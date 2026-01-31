Бензема рассматривает возвращение в Европу или переход в МЛС. Форвард счел оскорбительным предложение «Аль-Иттихада» о новом контракте (ESPN)
Бензема рассматривает возвращение в Европу или переход в МЛС.
Карим Бензема может покинуть «Аль-Иттихад» на фоне недовольства предложенным контрактом.
38-летний форвард рассматривает разные варианты – возвращение в Европу или переход в клуб МЛС.
Ранее стало известно, что Бензема отказался участвовать в игре «Аль-Иттихада» против «Аль-Фатеха» (2:2) из-за ситуации с контрактом.
Француз счел предложение оскорбительным, его окружение тоже считает, что к нападающему проявили неуважение, поскольку Кариму фактически пришлось бы «играть бесплатно» – за исключением доходов от использования имиджевых прав.
