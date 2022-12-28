Сухой лист
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«Ювентус» наказали за то, что делают все. Это несправедливо, но логично

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Объясняет Андрей Клещенок.

Когда вся эта история завертелась, мы предупреждали: спортивный суд с его творческой интерпретацией законодательства – главная угроза «Ювентусу». Так и получилось. Уголовный судья решил в пользу туринцев все предварительные слушания и растянул разбирательства как минимум на полгода, а спортивный ударил с плеча: весной оправдал всех причастных, а 20 января, когда прокурор потребовал пересмотра из-за данных прослушки, за несколько часов ужесточил обвинение и выписал 15 очков штрафа.

Решение вызывает вопросы. Во-первых, прирост капитала карается съемом очков, только если обеспечил лицензию на сезон. Это вряд ли про «Юве». Во-вторых, похожая ситуация уже возникала. 15 лет назад «Кьево» поймали на махинациях, совершенных четырьмя годами ранее. Веронцы дали реальный повод для высылки в Серию В и даже признали вину, но избежали наказания: суд не стал отбирать очки в одном сезоне за преступления, совершенные в другом. В Италии непрецедентное право (предыдущие решения по аналогичным спорам ничего не значат), но противоположность трактовок все равно удивляет.

И это не говоря о том, что в Италии конституционно запрещено дважды судить за одно нарушение. Недоумевает даже юрист по спортивному праву Роберто Афельтра: «Ни разу за 46 лет практики не видел такого. Интересно, как суд объяснит этот произвол».

На все эти вопросы ответов не будет – по крайней мере, пока не появится мотивировочная часть (хотя вполне вероятно, что с ее выходом вопросы умножатся). Но есть и другие. Антонио Кассано так отреагировал на решение: «Закон для всех один. Если «Юве» его нарушил, пусть расплачивается, но тогда должны быть наказаны все итальянские клубы. Они делали то же самое. В этом вопросе я на туринской стороне».

Антонио суммировал претензии всех болельщиков Серии А. В документах уголовной прокуратуры проходили 18 клубов, включая «Интер», «Манчестер Сити», «Аталанту» и «Барсу». В мае спортивный прокурор обвинил 11 из них: «Наполи», «Сампдорию», «Парму», «Эмполи», «Дженоа», «Кьево», «Пескару», «Пизу», «Новару», «Про Верчелли» и самих туринцев. Всех оправдали. 20 января прокурор потребовал пересмотреть приговор всех, кроме «Кьево» и «Наполи». Судья отказал по всем, но не «Юве».

Так почему туринцы страдают за то, что делали все?

Дело в особенностях итальянской правовой системы, юрисдикции следователей и особого статуса «Юве»

Чтобы лучше понять причины, нужно усвоить важный нюанс. Прирост капитала законен. Это обычная бухгалтерская практика, но только до тех пор, пока стороны не завышают цены в корыстных целях. Именно злонамеренность превращает прием в нарушение. Пока клубы просто торгуются, пере- или недооценивают футболистов, все в норме. Когда они договариваются о завышении цен, история выходит за рамки некомпетентности.

Это обстоятельство делает прирост капитала практически недоказуемым. Как выявить нарушение, если цены на игроков не фиксированы, а подозреваемые молчат? Только прослушкой. Других способов нет: прирост капитала легко отследить в бухгалтерии, но он законен, пока нет доказательств умышленного завышения.

«С приростом капитала борются, когда он становится токсичным явлением, – объяснял юрист «Милана» Леандро Кантамесса. – Проблема всегда одна: сложно доказать, что стороны сознательно совершили фиктивную сделку. Не забывайте, что история футбола усеяна невероятными трансферными ошибками. Чемпионов часто покупали за бесценок, а бездарей оценивали очень высоко».

Уяснив это, вернемся в начало. Осенью 2020-го туринская прокуратура и Consob (регулятор итальянского рынка ценных бумаг) параллельно начали расследование по странным финансовым отчетам «Ювентуса». К лету боссов поставили на прослушку.

Осенью 2021-го аналогичное дело открыла Федерация футбола Италии. К тому моменту «Юве» еще прослушивали, и потому спортивный прокурор Джузеппе Чине получил от уголовных коллег минимум документов. Доказательства тогда строились на разнице с ценами Transfermarkt. Чине пошел с ними в суд и, разумеется, проиграл. В мае 2022-го «Юве» и еще 10 клубов были оправданы.

При этом уголовное расследование продолжалось – и закончилось только в октябре. Прокуратура выкатила обвинения «Ювентусу» как юридическому лицу и 16 топ-менеджерам. Обвинения тянули (и до сих пор тянут) на разные сроки – вплоть до 8 лет тюрьмы.

Тогда мы выкатили текст, что Аньелли и тем более клубу ничего серьезного не грозит. Следующие месяцы подтвердили сказанное: судья отдал клану все раунды на предварительных слушаниях. Но мы писали именно о гражданском делопроизводстве. Спортивное на тот момент уже завершилось, поэтому о нем упомянули вскользь: Чине попросил у коллег данные прослушки, чтобы открыть дело заново, но пока безуспешно. 

Чине получил доступ к прослушке как раз к январю. Что он услышал? Например, разговор между спортивным директором Федерико Керубини и финдиректором Стефано Бертолой: «Рынок свел Фабио [Паратичи, нынешний спортдир «Тоттенхэма»] с ума. Кулусевски и Кьеза – отличные игроки, но на момент трансферов мы переплатили. Фабио мог проснуться с утра, и если у него болела голова, нарисовать 20 миллионов, никому не сказав. Это было опасно. У него отказали тормоза».

Или вот такие слова Керубини: «Иногда меня тошнило при одной мысли обо всем этом. Я чувствовал, что продал душу, потому что оказался втянут в подобные сделки».

Вдобавок Чине получил доступ к заметкам Федерико Керубини, найденным финансовой полицией во время обыска в офисе «Юве». Спортдир назвал ее «Черная книга ФП» (Ф.П. – Фабио Паратичи). В заметках Керубини среди прочего назвал работу предшественника «злоупотреблением искусственным приростом капитала».

С этими данными спортивный прокурор Чине пришел в суд 20 января и добился пересмотра оправдательного приговора. 

Все это важно, чтобы видеть картину целиком – не кусками. Написанное само по себе объясняет, почему только «Юве» наказан за то, что делают абсолютно все. Но на всякий случай проговорим конкретно:

1. Почему не помогли уходы Аньелли, Недведа, Арривабене и остальных причастных?

Версия об уходе именно из-за расследования изначально казалась сомнительной. «Ювентус» – самостоятельный фигурант дела как юридическое лицо, поэтому уход боссов не выводил его из-под удара.

2. Почему 20 января спортивный суд оправдал 8 клубов («Сампдорию», «Эмполи», «Парму», «Дженоа», «Пизу», «Пескару», «Новару» и «Про Верчелли»), оформлявших сделки в паре с «Ювентусом», но наказал туринцев?

Точно сказать невозможно, потому что мотивировочной части пока нет – она появится через 10 дней. Скорее всего суд руководствовался либо тем, что нарушения остальных клубов единичны и незначительны для пересмотра, либо их безынициативной ролью в деле – якобы предложения исходили от «Юве».

3. Почему 20 января пересмотрели дела 9, а не 11 клубов, оправданных весной 2022-го – то есть исключили «Наполи» и «Кьево»?

Они не совершали сделок с «Ювентусом» и потому не упоминались в прослушке – у спортивного прокурора не было оснований потребовать пересмотр.

4. Тогда почему прослушивали только «Ювентус»? Почему не открыли отдельные расследования по каждому из 18 клубов, упомянутых в первоначальном уголовном расследовании – включая «Интер», «Наполи», «Аталанту», «Барселону», «Ман Сити», «Лилль» и «Марсель»?

Потому что дело ведет туринская прокуратура. В ее юрисдикции только клубы Пьемонта. По остальным она может только скинуть документы спортивному прокурору (скинула; оправдали) и коллегам из других регионов – то есть прокуратурам Генуи, Милана и так далее. Возможно, те уже расследуют втихую. Но скорее всего, прирост капитала их не зацепил.

Исключение составила только прокуратура Неаполя. С прошлого года неаполитанцы под следствием за трансфер Осимхена. Финансовая полиция обыскала офисы «Лилля» и «Наполи». Вероятно, спортивный прокурор скоро запросит у коллег документы по делу.

5. Тогда почему заинтересовались только «Ювентусом»? Почему прокуроры других регионов не открывают аналогичные расследования с прослушкой?

Потому что «Ювентус», в отличие от остальных, котируется на бирже – а началось все именно с финансовой полиции и регулятора рынка ценных бумаг. Злонамеренный прирост капитала одинаково незаконен для всех клубов, но гражданскую прокуратуру почти не интересует. Для нее это мелочь. Исключение составляют открытые акционерные общества: манипуляции с бюджетом создают ложную привлекательность актива и тем самым влияют на фондовый рынок.

Вот так. Несправедливо, но логично.

Что дальше?

27 марта «Ювентус» ждет предварительное слушание по этому же делу в уголовном суде. Как мы и писали раньше, опасаться его не стоит. Гражданский суд не занимается таблицей Серии А. В худшем случае клубу грозит штраф.

Как и раньше, непредсказуемый спортивный суд с произвольной интерпретацией собственных правил – главная угроза туринцам. Прокурор заинтересовался второй частью уголовного дела: выплатой зарплат в конвертах. В феврале последует продолжение. Чине хочет, чтобы за это с «Юве» тоже сняли очки.

Формально это невозможно. Частные соглашения в обход Федерации или Серии А регламентируются статьей 31.1. Максимальное наказание – штраф. Но фактически спортивный суд уже выходил за рамки возможного.

Сам «Юве» подаст апелляцию – правда, быстро выиграть практически невозможно: в Италии спортивные суды почти никогда не отменяют решения нижестоящей инстанции. Возможно, дойдет до Лозанны. Победить туринцам необходимо. Они все еще числятся учредителями Суперлиги и точно не захотят преподнести Чеферину такой повод для отстранения от еврокубков.

***

Телеграм-канал Андрея Клещенка

Фото: East News/ISABELLA BONOTTO/AFP; Gettyimages.ru/Jonathan Moscrop, Marco Rosi; globallookpress.com/Massimo Paolone/Lapresse, Fabio Ferrari/Lapresse

134 комментария

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Моё Моя
Ответ Адепт Суперлиги
Да причём тут Россия? Попробовали бы во Франции дело против ПСЖ завести, или в Англии против МС или Челси.
Ради справедливости напомню, что во Франции, в своё время, Марсель подвергся серьезным санкциям. Вледелец клуба - Бернар Тапи отправился в тюрьму. На тот момент Марсель был топовым клубом Европы.
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Серёжа Серч
Просто прокурор за Торино
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Эдуард Суровый
Ответ Владислав Ярлыков
Ходорковского посадили на политические амбиции, пора уж научиться между строк в РФ читать.
это он тебе лично сказал или у дудя услышал?
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Кавабунга Шреддоголовый
Вот лучше бы так скрупулезно проверили бы сити, пысыжи, барселоны и прочие мешки с деньгами, а также клубы, где сидят персонажи вроде Паратичи, но нет, козлом отпущения выбран Ювентус. Я не болею за Ювентус и никогда не болел, но должна же быть хоть какая-то последовательность? Неужели на бирже нет других клубов?
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geoo9
Махинации с отчётностью организации чьи акции обращаются на бирже, покажите мне ещё один клуб 6д5 делают такое, автор просто играет на чувствах фанатов две, на самом деле такого никто не делает из аналогичных клубов это серьезное мошенничество за которое дают реальные сроки
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ТТХ не фарм клуб
Ответ Е.Р.
Не юве, а "неединождыопущенные"
У этого клуба есть адекватные болельщики, может немного, но есть
+1
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Е.Р.
Ответ ТТХ не фарм клуб
не жува, а Юве
Не юве, а "неединождыопущенные"
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vladimir.kostrichko
Ответ #SharkTeam
видимо невидимо, читай хоть что шарящие люди пишут
Шаращие люди должны отправить сити и псж в более отдаленные места.
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vladimir.kostrichko
Ответ #SharkTeam
такую чушь несешь, чесслово. Еще скажи что принимать подарки на НГ незаконно, ты же не заработал. И инвестиции принимать тоже
Знаешь вот я уверен на 1000 %,что если завтра Ньюкасл переманит всех звезд в АПЛ и потом начнет клепать чемпионство за чемпионством и твой сити будет недополучать медалей-ты первый будешь устраивать ор на ветках покруче меня насчет ФФП или перейдешь болеть за Ньюкасл под новым акком..ФФП-это закон и его нарушение значит,что правила честной игры отсувствуют.Да мир несправедлив, но в спорте все должно быть честно.
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arspurs9
Ответ Илья Банюк
Ахахаха. Да вы болен,батенька
Да нет, за исключением проблем с крестообразной связкой полностью здоров.
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#SharkTeam
Ответ vladimir.kostrichko
Итальянские власти - не ангелы..Но видимо обвинение против Ювентуса были такими явными, что их не смогли никто отмазать...Но я привел пример, что если Ювентус за такие нарушения лишили 15 очков, то сити должны были сослать в Лигу 2.
видимо невидимо, читай хоть что шарящие люди пишут
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#SharkTeam
Ответ vladimir.kostrichko
Дешевый хейтер сити да мой шаркчик))))посмотри на трансферные балансы..сити с 2008-ого года в минусе по трансферам 1,5 миллиарда..Откуда у клуба с 14-ого места такие деньги законно....Просто фактами всегда ставлю вас на место, но вы из категории тех людей напоминаете современных художников, которые разложили мусор по улицам Италии и сказали, что это инсталяции и искусство....
такую чушь несешь, чесслово. Еще скажи что принимать подарки на НГ незаконно, ты же не заработал. И инвестиции принимать тоже
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usen
Ответ Ni Ki
Осимхен в Наполи - тоже самое, что и Пьянич-Артур, только за Осимхена абсолютных ноунеймов (3 человека) доплатили с оценкой в 20млн, при их стоимости около 1млн. Но это другое
Я думаю, поскольку за Осимхена заплатили 75 млн тогда, а ноунеймов в ответ отдали на <10 млн, то там скорее Наполи помог Лиллю с ффп )) данные трансфермаркт
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brace
То, что делал Дзюба - делают все...
А тут совсем не так. Это уже другое
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Madhamish
Посмотрите историю Росарио д’Онофрио и вы поймете, почему этот суд выдает такие экзотические решения. Суд футбольной федерации - это просто цирк на колесах.
Я бы на месте клубов посолиднее просто объявил бы недоверие этому суду и федерации в частности.
Понятно, почему Аньелли рвется в суперлигу.
Игра в Серии А не имеет смысла. Там вообще смысла выходить на поле - нет. Все решается в кабинетах.
Если вдруг у прокурора арестовали его личную партию наркотиков, он может поправить дела, тупо поставив против фаворита. А чтобы фаворит не выиграл, снимет с него очков двадцать по собственному хотению.
Кальчополи - это не очистка итальянского футбола. Это просто разборки, когда внутри футбольной мафии не захотели порешать тихо. Вся эта т.н. футбольная федерация - обычное гнилое болото
Там тупо надо всю FIGC разгонять до последнего чинуши и строить всю систему с нуля. Желательно без итальянцев.
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Илья Банюк
Ответ arspurs9
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Ахахаха. Да вы болен,батенька
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Zombieset
Бывает
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hoodie melo
Ответ ZamoRano
Да не объяснишь ты глорам жувы ничего, щас опять пойдут визги, что их чефир и Интер заказали...
и какое футбольное преимущество это даст, чтобы снять -15 очков?
мозг у тебя из картон как у клуба от которого фанатеешь
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Сим Сим
Пытаются жить по-чесноку.
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Sa1ntSawFU
Ответ vladimir.kostrichko
Да нет..Сослали бы в Лигу 2,где им и место.
Пока они не ОАО никуда бы не сослали, опять же Юве прижали только из-за того что это частично махинация с акциями, на чисто футбольные махинации атм всем так же пофиг как везде.
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Артур Сахибгареев
Ответ spartak_1988
В общем понятно, Ювентус виноват лишь в том, что вышел на фондовый рынок, тут их и прихватили за одно место. Вывод: не хрен соваться было туда и никто бы их не прослушивал.
Ну так Рома и Лацио тоже торгуются на бирже, но к ним никаких претензий нет.
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Александр Гончаров
Какой же недалёкий наш мир, за реальные нарушения никаких штрафов, а за то, что делают все, выборочные наказания.
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vladimir.kostrichko
Ответ Montenegro Serbian
Потому, что правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать. --------------- Очередной фанат мировоззрения "Есть только чёрное и белое и никаких других полутонов не существует". Естественно я не живу в Италии (собственно как и ты) и не могу утверждать на 100% что мои слова верны, но как минимум могу весьма вероятно предположить, что существует такая тема как: межклановая политическая борьба. Это когда те или иные политические силы (в том числе имеющие свой интерес в футболе, а то и опосредованно и даже прямо владеющие теми или иными активами в спортивном движе, могут лоббировать с помощью денег и связи расследования или разбирательства которые могут ударить по конкретным клубам и из владельцам. То есть если совсем упрощенно: итальянская прокуратура может быть заинтересована в том, чтобы проявить на свет махинаций тех или иных клубов, а на махинации других закрывать глаза. Ибо кто-то продавил такой интерес, а кто-то нет. Это вполне реальная жизненная ситуация. Но в твоём мировоззрении, итальянские власти и правоохранительные органы - это ангелы во плоти и бессребреники, которые если что-то и делают, то абсолютно беспристрастно и наказывают только виновных, а остальные клубы чисты (с вероятностью в 90% нет). Так что тут палка о двух концах: прежде чем однозначно петь какой-то системе оды, нужны изнутри знать что там на самом деле происходит.
Итальянские власти - не ангелы..Но видимо обвинение против Ювентуса были такими явными, что их не смогли никто отмазать...Но я привел пример, что если Ювентус за такие нарушения лишили 15 очков, то сити должны были сослать в Лигу 2.
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-4
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vladimir.kostrichko
Ответ Sa1ntSawFU
Да нет, единственный клуб наказали потому что он по факту ОАО, Сити не ОАО, играй он в Италии на него тоже максимум бы косо смотрели как на остальные 10 клубов в этом деле.
Да нет..Сослали бы в Лигу 2,где им и место.
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vladimir.kostrichko
Ответ #SharkTeam
Да это дешевый хейтер Сити, все его комменты чисто по этому. Так бы мимо прошел
Дешевый хейтер сити да мой шаркчик))))посмотри на трансферные балансы..сити с 2008-ого года в минусе по трансферам 1,5 миллиарда..Откуда у клуба с 14-ого места такие деньги законно....Просто фактами всегда ставлю вас на место, но вы из категории тех людей напоминаете современных художников, которые разложили мусор по улицам Италии и сказали, что это инсталяции и искусство....
0
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-3
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