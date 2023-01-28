Буффон хорош даже в 45. Секреты молодости: ест что захочет, много читает, по-особому тренируется

Грозит, что будет готов и в 80.

В ноябре 1995-го Буффон впервые вышел на поле в Серии А. Прошло почти 28 лет, а он остается в игре. В этом сезоне ему помешало повреждение подколенного сухожилия – Джиджи сыграл всего 5 раз. В прошлом он отыграл на ноль 8 из 26 матчей в Серии В.

В субботу ему исполнилось 45 лет. Джиджи уже не играет в Серии А, но по своему желанию. Пару сезонов назад он оставался лучшим вратарем «Юве». А в январе он с «Пармой» едва не выбросил «Интер» из Кубка Италии. Измучившийся «Милан» задумался об аренде ветерана: надо же как-то исправлять проблемы на линии.

Разбираем секреты долгожителя, с которого берет пример Федерер.

Джиджи ест то, чего избегает большинство футболистов. Но до и после игры питается суши, а не углеводами

Буффона десятый год спрашивают о долголетии: запредельный уровень в 45 лет – редкость даже для вратаря. Обычно таким аномалиям ищешь мудреное объяснение. Ожидаешь инсайдов о футуристичной криокамере, спрятанной на заднем дворе, техниках сна буддистских монахов или хотя бы о диете на молодильных яблоках, если подвели технологии.

Но когда о долголетии Джиджи спросили Макса Аллегри, тренер ответил просто: «Думаю, секрет в том, что он все переживает как в детстве, с долей здорового безумия».

Других тайн в диете нет. Буффон всегда ел все, что не приколочено. Ребенком он рос над продуктовым магазином, который принадлежал родственникам, и «пожирал сэндвичи с мортаделлой в промышленных масштабах». Профессиональный спорт не изменил его. Однажды кипер признался: «Мой главный порок – чревоугодие. Я держу себя в руках, спортсмен все-таки, но раз в неделю объедаюсь как обычный человек».

Возраст не обратил его в новую веру. Джиджи не высчитывает калории в каждой порции и не зацикливается на салатах. Глютен ему нравится. Он ограничивает себя с совершенно особыми целями: «Злость поддерживает меня всю карьеру. Раньше я ел пасту 9-10 раз в неделю, а теперь ем, наверное, 5 раз. Раньше я выпивал 10 бокалов вина в неделю, а теперь два. Но дело не в том, что играешь лучше, если выпиваешь на пару бокалов меньше. Отказ от удовольствия – способ разжечь в себе ту самую злость».

Паста пять раз в неделю, вино, мясо – такую диету не назовешь строгой. Особенно на фоне других футболистов. Может, в этом разгадка? Буффон отличается от других именно тем, что ест сколько и когда захочет. А если не ест, то чтобы позлить себя. Так он сохраняет сосредоточенность и мотивацию.

Еще одна разница – до и после матчей кипер налегает на белки, а не углеводы. Шеф-повар «ПСЖ» Маттиа Пирас рассказывал L’Arena: «Буффон съедает по тарелке суши до и после матча. Он вратарь и тратит меньше сил, чем полевые игроки, поэтому сырая рыба и рис басмати, богатые белком, идеально подходят ему».

Избыток углеводов считается одним из факторов, ускоряющих старение организма. Но Джиджи избегает их только в дни матчей.

Главное в режиме Буффона – интерес к миру за пределами футбола. Он постоянно узнает новое

В 25 лет Джиджи поглотила депрессия. Кипер утратил тягу к игре и профессии, потерял интерес к жизни, а на поле выходил только из злости – бесился, что проигрывает организму. Его мучили панические атаки.

Буффон вынырнул из депрессии, случайно зайдя в художественную галерею. «Прогулка» Шагала вернула вратаря к жизни и открыла мир, который намного превосходит тесный футбольный пузырь. Так появился еще один секрет Джиджи.

«Экзистенциальное счастье – вот что действительно сохраняет здоровье, – рассуждал кипер. – Это внутреннее ощущение, что ты счастлив из-за того, что сделал и делаешь, каким человеком становишься. Когда я читаю книгу или смотрю фильм и узнаю что-то новое, чувствую облегчение. Мне хорошо, когда я приобретаю новое видение».

Буффон держит сознание открытым и постоянно распахивает новые миры. Поэтому он всегда заряжен, как молодой. Ему все в новинку. Даже самоизоляция была ему в кайф: «Пандемия подарила мне свободное время – впервые в жизни. Я весь день проводил с женой и детьми, посвятил всего себя чтению, личным хобби. Это было прекрасное время, и я сполна им воспользовался».

Все это гораздо важнее, чем кажется. Работа вратаря сопряжена с неизбежным негативом. Сам Буффон говорил The Guardian: «Вратарем может стать только мазохист. Мазохист и эгоцентрик. Когда играешь в воротах, вся твоя жизнь состоит из пропущенных голов. А пропущенные голы не приносят счастья».

Душевное равновесие и интерес к миру за пределами футбола обезопасил Джиджи от выгорания. Человек начинает стареть, когда перестает развиваться. Буффон растет каждый день.

Джиджи еще в молодости перестроил тренировки, сделав игровой стиль независящим от возраста

Франческо Тольдо закончил карьеру в 2010-м, но по-настоящему не играет уже 18 лет – с 2005-го. Между ним и Буффоном всего шесть лет разницы. Сегодня они воспринимаются как игроки одного поколения: Ческо когда-то сидел за Джиджи в сборной Италии.

«Мы провели вместе 6-7 сезонов, – объяснял Только Tuttomercatoweb. – Джиджи предельно сосредоточен на каждой секунде каждой игры. Он стремится к цели любой ценой. Думаю, какого-то особенного секрета его долголетия нет, все дело в неугасающем стремлении к совершенствованию. Оно заставляет его идти только вперед. Я думаю именно так, и даже припоминаю, что он сам говорил нечто подобное».

Молодой Буффон обладал бесподобной реакцией, чрезвычайными рефлексами и пластичностью; весь его броский стиль был создан словно для того, чтобы выпятить собственную феноменальность. Ему не нужна была школа. Джиджи вытягивал мячи из одного угла, находясь в другом.

Главный секрет долголетия Супермена – ум. Он рано просек, что природа недолго ему прослужит: «Пока не исполнится 28, 29, 30 лет, достаточно физической формы и ловкости. Потом все меняется. Проявляются навыки. Хорошие вратари все время совершенствуются».

Буффон скорректировал обычные вратарские тренировки. «В молодости мы делаем множество упражнений на скорость с большим количеством повторений, до изнеможения нагружая ноги и торс – развиваем взрывную силу, – писал бывший вратарь «Хельсингборга» Мэтт Пиздровски в The Athletic. – Длительное выполнение таких упражнений – целый сезон, год за годом, – изнашивает организм. В конце концов это приводит к усталости, потере скорости и болям».

Джиджи отказался от таких тренировок больше 20 лет назад – вероятно, по совету тогдашнего тогдашнего тренера вратарей «Пармы» Вильяма Векки. Он направил усилия в развитие взаимной координации нервной и мышечной систем, мелкой моторики пальцев, скорости движения ног и силы хвата (в последнем помогла генетика: у всех Буффонов сильные руки – отец выступал за Италию в толкании ядра, мать 17 лет держала рекорд страны в метании диска, старшие сестры были успешными волейболистками). Особенное внимание он уделил работе ног – называл ее утраченным вратарским искусством.

Все это подготовило Буффона к возрастным переменам. Его стиль меньше зависел от взрывных прыжков, а тело медленнее изнашивалось; тренировки развили координацию, позволив быстро перемещаться в створе маленькими шажками – мгновенно меняя направление под рикошеты. Любую пушку он легко останавливал одной рукой.

***

28 января Джиджи исполнилось 45. Два года назад он назвал эту планку предельной – то есть летом величайший вратарь современности оставит игру. Но кажется, что он будет готов всегда.

По крайней мере, сам Буффон в это верит: «Если мне будет 80, а в команде вдруг не окажется вратаря, пусть позвонят мне – я немного потренируюсь и подключусь».

***

Фото: Gettyimages.ru/ Shaun Botterill, Lutz Bongarts, Laurence Griffiths ; globallookpress.com/IMAGO/www.imago-images.de, Fotografo01/Keystone Press Agency, Alberto Lingria/ZUMAPRESS.com; 9gag.com; en.wikipedia.org; unsplash.com/Giancarlo Duarte