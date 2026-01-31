  • Спортс
Бензема рассматривает возвращение в Европу или переход в МЛС. Форвард счел оскорбительным предложение «Аль-Иттихада» о новом контракте (ESPN)

Бензема рассматривает возвращение в Европу или переход в МЛС.

Карим Бензема может покинуть «Аль-Иттихад» на фоне недовольства предложенным контрактом.

38-летний форвард рассматривает разные варианты – возвращение в Европу или переход в клуб МЛС.

Ранее стало известно, что Бензема отказался участвовать в игре «Аль-Иттихада» против «Аль-Фатеха» (2:2) из-за ситуации с контрактом.

Француз счел предложение оскорбительным, его окружение тоже считает, что к нападающему проявили неуважение, поскольку Кариму фактически пришлось бы «играть бесплатно» – за исключением доходов от использования имиджевых прав.

Ладно несогласие с новым контрактом. Но старый контракт никто не отменял, что за непрофессионализм??!
Ответ Artuom Batishev
Комментарий скрыт
Ответ Artuom Batishev
Решил воспользоваться "методом Неймара"❓🤔
что то подсказывает что то что его оскорбило ( в его 38) раз в пять больше чем ему заплатят в МЛС или в двадцать чем в Европе .
Ответ savik-A.M.
ну может он и оценивает возможность оставаться в саудовской пустыне раз в 10 дороже, тк предпочитает чилить где-нибудь на западе поигрывая себе в удовольствие, пусть и получая меньше денег
Ответ savik-A.M.
Попробуй со знаками препинания. Ибо непонятно, что ты хотел сказать своим постом
у арабов настолько дерьмовые условия жизни, что даже араб которому предложили в пять раз больше оклад чем в европе и сша, не желает там оставаться, и вообще оскорбился..
Ответ поколение пепси
Цифры известны или фантазируешь?
Ответ поколение пепси
Ему, если верить информации, предложили 0 зарплаты и 100% имиджевых доходов. Т.е., как он и говорил, по сути предложили играть бесплатно.
арабы, как и китайцы когда-то, скоро наиграются
Ответ твой сорт протеина
После ЧМ-2034
Ответ твой сорт протеина
Смотря какие, псж и сити уже 15 лет играются) Саудия до чм34 будет вливать бабки точно
Бензема выиграл чемп. понятно что он хочет денег если арабы готовы платить за ноль титулов 200 лямов
Всё, что нужно знать о колхозной лиге саранчи. Захотел - вышел на матч, не захотел - не вышел. Да - да. Это топ 5 лиг мира.
В Бенфику к Моуру.
А старый отрабатывать не надо ?
Ответ WESTERN-
ну так Женщины ж хотят получать, а не зарабатывать!
Даже араб бежит из близкой ему страны и мечтает вернуться в цветущий сад.
Это о многом говорит..
Надо было зимой в Бенфику переходить.
