловался после «Лацио»: «Не думаю, что сегодня были проблемы с мячом. Без мяча нам недостает подстраховки, поэтому должны четче отрабатывать в прессинге».

И все это начиналось с Жиру. В игре с «Лацио» француз отвечал за давление на центрбеков. Чуть ниже Браим опекал пасующего опорника – Данило Катальди. Его роль была ключевой. Справившись, Диас перекусил бы римлян в зачине атак. И игра пошла бы совсем по-другому. Но испанец не успевал за Катальди. А не успевал потому, что выдохшийся Жиру недорабатывал в своей зоне. Браим атаковал центрбеков вместо него, оставляя разыгрывающего за спиной.

Все это некстати наложилось на травму Меньяна. Майк – еще одно ключевое звено в «Милане». Он упрощает выход из обороны качественным первым пасом и постоянной включенностью в розыгрыши (фактически дает еще одну важную опцию), страхует высокую линию и правит в штрафной, но главное – тащит на линии. Реакция француза ретушировала проблемы.

Сейчас его нет, и недостатки подсвечиваются некомпетентностью сменщика. Тэтэрушану пропустил 22 гола в 15 матчах Серии А. «Милан» даже в сегодняшнем состоянии заслуживал большего, но недобрал баллов из-за худшего вратаря лиги (последний по разнице между реальными и ожидаемыми пропущенными).

В общем, сегодняшний кризис – структурная проблема, усиленная спадом ключевых исполнителей. В прошлом сезоне «Милан» уже проходил через это. Тогда команда выиграла всего 3 из 8 матчей перед новогодними праздниками. Но приход Томори и вспышки Леау с Калулу добавили в игру новые грани. Пока соперники приноравливались, команда расправлялась со всеми.

Сейчас «Милану» необходим аналогичный импульс. Команда приблизится к прежнему уровню, когда вернется Меньян и наберут форму французы, но дальше расти не станет – нужны свежие идеи.

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Телеграм-канал Андрея Клещенка

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Фото: REUTERS/Daniele Mascolo; Gettyimages.ru/Simone Arveda, Marco Luzzani

3 комментария

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Johny Shubinskiy
Думаю, Пиоли летом может уйти. Дело даже не в результатах. Он не подходит под стиль управления клубом. При Кардинале вектор остался прежним, покупать не распиаренных игроков и доводить их до ума. Пиоли же предпочитает Вранксу Побега и Крунича, Тшау только от безысходности начал выходить, ему Стефано предпочитает Кьяера. Жиру как загнанная лошадь, Лазетича даже в концовках не увидеть. Адли вообще не выходит. Он не доверяет молодёжи, поэтому его работа под угрозой.
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Артем Андреев
Новые идеи? Ха, Ильич не виноват, что Мальдини с Масарой упустили Энцо, погнавшись за Саншешом, и подписали Ориги и ШДК вместо свободного агента Коло-Муани. Чисто провал менеджмента, а не тренера.
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fall_of_troy
Игру нужно конструировать вокруг фигуры Сандро Тонали, нового Альбертини.
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