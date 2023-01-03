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«Ювентусу» грозят вылетом в Серию В, несмотря на уход Аньелли. Что происходит?

Ювентус Ювентус
Джон Элканн
Андреа Аньелли Андреа Аньелли
серия А Италия серия А Италия
Павел Недвед Павел Недвед
Маурицио Арривабене Маурицио Арривабене
Футбол Футбол

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Клещенок – о проблемах туринцев.

28 ноября Андреа Аньелли оставил пост президента «Ювентуса». С ним ушли Павел Недвед и все члены совета директоров, включая гендира Маурицио Арривабене.

На следующий день медиа сообщили о том, что прокуратура наконец подготовила 544-страничную папку с нарушениями и вот-вот предъявит обвинения фигурантам расследования о приросте капитала – 16 бывшим боссам «Ювентуса». Следом всплыли сливы прослушки, радостные рассуждения Тебаса, и наконец спортивный юрист Маттиа Грассани напророчил туринцам вылет из Серии А.

27 декабря Андреа Аньелли выступил перед акционерами клуба: «Уверен, что все делал правильно. Обвинения необоснованны». В конце собрания Лучано Моджи объявил, что принес доказательства против организаторов Кальчополи – и передал флешку Аньелли.

Мы уже писали о расследовании вокруг «Юве» – и еще год назад предупреждали о возможной отставке директоров. Но ситуация развивается и требует понимания – слишком много вокруг слухов и откровенных фейков. Ответим на ключевые вопросы.

В чем обвиняют «Ювентус» и что за это грозит?

О подозрениях прокуратуры мы писали месяц назад. «Юве» и его бывших менеджеров обвиняют в нарушении 4 уголовных статей, связанных с бухгалтерским мошенничеством. Самые суровые предусматривают 8-летнее заключение.

В общих чертах нарушения сводятся к игре с цифрами и приросту капитала. «Юве» заигрывал с амортизацией (прибыль от продажи игроков фиксируется в отчете сразу и полностью, а убыток от покупки делится на весь срок контракта) и цепочкой взаимообменов генерировал несуществующую прибыль. Она создавала иллюзию здорового актива, пока Аньелли вливали реальные деньги через рыночные механизмы – 700 миллионов евро за последние годы. 

Вдобавок предполагается, что «Юве» обманул с отказом от зарплат во время пандемии – якобы на самом деле команда не отказалась от денег, а получила их в конвертах мимо кассы.

Прирост капитала позволил туринцам пережить коронакризис и выровнять баланс, раздавленный зарплатой Роналду. Клуб тратил больше, чем зарабатывал. Но делал вид, что все обстоит иначе. Так Аньелли обходили финансовый фэйр-плей, параллельно поддерживая бюджет собственным кошельком, и косвенно (это не было целью) влияли на цену акций и фондовый рынок – а потому попали под прицел финансовой полиции.

Аньелли и его команда ушли из-за расследования?

Не факт.

В прощальном письме Андреа Аньелли сказал: «Отсутствие единства грозит фатальным исходом. В такой момент необходимо минимизировать ущерб. Мы столкнулись с деликатной корпоративной ситуацией и утратили единство. Поэтому решили уйти вместе, чтобы дать новому руководству шанс все исправить».

Все это вовсе не обязательно связано с финансовым расследованием – тем более что отставка никак не выводит клуб из-под удара (он находится под следствием как юридическое лицо). Возможно, дело в давнем соперничестве Андреа с Джоном Элканном – вторым центром силы в клане Аньелли.

Элканн не любит футбол и не верит в символы, а кроме того, полтора десятилетия последовательно убирает членов семьи с руководящих постов в разных компаниях. Воспользоваться следствием и снять уязвимого кузена (Андреа – двоюродный дядя Джона, хотя между ними всего 4 месяца разницы) – вполне в его стиле.

Эту версию косвенно подтверждают сливы прослушки. Первыми их напечатала La Stampa, газета Аньелли. Против клана она идет, только если задействован другой представитель семьи. Но, во-первых, слитые разговоры явно выставляют Паратичи инициатором нарушений (то есть скорее выгораживают Андреа). Во-вторых, Элканн и сам сейчас уязвим и вряд ли достаточно силен для атаки на Аньелли.

В целом слова о расколе могут свидетельствовать как о борьбе за власть, так и о разногласиях в выбранной стратегии – и речь может идти не только о расследовании, но и о Суперлиге.

Так что, 12-летний цикл Андреа Аньелли закончился?

Вовсе нет.

Джанни Аньелли занимал пост президента всего 7 лет, но его эпоха продлилась более полувека. Он не нуждался в месте в правлении, чтобы определять будущее «Ювентуса». С Андреа та же история. Он остается одним из владельцев с огромным влиянием и вполне способен управлять клубом извне. Неясно, насколько он будет вовлечен в оперативное управление, но пока его уход незаметен – Андреа даже появлялся на тренировках.

Ходят предположения, что он вообще выкупит клуб – как минимум Элканны (наследники Джанни Аньелли) не откажут в продаже своей доли. В таком случае Андреа добавит «Юве» в личный пакет активов на Лондонский бирже.

Расследование против «Юве» – месть за Суперлигу?

Одно из самых частых и самых неумных объяснений происходящего.

Нет. Ни УЕФА, ни Федерация футбола Италии здесь ни при чем. «Юве» взяли в разработку осенью 2020-го – за полгода до попытки создания Суперлиги. Кроме того, в спортивном суде туринцы давно оправданы; если бы за расследованием стояли футбольные чиновники, все было бы иначе.

Другой вопрос, как УЕФА воспользуется нечаянным шансом. Сейчас чиновники проверяют нарушения «Юве».

«Ювентус» отправят в Серию В, а Аньелли и других виновных посадят?

Очень маловероятно.

Во-первых, нарушения не доказаны – пока прокуратура только закончила расследование. Предварительные слушания состоятся 20 января. Суд затянется. Аньелли как раз работают над переносом в Милан – это отсрочит разбирательства еще на полгода.

Во-вторых, прирост капитала и завышения цен практически недоказуемы – у игроков нет объективной рыночной стоимости. «Проблема всегда одна: сложно доказать, что стороны сознательно совершили фиктивную сделку, – рассказывал юрист «Милана» Леандро Кантамесса. – История футбола усеяна невероятными трансферными ошибками. Чемпионов часто покупали за бесценок, а бездарей оценивали очень высоко».

Федерация всего раз наказала клубы за прирост капитала – в 2018-м, когда попался «Кьево». Тогда помогла прослушка. Федерация оштрафовала веронцев на 3 очка и 200 тысяч евро, хотя нарушения вполне тянули на вылет даже по ее правилам.

В-третьих, вылет за прирост капитала предусмотрен только в одном случае – если им обеспечена лицензия на сезон.

В-четвертых, сейчас дело рассматривается только в гражданском суде – он не занимается футболом и никого в Серию В не ссылает. В спортивном суде разбирательства закончились весной 2022-го. «Юве» полностью оправдали. Сейчас прокурор Федерации пытается перезапустить дело, напирая на появление новых данных (прослушка), но пока безуспешно.

В-пятых, могущественного Аньелли вряд ли серьезно накажут за ненасильственное нарушение. В худшем случае отделается условным сроком.

В-шестых, прирост капитала – обыденное дело в итальянском футболе. Поэтому у «Юве» есть шанс выиграть дело, даже если завышение цен будет доказано – просто потому, что клуб действовал в рамках принятой в спорте системы учета.

Следующий пункт подтверждает все это.

Почему шумиха улеглась в середине декабря?

Потому что судья Лудовико Морелло осадил следователей.

В октябре прокуратура потребовала ареста Аньелли и всех его денег, получила отказ и подала на судью жалобу, а после надавила на него снова – как раз в декабре. 11-го пришел ответ. Морелло отклонил все требования обвинителей.

Судья указал 3 причины отказа:

1. Прирост капитала – распространенная практика в футбольной сфере. Следовательно, его нельзя классифицировать как мошенничество – «Ювентус» не сделал ничего, чего бы не делали конкуренты;

2. Пандемия является смягчающим обстоятельством: «Повторение нарушения кажется маловероятным, учитывая, что оно было совершено в условиях уникального и совершенно непредсказуемого контекста, определившего приостановку турниров и серьезные финансовые убытки для футбольных клубов»;

3. Аньелли богаты и вливали в «Ювентус» большие деньги: «У клуба нет просроченных долгов и проблем с налогами, а акционеры готовы инвестировать в команду для поддержания ликвидности. Это доказывает, что клуб не уклоняется от финансовых обязательств».

В общем, пока сюжет почти целиком состоит из шума – каждый раунд остается за «Юве». Ситуация если и поменяется, то нескоро. Пока основные проблемы связаны с балансом, а не расследованием. Но Аньелли уже работают над этим. 18 января акционеры утвердят новый совет директоров. Он почти целиком состоит из экономистов и аудиторов – профессионалов, которые займутся оздоровлением клуба.

***

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Фото: Gettyimages.ru/Emilio Andreoli, Valerio Pennicino, Simone Arveda, Gabriele Maltinti

15 комментариев

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Фан Рубина
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Всем мешкам место в местных пердивах и ниже, чтобы у других клубов тоже шансы были.
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мс-мешок
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В Италии пишут, что это будет ( серия Б )
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GMeazza
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Заголовок противоречит написанному в статье ) Тот кто писал заголовок, статью вообще читал ? ))
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FCB1991
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Ответ Rick Sanchezz
У кого что, а у сектантов до сих пор горит от одного факта существования Роналду. Это уже серьезные проблемы с головой
Серьезные проблемы с головой как раз у самого Раналды.
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Bob Ganiev
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на фоне зарплат Месси и КР, кажтся Мбаппе уже никуда не перейдет. Кто будет одному игроку платить 110 млн. Я бы понял еще такое в формуле один, где всего 2 пилота и один ключевой.
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Del-28
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Нравится это или нет, но Ювентус в Италии (и не только в Италии) такой бренд, что пиарятся на нём очень многие.
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Rick Sanchezz
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Ответ FCB1991
Раналда вывел Юве на новый уровень и свалил. Легенда.
У кого что, а у сектантов до сих пор горит от одного факта существования Роналду. Это уже серьезные проблемы с головой
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Ola BP
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Ответ spartak_1988
А кто то мне кричал, что Юве отмылось от позора 2006 года, и теперь самый стабильный в финансовом плане клуб, м-да. Никогда такого не было и вот опять.
Только позор 2006 - Интер и его картонные титулы.
Почитай про итоги и о фразе «в связи с истечением сроков давности».
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Deportivo_1906
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Громкий заголовок, но в реальности такой сценарий практически невозможен) что касается все этих трансферов ноунеймов по нереально завышенной цене, то по этому пункту можно наверное если не пол то как минимум четверть от всех европейских клубов обвинить. А в Италии это в принципе можно сказать узаконенная практика, и поди ж ты докажи, что этот условный Ноунейминьо стоит не 10 миллионов, а 200 тысяч, где тут последняя инстанция? Мб transfermarkt?)
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valps
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Ответ spartak_1988
А кто то мне кричал, что Юве отмылось от позора 2006 года, и теперь самый стабильный в финансовом плане клуб, м-да. Никогда такого не было и вот опять.
А что если прочитать статью до конца а потом писать?

1. Проблемы были ТОЛЬКО из-за пандемии, как и вообще у всех.
2. Клуб финансово стабилен, что подтвердил судья в том числе.
3. Вся истерия - большой шум.

Так в чем конкретно юве уникально нестабилен так же как в 2006?
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Ruscello
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ФФП - зло, пожирающее футбол.
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poggrugrugr
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Есть у нас такая традиция: отправлять Ювентус в пердив
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Виктор Никитин
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мб уже пора просто расформировывать клуб?
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spartak_1988
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А кто то мне кричал, что Юве отмылось от позора 2006 года, и теперь самый стабильный в финансовом плане клуб, м-да. Никогда такого не было и вот опять.
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FCB1991
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Раналда вывел Юве на новый уровень и свалил. Легенда.
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