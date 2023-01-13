Фаджоли чуть не закончил из-за проблем с сердцем, а в 21 вдруг влетел в основу и спасает сезон «Юве». Верю в новый прорыв в 2023-м

Продолжаем сериал о людях, от которых мы ждем прорыва в 2023-м. Андрей Клещенок верит в Николо Фаджоли, который починил полузащиту Аллегри, еще не показав и 50% своих возможностей.

«Ювентус» выиграл 5 матчей подряд, но по-настоящему улучшение началось еще до поражения от «ПСЖ» – в последней октябрьской игре с «Лечче». Тогда в команде осталось всего три здоровых полузащитника. Аллегри выбрал тех, что постарше, и они, разумеется, подвели – но на счастье, загнанный Маккенни вымотался и заменился. У тренера не осталось выбора: на второй тайм вышел 21-летний Николо Фаджоли.

С тех пор туринцы ни разу не уступили по игре. Фаджоли привнес нужные качества и подчинил середину поля. «Ювентус» выиграл 6 матчей в Серии А с общим счетом 9:0 и задушил «ПСЖ» на своем поле.

Не верите, что один молодой игрок способен спасти сезон? Однажды это уже случалось. Алессио Таккинарди рассказывал: «Такое уже бывало в мое время – с Дель Пьеро. Если молодой талант, решительный и крутой, готов грызть траву, он обновит и освежит команду. Не понимаю, почему Фаджоли выпустили только спустя 3,5 месяца – ведь на тренировках он показывал то же, что сделал с «Лечче». Его нужно было проверить в самом начале. Мальчишка поднял уровень конкуренции среди расслабившихся ветеранов».

Николо уже мог быть звездой. Надеюсь, в этом году станет.

Фаджоли намного превосходил сверстников, но едва не пропал – помогла аренда в «Кремонезе» и звание лучшего полузащитника Серии В

Я не шучу, говоря, что 21-летний полузащитник давно мог занять место в основе топ-клуба. Николо сверкнул еще пять лет назад. Летом 2018-го Массимилиано Аллегри активно наигрывал его на предсезонном турне по США – и Фаджо был великолепен.

«У нас есть парнишка 2001 года рождения, и я уверяю: следить за его игрой – одно удовольствие, – резюмировал тогда Макс. – Его зовут Николо Фаджоли. Он понимает игру и чувствует ритм, знает, как уйти из-под прессинга, когда и как отдать пас. На его игру приятно смотреть. Такие таланты появляются не каждый год».

Казалось, будущее предначертано. Как и все потомственные тифози (семья Фаджоли болеет за «Юве» почти сто лет), Николо грезил полосатой футболкой и отбрасывал самые выгодные предложения. В Турин он попал в 13. Молодежный уровень был для него вроде аттракциона – Фаджоли настолько превосходил остальных, что походя менял исходы большинства игр.

Чтобы понять, насколько Николо обошел сверстников, послушайте 20-летнего форварда «Маритиму» Пабло Морено. Он прошел молодежки «Ювентуса», Ла Масии и «Ман Сити», но нигде не встречал равного итальянцу: «Кто впечатлил меня больше всех? Фаджо, конечно. Он был настоящим феноменом. Его техника и прием мяча напоминали каталонскую школу. Он был вне возрастных категорий, игроком особого уровня, и я не удивлен, что он забрался так высоко».

В общем, Фаджоли еще не достиг совершеннолетия, но почти воплотил мечту туринских болельщиков о поэтичном плеймейкере с итальянским паспортом. Тогда и случились первые трудности. Аллегри быстро забыл о восторгах и не дал воспитаннику ни минуты в сезоне-2018/19. Сарри и Пирло тоже обошлись без него – хоть и попробовали в нескольких проходных матчах (Николо смотрелся не хуже основы).

Как вышло, что настолько заметный талант заиграл с большим опозданием – после нескольких лет стагнации на давно пройденных уровнях? В апреле 2019-го у Фаджоли обнаружили сердечную аритмию; операция и восстановление помешали ему дебютировать в конце уже выигранного сезона. Николо откатился назад. Пирло и Сарри приходили в плохо собранные команды с расчетом на революцию и не нашли времени разбираться в характеристиках лучших воспитанников.

Из-за этого Фаджоли едва не превратился в очередное несбывшееся обещание. Спасла аренда в Серию В. Год назад вылечившийся Николо пришел в родной «Кремонезе», дал слово вывести команду в Серию А и сдержал его, заодно став лучшим полузащитником лиги – с 3+7 по гол+пас в 33 матчах (в основном в роли опорника).

Летом он вернулся, столкнулся с осторожностью очередного зашоренного специалиста и ярко переубедил его – в конце октября вышел на второй тайм бесконечно блеклой игры и забил в стиле Дель Пьеро.

В следующем туре он добил «Интер».

Но дело совсем не в голах.

Фаджоли – первая причина улучшения «Юве». С ним заработала вся средняя линия

Один из элементов итальянской футбольной культуры – слабый пиар отечественной молодежи. Здешним проспектам редко уделяют столько внимания, сколько их ровесникам из других стран. Медиа не поднимают особенного шума и не пристают с интервью, клубы не переплачивают, тренеры не продвигают в обход конкурентов. Местные шутят, что итальянцы получали бы больше шансов, если б их фамилии заканчивались на «ич».

Об этом недавно рассуждал легендарный ювентино Алессандро Биринделли: «Можно ли сказать, что Фаджоли и Миретти находятся на одном уровне с Педри и Гави? Они держатся на втором плане только из-за итальянского паспорта; будь они иностранцами, их ставили бы на тот же уровень. Мы сами зажимаем своих. В Италии хватает выдающихся дарований, особенно если делать все правильно и выделять им место и время для совершенствования».

Не уверен, что сравнение с Педри и Гави сейчас уместно. Но одно точно: Фаджоли – главная причина преображения «Юве».

Цифры об этом точно не скажут. Если не считать удивительной вовлеченности в игру (он отдавал 7,9% командных передач в матчах, которые начал в старте – это один из лучших показателей среди восьмерок Серии А), Николо статистически незаметен. Отчасти в этом виноват низовой стиль «Юве» (в клубе Фаджоли идет 2-м по возвратам мяча и 4-м по передачам под удар), но в большинстве метрик полузащитник ничем не выделяется даже на фоне партнеров. Его влияние выходит за рамки чисел.

Фаджоли оказался тем элементом, которого недоставало туринской полузащиты. Аллегри потратил полтора года на поиски правильного сочетания. Он перепробовал варианты с двойкой и тройкой, тасовал реджист и бокс-ту-боксов, но ничего не работало: Локателли и Рабьо загибались в неудобном функционале, Маккенни сдал, Закария потерялся и укатил в «Челси». Страдала вся команда – без средней линии не хватало запаса прочности.

Оказалось, полузащите нужен утонченный метроном с иммунитетом к давлению и способностью гибко интерпретировать задачи в разных зонах. Фаджо преобразил «Юве». Он занял место правой восьмерки в 3-5-1-1, упорядочил хаотичное владение и улучшил каждую фазу: добавил креатив и устойчивость к прессингу в позиционных атаках, повысил качество контроля в сжатых пространствах и увеличил агрессию в стадии без мяча.

Но главный апгрейд – развитие напарников по середине поля. Рабьо и Локателли выдали лучшие отрезки в туринской карьере, и это не случайность. Оба исполняли неудобные роли. Француз слишком часто отвечал за начало атак и ожидаемо растворялся, демонстрируя собственные ограничения – плохой первый пас и неповоротливость. Итальянец раскрылся как атипичный реджиста со свободой вертикального продвижения, но не нашел подходящего партнера и заиграл в статичной роли перед защитой – не всегда плохо, но не так мощно, как в «Сассуоло».

Появление Фаджоли освободило обоих:

Рабьо поднялся в продвинутые зоны и превратился в самого эффективного полузащитника «Юве»: делал голевое действие в каждом матче Серии А, в котором Николо выходил в старте;

функционал Локателли приблизился к временам «Сассуоло». Тогда рядом играл второй опорник: Ману свободно двигался и организовывал вертикальный футбол. Благодаря Николо он наконец делает что-то похожее в «Юве». Лока спокойно оставляет опорную на Фаджоли (или Миретти, с которым меняется местами – вся эта тройка взаимозаменяема) и поднимается в просевшие зоны, исправляя структуру.

Пока рано говорить, что «Ювентус» выздоровел. Результаты превосходят игру. Но он точно стал лучше. И Фаджоли повлиял на это больше других. Он показал Аллегри, в какую сторону двигаться: когда итальянец недоступен, тренер копирует его качества.

При этом Фаджоли не показал и половины того, что умеет.

Надеюсь, в 2023-м Николо раскроет все разнообразие навыков. С ним игра«Юве» станет приятнее

Бывший тренер «Кремонезе» Фабио Пеккья считал Фаджоли опорником: «Чем выше уровень сопротивления, тем сильнее играет Николо – это одно из его лучших качеств. Я работал с Жоржиньо, и они очень похожи. Но у Жоржиньо не было той вовлеченности, которую демонстрирует Фаджо. Не ведитесь на ангельское личико: в раздевалке он ведет себя словно лорд».

Бывший партнер по второй команде Стефано Бельтраме видел его иначе: «Фаджоли может играть где угодно. Несколько лет назад Аллегри видел его перед защитой, а теперь прикрывает Паредесом и Локателли. По мне, идеальная роль Николо – восьмерки. На последних 30 метрах он делал ходы, которые решали исходы матчей».

Фаджоли умеет так много, что любая ролевая идентификация кажется сознательным упрощением. Мне ближе его собственное определение. Итальянец вдохновлялся игрой Луки Модрича – разностороннего разыгрывающего с влиянием во всех зонах: «Я исполнял вингера, второго форварда, десятку, восьмерку и опорника. В будущем я вижу себя перед защитой, где чувствую себя очень комфортно и могу максимально раскрыться, постоянно встречаясь с мячом. Но роль восьмерки тоже подходит».

Наверное, эта фраза прозвучит странно, но полузащитник, в 21 год изменивший сезон «Ювентуса», пока даже не начинал по-настоящему. Серия А не видела Фаджоли во всем его блеске. Он не методичный метроном, отстукивающий простенькие передачи, и любая подобная интерпретация замыкает его в узкие рамки. Николо нужно право на ошибку, чтобы показывать максимум. Он сам дозирует риск – причем безошибочно точно.

По-настоящему он раскроется, только когда тренер доверится ему. Тогда Фаджоли станет решающим игроком во всех зонах – подобно хорвату, с которого он списал собственный стиль. Его техника и интеллект украсят лигу. Он сводит в школу еще очень многих – как уже сводил Месси в ЛЧ.

Говоря словами бывшего тренера молодежки Ламберто Дзаули, Фаджоли может все. Если ему не мешать.

Ранее в сериале:

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Фото: Gettyimages.ru/Emilio Andreoli / Stringer, Kevin C. Cox, Ryan Pierse, Maurizio Lagana / Stringer; East News/IPA/Sipa USA