«Ювентусу» грозят вылетом в Серию В, несмотря на уход Аньелли. Что происходит?

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Клещенок – о проблемах туринцев.

28 ноября Андреа Аньелли оставил пост президента «Ювентуса». С ним ушли Павел Недвед и все члены совета директоров, включая гендира Маурицио Арривабене.

На следующий день медиа сообщили о том, что прокуратура наконец подготовила 544-страничную папку с нарушениями и вот-вот предъявит обвинения фигурантам расследования о приросте капитала – 16 бывшим боссам «Ювентуса». Следом всплыли сливы прослушки, радостные рассуждения Тебаса, и наконец спортивный юрист Маттиа Грассани напророчил туринцам вылет из Серии А.

27 декабря Андреа Аньелли выступил перед акционерами клуба: «Уверен, что все делал правильно. Обвинения необоснованны». В конце собрания Лучано Моджи объявил, что принес доказательства против организаторов Кальчополи – и передал флешку Аньелли.

Мы уже писали о расследовании вокруг «Юве» – и еще год назад предупреждали о возможной отставке директоров. Но ситуация развивается и требует понимания – слишком много вокруг слухов и откровенных фейков. Ответим на ключевые вопросы.

В чем обвиняют «Ювентус» и что за это грозит?

О подозрениях прокуратуры мы писали месяц назад . «Юве» и его бывших менеджеров обвиняют в нарушении 4 уголовных статей, связанных с бухгалтерским мошенничеством. Самые суровые предусматривают 8-летнее заключение.

В общих чертах нарушения сводятся к игре с цифрами и приросту капитала. «Юве» заигрывал с амортизацией (прибыль от продажи игроков фиксируется в отчете сразу и полностью, а убыток от покупки делится на весь срок контракта) и цепочкой взаимообменов генерировал несуществующую прибыль. Она создавала иллюзию здорового актива, пока Аньелли вливали реальные деньги через рыночные механизмы – 700 миллионов евро за последние годы.

Вдобавок предполагается, что «Юве» обманул с отказом от зарплат во время пандемии – якобы на самом деле команда не отказалась от денег, а получила их в конвертах мимо кассы.

Прирост капитала позволил туринцам пережить коронакризис и выровнять баланс, раздавленный зарплатой Роналду. Клуб тратил больше, чем зарабатывал. Но делал вид, что все обстоит иначе. Так Аньелли обходили финансовый фэйр-плей, параллельно поддерживая бюджет собственным кошельком, и косвенно (это не было целью) влияли на цену акций и фондовый рынок – а потому попали под прицел финансовой полиции.

Аньелли и его команда ушли из-за расследования?

Не факт.

В прощальном письме Андреа Аньелли сказал: «Отсутствие единства грозит фатальным исходом. В такой момент необходимо минимизировать ущерб. Мы столкнулись с деликатной корпоративной ситуацией и утратили единство. Поэтому решили уйти вместе, чтобы дать новому руководству шанс все исправить».

Все это вовсе не обязательно связано с финансовым расследованием – тем более что отставка никак не выводит клуб из-под удара (он находится под следствием как юридическое лицо). Возможно, дело в давнем соперничестве Андреа с Джоном Элканном – вторым центром силы в клане Аньелли.

Элканн не любит футбол и не верит в символы, а кроме того, полтора десятилетия последовательно убирает членов семьи с руководящих постов в разных компаниях. Воспользоваться следствием и снять уязвимого кузена (Андреа – двоюродный дядя Джона, хотя между ними всего 4 месяца разницы) – вполне в его стиле.

Эту версию косвенно подтверждают сливы прослушки. Первыми их напечатала La Stampa, газета Аньелли. Против клана она идет, только если задействован другой представитель семьи. Но, во-первых, слитые разговоры явно выставляют Паратичи инициатором нарушений (то есть скорее выгораживают Андреа). Во-вторых, Элканн и сам сейчас уязвим и вряд ли достаточно силен для атаки на Аньелли.

В целом слова о расколе могут свидетельствовать как о борьбе за власть, так и о разногласиях в выбранной стратегии – и речь может идти не только о расследовании, но и о Суперлиге.

Так что, 12-летний цикл Андреа Аньелли закончился?

Вовсе нет.

Джанни Аньелли занимал пост президента всего 7 лет, но его эпоха продлилась более полувека. Он не нуждался в месте в правлении, чтобы определять будущее «Ювентуса». С Андреа та же история. Он остается одним из владельцев с огромным влиянием и вполне способен управлять клубом извне. Неясно, насколько он будет вовлечен в оперативное управление, но пока его уход незаметен – Андреа даже появлялся на тренировках.

Ходят предположения, что он вообще выкупит клуб – как минимум Элканны (наследники Джанни Аньелли) не откажут в продаже своей доли. В таком случае Андреа добавит «Юве» в личный пакет активов на Лондонский бирже.

Расследование против «Юве» – месть за Суперлигу?

Одно из самых частых и самых неумных объяснений происходящего.

Нет. Ни УЕФА, ни Федерация футбола Италии здесь ни при чем. «Юве» взяли в разработку осенью 2020-го – за полгода до попытки создания Суперлиги. Кроме того, в спортивном суде туринцы давно оправданы; если бы за расследованием стояли футбольные чиновники, все было бы иначе.

Другой вопрос, как УЕФА воспользуется нечаянным шансом. Сейчас чиновники проверяют нарушения «Юве».

«Ювентус» отправят в Серию В, а Аньелли и других виновных посадят?

Очень маловероятно.

Во-первых, нарушения не доказаны – пока прокуратура только закончила расследование. Предварительные слушания состоятся 20 января. Суд затянется. Аньелли как раз работают над переносом в Милан – это отсрочит разбирательства еще на полгода.

Во-вторых, прирост капитала и завышения цен практически недоказуемы – у игроков нет объективной рыночной стоимости. «Проблема всегда одна: сложно доказать, что стороны сознательно совершили фиктивную сделку, – рассказывал юрист «Милана» Леандро Кантамесса. – История футбола усеяна невероятными трансферными ошибками. Чемпионов часто покупали за бесценок, а бездарей оценивали очень высоко».

Федерация всего раз наказала клубы за прирост капитала – в 2018-м, когда попался «Кьево». Тогда помогла прослушка. Федерация оштрафовала веронцев на 3 очка и 200 тысяч евро, хотя нарушения вполне тянули на вылет даже по ее правилам.

В-третьих, вылет за прирост капитала предусмотрен только в одном случае – если им обеспечена лицензия на сезон.

В-четвертых, сейчас дело рассматривается только в гражданском суде – он не занимается футболом и никого в Серию В не ссылает. В спортивном суде разбирательства закончились весной 2022-го. «Юве» полностью оправдали. Сейчас прокурор Федерации пытается перезапустить дело, напирая на появление новых данных (прослушка), но пока безуспешно.

В-пятых, могущественного Аньелли вряд ли серьезно накажут за ненасильственное нарушение. В худшем случае отделается условным сроком.

В-шестых, прирост капитала – обыденное дело в итальянском футболе. Поэтому у «Юве» есть шанс выиграть дело, даже если завышение цен будет доказано – просто потому, что клуб действовал в рамках принятой в спорте системы учета.

Следующий пункт подтверждает все это.

Почему шумиха улеглась в середине декабря?

Потому что судья Лудовико Морелло осадил следователей.

В октябре прокуратура потребовала ареста Аньелли и всех его денег, получила отказ и подала на судью жалобу, а после надавила на него снова – как раз в декабре. 11-го пришел ответ. Морелло отклонил все требования обвинителей.

Судья указал 3 причины отказа:

1. Прирост капитала – распространенная практика в футбольной сфере. Следовательно, его нельзя классифицировать как мошенничество – «Ювентус» не сделал ничего, чего бы не делали конкуренты;

2. Пандемия является смягчающим обстоятельством: «Повторение нарушения кажется маловероятным, учитывая, что оно было совершено в условиях уникального и совершенно непредсказуемого контекста, определившего приостановку турниров и серьезные финансовые убытки для футбольных клубов»;

3. Аньелли богаты и вливали в «Ювентус» большие деньги: «У клуба нет просроченных долгов и проблем с налогами, а акционеры готовы инвестировать в команду для поддержания ликвидности. Это доказывает, что клуб не уклоняется от финансовых обязательств».

В общем, пока сюжет почти целиком состоит из шума – каждый раунд остается за «Юве». Ситуация если и поменяется, то нескоро. Пока основные проблемы связаны с балансом, а не расследованием. Но Аньелли уже работают над этим. 18 января акционеры утвердят новый совет директоров. Он почти целиком состоит из экономистов и аудиторов – профессионалов, которые займутся оздоровлением клуба.

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Фото: Gettyimages.ru/Emilio Andreoli, Valerio Pennicino, Simone Arveda, Gabriele Maltinti