Сухой лист
Блог

У Бразилии очень крепкая оборона. Причины – итальянский метод на стандартах, агрессия и умный прессинг

Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Алекс Сандро Алекс Сандро
Маркиньос Маркиньос
Данило Данило
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Тите Тите
чемпионат мира чемпионат мира
Тиаго Силва Тиаго Силва
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Бремер Бремер
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Клещенок – о неуязвимости бразильцев.

Бразилия проскочила групповой раунд с леденящей безжалостностью. Форварды бесперебойно генерировали угрозы, не замечая даже численного меньшинства, задвигали эго подальше и активно отрабатывали без мяча, запирая соперника, но еще сильнее впечатлила защита. В первых двух матчах бразильцы не допустили ни одного удара в створ. Никому в XXI веке такое не удавалось.

Поражение в третьем туре не развеяло общего впечатления. Бразильцы решили задачи и обкатали запас. И даже вторым составом почти ничего не позволили Камеруну.

Разберем, как работает лучшая оборона чемпионата мира.

Фазы с мячом – переход в атаку и позиционное владение: защитники контролируют подборы, страхуют от контратак и почти не подключаются

Главное отличие сегодняшней сборной от бразильской классики – в очень оборонительных крайних защитниках.

Тите выстраивает поступательное владение и потому редко атакует с наскока после возврата мяча у своих ворот. Вместо этого бразильцы успокаивают ритм, подключают вратаря и выманивают соперника, одновременно разрывая пространство – в начале атаки фулбеки располагаются низко, осложняя высокий прессинг. Задача защитников – придержать мяч, пока четверка форвардов не займет позиции.

Против качественного прессинга бразильцы пока использовали два приема. Первый – длинный пас Тиаго Силвы за спины защитникам в расчете на скорость Винисиуса и Рафиньи. Второй – гибкая роль фулбека. Перекрытый опорник опускается к штрафной, забирает персональщика и открывает пространство за спиной, а туда смещается крайний защитник (обычно Данило, но если справа выходит Милитао – тогда Алекс Сандро) – вертикальный перевод становится его обязанностью.

В позиционном владении бразильцы выстраиваются в 4-2-4. Данило и Алекс Сандро не закрывают края целиком, как положено бразильским латералям, а страхуют от контратак и держатся очень низко.

Если перепас затянулся, один из опорников подключается к атакующим, а оба фулбека поднимаются на уровень Каземиро. Схема переключается в 2-3-5 (или 3-2-5, если поднимается только один). Крайки насыщают область подбора, чтобы упростить контрпрессинг и ускорить возврат, обеспечивают численность в розыгрыше мяча и перекрывают направления контратак. Выше они не лезут.

Переходные фазы без мяча и защита на чужой половине: бразильцы прессингуют и контрпрессингуют, заманивают на фланги и высоко держат линию

Бразильские форварды украсят любой матч, но рисунок этой сборной определяет работа после потери мяча. Команда Тите – редкий для сборных образец хорошо отлаженной синергичной игры.

Бразилия реагирует на потерю перестройкой и мгновенным давлением, в котором участвует вся команда. Сборная перестраивается в 4-4-2 с высокой защитой. Каждая линия располагается очень узко. Тите перекрывает центр, перекусывая опасные коридоры передач, и отдает фланги.

Видимое отсутствие ширины – намеренный прием. Если быстрый возврат не удался, команда готовит эффективный прессинг. Тите не начинает давление с первого паса и заманивает мяч на край. Едва соперник оказывается на фланге, давление возрастает вдвое: бразильцы предельно насыщают зону, создают численное преимущество и съедают владение.

Как правило, это срабатывает – отчасти из-за невысокого уровня постановки игры в сборных (нет надежных приемов против настолько слаженного давления, к тому же и с топами пока не играли), но во многом из-за химии между бразильцами. Роли в ловушке распределены очень четко: несколько человек прессуют игроков, открывающихся под вертикальную передачу, несколько прессингуют пасующих, несколько относительно свободны и стерегут подбор.

Стремление к быстрому возврату определило одну из главных уязвимостей сборной – простор между линиями при контрпрессинге. За полузащитой остается пространство, через которое легко выйти низом и контратаковать. Во многом поэтому Тите придерживает фулбеков внизу – чтобы не остаться в численном меньшинстве.

Бразильцы пока не встречались с командами, способными систематически пользоваться их слабостями. Но это серьезный побочный недостаток. Даже швейцарцы несколько раз вскрывали его, но не сумели конвертировать в остроту.

Вдобавок бразильцы чувствительны к диагоналям – из-за перегрузов и отсутствия ширины.

Бразильцы очень агрессивны и на закрытых, и на открытых мячах. Это большой риск, но пока он оправдывается

Другая ключевая характеристика бразильской сборной – агрессия при вертикальных пасах.

Реакция на вертикаль – одна из черт, определяющих общий рисунок. Закрытым мяч называется, если адресат или пасующий находятся спиной к воротам и не угрожают им напрямую. Открытый мяч – положение, при котором пасующий может обострить и отдать за спины (а нападающий, соответственно, показывает возможность забега).

Агрессия бразильцев на закрытых мячах неудивительна – это почти обязательная деталь команд, стремящихся к быстрому возврату мяча. Защитники даже не обозначают движения назад и отвечают на вертикаль активным давлением. Мяч либо перехватывается, либо отнимается на стадии приема. Центрбеки идут за адресатом до конца, даже если он опускается очень глубоко.

Яркая фишка именно этой команды – смелость на открытых мячах. Защитники не откатываются назад при малейшем намеке на забег. Они держат высокую линию и реагируют по забросу, а если пас идет с фланга – перекрывают диагональ и до последнего готовы как к рывку за спины, так и к поперечному переводу.

Благодаря этому бразильцы быстрее отбирают мячи и минимизируют риск атаки за спины (когда защитники отскакивают, а форвард остается и принимает мяч без давления), но уязвимы против быстрых нападающих – причем и на закрытом, и на открытом мяче.

На закрытом есть два рискованных паттерна. Во-первых, зоны Тиаго Силвы и обоих фулбеков. Им не хватает скорости, и потому проигранное единоборство грозит неприятностями – форвард легко вскроет пространство.

Во-вторых, хороший соперник может манипулировать бразильской агрессией. Простейший способ – отскок девятки назад, выманивающий центрбека, и смещение напарника в зону.

На открытом мяче слабое место очевидно: хороший спринтер и качественный разыгрывающий легко вскроют высокую линию. Швейцарцы пару раз воспользовались уязвимостью – однажды спасла подстраховка Алиссона.

В позиционной защите бразильцы сочетают персональную игру с зонной, чтобы совместить активность с надежностью

Бразильцы отказываются от безоглядной агрессии только в позиционной защите. Здесь они сохраняют высокую линию, сжимающую пространство и крадущую время у адресатов передач (в переходной фазе, напомню, все ровно наоборот – это их главный недостаток).

В глубокой обороне они распределяют роли примерно так же, как и в ловушках на флангах. Пассивна только последняя линия. Остальные разбирают соперников персонально, обозначают давление и перекрывают коридоры при поперечных пасах, а при передачах назад или на фланги начинают охоту.

В последней линии персональные ориентировки сочетаются с зонными. Как правило, Тите оставляет одного центрбека без игрока – он страхует остальных.

Кажется, на стандартах используется итальянский метод защиты. Но не факт

Стандарты – больная тема бразильской сборной. В 1998-м Зидан отобрал титул двумя ударами головой, в 2006-м Анри выбил их после навеса со штрафного, в 2010-м и 2014-м со стандартов забивали Снейдер и Мюллер, а в 2018-м все закончилось автоголом Фернандиньо на угловом.

Пока сложно сказать, как именно защищается Тите. Бразильцы почти ничего не позволили соперникам у своих ворот. Опасных штрафных вообще не было. Судить можно только по редким угловым. Защитники располагались низко и по центру, чтобы обороняться движением вперед – навстречу сопернику.

Этот метод популярен в Италии, но некоторое время назад вырвался на континент – Анчелотти экспортировал его в Англию. Любопытно, что Тите работал с Карло. Кроме того, почти все бразильские центрбеки состоялись именно в итальянском футболе (Маркиньос, Тиаго Силва и Бремер).

Такой прием дает дополнительную устойчивость против навесов и шанс быстрой ответки, но цена высока. Ее здорово описал Джейми Каррагер в эфире Sky Sports, критикуя как раз «Эвертон» Анчи: «Низкая защита плоха тем, что если вы проиграете воздух, удар будет с близкого расстояния – в то время как с высокой обороной проигранная борьба чревата выстрелом только с края штрафной. Мне такое не нравится, но это не значит, что метод неправильный».

***

Бразильская оборона хороша, но небезупречна. В ней есть бреши, которые можно использовать. Но работа Тите все равно впечатляет.

Последние победы бразильцев на чемпионатах мира характеризовались надежностью больше, чем joga bonita. В 1994-м Карлос Альберто Паррейра сказал: «Меня беспокоит только защита. Я знаю, что мои форварды забьют в каждой игре. Если забить один и гол и не пропустить, счет будет 1:0 в нашу пользу. Если сделать это 7 матчей подряд, мы выиграем чемпионат мира». В 2002-м Сколари уравновесил тройку Роналдиньо – Ривалдо – Роналдо парой сторожевых опорников и сразу тремя центрбеками.

Тите пошел по их пути: побеждает баланс, а не красота.

***

Телеграм-канал Андрея Клещенка

Подписывайтесь, не пропустите новые тексты!

Фото: REUTERS/Marko Djurica, Peter Cziborra, Hannah Mckay, Dylan Martinez

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные