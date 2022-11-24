У Бразилии очень крепкая оборона. Причины – итальянский метод на стандартах, агрессия и умный прессинг

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Клещенок – о неуязвимости бразильцев.

Бразилия проскочила групповой раунд с леденящей безжалостностью. Форварды бесперебойно генерировали угрозы, не замечая даже численного меньшинства, задвигали эго подальше и активно отрабатывали без мяча, запирая соперника, но еще сильнее впечатлила защита. В первых двух матчах бразильцы не допустили ни одного удара в створ. Никому в XXI веке такое не удавалось.

Поражение в третьем туре не развеяло общего впечатления. Бразильцы решили задачи и обкатали запас. И даже вторым составом почти ничего не позволили Камеруну.

Разберем, как работает лучшая оборона чемпионата мира.

Фазы с мячом – переход в атаку и позиционное владение: защитники контролируют подборы, страхуют от контратак и почти не подключаются

Главное отличие сегодняшней сборной от бразильской классики – в очень оборонительных крайних защитниках.

Тите выстраивает поступательное владение и потому редко атакует с наскока после возврата мяча у своих ворот. Вместо этого бразильцы успокаивают ритм, подключают вратаря и выманивают соперника, одновременно разрывая пространство – в начале атаки фулбеки располагаются низко, осложняя высокий прессинг. Задача защитников – придержать мяч, пока четверка форвардов не займет позиции.

Против качественного прессинга бразильцы пока использовали два приема. Первый – длинный пас Тиаго Силвы за спины защитникам в расчете на скорость Винисиуса и Рафиньи. Второй – гибкая роль фулбека. Перекрытый опорник опускается к штрафной, забирает персональщика и открывает пространство за спиной, а туда смещается крайний защитник (обычно Данило, но если справа выходит Милитао – тогда Алекс Сандро) – вертикальный перевод становится его обязанностью.

В позиционном владении бразильцы выстраиваются в 4-2-4. Данило и Алекс Сандро не закрывают края целиком, как положено бразильским латералям, а страхуют от контратак и держатся очень низко.

Если перепас затянулся, один из опорников подключается к атакующим, а оба фулбека поднимаются на уровень Каземиро. Схема переключается в 2-3-5 (или 3-2-5, если поднимается только один). Крайки насыщают область подбора, чтобы упростить контрпрессинг и ускорить возврат, обеспечивают численность в розыгрыше мяча и перекрывают направления контратак. Выше они не лезут.

Переходные фазы без мяча и защита на чужой половине: бразильцы прессингуют и контрпрессингуют, заманивают на фланги и высоко держат линию

Бразильские форварды украсят любой матч, но рисунок этой сборной определяет работа после потери мяча. Команда Тите – редкий для сборных образец хорошо отлаженной синергичной игры.

Бразилия реагирует на потерю перестройкой и мгновенным давлением, в котором участвует вся команда. Сборная перестраивается в 4-4-2 с высокой защитой. Каждая линия располагается очень узко. Тите перекрывает центр, перекусывая опасные коридоры передач, и отдает фланги.

Видимое отсутствие ширины – намеренный прием. Если быстрый возврат не удался, команда готовит эффективный прессинг. Тите не начинает давление с первого паса и заманивает мяч на край. Едва соперник оказывается на фланге, давление возрастает вдвое: бразильцы предельно насыщают зону, создают численное преимущество и съедают владение.

Как правило, это срабатывает – отчасти из-за невысокого уровня постановки игры в сборных (нет надежных приемов против настолько слаженного давления, к тому же и с топами пока не играли), но во многом из-за химии между бразильцами. Роли в ловушке распределены очень четко: несколько человек прессуют игроков, открывающихся под вертикальную передачу, несколько прессингуют пасующих, несколько относительно свободны и стерегут подбор.

Стремление к быстрому возврату определило одну из главных уязвимостей сборной – простор между линиями при контрпрессинге. За полузащитой остается пространство, через которое легко выйти низом и контратаковать. Во многом поэтому Тите придерживает фулбеков внизу – чтобы не остаться в численном меньшинстве.

Бразильцы пока не встречались с командами, способными систематически пользоваться их слабостями. Но это серьезный побочный недостаток. Даже швейцарцы несколько раз вскрывали его, но не сумели конвертировать в остроту.

Вдобавок бразильцы чувствительны к диагоналям – из-за перегрузов и отсутствия ширины.

Бразильцы очень агрессивны и на закрытых, и на открытых мячах. Это большой риск, но пока он оправдывается

Другая ключевая характеристика бразильской сборной – агрессия при вертикальных пасах.

Реакция на вертикаль – одна из черт, определяющих общий рисунок. Закрытым мяч называется, если адресат или пасующий находятся спиной к воротам и не угрожают им напрямую. Открытый мяч – положение, при котором пасующий может обострить и отдать за спины (а нападающий, соответственно, показывает возможность забега).

Агрессия бразильцев на закрытых мячах неудивительна – это почти обязательная деталь команд, стремящихся к быстрому возврату мяча. Защитники даже не обозначают движения назад и отвечают на вертикаль активным давлением. Мяч либо перехватывается, либо отнимается на стадии приема. Центрбеки идут за адресатом до конца, даже если он опускается очень глубоко.

Яркая фишка именно этой команды – смелость на открытых мячах. Защитники не откатываются назад при малейшем намеке на забег. Они держат высокую линию и реагируют по забросу, а если пас идет с фланга – перекрывают диагональ и до последнего готовы как к рывку за спины, так и к поперечному переводу.

Благодаря этому бразильцы быстрее отбирают мячи и минимизируют риск атаки за спины (когда защитники отскакивают, а форвард остается и принимает мяч без давления), но уязвимы против быстрых нападающих – причем и на закрытом, и на открытом мяче.

На закрытом есть два рискованных паттерна. Во-первых, зоны Тиаго Силвы и обоих фулбеков. Им не хватает скорости, и потому проигранное единоборство грозит неприятностями – форвард легко вскроет пространство.

Во-вторых, хороший соперник может манипулировать бразильской агрессией. Простейший способ – отскок девятки назад, выманивающий центрбека, и смещение напарника в зону.

На открытом мяче слабое место очевидно: хороший спринтер и качественный разыгрывающий легко вскроют высокую линию. Швейцарцы пару раз воспользовались уязвимостью – однажды спасла подстраховка Алиссона.

В позиционной защите бразильцы сочетают персональную игру с зонной, чтобы совместить активность с надежностью

Бразильцы отказываются от безоглядной агрессии только в позиционной защите. Здесь они сохраняют высокую линию, сжимающую пространство и крадущую время у адресатов передач (в переходной фазе, напомню, все ровно наоборот – это их главный недостаток).

В глубокой обороне они распределяют роли примерно так же, как и в ловушках на флангах. Пассивна только последняя линия. Остальные разбирают соперников персонально, обозначают давление и перекрывают коридоры при поперечных пасах, а при передачах назад или на фланги начинают охоту.

В последней линии персональные ориентировки сочетаются с зонными. Как правило, Тите оставляет одного центрбека без игрока – он страхует остальных.

Кажется, на стандартах используется итальянский метод защиты. Но не факт

Стандарты – больная тема бразильской сборной. В 1998-м Зидан отобрал титул двумя ударами головой, в 2006-м Анри выбил их после навеса со штрафного, в 2010-м и 2014-м со стандартов забивали Снейдер и Мюллер, а в 2018-м все закончилось автоголом Фернандиньо на угловом.

Пока сложно сказать, как именно защищается Тите. Бразильцы почти ничего не позволили соперникам у своих ворот. Опасных штрафных вообще не было. Судить можно только по редким угловым. Защитники располагались низко и по центру, чтобы обороняться движением вперед – навстречу сопернику.

Этот метод популярен в Италии, но некоторое время назад вырвался на континент – Анчелотти экспортировал его в Англию. Любопытно, что Тите работал с Карло. Кроме того, почти все бразильские центрбеки состоялись именно в итальянском футболе (Маркиньос, Тиаго Силва и Бремер).

Такой прием дает дополнительную устойчивость против навесов и шанс быстрой ответки, но цена высока. Ее здорово описал Джейми Каррагер в эфире Sky Sports, критикуя как раз «Эвертон» Анчи: «Низкая защита плоха тем, что если вы проиграете воздух, удар будет с близкого расстояния – в то время как с высокой обороной проигранная борьба чревата выстрелом только с края штрафной. Мне такое не нравится, но это не значит, что метод неправильный».

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Бразильская оборона хороша, но небезупречна. В ней есть бреши, которые можно использовать. Но работа Тите все равно впечатляет.

Последние победы бразильцев на чемпионатах мира характеризовались надежностью больше, чем joga bonita. В 1994-м Карлос Альберто Паррейра сказал: «Меня беспокоит только защита. Я знаю, что мои форварды забьют в каждой игре. Если забить один и гол и не пропустить, счет будет 1:0 в нашу пользу. Если сделать это 7 матчей подряд, мы выиграем чемпионат мира». В 2002-м Сколари уравновесил тройку Роналдиньо – Ривалдо – Роналдо парой сторожевых опорников и сразу тремя центрбеками.

Тите пошел по их пути: побеждает баланс, а не красота.

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Фото: REUTERS/Marko Djurica, Peter Cziborra, Hannah Mckay, Dylan Martinez