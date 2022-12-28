«Ювентус» наказали за то, что делают все. Это несправедливо, но логично

Объясняет Андрей Клещенок.

Когда вся эта история завертелась, мы предупреждали: спортивный суд с его творческой интерпретацией законодательства – главная угроза «Ювентусу» . Так и получилось. Уголовный судья решил в пользу туринцев все предварительные слушания и растянул разбирательства как минимум на полгода, а спортивный ударил с плеча: весной оправдал всех причастных, а 20 января, когда прокурор потребовал пересмотра из-за данных прослушки, за несколько часов ужесточил обвинение и выписал 15 очков штрафа.

Решение вызывает вопросы. Во-первых, прирост капитала карается съемом очков, только если обеспечил лицензию на сезон. Это вряд ли про «Юве». Во-вторых, похожая ситуация уже возникала. 15 лет назад «Кьево» поймали на махинациях, совершенных четырьмя годами ранее. Веронцы дали реальный повод для высылки в Серию В и даже признали вину, но избежали наказания: суд не стал отбирать очки в одном сезоне за преступления, совершенные в другом. В Италии непрецедентное право (предыдущие решения по аналогичным спорам ничего не значат), но противоположность трактовок все равно удивляет.

И это не говоря о том, что в Италии конституционно запрещено дважды судить за одно нарушение. Недоумевает даже юрист по спортивному праву Роберто Афельтра: «Ни разу за 46 лет практики не видел такого. Интересно, как суд объяснит этот произвол».

На все эти вопросы ответов не будет – по крайней мере, пока не появится мотивировочная часть (хотя вполне вероятно, что с ее выходом вопросы умножатся). Но есть и другие. Антонио Кассано так отреагировал на решение: «Закон для всех один. Если «Юве» его нарушил, пусть расплачивается, но тогда должны быть наказаны все итальянские клубы. Они делали то же самое. В этом вопросе я на туринской стороне».

Антонио суммировал претензии всех болельщиков Серии А. В документах уголовной прокуратуры проходили 18 клубов, включая «Интер», «Манчестер Сити», «Аталанту» и «Барсу». В мае спортивный прокурор обвинил 11 из них: «Наполи», «Сампдорию», «Парму», «Эмполи», «Дженоа», «Кьево», «Пескару», «Пизу», «Новару», «Про Верчелли» и самих туринцев. Всех оправдали. 20 января прокурор потребовал пересмотреть приговор всех, кроме «Кьево» и «Наполи». Судья отказал по всем, но не «Юве».

Так почему туринцы страдают за то, что делали все?

Дело в особенностях итальянской правовой системы, юрисдикции следователей и особого статуса «Юве»

Чтобы лучше понять причины, нужно усвоить важный нюанс. Прирост капитала законен. Это обычная бухгалтерская практика, но только до тех пор, пока стороны не завышают цены в корыстных целях. Именно злонамеренность превращает прием в нарушение. Пока клубы просто торгуются, пере- или недооценивают футболистов, все в норме. Когда они договариваются о завышении цен, история выходит за рамки некомпетентности.

Это обстоятельство делает прирост капитала практически недоказуемым. Как выявить нарушение, если цены на игроков не фиксированы, а подозреваемые молчат? Только прослушкой. Других способов нет: прирост капитала легко отследить в бухгалтерии, но он законен, пока нет доказательств умышленного завышения.

«С приростом капитала борются, когда он становится токсичным явлением, – объяснял юрист «Милана» Леандро Кантамесса. – Проблема всегда одна: сложно доказать, что стороны сознательно совершили фиктивную сделку. Не забывайте, что история футбола усеяна невероятными трансферными ошибками. Чемпионов часто покупали за бесценок, а бездарей оценивали очень высоко».

Уяснив это, вернемся в начало. Осенью 2020-го туринская прокуратура и Consob (регулятор итальянского рынка ценных бумаг) параллельно начали расследование по странным финансовым отчетам «Ювентуса». К лету боссов поставили на прослушку.

Осенью 2021-го аналогичное дело открыла Федерация футбола Италии. К тому моменту «Юве» еще прослушивали, и потому спортивный прокурор Джузеппе Чине получил от уголовных коллег минимум документов. Доказательства тогда строились на разнице с ценами Transfermarkt. Чине пошел с ними в суд и, разумеется, проиграл. В мае 2022-го «Юве» и еще 10 клубов были оправданы.

При этом уголовное расследование продолжалось – и закончилось только в октябре. Прокуратура выкатила обвинения «Ювентусу» как юридическому лицу и 16 топ-менеджерам. Обвинения тянули (и до сих пор тянут) на разные сроки – вплоть до 8 лет тюрьмы.

Тогда мы выкатили текст, что Аньелли и тем более клубу ничего серьезного не грозит . Следующие месяцы подтвердили сказанное: судья отдал клану все раунды на предварительных слушаниях. Но мы писали именно о гражданском делопроизводстве. Спортивное на тот момент уже завершилось, поэтому о нем упомянули вскользь: Чине попросил у коллег данные прослушки, чтобы открыть дело заново, но пока безуспешно.

Чине получил доступ к прослушке как раз к январю. Что он услышал? Например, разговор между спортивным директором Федерико Керубини и финдиректором Стефано Бертолой: «Рынок свел Фабио [Паратичи, нынешний спортдир «Тоттенхэма»] с ума. Кулусевски и Кьеза – отличные игроки, но на момент трансферов мы переплатили. Фабио мог проснуться с утра, и если у него болела голова, нарисовать 20 миллионов, никому не сказав. Это было опасно. У него отказали тормоза».

Или вот такие слова Керубини: «Иногда меня тошнило при одной мысли обо всем этом. Я чувствовал, что продал душу, потому что оказался втянут в подобные сделки».

Вдобавок Чине получил доступ к заметкам Федерико Керубини, найденным финансовой полицией во время обыска в офисе «Юве». Спортдир назвал ее «Черная книга ФП» (Ф.П. – Фабио Паратичи). В заметках Керубини среди прочего назвал работу предшественника «злоупотреблением искусственным приростом капитала».

С этими данными спортивный прокурор Чине пришел в суд 20 января и добился пересмотра оправдательного приговора.

Все это важно, чтобы видеть картину целиком – не кусками. Написанное само по себе объясняет, почему только «Юве» наказан за то, что делают абсолютно все. Но на всякий случай проговорим конкретно:

1. Почему не помогли уходы Аньелли, Недведа, Арривабене и остальных причастных?

Версия об уходе именно из-за расследования изначально казалась сомнительной . «Ювентус» – самостоятельный фигурант дела как юридическое лицо, поэтому уход боссов не выводил его из-под удара.

2. Почему 20 января спортивный суд оправдал 8 клубов («Сампдорию», «Эмполи», «Парму», «Дженоа», «Пизу», «Пескару», «Новару» и «Про Верчелли»), оформлявших сделки в паре с «Ювентусом», но наказал туринцев?

Точно сказать невозможно, потому что мотивировочной части пока нет – она появится через 10 дней. Скорее всего суд руководствовался либо тем, что нарушения остальных клубов единичны и незначительны для пересмотра, либо их безынициативной ролью в деле – якобы предложения исходили от «Юве».

3. Почему 20 января пересмотрели дела 9, а не 11 клубов, оправданных весной 2022-го – то есть исключили «Наполи» и «Кьево»?

Они не совершали сделок с «Ювентусом» и потому не упоминались в прослушке – у спортивного прокурора не было оснований потребовать пересмотр.

4. Тогда почему прослушивали только «Ювентус»? Почему не открыли отдельные расследования по каждому из 18 клубов, упомянутых в первоначальном уголовном расследовании – включая «Интер», «Наполи», «Аталанту», «Барселону», «Ман Сити», «Лилль» и «Марсель»?

Потому что дело ведет туринская прокуратура. В ее юрисдикции только клубы Пьемонта. По остальным она может только скинуть документы спортивному прокурору (скинула; оправдали) и коллегам из других регионов – то есть прокуратурам Генуи, Милана и так далее. Возможно, те уже расследуют втихую. Но скорее всего, прирост капитала их не зацепил.

Исключение составила только прокуратура Неаполя. С прошлого года неаполитанцы под следствием за трансфер Осимхена. Финансовая полиция обыскала офисы «Лилля» и «Наполи». Вероятно, спортивный прокурор скоро запросит у коллег документы по делу.

5. Тогда почему заинтересовались только «Ювентусом»? Почему прокуроры других регионов не открывают аналогичные расследования с прослушкой?

Потому что «Ювентус», в отличие от остальных, котируется на бирже – а началось все именно с финансовой полиции и регулятора рынка ценных бумаг. Злонамеренный прирост капитала одинаково незаконен для всех клубов, но гражданскую прокуратуру почти не интересует. Для нее это мелочь. Исключение составляют открытые акционерные общества: манипуляции с бюджетом создают ложную привлекательность актива и тем самым влияют на фондовый рынок.

Вот так. Несправедливо, но логично.

Что дальше?

27 марта «Ювентус» ждет предварительное слушание по этому же делу в уголовном суде. Как мы и писали раньше, опасаться его не стоит. Гражданский суд не занимается таблицей Серии А. В худшем случае клубу грозит штраф.

Как и раньше, непредсказуемый спортивный суд с произвольной интерпретацией собственных правил – главная угроза туринцам. Прокурор заинтересовался второй частью уголовного дела: выплатой зарплат в конвертах. В феврале последует продолжение. Чине хочет, чтобы за это с «Юве» тоже сняли очки.

Формально это невозможно. Частные соглашения в обход Федерации или Серии А регламентируются статьей 31.1. Максимальное наказание – штраф. Но фактически спортивный суд уже выходил за рамки возможного.

Сам «Юве» подаст апелляцию – правда, быстро выиграть практически невозможно: в Италии спортивные суды почти никогда не отменяют решения нижестоящей инстанции. Возможно, дойдет до Лозанны. Победить туринцам необходимо. Они все еще числятся учредителями Суперлиги и точно не захотят преподнести Чеферину такой повод для отстранения от еврокубков.

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Фото: East News/ISABELLA BONOTTO/AFP; Gettyimages.ru/Jonathan Moscrop, Marco Rosi; globallookpress.com/Massimo Paolone/Lapresse, Fabio Ferrari/Lapresse