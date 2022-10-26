Монстр из Южной Кореи – совсем не Сон, а лучший защитник Серии А из «Наполи». Быстрый амбал, непобедимый 1-в-1

Клещенок – о том, кто превзошел Кулибали.

Для многих Сон Хын Мин остается единственным знакомым именем в сборной, заявка которой похожа на титры дорамы. Но он не единственный монстр в Южной Корее. Возможно, даже не главный.

Корейскую оборону держит 26-летний Ким Мин Чжэ из «Наполи». В прошлом сезоне он стал звездой «Фенербахче». В этом – лучшим защитником Серии А.

Знакомимся.

Ким – самый влиятельный центрбек Серии А: снимает верх, контролирует пространство, лидирует по касаниям и уничтожает 1-в-1

Летнее расставание с Кулибали казалось главной ошибкой Де Лаурентиса. В отличие от Инсинье или Гуляма, он еще не выработал ресурс и только-только провел мощнейший сезон. Его качества определяли командный рисунок. Планка казалась неподъемной для любого бюджетного сменщика.

Свободные 18 миллионов «Наполи» инвестировал в 26-летнего корейца с экзотичным бэкграундом. Ким провел в Европе один сезон. До турецкой побывки он попадал в символические сборные Кубка Азии, Восточно-Азиатского чемпионата и корейской лиги, а еще раньше выпустился из академии, выковавшей железного Чжи Сун Пака. Резюме новичка странно сочетало надежду и негатив: он выделялся везде, где играл, но нервировал неведением по-настоящему конкурентного уровня.

Вдобавок напрягало стилистическое несоответствие. Ким – современный агрессивный центрбек, построивший игру на силовом доминировании и защите движением от ворот. В Италии его ждали девятки-тяжеловесы, равных которым он еще не встречал, и выраженное недоверие к защитникам, неспособным спасать ворота лицом несколько раз за матч. Именно неготовность к традиционной игре стоила карьеры в «Ювентусе» Ромеро и Демиралу – двум очень рисковым центрбекам. Еще одного, Де Лигта, она вынудила спасаться бегством.

Возможно, в «Ювентусе» или «Роме» Кима ждала такая же судьба. Но он попал к Спаллетти, который всегда здорово подстраивал игру под характеристики исполнителей. Корейцу хватило нескольких месяцев, чтобы «Наполи» забыл Калиду. Его признали лучшим футболистом Серии А в сентябре по версии лиги, а после – лучшим игроком октября по версии футбольного профсоюза. Он – лучший защитник Италии в первой половине сезона.

Всесторонность Кима поражает. Он доминирует 1-в-1 – выиграл 81,8% противостояний с дриблерами. Это 6-й результат в лиге и лучший среди центрбеков, играющих в паре (за ними меньше страхующих и больше пространства, чем в системах с тремя защитниками). Он идет 3-м по выигранным верховым дуэлям, 6-м по выносам из штрафной и 9-м по возвратам мяча.

«Мне нравится мое прозвище – Монстр. Оно отражает мои характеристики», – рассказывал Ким The Guardian.

Еще больше поражает, насколько Ким хорош с мячом. Точный пас – не совсем то, чего ожидаешь от защитника шириной с плазменный телевизор и прозвищем «Монстр». Он слишком большой и неловкий, чтобы выдавать затяжные спринты в стиле Кулибали и безошибочно противостоять прессингу, но его передачи стали неотъемлемой частью мощного осеннего «Наполи». Кореец идет 14-м в лиге по точности передач (89,3%) и третьим по количеству касаний – 83,9 за 90 минут (больше только у Ровеллы и Марио Руя).

Главное его достоинство – точнейшие (70,6%) длинные передачи. Забросы Кима стали добавочной ценностью. «Наполи» предпочитает вертикальные переводы низом, но если Лоботку зажало прессингом, откатывается к запасному плану – обострениям с задней линии. Так неаполитанцы забили «Сассуоло»: Ким среагировал на высокую линию и вскрыл соперника качественным пасом. Кулибали так не умел.

Пас объясняет еще одну неожиданную грань дарования Кима – влияние на строительство атак. Он набил 6,22 ожидаемых гола без учета ударов и пасов под удар (xGBuildup). Это четвертый результат в лиге и лучший среди центрбеков. Отчасти высокие показатели определил эффективный футбол «Наполи» (неслучайно пятерка лидеров – неаполитанцы), но уровень все равно поражает. Кулибали, например, набрал те же 6,22 за весь сезон и занял 103-е место в прошлогодней Серии А.

Неудивительно, что такой защитник повлиял на весь «Наполи». И, наверное, именно это впечатляет сильнее всего: Ким превзошел не только итальянских центрбеков, но и прошлогоднюю версию Кулибали – хотя это казалось невыполнимым.

Ким сделал «Наполи» еще устойчивее против контратак и упростил переход на более вертикальный футбол

Год назад «Наполи» провел почти такую же мощную осень и просел во второй половине. Спад совпал с отъездом Кулибали на Кубок Африки. Без него неаполитанцы выиграли всего 5 из 11 матчей в Серии А и вылетели из Кубка Италии.

Совпадение неслучайно. Кулибали не просто хорош во всем, что требуется от современного центрбека, но и удивительно подходит командам с высоким владением. Он спасал неаполитанцев от быстрых контратак, обеспечивал воздушное превосходство в штрафной и возможность быстрых ответок – генерировал контрпанчи агрессивными выбросами из линии и частыми перехватами. Благодаря его силе и скорости «Наполи» играл без оглядки на последствия. В придачу он связывал оборону с полузащитой: редкая способность к затяжным проходам обеспечивала решения против первой линии прессинга.

Вот почему отказ от него выглядит очень рискованным. Но Ким Мин Чжэ оказался лучше феноменального африканца даже в том, что определяло его игру. Во-первых, кореец мощнее. Атлетизма Кулибали хватало, чтобы выдерживать силовые стыки, но азиат сминает тех, от кого предшественник просто не отлетал. Он первый игрок на моей памяти, уронивший Милинковича-Савича в борьбе плечо в плечо, и это показательный момент: обычно сам серб уничтожает амбалов вроде Шкриньяра или Влаховича.

При этом Ким удивительно быстр – резче Кулибали. Сейчас он один из самых скоростных защитников Серии А. На групповой стадии ЛЧ кореец разогнался до 34,2 км/ч – это 7-й результат среди центрбеков.

Атлетизм новичка сделал игру «Наполи» еще более эффективной. Кулибали при несомненном величии все-таки зависел от партнера. Лучшие сезоны он провел в паре с Альбиолем и Ррахмани – двумя позиционно умными центрбеками, страховавшими выбросы сенегальца из линии. Даже в прошлом году Кулибали блекнул, когда оказывался в паре с Жезусом. А в компании еще более агрессивного Маноласа провел худшие годы в Неаполе – казалось даже, что африканец в принципе сдал.

Зависимость объяснялась просто: Кулибали был достаточно быстр, чтобы контролировать большие пространства, но не настолько, чтобы исправлять поражения 1-в-1 – а они неизбежны при защите движением вперед. Прикрытие страховало команду. Но Ким в его текущей форме вообще не нуждается в подстраховке. Если вдруг проскакивала ошибка, кореец просто догонял и затаптывал форварда на дистанции. Он сам себе и агрессор, и подстраховка.

Ярче всего он проявил это качество против «Ромы». Римляне закрылись в позиционной защите и выходили вперед через длинные забросы – а там двойка неаполитанцев оставалась против троих очень качественных соперников: Дзаньоло, Пеллегрини и Абрахама. Ким нивелировал численное меньшинство. Он раздавил Абрахама, который должен был цепляться за верховых мячи, причем сделал это очень умно: лишил его времени и пространства и обезоруживал на приеме, а редкие ошибки мгновенно исправлял – пользовался преимуществом в силе и либо выдавливал Тэмми к флангу, либо просто сминал.

Способность Кима защищаться за двоих освободила других защитников – «Наполи» атакует массированнее, чем в прошлом году. Вдобавок он не зависит от напарника. Когда Ррахмани травмировался, Ким перешел направо (до этого играл левого центрбека, хотя сам правша – просил Спала, чтобы его ставили справа) и сек все живое уже в паре с Жезусом. Если бразилец отсутствовал, он возвращался налево и разматывал всех в связке с неопытным Эстигором.

«Джорджо, ты уже видел Кима? – спросил Спаллетти у Кьеллини после разгрома «Рейнджерс». – Невероятный зверюга. У него очень быстрые ноги и сверхъестественная сила, плюс он становится вдвое мощнее и резче, когда чувствует угрозу. Наутро после матчей он приходит на тренировки и работает с теми, кто пропускал игру. Выгнать его невозможно».

Ким изменил неаполитанцев даже в работе с мячом. Вместо мягкой техники Кулибали он принес качественный длинный пас и точность в короткой и средней игре. «Наполи» реже строит владение от защиты, чтобы не подставлять слегка неуклюжего центрбека под прессинг, но больше полагается на вертикали с задней линии и быстрее выходит в атакующую треть.

Именно Ким, а не Хвича – главное приобретение «Наполи». Он не часть работающего механизма, а деталь, благодаря которой механизм заработал без сбоев.

«Наполи» работает над продлением, но удержать Кима будет сложно – особенно если блеснет на ЧМ

За три месяца Ким ошибся всего один раз – в последней игре перед перерывом: замешкался с мячом и подарил «Удинезе» голевую атаку. После матча Лучано Спаллетти сказал: «Теперь мы по крайней мере знаем, что он человек».

Удержать этого киборга в «Наполи» будет непросто. Сейчас в его контракте прописаны плавающие отступные. Сумма определяется финансовыми возможностями покупателя: для небольших клубов она составит 50 миллионов евро, а с «ПСЖ» или англичанами дойдет до 70 млн. Активировать можно только в первые недели июля.

«Наполи» уже работает над продлением – с увеличением зарплаты и отменой клаусулы. Но удержать Кима будет не так легко, как Кулибали. Он настаивает на отступных именно для того, чтобы не попасть в заложники своего выбора и однажды оказаться в гранде. Кореец уже попадал в такую историю в Китае. Два года назад «Бэйцзин Гоань» отказал «Тоттенхэму» и «Лацио», и Ким откриштианил клуб – дал громкое интервью, в котором разнес уровень партнеров и решения тренера. Конфликт закончился продажей в «Фенер».

«Тоттенхэм» уже вышел на Кима снова. Но теперь Леви вряд ли заинтересует корейца. Группа на ЧМ с Дарвином и Роналду – идеальный холст для защитника. Работы будет невпроворот. Если Ким Мин Чжэ справится, его имя разучат болельщики суперклубов.

А в сегодняшней форме он, кажется, способен справиться с кем угодно.

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Фото: globallookpress.com/Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency, Maurizio Borsari/AFLO